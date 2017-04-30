В Израиле заговорили о скором приходе нового Мессии (Антихриста)

Израильский комиссар полиции сделал необычное заявление о том, что офицеры в Израиле активно готовятся к приходу Мессии. Израильская пресса полна восторженными публикациями о скором приходе мошиаха (в православной традиции - Антихриста). Общество разогрето практически ежедневными сообщениями о том, что в последнее время лавинообразно появляются все необходимые условия для встречи, введения в храм и коронации в нем лже-мессии. Как я уже писал ранее, вновь возрожденный Синедрион обратился к президентам Дональду Трампу и Владимиру Путину с просьбой построить в Иерусалиме Третий храм, утверждая, что все необходимые условия для этого уже соблюдены. При этом стыдливо умалчивается факт, что на месте планируемого храма сейчас находится мечеть Аль-Акса, и ее разрушение неминуемо приведет к новой мировой войне.

Если кто-то думает, что эти ожидания и приготовления касаются только ортодоксальной части израильтян, то он глубоко ошибается.

К приходу мошиаха активно готовятся не только верующие иудеи, но все израильское общество, а также многочисленные еврейские диаспоры, разбросанные по всему миру. Но что самое интересное, к этому религиозному событию готовятся и официальные израильские власти.

Генеральный инспектор полиции Израиля Рони Альшейх, заявил на недавнем хасидском празднике нового года, организованном ХАБАД, что его ведомство активно готовится к приходу Мессии:

«Когда придет Мессия, все захотят подойти и встретить его, поэтому возможна теснота и давка … В это время мы должны обеспечить безопасность наших соотечественников…

Нет никаких сомнений в том, что счастье и служение Богу сблизит нас. В скором времени, даст Бог, мы должны начать подготовку к операции по обеспечению безопасности, необходимые из-за прибытия Мессии».

Все ведущие израильские раввины также утверждают, что евреи должны готовиться к скорому приходу их Мессии. Они даже утверждают, что время мессии пришло. Иудейская пресса пишет, что в последние времена все христиане должны преодолеть разногласия с иудеями и вместе подготовиться и выйти для встречи мошиаха.

По словам раввинов, для этой встречи практически все готово:

- по призыву раввинского Совета возрожденный Синедрион уже приступил к конкретным планам строительства Третьего храма

- выращены «красные коровы», пепел которых должен быть использован для ритуалов в новом храме

- построен и полностью готов алтарь для храма. В статье Идеологическое обоснование для начала Третьей мировой войны готово я писал, что необходимый в качестве алтаря в храме Ковчег Завета был похищен неизвестной высокопрофессиональной группой спецназа из тайного святилища в часовне церкви святой Марии Сионской на севере Эфиопии.

- готовы корона мошиаха и облачение первосвященника, отобраны и уже выросли в среде «отсутствия смерти» необходимые для совершения ритуалов мальчики-коэны. Последний камень, «камень преклонения», необходимый для одеяния первосвященника, найден и выкуплен за $225 млн. в Южной Африке.

Израильское общество активно помогает раввинам в обретении всех необходимых артефактов.

Пресс-секретарь Синедриона раввин Гилель Вайс нашел в Израиле виноградник, который растет согласно древним правилам без привлечения современных технологий. Из плодов этого виноградника древним способом было изготовлено вино, первые 30 бутылок которого уже доставлены в Синедрион. Вино является необходимым элементом храмового служения. Виноградник принадлежит средней школе военной подготовки Ятир на юге Хеврона. Слова директора этой школы, Хаггера Моше, что «этот виноградник органический и выращивается из идеалистических побуждений, а не из-за храмовых требований», выглядят, как слабая попытка успокоить светскую часть израильского общества.

В израильском учебном центре Mikdash начато производство ритуального оливкового масла для храмовых менор. Уже пронумерованы и сертифицированы 700 формочек для этого уникального масла. Раввин Шмуэль Веффер с восторгом сказал:

«Это масло было специально изготовлено путем ручного сбора оливок, которые выращены в качестве масла меноры в Святом храме в Иерусалиме, который очень скоро будет восстановлен».

В израильском обществе массово распространяются методички о том, как правильно встречать, приветствовать и благословлять мошиаха на иврите. Это – особые благословления, которые должен произносить каждый иудей при скорой встрече.

Резюмируя сказанное, хочу отметить атмосферу радости и какого-то вдохновения, которые охватили израильское общество в последнее время. Даже СМИ уже отказались от прежней практики замалчивания и иронии относительно темы, связанной с восстановлением храма и приходом мошиаха. То, что раньше говорилось достаточно иносказательно и в основном отрицалось, сейчас пишется открыто и с ликованием. Единственная замалчиваемая тема, непосредственно связанная с приходом мошиаха – это необходимость сноса мечети Аль-Акса на Храмовой горе. В остальном в израильском обществе полная открытость.

А. Никишин

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