В прошедшей передаче мы взглянули на глубинные основы ратного искусства, с точки зрения науки. Так же рассказали об исключительных особенностях биомеханики феноменальных движений на тренажерах “ПравИло”.

20 апреля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прозвучал живой эфир на тему “Тренажер правило. Мифы и реальность”. Автор-сказитель: основатель Уральской школы “Братина” и разработчик системы тренировок “Вихрь” – Евгений Кочкин-Штоль.