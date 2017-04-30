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Тренажер ПравИло. Мифы и реальность.

18:26. 30 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

В прошедшей передаче мы взглянули на глубинные основы ратного искусства, с точки зрения науки. Так же рассказали об исключительных особенностях биомеханики феноменальных движений на тренажерах “ПравИло”.

20 апреля 2017 года в 20 часов по Москве, на Народном Славянском радио прозвучал живой эфир на тему “Тренажер правило. Мифы и реальность”. Автор-сказитель: основатель Уральской школы “Братина” и разработчик системы тренировок “Вихрь” – Евгений Кочкин-Штоль.


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Источник: www.kramola.info

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