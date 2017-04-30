СССР – самая умная страна в мире
14:23. 30 апреля 2017 Просмотров - 79 2 коммент. Опубликовал: brahman
10 из 11 чемпионов мира по шахматам – советские люди, "жертвы" коммунизма!
Автор: https://levhudoi.blogspot.ru/201
7/04/shachussr.html
В СССР мозги работали лучше всего в мире. Все, как-то, привыкли, что главное достижение советского ума – это советский космос. Потому что космос – самая передовая и сама мозгоёмкая отрасль науки и промышленности. Но, при этом, мало говорят о шахматном лидерстве коммунистической державы. Что общего – и тут и там работа мозга. А что разного? Если в космосе американцы всё-таки догнали русских, то в шахматах "не срослось".
Количество чемпионов мира по шахматам по версии ФИДЕ на сегодняшний день 16 https://goo.gl/7ZE6nf
Сколько советских граждан чемпионов мира по шахматам? Я насчитал 9:
1. Алехин, Александр
2. Михаил Ботвинник
3. Василий Смыслов
4. Михаил Таль
5. Тигран Петросян
6. Борис Спасский
7. Анатолий Карпов
8. Гарри Каспаров
9. Владимир Крамник
Триумф коммунизма: Советский Союз сражается с Советским Союзом
за мировую шахматную корону
Всего в советское время было 11 чемпионов мира. Из них 9 – представители Советского Союза. Остальные пятеро чемпионили до советского времени и после.
Первый советский чемпион Владимир Алехин получил этот титул в 1927-м году через 10 лет после революции. Раньше просто не возможно физически. Чтобы человек дошел до мирового чемпионства, должны пройти годы, чтобы советская система образования и пропаганда ума имели время повлиять на человека, а сам он должен иметь время выучиться и пройти турниры внутри страны.
А последний советский чемпион – Владимир Крамник. Он взошел на чемпионский олимп в постсоветское время, но, начал свой шахматный путь в 11-ти летнем возрасте в 1986-м году.
Поэтому, реальная доля советских чемпионов не 9 из 16, а 9 из 11 (или 0.82).
Но. Есть одно большое НО.
Вы не поверите, но, Роберт Фишер, хотя имел американское гражданство, но, он тоже "жертва" советской пропаганды ума, а не американской системы ценностей. Он был бы чемпионом в любой стране. Его в шахматный мир ввела родная мать, Регина Фишер, убежденная коммунистка, когда Роберту было 6 лет. Дело в том, что образование она получила в 30-х годах в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. То было время наибольшей сталинской пропаганды ума в СССР, когда во всю шла индустриализация. Мозги промывались умом. В СССР был культ науки, здравомыслия, время трудовых рекордов, мировых рекордов, особенно, в дальней полярной авиации и т.д.
Если считать не де юре, а де факто, то Бобби Фишер, как шахматист, тоже советский человек.
Так что, советская доля среди чемпионов 10 из 11. Или 0,91.
Население Советского Союза составляло 293 млн человек (из Википедии по данным на 1989 год).
Население Земли в 1989 году в Вики не указано. Зато указано в 1987 году – 5 миллиардов. В 1999 – 6 миллиардов. То есть, рост, в среднем, 0.1 млрд в год. Значит, в 1989 примерно 5.2 млрд.
Доля Советского Союза в населении Земли 293 млн/ 5200 млн = 0,056 или 5.6%
Соответственно, чтобы понять шахматное превосходство Советского Союза разделим долю среди чемпионов мира по шахматам на долю в населении Земли:
0.91/0,056 = 16 – во столько раз Советский Союз "умнее" всего мира. Был. Уже нет. Без коммунистов на территории бывшего СССР ума нет.
Так что, коммунизм открыл не только путь человечества к звездам в небе, но и к шахматным звездам. И в СССР и в США.
А кто же тот единственный чемпион мира который не советский человек? Это Макс Эйве из Нидерландов. Он носил шахматную корону с 1935 по 1937 год. До и после него был дважды наш соотечественник Александр Алёхин.
Но! Это всего лишь одно кратковременное исключение. О чем это говорит? О том что Макс Эйве представляет только самого себя, он не олицетворяет систему какой либо страны потому что он только 1 совсем не советский человек.
Короче говоря 10 из 11 чемпионов мира в советское время – жертвы коммунизма. Вот что такое культ ума, дружбы народов, равенства и справедливости. Ленинско-Сталинский мегамозг в действии.
А в это время в США все мозги решали – негры люди или обезьяны? Какие уж тут шахматы! Есть вопросы поважнее!
Лев Худой
Автор: https://levhudoi.blogspot.ru/201
В СССР мозги работали лучше всего в мире. Все, как-то, привыкли, что главное достижение советского ума – это советский космос. Потому что космос – самая передовая и сама мозгоёмкая отрасль науки и промышленности. Но, при этом, мало говорят о шахматном лидерстве коммунистической державы. Что общего – и тут и там работа мозга. А что разного? Если в космосе американцы всё-таки догнали русских, то в шахматах "не срослось".
Количество чемпионов мира по шахматам по версии ФИДЕ на сегодняшний день 16 https://goo.gl/7ZE6nf
Сколько советских граждан чемпионов мира по шахматам? Я насчитал 9:
1. Алехин, Александр
2. Михаил Ботвинник
3. Василий Смыслов
4. Михаил Таль
5. Тигран Петросян
6. Борис Спасский
7. Анатолий Карпов
8. Гарри Каспаров
9. Владимир Крамник
Триумф коммунизма: Советский Союз сражается с Советским Союзом
за мировую шахматную корону
Всего в советское время было 11 чемпионов мира. Из них 9 – представители Советского Союза. Остальные пятеро чемпионили до советского времени и после.
Первый советский чемпион Владимир Алехин получил этот титул в 1927-м году через 10 лет после революции. Раньше просто не возможно физически. Чтобы человек дошел до мирового чемпионства, должны пройти годы, чтобы советская система образования и пропаганда ума имели время повлиять на человека, а сам он должен иметь время выучиться и пройти турниры внутри страны.
А последний советский чемпион – Владимир Крамник. Он взошел на чемпионский олимп в постсоветское время, но, начал свой шахматный путь в 11-ти летнем возрасте в 1986-м году.
Поэтому, реальная доля советских чемпионов не 9 из 16, а 9 из 11 (или 0.82).
Но. Есть одно большое НО.
Вы не поверите, но, Роберт Фишер, хотя имел американское гражданство, но, он тоже "жертва" советской пропаганды ума, а не американской системы ценностей. Он был бы чемпионом в любой стране. Его в шахматный мир ввела родная мать, Регина Фишер, убежденная коммунистка, когда Роберту было 6 лет. Дело в том, что образование она получила в 30-х годах в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова. То было время наибольшей сталинской пропаганды ума в СССР, когда во всю шла индустриализация. Мозги промывались умом. В СССР был культ науки, здравомыслия, время трудовых рекордов, мировых рекордов, особенно, в дальней полярной авиации и т.д.
Если считать не де юре, а де факто, то Бобби Фишер, как шахматист, тоже советский человек.
Так что, советская доля среди чемпионов 10 из 11. Или 0,91.
Население Советского Союза составляло 293 млн человек (из Википедии по данным на 1989 год).
Население Земли в 1989 году в Вики не указано. Зато указано в 1987 году – 5 миллиардов. В 1999 – 6 миллиардов. То есть, рост, в среднем, 0.1 млрд в год. Значит, в 1989 примерно 5.2 млрд.
Доля Советского Союза в населении Земли 293 млн/ 5200 млн = 0,056 или 5.6%
Соответственно, чтобы понять шахматное превосходство Советского Союза разделим долю среди чемпионов мира по шахматам на долю в населении Земли:
0.91/0,056 = 16 – во столько раз Советский Союз "умнее" всего мира. Был. Уже нет. Без коммунистов на территории бывшего СССР ума нет.
Так что, коммунизм открыл не только путь человечества к звездам в небе, но и к шахматным звездам. И в СССР и в США.
А кто же тот единственный чемпион мира который не советский человек? Это Макс Эйве из Нидерландов. Он носил шахматную корону с 1935 по 1937 год. До и после него был дважды наш соотечественник Александр Алёхин.
Но! Это всего лишь одно кратковременное исключение. О чем это говорит? О том что Макс Эйве представляет только самого себя, он не олицетворяет систему какой либо страны потому что он только 1 совсем не советский человек.
Короче говоря 10 из 11 чемпионов мира в советское время – жертвы коммунизма. Вот что такое культ ума, дружбы народов, равенства и справедливости. Ленинско-Сталинский мегамозг в действии.
А в это время в США все мозги решали – негры люди или обезьяны? Какие уж тут шахматы! Есть вопросы поважнее!
Лев Худой
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Это как же такая самая умная страна оказалась в такой дыре и вообще исчезла? Утверждение нелогично.
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в вики у Алёхина значатся:
Российская империя
(1918-1920) РСФСР
Франция
ссср нет.
каспаров хражданин, но урождённый русофоб.