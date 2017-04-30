Список построенных при Сталине заводов

Источник: "История индустриализации СССР 1938-1941 гг."

Антисоветчики часто вопрошают, а где, мол, все эти построенные при Сталине заводы, дайте список. Даю список построенных заводов, фабрик, электростанций и пр. с 1938 по 1941 годы. Список разбит по отраслям:1. АЦГЭС, Аджарис-Цхалинская, г. Батуми, Грузинская ССР 672. Гюмушская, на р. Роздан, Армянская ССР 693. Днепровская, г.Запорожье, УССР 464. Днепродзержинская, г. Днепродзержинск, УССР 485. Дубровская, р.п. Дубровка, Ленинградская обл. 466. Закамская, р.п. Закамск, Молотовская. обл. 467. Земо-Авчальская, г.Тбилиси, Грузинская ССР 46, 678. Зуевская, г. Харцызск, УССР 3639. Ивановская, г. Иваново, Ивановская обл. 7010. Калужская, г. Калуга, Тульская обл. 6911. Канакерская, п.г.т. Канакер, Армянская ССР 46, 67, 6912. Карагандинская, г. Караганда, Казахская ССР 7013. Красина имени, г.Баку, Азербайджанская ССР 4814. «Красная звезда», г.Баку, Азербайджанская ССР 4615. Красногорская, г. Каменск, Челябинская обл. 6116. Краснодарская, г. Краснодар, Краснодарский край 7017. Краснозаводская, г. Харьков, УССР 4618. Красноярская, г. Красноярск, Красноярский край 7019. Кувасайская, р.п. Кувасай, Узбекская ССР 66, 7020. Кураховская, п.г.г. Кураховка, Сталинская обл., УССР 70, 36321. Ленинградская № 10, г.Ленинград 36322. Несветаевская, р.п. Малый Несветай, Ростовская обл. 7023. Нивская, г. Кировск, Мурманская обл. 6924. Орская, г. Орск, Чкаловская обл. 46, 7025. Рыбинская, г. Рыбинск, Ярославская обл. 6926. Свирьская № 2, г. Лениград 6927. Свистухинская, Орджоникидзевский край 7028. Северо-Донецкая, р.п. Пост Любимовский, УССР 7029. Серебрянская, р. Миасс, Челябинская обл. 7030. Сталиногорская, г. Сталиногорск, Тульская обл. 46, 36331. Сумгаитская, п.г.т. Сумгаит, Азербайджанская ССР 6732. Сухумская, г. Сухуми, Грузинская ССР 6933. Сызранская, г. Сызрань, Куйбышевская обл. 7034. Сясьская, р.п. Сясьстрой, Ленинградская обл. 7035. Туломская, на р. Тулома, Мурманская обл. 4636. Угличская, г. Углич, Ярославская обл. 6937. Фрунзенская, г.Москва, 36338. Хабаровская, г.Хабаровск, Хабаровский край 7039. Храмская, г.Тбилиси, Грузинская ССР 6940. Чирчикская, г. Чирчик, Узбекская ССР 66, 6941. Дружеская, Донбасс 48 Ильича имени, г. Кривой Рог, УССР 33642. Калинина имени, г. Горловка, УССР 37743. Узловсвая № 2, р.п. Узловая, Тульская обл. 361, 36244. Центральная Боковская, п.г.т. Центрально-Боковский, УССР 4845. Шахта № 3 треста Снежнянантрацит 38746. Шахта № 6, г. Красный Луч, УССР 38747. Шахта № 8 г. Горловка, УССР 37748. Шахта № 8, г. Бобрики, Московская обл. 36249. Шахта № 11-бис, р.п. Алексеево-Леоново, УССР 37750. Шахта № 18, р.п. Алексеево-Леоново, УССР 293, 32651. Шахта № 19, г. Бобрики, Московская обл. 36252. Шахта № 20, г. Бобрики, Московская обл. 36253. Шахта «Красногвардейская» Наркомцветмета СССР, г. Красноуральск, Свердловская обл. 359, 36054. Бакинские сажевые заводы, г.Баку, Азербайджанская ССР 4655. Комсомольская буровая № 133 нефтепромысла Мирзани, Грузинская ССР 37756. Ленинградский газовый завод, г.Ленинград 7557. Московский коксогазовый завод, г.Москва 7558. Московский крекинг-завод, г.Москва 4659. Нефтепровод Гор.а-Горская – Грозный 4660. Нефтепровод Избербаш – Махач-Кала 4861. Уфимский нефтеперерабатывающий завод, г. Уфа, Башкирская АССР 4862. Шмидта имени, завод, г.Баку, Азербайджанская ССР 33763. Азовсталь см. Орджоникидзе имени Алапаевский, г. Алапаевск, Свердловская обл. 34664. Алмазнянекий, п.г.т. Алмазная, УССР 35765. Амурстальстрой, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край66. Андреева имени, г. Татанрог, Ростовская обл.67. Бакальский, р.п. Бакал, Челябинская обл. 7168. Бакинский трубопрокатный, г.Баку,69. Азербайджанская ССР 71 Белорецкий, г. Белорецк, Башкирская АССР 346, 39970. Войкова имени, г. Керчь, Крымская АССР 15271. Ворошилова имени, г. Ворошиловск, УССР72. Выксунский, г. Выкса, Горьковская обл. 341, 35873. Дальневосточный см. Амурстальстрой74. Дзержинского имени, г. Днепродзержинск, УССР 35575. Дзержинского имени, г. Днепропетровск, УССР76. Днепроспецсталь, г.Запорожье, УССР 15277. Донецкий, г. Сталине, УССР78. Запорожсталь, г.Запорожье, УССР79. Златоустовский, г. Златоуст, Челябинская обл.80. Ильича имени, г. Мариуполь, УССР 347, 37481. Карла Либкнехта имени, г. Нижнеднепровск, УССР 152, 34882. Кемеровский трубопрокатный, г. Кемерово, Новосибирская обл. 7183. Керченский см. Войкова имени84. Кирова имени, г. Макеевка, УССР85. Коминтерна имени, г. Нижнеднепровск, УССР 34786. Косогорский, г. Тула, Тульская обл. 34887. Краматорский см. Куйбышева имени88. «Красный Октябрь», г. Сталинград, Сталинградская обл.89. Криворожский, г. Кривой Рог, УССР90. Кузнецкий, г. Сталинск, Новосибирская обл.91. Куйбышева имени, г. Краматорск, УССР 343, 34792. Куйбышева имени трубный, г. Мариуполь, УССР 343, 347, 35093. Кушвинский, г. Кушва, Свердловская обл. 34894. Ленина имени, г. Днепропетровск, УССР95. Ленинградский трубный, г.Ленинград 33096. Лысьвенский, г.Лысьва, Молотовская обл. 10997. Магнитогорский, г. Магнитогорск, Челябинская обл.98. Макеевский см. Кирова имени99. Мариупольский см. Ильича имени100. Мариупольский трубный см. Куйбышева имени101. Надеждинский см. Серова имени102. Нижне-Салдинский, г. Нижняя Салда, Свердловская обл. 109, 153103. Нижне-Сергинский, р.п. Нижние Серги, Свердловская обл. 314, 347, 356104. Нижне-Тагильский, г. Нижний Тагил, Свердловская обл. 156, 358105. Никопольский см. Южнотрубный106. Ново-Липецкий, г. Липецк, Воронежская обл.107. Ново-Московский, г.Ново-Московск, УССР 46, 71108. Ново-Тагильский, г. Нижний Тагил, Свердловская обл.109. Ново-Уральский трубопрокатный, ст. Хромпик, Свердловская обл. 71, 350110. Орджоникидзе имени, г. Мариуполь, УССР111. Орджоникидзевский, г. Орджоникидзе, УССР112. Петровский, г. Петровск-Забайкальский, Читинская обл.113. Петровского имени, г. Днепропетровск, УССР114. Саткинский, г. Сатка, Челябинская обл. 357115. «Свободный сокол», г. Липецк, Воронежская обл. 348, 357116. Серова имени, г. Серов, Свердловская обл.117. «Серп и молот», г.Москва118. Синарский труболитейный, г. Каменск, Челябинская обл. 109, 331119. Сталинский см. Донецкий120. Таганрогский см. Андреева имени121. Тирлянский см. Белорецкий122. Уральский новотрубный см. Ново-Уральский123. Фрунзе имени, г. Константиновна, УССР 314, 374124. Челябинский ферросплавный, г. Челябинск, Челябинская обл. 48125. Чермозский, р.п. Чермоз, Молотовская обл. 358126. Чусовой, г. Чусовой, Молотовская обл. 109, 348127. Электросталь, г. Электросталь, Московская обл.128. Южнотрубный, г. Никополь, УССР129. Брянский, р.п. Брянский рудник, УССР 109130. Запорожский, г.Запорожье, УССР 46131. Кемеровский, г. Кемерово, Новосибирская обл. 46132. Мупгкетовский, п.г.т. Мупжетово, УССР 109133. Алмалыкский медеплавильный комбинат, г. Ташкент, Узбекская ССР 72134. Балхашский медеплавильный комбинат, г. Балхаш, Казахская ССР 66, 72135. Блявинский медно-серный завод, г. Блява, Чкаловская обл. 72136. Джезказганский медеплавильный комбинат, р.п. Джезказган, Казахская ССР 66, 72137. Каменский алюминиевый комбинат, г. Каменск, Челябинская обл. 61, 64, 72, 136138. Кандалакшский алюминиевый комбинат, г. Кандалакша, Мурманская обл. 64, 72, 136139. Кандалакшский электролитный алюминиевый завод, г. Кандалакша, Мурманская обл. 72140. Мончегорский никелевый комбинат, г. Мончегорск, Мурманская обл. 46141. Средне-Уральский медеплавильный комбинат, г. Ревда, Свердловская обл. 46, 48, 72142. Сталинский алюминиевый комбинат, г. Сталинск, Новосибирская обл. 64, 136143. Тихвинский глиноземный завод, р.п. Бокситогорск, Ленинградская обл. 72144. Уральский алюминиевый см. Каменский145. Уральский никелевый комбинат, г. Каменск, Челябинская обл. 72146. Халиловский никелевый завод, г. Орск, Чкаловская обл. 64, 71147. Кольчугинский см. Орджоникидзе имени148. «Красная Этна», механический, г. Горький, Горьковская обл. 402149. Краснопресненский механический, г.Москва 235, 252, 257, 302, 310150. Ленинградский металлический, г.Ленинград 375, 389151. Орджоникидзе имени по обработке цветных металлов, г. Кольчугино, Ивановская обл. 234152. Пресненский см. Краснопресненский153. Серпуховский напилочный, г. Серпухов, Московская обл. 313154. Сталина имени см. Ленинградский металлический155. Центролит, чугунолитейный, г.Ленинград 124156. Алапаевский автоматов и револьверных станков, г. Алапаевск, Свердловская обл. 67157. Алапаевский станкостроительный, г. Алапаевск, Свердловская обл. 376158. «Большевик», машиностроительный г.Ленинград 375159. Вальцетокарный, г. Днепродзержинск, УССР 342160. Владимирский агрегатных станков, г. Владимир, Ивановская обл. 67161. Воровского имени гарного машиностроения, г. Свердловск, Свердловская обл. 375162. Воронежский дизелестроительный, г.Воронеж, Воронежская обл. 320163. Воронежский среднего машиностроения, г.Воронеж, Воронежская обл. 336164. Воронежский станкостроительный, г.Воронеж, Воронежская обл. 124, 376165. Воронежский шлифовальных станков, г.Воронеж, Воронежская обл. 67166. Ворошилова имени Торецкий горного машиностроения, г. Дружковка, УССР 318167. Ворошиловградский паровозостроительный см. Октябрьской революции имени168. Воскова имени инструментальный, г.Ленинград 124, 313, 322169. Второй часовой, г.Москва 235170. «Вулкан», сельскохозяйственного машиностроения, г.Ленинград 374171. Выксунский кузнечно-прессового оборудования, г. Выкса, Горьковская обл. 124172. Гидропривод, тяжелого станкостроения, г. Харьков, УССР 198, 199173. Гомельский сельскохозяйственного машиностроения, г. Гомель, БССР 304, 305 309174. ГОМЗ см. ОГПУ имени175. Горьковский автомобильный, г. Горький, Горьковская обл. 68, 182, 183, 335176. Горьковский тяжелых станков, г. Горький, Горьковская обл. 67177. Горьковский фрезерных станков, г. Горький, Горьковская обл.178. Горького имени станков-автоматов, г. Киев, УССР179. ГПЗ № 1, Первый подшипниковый, г.Москва180. «Двигатель революции», дизельный, г. Горький, Горьковская обл. 124, 321181. Дзержинского имени тракторный, г. Сталинград, Сталинградская обл.182. Днепропетровский металлургического оборудования (ДЗМО), г. Днепропетровск, УССР183. ЗИС см. Московский автомобильный Ивановский среднего машиностроения, г. Иваново, Ивановская обл. 336184. Ижорский машиностроительный, г. Колпино, Ленинградская обл. 161, 319185. «Ильич», абразивный, г.Ленинград 124186. Ильича имени станкостроительный, г.Ленинград 321187. Казанский автотракторных деталей, г. Казань, Татарская АССР 68188. «Калибр», контрольно-измерительных приборов, г.Москва189. Калинина имени инструментальный («Фрезер»), г.Москва190. Калинина имени кузнечно-прессового оборудования, г.Воронеж, Воронежская обл. 124191. Калининский вагоностроительный, г. Калинин, Калининская обл. 183, 308192. Канашский вагоноремонтный, г. Канаш, Чувашская АССР 48193. Канонерский судоремонтный, г.Ленинград 57194. Карла Маркса имени машиностроительный, г.Ленинград 47195. Киевский станков-автоматов см. Горького имени196. КИМ, завод малолитражных машин, г.Москва 50, 80, 87, 89197. Кирова имени машиностроительный и сталелитейный, г. Горловка, УССР 320, 321198. Кирова имени подъемно-транспортных сооружений, г.Ленинград 124199. Кировский машиностроительный и металлургический, г.Ленинград200. Коломенский см. Куйбышева имени201. Колющенко имени сельскохозяйственного машиностроения, г. Челябинск, Челябинская обл. 305, 309202. Коминтерна имени машиностроительный, г. Харьков, УССР 353, 354203. «Коммунар», сельскохозяйственного машиностроения, г.Запорожье, УССР 303, 305204. Коммунистической партии Германии имени машиностроительный, г.Москва 235205. «Компрессор», машиностроительный, г.Москва 298206. «Комсомолец», станкостроительный, г. Егорьевск, Московская обл. 46, 124207. «Красная звезда», сельскохозяйственного машиностроения, г.Кировоград, УССР208. Краснодарский поковок и изделий из прутка, г. Краснодар, Краснодарский край 68209. Краснодарский тяжелого станкостроения, г. Краснодар, Краснодарский край 124210. Красноярский сельскохозяйственного машиностроения, г. Красноярск, Красноярский край 68211. «Красный Аксай» см. Фрунзе имени212. «Красный двигатель», тракторных запасных частей и деталей, г.Новороссийск, Краснодарский край 309213. «Красный инструментальщик», г.Ленинград 313, 322214. «Красный металлист», подъемно-транспортного оборудования, г.Ленинград215. «Красный пролетарий», станкостроительный, г.Москва216. «Красный Профинтерн», тракторных запасных частей и деталей, г. Одесса, УССР 260217. «Красный Профинтерн», паровозо- и вагоностроительный, г. Орджоникидзеград, Орловская обл.218. Куйбышева имени Коломенский паровозостроительный, г. Голутвино, Московская обл.219. Курский текстильного машиностроения, г. Курск, Курская обл. 68220. Ленина имени станкостроительный, г. Одесса, УССР221. Ленина имени тракторных запасных частей и деталей, г. Мичуринск, Воронежская обл. 309222. Лепсе имени тракторных запасных частей и деталей, г. Киев, УССР 181, 309223. Лианозовский вагоноремонтный, р.п. Лианозово, Московская обл. 48224. «Лифт», коммунального оборудования, г.Москва 320225. Люберецкий см. Ухтомского имени226. Людиновский локомобильный, г. Людиново, Орловская обл. 46227. Макса Гельца имени полиграфического машиностроения, г.Ленинград 310228. Можерез, железнодорожный ремонтный, г.Москва 298229. Московский автомобильный, г.Москва230. Московский инструментальный, г.Москва231. Московский малолитражных машин см. КИМ имени232. Московский тормозной, г.Москва 252, 257233. Московский трикотажных машин, г.Москва 310234. Московский шлифовальных станков, г.Москва235. Мытищинский вагоностроительный, г. Мытищи, Московская обл. 183236. Ново-Краматорский машиностроительный, г. Краматорск, УССР237. Новосибирский автотракторных деталей, г.Новосибирск, Новосибирская обл. 68238. Новосибирский расточных станков, г.Новосибирск, Новосибирская обл. 67239. Новосибирский станкостроительный, г.Новосибирск, Новосибирская обл. 376240. Новосибирский универсальных станков, г.Новосибирск, Новосибирская обл. 67241. ОГПУ имени оптико-механический, г.Ленинград242. Одесский судоремонтный, г.Одесса, УССР 57243. Октябрьской революции имени паровозостроительный, г. Ворошиловград, УССР244. Октябрьской революции имени сельскохозяйственного машиностроения, г. Одесса, УССР245. Омский автосборочный, г. Омск, Омская обл. 68246. Орджоникидзе имени револьверных станков и полуавтоматов, г.Москва247. Орджоникидзе имени Старо-Краматорский кузнечно-прессового оборудования, г. Краматорск, УССР248. Орджоникидзе имени Уральский тяжелого машиностроения, г. Свердловск, Свердловская обл.249. Орджоникидзе имени Харьковский тракторный, г. Харьков, УССР250. Орловский среднего машиностроения, г. Орел, Орловская обл. 47, 336251. Пензенский прецезионных станков, г. Пенза, Пензенская обл. 67252. Пензенский станкостроительный, г.Пенза, Пензенская обл. 376253. «Подъемник», подъемно-транспортного оборудования, г.Москва254. Ростовский автосборочный, г.Ростов-на-Дону, Ростовская обл. 48, 56, 68255. Ростсельмаш, сельскохозяйственного машиностроения, г.Ростов-на-Дону, Ростовская обл.256. «Русский дизель», дизелестроительный, г.Ленинград257. Рыбинский машиностроительный, г.Рыбинск, Ярославская обл. 337258. Рязанский запасных частей холодно-штамповых и из прутка, г. Рязань, Рязанская обл. 68259. Саратовский оцинкованной проволоки, г. Саратов, Саратовская обл. 48260. Саратовский шарикоподшипниковый, г. Саратов, Саратовская обл. 68261. Свердлова имени станкостроительный, г.Ленинград 124, 198, 310262. Свердловский тяжелых станков, г. Свердловск, Свердловская обл. 67263. Свердловский химического машиностроения, г.Свердловск, Свердловская обл. 69264. «Свет шахтера», горного машиностроения, г. Харьков, УССР 318265. «Серп и молот», сельскохозяйственного машиностроения, г. Харьков, УССР266. Сибсельмаш, сельскохозяйственного Машиностроения, г. Омск, Омская обл.267. Сталинградский тракторный см. Дзержинского имени268. Станкоконструкция, станкоинсгрументальный, г.Москва 124, 161, 227269. Станколит, станконнструментальный, г.Москва 124, 269270. Старо-Краматорский см. Орджоникидзе имени271. Ташсельмаш, сельскохозяйственного машиностроения, г. Ташкент, Узбекская ССР 304272. Троицкий кузнечно-прессового оборудования, г. Троицк, Челябинская обл. 67273. Ульяновский крупных токарных станков, г. Ульяновск, Куйбышевская обл. 67274. Уралмашзавод см. Орджоникидзе имени275. Уральский вагоностроительный, г. Нижний Тагил, Свердловская обл. 52, 182, 183276. Уфимский бумагоделательных машин, г. Уфа, Башкирская АССР 69277. Ухтомского имени сельскохозяйственного машиностроения, г. Люберцы, Московская обл.278. «Фрезер» см. Калинина имени279. Фрунзе имени машиностроительный («Красный Аксай»), г. Ростов-на-Дону, Ростовская обл. 183, 303, 304280. Фрунзе имени металлоштамповальный, г. Харьков, УССР 318281. Харьковский станкостроительный, г. Харьков, УССР282. Харьковский тракторный см. Орджоникидзе имени283. Центролит, станкостроительный, г.Ленинград 124284. ЦК машиностроения имени станкостроительный, г. Куйбышев, Куйбышевская обл. 124285. Челябинский абразивный, г. Челябинск, Челябинская обл. 124286. Челябинский тракторный, г. Челябинск, Челябинская обл.287. Читинский автотракторных деталей, г. Чита, Читинская обл. 68288. Чусовской рессорный, г. Чусовой, Молотовская обл. 68289. Шевченко имени текстильного машиностроения, г. Харьков, УССР 47290. Энгельса имени легкого машиностроения, г.Ленинград 47, 310, 311291. Январского восстания имени подъемно-транспортного оборудования, г. Одесса, УССР292. Ярославский автомобильный, г. Ярославль, Ярославская обл.293. Белгородский котлов нормального давления, г. Белгород, Курская обл. 68294. Воронежский электроосветительной арматуры, г.Воронеж, Воронежская обл.68295. Ворошиловский электроосветительной арматуры, г. Ворошилов, Уссурийская обл. 68296. «Динамо», электромашиностроительный, г.Москва 272, 298, 308297. ЗЭМ, электромашин, г.Москва 181298. Калужский паровых турбин, г.Калуга, Тульская обл. 67299. Лысьвенский турбогенераторов, г. Лысьва, Молотовская обл. 68300. Московский радиозавод, г.Москва 234301. Московский трансформаторный, г.Москва 272302. Подольский аккумуляторный, г. Подольск, Московская обл. 309303. Рязанский электроламповый, г. Рязань, Рязанская обл. 68304. Саранский электроизмерительных приборов, г. Саранск, Мордовская АССР 68305. Свердловский высоковольтной аппаратуры, г. Свердловск, Свердловская обл.68306. Свердловский паровых турбин, г. Свердловск, Свердловская обл. 67307. Свердловский трансформаторный, г.Свердловск, Свердловская обл. 68308. Сталинский котлов повышенного давления, г.Сталинск, Новосибирская обл. 68309. Томский электромоторный, г. Томск, Новосибирская обл. 68310. УЭМ, уральский электромашиностроительный, г.Свердловск, Свердловская обл. 181311. Харьковский электромеханический, г.Харьков, УССР 389312. Харьковский электротурбинный, г.Харьков, УССР 308313. Хотьковский электроизоляционных материалов, р.п. Хотьково, Московская обл.68314. «Электрик», электромашиностроительный, г.Ленинград 272315. «Электроаппарат», электроаппаратный, г.Ленинград 308316. «Электросигнал», радиоаппаратуры, г.Воронеж, Воронежская обл. 107317. «Электросила», электромашиностроительный, г.Ленинград318. Актюбинский химический комбинат, г. Актюбинск, Актюбинская обл. 244319. Бакинский завод синтетического каучука, г.Баку, Азербайджанская ССР 72320. Березниковский химический комбинат, г. Березники, Молотовская обл. 103321. Бокситогорский завод по искусственному обезвоживанию торфа, р.п. Бокситогорск, Ленинградская обл. 71322. Бондюжский завод см. Карпова Л.Я. имени323. Винницкий сернокислотный завод, г.Винница, УССР 106324. Воскресенский химический комбинат, г.Воскресенск, Московская обл. 86, 104,244325. Данковский завод натурального каучука, с.Данков, Рязанская обл. 73326. Дорогомиловский химический завод, г.Москва 244327. Ереванский завод искусственного каучука, г.Ереван, Армянская ССР 67, 72328. Карпова Л.Я. имени химический завод, р.п. Бондюжский, Татарская АССР 104329. «Каучук», химический завод, г.Москва, 103, 105330. «Комсомольская правда», завод химпластмасс, г.Ленинград 48331. Константиновский химический завод, г.Константиновка, УССР 244332. «Красный богатырь», резиновый завод, г.Москва333. «Красный треугольник», завод резиновой обуви и галош, г.Ленинград, 103, 106334. «Красный химик», г.Ленинград 325335. Кутаисский литопонный завод, г.Кутаиси, Грузинская ССР 67336. Ленинградский завод резиновых технических тканей, г.Ленинград 244337. Ливненский завод натурального каучука, г.Ливны, Орловская обл. 73338. Липецкий карбидный завод, г.Липецк, Воронежская обл. 48339. Лисичанский азотно-туковый комбинат, г.Лисичанск, УССР 73340. Лопасневский регенераторный завод, с.Лопасня, Московская обл. 73341. Московский лакокрасочный завод, г.Москва342. Московский шинный завод, г.Москва.343. Ново-Славянский содовый завод, г.Славянск, УССР 72344. Омский шинный завод, г.Омск, Омская обл. 73345. «Победа рабочих», лакокрасочный завод, г.Ярославль, Ярославской обл. 244346. Рубежанский анилинокрасочный завод, г.Рубежное, УССР 107347. СК-1, завод синтетического каучука, г.Ярославль, Ярославская обл. 107, 337348. СК-5, завод синтетического каучука, г.Тамбов, Тамбовская обл. 72349. СК-6, завод синтетического каучука, г.Курск, Курская обл. 72350. СК-7, завод синтетического каучука, г.Вологда, Вологодская обл. 72351. «Славсода», Славянский содовый завод, г.Славянск, УССР 72, 104352. Совпрен № 1, завод синтетического каучука, г.Ереван, Армянская ССР 72353. Совпрен № 2, завод синтетического каучука, г.Самарканд, Узбекская ССР 72354. Сталиногорский химический комбинат, г.Сталиногорск, Тульская обл. 103, 244355. Стерлитамакский содовый завод, г.Стерлитамак, Башкирская АССР 72356. Тамбовский шинный завод, г.Тамбов, Тамбовская обл. 73357. Ташкентский шинный завод, г.Ташкент, Узбекская ССР 73358. Хромпиковой завод, ст. Хромпик, Свердловская обл. 104359. Чирчикский азотно-туковый комбинат, г.Чирчик, Узбекская ССР 66, 77360. Щелковский химический завод, г.Щелково, Московская обл. 104, 325361. Ярославский резино-асбестовый комбинат, г.Ярославль, Ярославская обл.362. Ярославский шинный завод, г.Ярославль, Ярославская обл.363. Ашхабадский цементный, г. Ашхабад,364. Туркменская ССР 67 Безмеинский цементный, г. Безмеин,365. Туркменская ССР 73 Боровичский см. «Красный керамик»366. Войкова имени отопительных приборов, г.Москва 235367. Волховский цементный, г. Волхов, Ленинградская обл. 48368. Воскресенский гипса и перегородочных плит, г. Воскресенск, Московская обл. 86369. «Гигант», цементный, г.Москва 73370. Дзержинского имени динасовый, п.г.т. Красноармейское, УССР 109371. Дзержинского имени огнеупорный, п.г.т. Красноармейское, УССР 331372. Красноярский цементный, г. Красноярск, Красноярский край 73373. «Красный керамик», г. Боровичи, Ленинградская обл. 331374. Кузнецкий цементный, г. Сталинск, Новосибирская обл. 73375. Кушвинская помольная установка, г. Кушва, Свердловская обл. 73376. Люберецкий армопенобетонный, г. Люберцы, Московская обл. 86377. Люберецкий силикальцнтных железобетонных стройдеталей, г.Люберцы, Московская обл. 86378. Люберецкий силикатного кирпича, г. Люберцы, Московская обл. 89379. Магнитогорская помольная установка, г.Магнитогорск, Челябинская обл. 73380. Московский железобетонных изделий, г.Москва 86381. Московский мозаичный № 2, г.Москва 86382. Ново-Брянский цементный, р.п. Цементный, Орловская обл. 48383. Ново-Салдинская помольная установка, г. Верхняя Салда, Свердловская обл. 73384. Ново-Спасский цементный, г. Спасск, Уссурийская обл. 56, 73385. Ногинский бетонный, г.Ногинск, Московская обл. 86386. Орджоникидзевский цементный, г.Орджоникидзе, УССР 73387. Пашнйский цементный, р.п. Пашия, Молотовская обл. 48, 73388. Свердловский цементный, г.Свердловск, Свердловская обл. 73389. Спасс-Тюбинский цементный, Казахская ССР 73390. Сталинабадский цементный, г. Сталинабад, Таджикская ССР 67, 73391. Тимлюйский цементный, ст. Тимлкж, Молотовская обл. 73392. Тульский бетонный, г.Тула, Тульская обл. 86393. Уфимский цементный, г.Уфа, Башкирская АССР 73394. Хилковский цементный, ст. Хилково, Узбекская ССР 73395. Челябинский цементный, г.Челябинск, Челябинская обл. 73396. «Красный гигант», стекольный, р.п. Никольская Пестравка, Пензенская обл. 334397. «Пролетарий», стекольный, г.Лисичанск, УССР 334398. Профинтерна имени стекольный, г.Ашхабад, Туркменская ССР 334399. Деревообрабатывающая промышленность400. «Власть труда», спичечная фабрика, г.Нижний Ломов, Пензенская обл. 74.401. «Красный якорь», фанерный завод, г.Слободской, Кировская обл. 47402. Совгаванский лесопильный завод, р.п. Советская Гавань, Приморский край 74403. Тавдинский фанерный завод, г.Тавда, Свердловская обл. 74404. Тюменский фанерный завод, г.Тюмень, Омская обл. 74405. Уссурийский деревообрабатывающий комбинат, Уссурийская обл. 74406. Бумажная промышленность407. Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, г.Архангельск, Архангельская обл. 73408. Балахнинский сульфат-целлюлозный завод, г.Балахна, Горьковская обл. 137, 332409. Володарского имени бумажная фабрика, г.Ленинград 48410. Каменская бумажная фабрика, г. Кувшиново, Калининская обл. 48411. Камский целлюлозно-бумажный комбинат, г. Краснокамск, Молотовская обл. 296412. Конаковский целлюлозно-бумажный комбинат, г.Конаково, Калининская обл. 73413. Кондровский целлюлозно-бумажный комбинат, г.Кондрово, Смоленская обл. 296414. Котласский целлюлозный завод, г.Котлас, Архангельская обл. 73415. «Красная звезда», бумажная фабрика, п.г.т. Чашники, БССР 48416. Красногородская бумажная фабрика, г.Красное Село, Ленинградская обл. 48417. Красноярский целлюлозно-бумажный комбинат, г.Красноярск, Красноярский край 73418. Куйбышева имени бумажный комбинат, Вологодская обл. 47419. Льговская целлюлозно-бумажная фабрика, г.Льгов, Курская обл. 73420. Марийский целлюлозно-бумажный комбинат, р.п. Лопатино, Марийская АССР 73, 137421. Окуловский целлюлозно-бумажный комбинат, р.п. Окуловка, Ленинградская обл. 296422. Окуловский целлюлозный завод, р.п. Окуловка, Ленинградская обл. 295423. Свердлова имени целлюлозный завод, Вологодская обл. 47424. Сибирская бумажная фабрика, с.Курья, Алтайский край 47425. Соликамский сульфатный завод, г.Соликамск, Молотовская обл. 47426. Соликамский целлюлозно-бумажный комбинат, г.Соликамск, Молотовская обл. 73427. Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат, г.Архангельск, Архангельская обл. 73, 137428. Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат, р.п. Сясьстрой, Ленинградская обл. 137429. Черепецкая бумажная фабрика, р.п. Черепеть, Тульская обл. 74430. Азовская чулочная фабрика, г.Азов, Ростовская обл. 334431. Алексеева П. имени шерсто-прядильная и ткацко-отделочная фабрика, г.Москва 234, 302, 303432. Алма-Атинская суконная фабрика, г.Алма-Ата, Казахская ССР 48, 75433. Арзамасская прядильно-ткацкая фабрика, г.Арзамас, Горьковская обл. 302434. Балашихинская прядильно-ткацкая и отделочная фабрика, г.Балашиха, Московская обл. 303435. Балашова С.И. имени прядильно-ткацкая фабрика, г.Иваново, Ивановская обл. 234436. Барнаульская хлопчатобумажная фабрика, г.Барнаул, Алтайский край 74437. Барнаульский хлопчатобумажный комбинат, г.Барнаул, Алтайский край 66438. Беловский текстильный комбинат, р.п. Белово, Западно-Сибирский край 74439. Белостокские суконные фабрики, г.Белосток, Белостокская обл. 74440. Бердичевская трикотажно-перчаточная фабрика, г.Бердичев, УССР 334441. «Большевичка Украины», швейная фабрика, г. Харьков, УССР 334442. Глуховского комбината бумаго-прядильная фабрика, г. Богородск, Московская обл. 379443. Димитрова имени швейная фабрика, г. Калуга, Тульская обл. 334444. Казанский меховой комбинат, г.Казань, Татарская АССР 333445. Калинина имени шерстепрядильная фабрика, г.Москва 234446. Карла Либкнехта имени льняная фабрика, г. Ярцево, Смоленская обл. 48447. Кемеровский текстильный комбинат, г. Кемерово, Новосибирская обл. 74448. Киевский суконный комбинат, г. Киев, УССР 74449. Киржачский текстильный комбинат, г. Киржач, Ивановская обл. 47450. Кировабадский хлопчатобумажный комбинат, г.Кировабад, Азербайджанская ССР 67451. Кироваканская трикотажная фабрика, г. Кировакан, Армянская ССР 75452. Клары Цеткин имени трикотажная фабрика, г.Витебск, БССР 334453. Клинцовская тонкосуконная фабрика, г. Клинцы, Орловская обл.454. Кокандская швейная фабрика, г. Коканд, Узбекская ССР 333455. «Красная поляна», прядильная фабрика, р.п. Красная поляна, Московская обл. 334456. «Красная работница», бумаготкацкая фабрика, г.Москва 252, 257457. «Красная Роза», шелкоткацкий и красильно-отделочный комбинат, г.Москва 379458. «Красная Талка», прядильно-отделочная хлопчатобумажная фабрика, г. Иваново, Ивановская обл. 379459. «Красная швея», швейная фабрика № 16, г.Москва 333460. Красногвардейский хлопковый завод, с. Красногвардейское, Узбекская ССР 48461. «Красный луч», прядильная фабрика, г. Муром, Горьковская обл. 74462. Куйбышевская чулочная фабрика, г.Куйбышев, Куйбышевская обл. 75463. Кунцевская ткацко-отделочная фабрика, г. Кунцево, Московская обл. 379464. Купавинокая тонкосуконная фабрика, ст. Купавна, Московская обл. 302465. Ленинаканская прядильная фабрика, г.Ленинакан, Армянская ССР 74466. Ликинская прядильно-ткацкая фабрика, ст. Ликино Владимирская обл. 379467. Люберецкая прядильная фабрика, г.Люберцы, Московская обл. 74468. Мельниковский хлопкоочистительный завод, р.п. Мельниково, Таджикская ССР 67469. Новая Ивановская мануфактура, г. Иваново, Ивановская обл. 379470. Новосибирский хлопчатобумажный комбинат, г.Новосибирск, Новосибирская обл. 74471. Ногина имени Вичугская хлопчатобумажная фабрика, г. Вичуга, Ивановская обл. 388472. Ногинская лентоткацкая фабрика № 9, г. Ногинск, Московская обл. 335473. Октябрьской революции имени прядильно-ткацкая фабрика, ст. Быково, Московская обл. 379474. Орловская чулочная фабрика, г. Орел, Орловская обл. 75475. Ошская шелко-мотальная фабрика, г. Ош, Киргизская ССР 66476. Прокопьевский текстильный комбинат, г. Прокопьевск, Новосибирская обл. 74477. Регарский хлопкоочистительный завод, р.п. Регар, Таджикская ССР 67478. «Свободный пролетарий», текстильная фабрика, г. Вязники, Ивановская обл. 48479. Семипалатинский суконный комбинат, г. Семипалатинск, Казахская СССР 74480. Сталинабадский хлопчатобумажный комбинат, г. Сталинабад, Таджикская ССР 67481. Сталинский хлопчатобумажный комбинат, г. Сталинск, Новосибирская обл. 74482. Степановаканская трикотажная фабрика, г. Степановакан, Армянская ССР 75483. Ташкентская прядильно-ткацкая фабрика, г. Ташкент, Узбекская ССР 74484. Ташкентский хлопчатобумажный комбинат, г. Ташкент, Узбекская ССР 66, 67, 74485. Тбилисский трикотажный комбинат, г.Тбилиси, Грузинская ССР 67486. «Техфильц», 1-я фабрика технического фильца, г.Москва 334487. Трехгорная прядильно-ткацкая и ситценабивная фабрика, г.Москва 303488. Украинская меховая фабрика, Харьковская обл., УССР 333489. Феодосийская чулочная фабрика, г. Феодосия, Крымская АССР 75490. Шнуроплетельная фабрика № 5, г.Москва 334491. Щербакова имени ткацкая и красильно-аппретурная фабрика, г.Москва 303492. Яковлевский льняной комбинат, с. Б. Яковлевское. Ивановская обл. 48493. Азербайджанская шорно-седельная фабрика, г.Баку, Азербайджанская ССР 333494. Бакинский кожевенный завод, г.Баку, Азербайджанская ССР 75495. Бебеля имени кожгалантерейная фабрика НКЛП РСФСР 333496. Васильковский кожевенный завод, г.Васильков, УССР 75497. Грибановский завод дубильного экстракта, с.Грибановка, Воронежская обл. 332498. Ереванский кожевенный завод, г. Ереван, Армянская ССР 75499. Ивановский комбинат искусственной подошвы, г. Иваново, Ивановская обл. 47500. «Истехкож», Ленинградская обл. 332501. Казанский завод искусственной кожи, г.Казань, Татарская АССР 47, 74502. Калининский завод искусственной подошвы, г.Калинин, Калининская обл. 74503. Камыпгловская сапоговаляльная фабрика, г.Камышлов, Свердловская обл. 334504. Кировский завод искусственной кожи, г.Киров, Кировская обл. 47505. Крупской имени щеточная фабрика, г.Минск, БССР 332506. Ленина имени Ростовский кожевенный завод, г.Ростов-на-Дону, Ростовская обл. 331507. Ленина имени кожевенный завод, г.Тбилиси, Грузинская ССР 332508. Ленинградский кожевенно-сырьевой завод, г.Ленинград 332509. «Марксист», кожевенный завод, г.Ленинград 333510. Микояна имени обувная фабрика, г.Ростов-на-Дону, Ростовская обл. 333511. Минская щеточная см. Крупской имени Московский кожевенный завод, г.Москва 332512. «Моспласткож», завод № 2, г.Москва 332513. Нерехтская каблучная фабрика, г. Нерехта, Ярославская обл. 333514. Новосибирский кожевенный завод, г.Новосибирск, Новосибирская обл. 75515. Одесский кожевенный завод, г.Одесса, УССР 75516. «Парижская коммуна», обувная фабрика, г.Москва 48517. Прилукская шорная фабрика № 2, г.Прилуки, УССР 333518. «Пролетарская победа» № 1, обувная фабрика, г.Ленинград 332519. Самаркандский кожевенный завод, г.Самарканд, Узбекская ССР 75520. Семипалатинский кожевенный завод, г.Семипалатинск, Казахская ССР 75521. Станиславская обувная фабрика, г.Станислав, УССР 75522. Тбилисская обувная фабрика, г.Тбилиси, Грузинская ССР 333523. Харьковский кожевенный завод, г.Харьков, УССР 75524. Балхашский холодильник, г.Балхаш, Казахская ССР 75525. Грязинский спиртовой завод, г.Грязи, Воронежская обл. 75526. Елань-Коленовский сахарный завод, р.п. Елань-Коленовский, Воронежская обл. 75, 400527. Жердевский сахарный завод, с.Жердевка, Тамбовская обл. 75528. Ивановский мясокомбинат, г.Иваново, Ивановская обл. 47529. Коломенский рыбный комбинат, г.Коломна, Московская обл. 47530. Ленинградский хлебозавод № 16, г.Ленинград 47531. Мариинский спиртовой завод, г.Мариинск, Новосибирская обл. 47, 75532. Московский мясокомбинат, г.Москва 234533. Московский рыбный комбинат, г.Москва 75534. Муйнакский мясоконсервный комбинат, р.п. Муйнак, Кара-Калпакская АССР 67, 75535. Муйнакский холодильник, р.п. Муйнак, Кара-Калпакская АССР 75536. Орский хлебозавод, г.Орск, Чкаловская обл. 48537. Слободский спиртовой завод, г. Слободской, Кировская обл. 47538. Сталинабадский мясокомбинат, г.Сталинабад, Таджикская ССР 75539. Улан-Удэнский мясокомбинат, г.Улан-Удэ, Бурят-Монгольская АССР 75540. Хабаровский мясокомбинат, г.Хабаровск, Хабаровский край 47541. Хачмасский консервный завод, г.Хачмас, Азербайджанская ССР 67542. Читинский холодильник, г.Чита, Читинская обл. 47543. Шпольский сахарный завод, г.Шпола, УССР 75Всего же за предвоенные годы было построено около 9 тыс. только крупных объектов промышленности, что позволило СССР победить практически всю Европу в 1941-45 гг.

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com