Список построенных при Сталине заводов
18:31. 30 апреля 2017 Просмотров - 51 Один комментарий Опубликовал: brahman
Антисоветчики часто вопрошают, а где, мол, все эти построенные при Сталине заводы, дайте список. Даю список построенных заводов, фабрик, электростанций и пр. с 1938 по 1941 годы. Список разбит по отраслям:
Электростанции
1. АЦГЭС, Аджарис-Цхалинская, г. Батуми, Грузинская ССР 67
2. Гюмушская, на р. Роздан, Армянская ССР 69
3. Днепровская, г.Запорожье, УССР 46
4. Днепродзержинская, г. Днепродзержинск, УССР 48
5. Дубровская, р.п. Дубровка, Ленинградская обл. 46
6. Закамская, р.п. Закамск, Молотовская. обл. 46
7. Земо-Авчальская, г.Тбилиси, Грузинская ССР 46, 67
8. Зуевская, г. Харцызск, УССР 363
9. Ивановская, г. Иваново, Ивановская обл. 70
10. Калужская, г. Калуга, Тульская обл. 69
11. Канакерская, п.г.т. Канакер, Армянская ССР 46, 67, 69
12. Карагандинская, г. Караганда, Казахская ССР 70
13. Красина имени, г.Баку, Азербайджанская ССР 48
14. «Красная звезда», г.Баку, Азербайджанская ССР 46
15. Красногорская, г. Каменск, Челябинская обл. 61
16. Краснодарская, г. Краснодар, Краснодарский край 70
17. Краснозаводская, г. Харьков, УССР 46
18. Красноярская, г. Красноярск, Красноярский край 70
19. Кувасайская, р.п. Кувасай, Узбекская ССР 66, 70
20. Кураховская, п.г.г. Кураховка, Сталинская обл., УССР 70, 363
21. Ленинградская № 10, г.Ленинград 363
22. Несветаевская, р.п. Малый Несветай, Ростовская обл. 70
23. Нивская, г. Кировск, Мурманская обл. 69
24. Орская, г. Орск, Чкаловская обл. 46, 70
25. Рыбинская, г. Рыбинск, Ярославская обл. 69
26. Свирьская № 2, г. Лениград 69
27. Свистухинская, Орджоникидзевский край 70
28. Северо-Донецкая, р.п. Пост Любимовский, УССР 70
29. Серебрянская, р. Миасс, Челябинская обл. 70
30. Сталиногорская, г. Сталиногорск, Тульская обл. 46, 363
31. Сумгаитская, п.г.т. Сумгаит, Азербайджанская ССР 67
32. Сухумская, г. Сухуми, Грузинская ССР 69
33. Сызранская, г. Сызрань, Куйбышевская обл. 70
34. Сясьская, р.п. Сясьстрой, Ленинградская обл. 70
35. Туломская, на р. Тулома, Мурманская обл. 46
36. Угличская, г. Углич, Ярославская обл. 69
37. Фрунзенская, г.Москва, 363
38. Хабаровская, г.Хабаровск, Хабаровский край 70
39. Храмская, г.Тбилиси, Грузинская ССР 69
40. Чирчикская, г. Чирчик, Узбекская ССР 66, 69
Каменноугольная промышленность
41. Дружеская, Донбасс 48 Ильича имени, г. Кривой Рог, УССР 336
42. Калинина имени, г. Горловка, УССР 377
43. Узловсвая № 2, р.п. Узловая, Тульская обл. 361, 362
44. Центральная Боковская, п.г.т. Центрально-Боковский, УССР 48
45. Шахта № 3 треста Снежнянантрацит 387
46. Шахта № 6, г. Красный Луч, УССР 387
47. Шахта № 8 г. Горловка, УССР 377
48. Шахта № 8, г. Бобрики, Московская обл. 362
49. Шахта № 11-бис, р.п. Алексеево-Леоново, УССР 377
50. Шахта № 18, р.п. Алексеево-Леоново, УССР 293, 326
51. Шахта № 19, г. Бобрики, Московская обл. 362
52. Шахта № 20, г. Бобрики, Московская обл. 362
53. Шахта «Красногвардейская» Наркомцветмета СССР, г. Красноуральск, Свердловская обл. 359, 360
Нефтяная промышленность
54. Бакинские сажевые заводы, г.Баку, Азербайджанская ССР 46
55. Комсомольская буровая № 133 нефтепромысла Мирзани, Грузинская ССР 377
56. Ленинградский газовый завод, г.Ленинград 75
57. Московский коксогазовый завод, г.Москва 75
58. Московский крекинг-завод, г.Москва 46
59. Нефтепровод Гор.а-Горская – Грозный 46
60. Нефтепровод Избербаш – Махач-Кала 48
61. Уфимский нефтеперерабатывающий завод, г. Уфа, Башкирская АССР 48
62. Шмидта имени, завод, г.Баку, Азербайджанская ССР 337
Металлургическая промышленность
63. Азовсталь см. Орджоникидзе имени Алапаевский, г. Алапаевск, Свердловская обл. 346
64. Алмазнянекий, п.г.т. Алмазная, УССР 357
65. Амурстальстрой, г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
66. Андреева имени, г. Татанрог, Ростовская обл.
67. Бакальский, р.п. Бакал, Челябинская обл. 71
68. Бакинский трубопрокатный, г.Баку,
69. Азербайджанская ССР 71 Белорецкий, г. Белорецк, Башкирская АССР 346, 399
70. Войкова имени, г. Керчь, Крымская АССР 152
71. Ворошилова имени, г. Ворошиловск, УССР
72. Выксунский, г. Выкса, Горьковская обл. 341, 358
73. Дальневосточный см. Амурстальстрой
74. Дзержинского имени, г. Днепродзержинск, УССР 355
75. Дзержинского имени, г. Днепропетровск, УССР
76. Днепроспецсталь, г.Запорожье, УССР 152
77. Донецкий, г. Сталине, УССР
78. Запорожсталь, г.Запорожье, УССР
79. Златоустовский, г. Златоуст, Челябинская обл.
80. Ильича имени, г. Мариуполь, УССР 347, 374
81. Карла Либкнехта имени, г. Нижнеднепровск, УССР 152, 348
82. Кемеровский трубопрокатный, г. Кемерово, Новосибирская обл. 71
83. Керченский см. Войкова имени
84. Кирова имени, г. Макеевка, УССР
85. Коминтерна имени, г. Нижнеднепровск, УССР 347
86. Косогорский, г. Тула, Тульская обл. 348
87. Краматорский см. Куйбышева имени
88. «Красный Октябрь», г. Сталинград, Сталинградская обл.
89. Криворожский, г. Кривой Рог, УССР
90. Кузнецкий, г. Сталинск, Новосибирская обл.
91. Куйбышева имени, г. Краматорск, УССР 343, 347
92. Куйбышева имени трубный, г. Мариуполь, УССР 343, 347, 350
93. Кушвинский, г. Кушва, Свердловская обл. 348
94. Ленина имени, г. Днепропетровск, УССР
95. Ленинградский трубный, г.Ленинград 330
96. Лысьвенский, г.Лысьва, Молотовская обл. 109
97. Магнитогорский, г. Магнитогорск, Челябинская обл.
98. Макеевский см. Кирова имени
99. Мариупольский см. Ильича имени
100. Мариупольский трубный см. Куйбышева имени
101. Надеждинский см. Серова имени
102. Нижне-Салдинский, г. Нижняя Салда, Свердловская обл. 109, 153
103. Нижне-Сергинский, р.п. Нижние Серги, Свердловская обл. 314, 347, 356
104. Нижне-Тагильский, г. Нижний Тагил, Свердловская обл. 156, 358
105. Никопольский см. Южнотрубный
106. Ново-Липецкий, г. Липецк, Воронежская обл.
107. Ново-Московский, г.Ново-Московск, УССР 46, 71
108. Ново-Тагильский, г. Нижний Тагил, Свердловская обл.
109. Ново-Уральский трубопрокатный, ст. Хромпик, Свердловская обл. 71, 350
110. Орджоникидзе имени, г. Мариуполь, УССР
111. Орджоникидзевский, г. Орджоникидзе, УССР
112. Петровский, г. Петровск-Забайкальский, Читинская обл.
113. Петровского имени, г. Днепропетровск, УССР
114. Саткинский, г. Сатка, Челябинская обл. 357
115. «Свободный сокол», г. Липецк, Воронежская обл. 348, 357
116. Серова имени, г. Серов, Свердловская обл.
117. «Серп и молот», г.Москва
118. Синарский труболитейный, г. Каменск, Челябинская обл. 109, 331
119. Сталинский см. Донецкий
120. Таганрогский см. Андреева имени
121. Тирлянский см. Белорецкий
122. Уральский новотрубный см. Ново-Уральский
123. Фрунзе имени, г. Константиновна, УССР 314, 374
124. Челябинский ферросплавный, г. Челябинск, Челябинская обл. 48
125. Чермозский, р.п. Чермоз, Молотовская обл. 358
126. Чусовой, г. Чусовой, Молотовская обл. 109, 348
127. Электросталь, г. Электросталь, Московская обл.
128. Южнотрубный, г. Никополь, УССР
Коксохимические заводы
129. Брянский, р.п. Брянский рудник, УССР 109
130. Запорожский, г.Запорожье, УССР 46
131. Кемеровский, г. Кемерово, Новосибирская обл. 46
132. Мупгкетовский, п.г.т. Мупжетово, УССР 109
Заводы цветной металлургии
133. Алмалыкский медеплавильный комбинат, г. Ташкент, Узбекская ССР 72
134. Балхашский медеплавильный комбинат, г. Балхаш, Казахская ССР 66, 72
135. Блявинский медно-серный завод, г. Блява, Чкаловская обл. 72
136. Джезказганский медеплавильный комбинат, р.п. Джезказган, Казахская ССР 66, 72
137. Каменский алюминиевый комбинат, г. Каменск, Челябинская обл. 61, 64, 72, 136
138. Кандалакшский алюминиевый комбинат, г. Кандалакша, Мурманская обл. 64, 72, 136
139. Кандалакшский электролитный алюминиевый завод, г. Кандалакша, Мурманская обл. 72
140. Мончегорский никелевый комбинат, г. Мончегорск, Мурманская обл. 46
141. Средне-Уральский медеплавильный комбинат, г. Ревда, Свердловская обл. 46, 48, 72
142. Сталинский алюминиевый комбинат, г. Сталинск, Новосибирская обл. 64, 136
143. Тихвинский глиноземный завод, р.п. Бокситогорск, Ленинградская обл. 72
144. Уральский алюминиевый см. Каменский
145. Уральский никелевый комбинат, г. Каменск, Челябинская обл. 72
146. Халиловский никелевый завод, г. Орск, Чкаловская обл. 64, 71
Заводы металлообрабатывающие и механические
147. Кольчугинский см. Орджоникидзе имени
148. «Красная Этна», механический, г. Горький, Горьковская обл. 402
149. Краснопресненский механический, г.Москва 235, 252, 257, 302, 310
150. Ленинградский металлический, г.Ленинград 375, 389
151. Орджоникидзе имени по обработке цветных металлов, г. Кольчугино, Ивановская обл. 234
152. Пресненский см. Краснопресненский
153. Серпуховский напилочный, г. Серпухов, Московская обл. 313
154. Сталина имени см. Ленинградский металлический
155. Центролит, чугунолитейный, г.Ленинград 124
Машиностроение
156. Алапаевский автоматов и револьверных станков, г. Алапаевск, Свердловская обл. 67
157. Алапаевский станкостроительный, г. Алапаевск, Свердловская обл. 376
158. «Большевик», машиностроительный г.Ленинград 375
159. Вальцетокарный, г. Днепродзержинск, УССР 342
160. Владимирский агрегатных станков, г. Владимир, Ивановская обл. 67
161. Воровского имени гарного машиностроения, г. Свердловск, Свердловская обл. 375
162. Воронежский дизелестроительный, г.Воронеж, Воронежская обл. 320
163. Воронежский среднего машиностроения, г.Воронеж, Воронежская обл. 336
164. Воронежский станкостроительный, г.Воронеж, Воронежская обл. 124, 376
165. Воронежский шлифовальных станков, г.Воронеж, Воронежская обл. 67
166. Ворошилова имени Торецкий горного машиностроения, г. Дружковка, УССР 318
167. Ворошиловградский паровозостроительный см. Октябрьской революции имени
168. Воскова имени инструментальный, г.Ленинград 124, 313, 322
169. Второй часовой, г.Москва 235
170. «Вулкан», сельскохозяйственного машиностроения, г.Ленинград 374
171. Выксунский кузнечно-прессового оборудования, г. Выкса, Горьковская обл. 124
172. Гидропривод, тяжелого станкостроения, г. Харьков, УССР 198, 199
173. Гомельский сельскохозяйственного машиностроения, г. Гомель, БССР 304, 305 309
174. ГОМЗ см. ОГПУ имени
175. Горьковский автомобильный, г. Горький, Горьковская обл. 68, 182, 183, 335
176. Горьковский тяжелых станков, г. Горький, Горьковская обл. 67
177. Горьковский фрезерных станков, г. Горький, Горьковская обл.
178. Горького имени станков-автоматов, г. Киев, УССР
179. ГПЗ № 1, Первый подшипниковый, г.Москва
180. «Двигатель революции», дизельный, г. Горький, Горьковская обл. 124, 321
181. Дзержинского имени тракторный, г. Сталинград, Сталинградская обл.
182. Днепропетровский металлургического оборудования (ДЗМО), г. Днепропетровск, УССР
183. ЗИС см. Московский автомобильный Ивановский среднего машиностроения, г. Иваново, Ивановская обл. 336
184. Ижорский машиностроительный, г. Колпино, Ленинградская обл. 161, 319
185. «Ильич», абразивный, г.Ленинград 124
186. Ильича имени станкостроительный, г.Ленинград 321
187. Казанский автотракторных деталей, г. Казань, Татарская АССР 68
188. «Калибр», контрольно-измерительных приборов, г.Москва
189. Калинина имени инструментальный («Фрезер»), г.Москва
190. Калинина имени кузнечно-прессового оборудования, г.Воронеж, Воронежская обл. 124
191. Калининский вагоностроительный, г. Калинин, Калининская обл. 183, 308
192. Канашский вагоноремонтный, г. Канаш, Чувашская АССР 48
193. Канонерский судоремонтный, г.Ленинград 57
194. Карла Маркса имени машиностроительный, г.Ленинград 47
195. Киевский станков-автоматов см. Горького имени
196. КИМ, завод малолитражных машин, г.Москва 50, 80, 87, 89
197. Кирова имени машиностроительный и сталелитейный, г. Горловка, УССР 320, 321
198. Кирова имени подъемно-транспортных сооружений, г.Ленинград 124
199. Кировский машиностроительный и металлургический, г.Ленинград
200. Коломенский см. Куйбышева имени
201. Колющенко имени сельскохозяйственного машиностроения, г. Челябинск, Челябинская обл. 305, 309
202. Коминтерна имени машиностроительный, г. Харьков, УССР 353, 354
203. «Коммунар», сельскохозяйственного машиностроения, г.Запорожье, УССР 303, 305
204. Коммунистической партии Германии имени машиностроительный, г.Москва 235
205. «Компрессор», машиностроительный, г.Москва 298
206. «Комсомолец», станкостроительный, г. Егорьевск, Московская обл. 46, 124
207. «Красная звезда», сельскохозяйственного машиностроения, г.Кировоград, УССР
208. Краснодарский поковок и изделий из прутка, г. Краснодар, Краснодарский край 68
209. Краснодарский тяжелого станкостроения, г. Краснодар, Краснодарский край 124
210. Красноярский сельскохозяйственного машиностроения, г. Красноярск, Красноярский край 68
211. «Красный Аксай» см. Фрунзе имени
212. «Красный двигатель», тракторных запасных частей и деталей, г.Новороссийск, Краснодарский край 309
213. «Красный инструментальщик», г.Ленинград 313, 322
214. «Красный металлист», подъемно-транспортного оборудования, г.Ленинград
215. «Красный пролетарий», станкостроительный, г.Москва
216. «Красный Профинтерн», тракторных запасных частей и деталей, г. Одесса, УССР 260
217. «Красный Профинтерн», паровозо- и вагоностроительный, г. Орджоникидзеград, Орловская обл.
218. Куйбышева имени Коломенский паровозостроительный, г. Голутвино, Московская обл.
219. Курский текстильного машиностроения, г. Курск, Курская обл. 68
220. Ленина имени станкостроительный, г. Одесса, УССР
221. Ленина имени тракторных запасных частей и деталей, г. Мичуринск, Воронежская обл. 309
222. Лепсе имени тракторных запасных частей и деталей, г. Киев, УССР 181, 309
223. Лианозовский вагоноремонтный, р.п. Лианозово, Московская обл. 48
224. «Лифт», коммунального оборудования, г.Москва 320
225. Люберецкий см. Ухтомского имени
226. Людиновский локомобильный, г. Людиново, Орловская обл. 46
227. Макса Гельца имени полиграфического машиностроения, г.Ленинград 310
228. Можерез, железнодорожный ремонтный, г.Москва 298
229. Московский автомобильный, г.Москва
230. Московский инструментальный, г.Москва
231. Московский малолитражных машин см. КИМ имени
232. Московский тормозной, г.Москва 252, 257
233. Московский трикотажных машин, г.Москва 310
234. Московский шлифовальных станков, г.Москва
235. Мытищинский вагоностроительный, г. Мытищи, Московская обл. 183
236. Ново-Краматорский машиностроительный, г. Краматорск, УССР
237. Новосибирский автотракторных деталей, г.Новосибирск, Новосибирская обл. 68
238. Новосибирский расточных станков, г.Новосибирск, Новосибирская обл. 67
239. Новосибирский станкостроительный, г.Новосибирск, Новосибирская обл. 376
240. Новосибирский универсальных станков, г.Новосибирск, Новосибирская обл. 67
241. ОГПУ имени оптико-механический, г.Ленинград
242. Одесский судоремонтный, г.Одесса, УССР 57
243. Октябрьской революции имени паровозостроительный, г. Ворошиловград, УССР
244. Октябрьской революции имени сельскохозяйственного машиностроения, г. Одесса, УССР
245. Омский автосборочный, г. Омск, Омская обл. 68
246. Орджоникидзе имени револьверных станков и полуавтоматов, г.Москва
247. Орджоникидзе имени Старо-Краматорский кузнечно-прессового оборудования, г. Краматорск, УССР
248. Орджоникидзе имени Уральский тяжелого машиностроения, г. Свердловск, Свердловская обл.
249. Орджоникидзе имени Харьковский тракторный, г. Харьков, УССР
250. Орловский среднего машиностроения, г. Орел, Орловская обл. 47, 336
251. Пензенский прецезионных станков, г. Пенза, Пензенская обл. 67
252. Пензенский станкостроительный, г.Пенза, Пензенская обл. 376
253. «Подъемник», подъемно-транспортного оборудования, г.Москва
254. Ростовский автосборочный, г.Ростов-на-Дону, Ростовская обл. 48, 56, 68
255. Ростсельмаш, сельскохозяйственного машиностроения, г.Ростов-на-Дону, Ростовская обл.
256. «Русский дизель», дизелестроительный, г.Ленинград
257. Рыбинский машиностроительный, г.Рыбинск, Ярославская обл. 337
258. Рязанский запасных частей холодно-штамповых и из прутка, г. Рязань, Рязанская обл. 68
259. Саратовский оцинкованной проволоки, г. Саратов, Саратовская обл. 48
260. Саратовский шарикоподшипниковый, г. Саратов, Саратовская обл. 68
261. Свердлова имени станкостроительный, г.Ленинград 124, 198, 310
262. Свердловский тяжелых станков, г. Свердловск, Свердловская обл. 67
263. Свердловский химического машиностроения, г.Свердловск, Свердловская обл. 69
264. «Свет шахтера», горного машиностроения, г. Харьков, УССР 318
265. «Серп и молот», сельскохозяйственного машиностроения, г. Харьков, УССР
266. Сибсельмаш, сельскохозяйственного Машиностроения, г. Омск, Омская обл.
267. Сталинградский тракторный см. Дзержинского имени
268. Станкоконструкция, станкоинсгрументальный, г.Москва 124, 161, 227
269. Станколит, станконнструментальный, г.Москва 124, 269
270. Старо-Краматорский см. Орджоникидзе имени
271. Ташсельмаш, сельскохозяйственного машиностроения, г. Ташкент, Узбекская ССР 304
272. Троицкий кузнечно-прессового оборудования, г. Троицк, Челябинская обл. 67
273. Ульяновский крупных токарных станков, г. Ульяновск, Куйбышевская обл. 67
274. Уралмашзавод см. Орджоникидзе имени
275. Уральский вагоностроительный, г. Нижний Тагил, Свердловская обл. 52, 182, 183
276. Уфимский бумагоделательных машин, г. Уфа, Башкирская АССР 69
277. Ухтомского имени сельскохозяйственного машиностроения, г. Люберцы, Московская обл.
278. «Фрезер» см. Калинина имени
279. Фрунзе имени машиностроительный («Красный Аксай»), г. Ростов-на-Дону, Ростовская обл. 183, 303, 304
280. Фрунзе имени металлоштамповальный, г. Харьков, УССР 318
281. Харьковский станкостроительный, г. Харьков, УССР
282. Харьковский тракторный см. Орджоникидзе имени
283. Центролит, станкостроительный, г.Ленинград 124
284. ЦК машиностроения имени станкостроительный, г. Куйбышев, Куйбышевская обл. 124
285. Челябинский абразивный, г. Челябинск, Челябинская обл. 124
286. Челябинский тракторный, г. Челябинск, Челябинская обл.
287. Читинский автотракторных деталей, г. Чита, Читинская обл. 68
288. Чусовской рессорный, г. Чусовой, Молотовская обл. 68
289. Шевченко имени текстильного машиностроения, г. Харьков, УССР 47
290. Энгельса имени легкого машиностроения, г.Ленинград 47, 310, 311
291. Январского восстания имени подъемно-транспортного оборудования, г. Одесса, УССР
292. Ярославский автомобильный, г. Ярославль, Ярославская обл.
Электротехническая промышленность
293. Белгородский котлов нормального давления, г. Белгород, Курская обл. 68
294. Воронежский электроосветительной арматуры, г.Воронеж, Воронежская обл.68
295. Ворошиловский электроосветительной арматуры, г. Ворошилов, Уссурийская обл. 68
296. «Динамо», электромашиностроительный, г.Москва 272, 298, 308
297. ЗЭМ, электромашин, г.Москва 181
298. Калужский паровых турбин, г.Калуга, Тульская обл. 67
299. Лысьвенский турбогенераторов, г. Лысьва, Молотовская обл. 68
300. Московский радиозавод, г.Москва 234
301. Московский трансформаторный, г.Москва 272
302. Подольский аккумуляторный, г. Подольск, Московская обл. 309
303. Рязанский электроламповый, г. Рязань, Рязанская обл. 68
304. Саранский электроизмерительных приборов, г. Саранск, Мордовская АССР 68
305. Свердловский высоковольтной аппаратуры, г. Свердловск, Свердловская обл.68
306. Свердловский паровых турбин, г. Свердловск, Свердловская обл. 67
307. Свердловский трансформаторный, г.Свердловск, Свердловская обл. 68
308. Сталинский котлов повышенного давления, г.Сталинск, Новосибирская обл. 68
309. Томский электромоторный, г. Томск, Новосибирская обл. 68
310. УЭМ, уральский электромашиностроительный, г.Свердловск, Свердловская обл. 181
311. Харьковский электромеханический, г.Харьков, УССР 389
312. Харьковский электротурбинный, г.Харьков, УССР 308
313. Хотьковский электроизоляционных материалов, р.п. Хотьково, Московская обл.68
314. «Электрик», электромашиностроительный, г.Ленинград 272
315. «Электроаппарат», электроаппаратный, г.Ленинград 308
316. «Электросигнал», радиоаппаратуры, г.Воронеж, Воронежская обл. 107
317. «Электросила», электромашиностроительный, г.Ленинград
Химическая промышленность
318. Актюбинский химический комбинат, г. Актюбинск, Актюбинская обл. 244
319. Бакинский завод синтетического каучука, г.Баку, Азербайджанская ССР 72
320. Березниковский химический комбинат, г. Березники, Молотовская обл. 103
321. Бокситогорский завод по искусственному обезвоживанию торфа, р.п. Бокситогорск, Ленинградская обл. 71
322. Бондюжский завод см. Карпова Л.Я. имени
323. Винницкий сернокислотный завод, г.Винница, УССР 106
324. Воскресенский химический комбинат, г.Воскресенск, Московская обл. 86, 104,244
325. Данковский завод натурального каучука, с.Данков, Рязанская обл. 73
326. Дорогомиловский химический завод, г.Москва 244
327. Ереванский завод искусственного каучука, г.Ереван, Армянская ССР 67, 72
328. Карпова Л.Я. имени химический завод, р.п. Бондюжский, Татарская АССР 104
329. «Каучук», химический завод, г.Москва, 103, 105
330. «Комсомольская правда», завод химпластмасс, г.Ленинград 48
331. Константиновский химический завод, г.Константиновка, УССР 244
332. «Красный богатырь», резиновый завод, г.Москва
333. «Красный треугольник», завод резиновой обуви и галош, г.Ленинград, 103, 106
334. «Красный химик», г.Ленинград 325
335. Кутаисский литопонный завод, г.Кутаиси, Грузинская ССР 67
336. Ленинградский завод резиновых технических тканей, г.Ленинград 244
337. Ливненский завод натурального каучука, г.Ливны, Орловская обл. 73
338. Липецкий карбидный завод, г.Липецк, Воронежская обл. 48
339. Лисичанский азотно-туковый комбинат, г.Лисичанск, УССР 73
340. Лопасневский регенераторный завод, с.Лопасня, Московская обл. 73
341. Московский лакокрасочный завод, г.Москва
342. Московский шинный завод, г.Москва.
343. Ново-Славянский содовый завод, г.Славянск, УССР 72
344. Омский шинный завод, г.Омск, Омская обл. 73
345. «Победа рабочих», лакокрасочный завод, г.Ярославль, Ярославской обл. 244
346. Рубежанский анилинокрасочный завод, г.Рубежное, УССР 107
347. СК-1, завод синтетического каучука, г.Ярославль, Ярославская обл. 107, 337
348. СК-5, завод синтетического каучука, г.Тамбов, Тамбовская обл. 72
349. СК-6, завод синтетического каучука, г.Курск, Курская обл. 72
350. СК-7, завод синтетического каучука, г.Вологда, Вологодская обл. 72
351. «Славсода», Славянский содовый завод, г.Славянск, УССР 72, 104
352. Совпрен № 1, завод синтетического каучука, г.Ереван, Армянская ССР 72
353. Совпрен № 2, завод синтетического каучука, г.Самарканд, Узбекская ССР 72
354. Сталиногорский химический комбинат, г.Сталиногорск, Тульская обл. 103, 244
355. Стерлитамакский содовый завод, г.Стерлитамак, Башкирская АССР 72
356. Тамбовский шинный завод, г.Тамбов, Тамбовская обл. 73
357. Ташкентский шинный завод, г.Ташкент, Узбекская ССР 73
358. Хромпиковой завод, ст. Хромпик, Свердловская обл. 104
359. Чирчикский азотно-туковый комбинат, г.Чирчик, Узбекская ССР 66, 77
360. Щелковский химический завод, г.Щелково, Московская обл. 104, 325
361. Ярославский резино-асбестовый комбинат, г.Ярославль, Ярославская обл.
362. Ярославский шинный завод, г.Ярославль, Ярославская обл.
Промышленность строительных материалов
363. Ашхабадский цементный, г. Ашхабад,
364. Туркменская ССР 67 Безмеинский цементный, г. Безмеин,
365. Туркменская ССР 73 Боровичский см. «Красный керамик»
366. Войкова имени отопительных приборов, г.Москва 235
367. Волховский цементный, г. Волхов, Ленинградская обл. 48
368. Воскресенский гипса и перегородочных плит, г. Воскресенск, Московская обл. 86
369. «Гигант», цементный, г.Москва 73
370. Дзержинского имени динасовый, п.г.т. Красноармейское, УССР 109
371. Дзержинского имени огнеупорный, п.г.т. Красноармейское, УССР 331
372. Красноярский цементный, г. Красноярск, Красноярский край 73
373. «Красный керамик», г. Боровичи, Ленинградская обл. 331
374. Кузнецкий цементный, г. Сталинск, Новосибирская обл. 73
375. Кушвинская помольная установка, г. Кушва, Свердловская обл. 73
376. Люберецкий армопенобетонный, г. Люберцы, Московская обл. 86
377. Люберецкий силикальцнтных железобетонных стройдеталей, г.Люберцы, Московская обл. 86
378. Люберецкий силикатного кирпича, г. Люберцы, Московская обл. 89
379. Магнитогорская помольная установка, г.Магнитогорск, Челябинская обл. 73
380. Московский железобетонных изделий, г.Москва 86
381. Московский мозаичный № 2, г.Москва 86
382. Ново-Брянский цементный, р.п. Цементный, Орловская обл. 48
383. Ново-Салдинская помольная установка, г. Верхняя Салда, Свердловская обл. 73
384. Ново-Спасский цементный, г. Спасск, Уссурийская обл. 56, 73
385. Ногинский бетонный, г.Ногинск, Московская обл. 86
386. Орджоникидзевский цементный, г.Орджоникидзе, УССР 73
387. Пашнйский цементный, р.п. Пашия, Молотовская обл. 48, 73
388. Свердловский цементный, г.Свердловск, Свердловская обл. 73
389. Спасс-Тюбинский цементный, Казахская ССР 73
390. Сталинабадский цементный, г. Сталинабад, Таджикская ССР 67, 73
391. Тимлюйский цементный, ст. Тимлкж, Молотовская обл. 73
392. Тульский бетонный, г.Тула, Тульская обл. 86
393. Уфимский цементный, г.Уфа, Башкирская АССР 73
394. Хилковский цементный, ст. Хилково, Узбекская ССР 73
395. Челябинский цементный, г.Челябинск, Челябинская обл. 73
Стекольная промышленность
396. «Красный гигант», стекольный, р.п. Никольская Пестравка, Пензенская обл. 334
397. «Пролетарий», стекольный, г.Лисичанск, УССР 334
398. Профинтерна имени стекольный, г.Ашхабад, Туркменская ССР 334
399. Деревообрабатывающая промышленность
400. «Власть труда», спичечная фабрика, г.Нижний Ломов, Пензенская обл. 74.
401. «Красный якорь», фанерный завод, г.Слободской, Кировская обл. 47
402. Совгаванский лесопильный завод, р.п. Советская Гавань, Приморский край 74
403. Тавдинский фанерный завод, г.Тавда, Свердловская обл. 74
404. Тюменский фанерный завод, г.Тюмень, Омская обл. 74
405. Уссурийский деревообрабатывающий комбинат, Уссурийская обл. 74
406. Бумажная промышленность
407. Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, г.Архангельск, Архангельская обл. 73
408. Балахнинский сульфат-целлюлозный завод, г.Балахна, Горьковская обл. 137, 332
409. Володарского имени бумажная фабрика, г.Ленинград 48
410. Каменская бумажная фабрика, г. Кувшиново, Калининская обл. 48
411. Камский целлюлозно-бумажный комбинат, г. Краснокамск, Молотовская обл. 296
412. Конаковский целлюлозно-бумажный комбинат, г.Конаково, Калининская обл. 73
413. Кондровский целлюлозно-бумажный комбинат, г.Кондрово, Смоленская обл. 296
414. Котласский целлюлозный завод, г.Котлас, Архангельская обл. 73
415. «Красная звезда», бумажная фабрика, п.г.т. Чашники, БССР 48
416. Красногородская бумажная фабрика, г.Красное Село, Ленинградская обл. 48
417. Красноярский целлюлозно-бумажный комбинат, г.Красноярск, Красноярский край 73
418. Куйбышева имени бумажный комбинат, Вологодская обл. 47
419. Льговская целлюлозно-бумажная фабрика, г.Льгов, Курская обл. 73
420. Марийский целлюлозно-бумажный комбинат, р.п. Лопатино, Марийская АССР 73, 137
421. Окуловский целлюлозно-бумажный комбинат, р.п. Окуловка, Ленинградская обл. 296
422. Окуловский целлюлозный завод, р.п. Окуловка, Ленинградская обл. 295
423. Свердлова имени целлюлозный завод, Вологодская обл. 47
424. Сибирская бумажная фабрика, с.Курья, Алтайский край 47
425. Соликамский сульфатный завод, г.Соликамск, Молотовская обл. 47
426. Соликамский целлюлозно-бумажный комбинат, г.Соликамск, Молотовская обл. 73
427. Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат, г.Архангельск, Архангельская обл. 73, 137
428. Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат, р.п. Сясьстрой, Ленинградская обл. 137
429. Черепецкая бумажная фабрика, р.п. Черепеть, Тульская обл. 74
Текстильная и швейная промышленность
430. Азовская чулочная фабрика, г.Азов, Ростовская обл. 334
431. Алексеева П. имени шерсто-прядильная и ткацко-отделочная фабрика, г.Москва 234, 302, 303
432. Алма-Атинская суконная фабрика, г.Алма-Ата, Казахская ССР 48, 75
433. Арзамасская прядильно-ткацкая фабрика, г.Арзамас, Горьковская обл. 302
434. Балашихинская прядильно-ткацкая и отделочная фабрика, г.Балашиха, Московская обл. 303
435. Балашова С.И. имени прядильно-ткацкая фабрика, г.Иваново, Ивановская обл. 234
436. Барнаульская хлопчатобумажная фабрика, г.Барнаул, Алтайский край 74
437. Барнаульский хлопчатобумажный комбинат, г.Барнаул, Алтайский край 66
438. Беловский текстильный комбинат, р.п. Белово, Западно-Сибирский край 74
439. Белостокские суконные фабрики, г.Белосток, Белостокская обл. 74
440. Бердичевская трикотажно-перчаточная фабрика, г.Бердичев, УССР 334
441. «Большевичка Украины», швейная фабрика, г. Харьков, УССР 334
442. Глуховского комбината бумаго-прядильная фабрика, г. Богородск, Московская обл. 379
443. Димитрова имени швейная фабрика, г. Калуга, Тульская обл. 334
444. Казанский меховой комбинат, г.Казань, Татарская АССР 333
445. Калинина имени шерстепрядильная фабрика, г.Москва 234
446. Карла Либкнехта имени льняная фабрика, г. Ярцево, Смоленская обл. 48
447. Кемеровский текстильный комбинат, г. Кемерово, Новосибирская обл. 74
448. Киевский суконный комбинат, г. Киев, УССР 74
449. Киржачский текстильный комбинат, г. Киржач, Ивановская обл. 47
450. Кировабадский хлопчатобумажный комбинат, г.Кировабад, Азербайджанская ССР 67
451. Кироваканская трикотажная фабрика, г. Кировакан, Армянская ССР 75
452. Клары Цеткин имени трикотажная фабрика, г.Витебск, БССР 334
453. Клинцовская тонкосуконная фабрика, г. Клинцы, Орловская обл.
454. Кокандская швейная фабрика, г. Коканд, Узбекская ССР 333
455. «Красная поляна», прядильная фабрика, р.п. Красная поляна, Московская обл. 334
456. «Красная работница», бумаготкацкая фабрика, г.Москва 252, 257
457. «Красная Роза», шелкоткацкий и красильно-отделочный комбинат, г.Москва 379
458. «Красная Талка», прядильно-отделочная хлопчатобумажная фабрика, г. Иваново, Ивановская обл. 379
459. «Красная швея», швейная фабрика № 16, г.Москва 333
460. Красногвардейский хлопковый завод, с. Красногвардейское, Узбекская ССР 48
461. «Красный луч», прядильная фабрика, г. Муром, Горьковская обл. 74
462. Куйбышевская чулочная фабрика, г.Куйбышев, Куйбышевская обл. 75
463. Кунцевская ткацко-отделочная фабрика, г. Кунцево, Московская обл. 379
464. Купавинокая тонкосуконная фабрика, ст. Купавна, Московская обл. 302
465. Ленинаканская прядильная фабрика, г.Ленинакан, Армянская ССР 74
466. Ликинская прядильно-ткацкая фабрика, ст. Ликино Владимирская обл. 379
467. Люберецкая прядильная фабрика, г.Люберцы, Московская обл. 74
468. Мельниковский хлопкоочистительный завод, р.п. Мельниково, Таджикская ССР 67
469. Новая Ивановская мануфактура, г. Иваново, Ивановская обл. 379
470. Новосибирский хлопчатобумажный комбинат, г.Новосибирск, Новосибирская обл. 74
471. Ногина имени Вичугская хлопчатобумажная фабрика, г. Вичуга, Ивановская обл. 388
472. Ногинская лентоткацкая фабрика № 9, г. Ногинск, Московская обл. 335
473. Октябрьской революции имени прядильно-ткацкая фабрика, ст. Быково, Московская обл. 379
474. Орловская чулочная фабрика, г. Орел, Орловская обл. 75
475. Ошская шелко-мотальная фабрика, г. Ош, Киргизская ССР 66
476. Прокопьевский текстильный комбинат, г. Прокопьевск, Новосибирская обл. 74
477. Регарский хлопкоочистительный завод, р.п. Регар, Таджикская ССР 67
478. «Свободный пролетарий», текстильная фабрика, г. Вязники, Ивановская обл. 48
479. Семипалатинский суконный комбинат, г. Семипалатинск, Казахская СССР 74
480. Сталинабадский хлопчатобумажный комбинат, г. Сталинабад, Таджикская ССР 67
481. Сталинский хлопчатобумажный комбинат, г. Сталинск, Новосибирская обл. 74
482. Степановаканская трикотажная фабрика, г. Степановакан, Армянская ССР 75
483. Ташкентская прядильно-ткацкая фабрика, г. Ташкент, Узбекская ССР 74
484. Ташкентский хлопчатобумажный комбинат, г. Ташкент, Узбекская ССР 66, 67, 74
485. Тбилисский трикотажный комбинат, г.Тбилиси, Грузинская ССР 67
486. «Техфильц», 1-я фабрика технического фильца, г.Москва 334
487. Трехгорная прядильно-ткацкая и ситценабивная фабрика, г.Москва 303
488. Украинская меховая фабрика, Харьковская обл., УССР 333
489. Феодосийская чулочная фабрика, г. Феодосия, Крымская АССР 75
490. Шнуроплетельная фабрика № 5, г.Москва 334
491. Щербакова имени ткацкая и красильно-аппретурная фабрика, г.Москва 303
492. Яковлевский льняной комбинат, с. Б. Яковлевское. Ивановская обл. 48
Кожевенно-обувная промышленность
493. Азербайджанская шорно-седельная фабрика, г.Баку, Азербайджанская ССР 333
494. Бакинский кожевенный завод, г.Баку, Азербайджанская ССР 75
495. Бебеля имени кожгалантерейная фабрика НКЛП РСФСР 333
496. Васильковский кожевенный завод, г.Васильков, УССР 75
497. Грибановский завод дубильного экстракта, с.Грибановка, Воронежская обл. 332
498. Ереванский кожевенный завод, г. Ереван, Армянская ССР 75
499. Ивановский комбинат искусственной подошвы, г. Иваново, Ивановская обл. 47
500. «Истехкож», Ленинградская обл. 332
501. Казанский завод искусственной кожи, г.Казань, Татарская АССР 47, 74
502. Калининский завод искусственной подошвы, г.Калинин, Калининская обл. 74
503. Камыпгловская сапоговаляльная фабрика, г.Камышлов, Свердловская обл. 334
504. Кировский завод искусственной кожи, г.Киров, Кировская обл. 47
505. Крупской имени щеточная фабрика, г.Минск, БССР 332
506. Ленина имени Ростовский кожевенный завод, г.Ростов-на-Дону, Ростовская обл. 331
507. Ленина имени кожевенный завод, г.Тбилиси, Грузинская ССР 332
508. Ленинградский кожевенно-сырьевой завод, г.Ленинград 332
509. «Марксист», кожевенный завод, г.Ленинград 333
510. Микояна имени обувная фабрика, г.Ростов-на-Дону, Ростовская обл. 333
511. Минская щеточная см. Крупской имени Московский кожевенный завод, г.Москва 332
512. «Моспласткож», завод № 2, г.Москва 332
513. Нерехтская каблучная фабрика, г. Нерехта, Ярославская обл. 333
514. Новосибирский кожевенный завод, г.Новосибирск, Новосибирская обл. 75
515. Одесский кожевенный завод, г.Одесса, УССР 75
516. «Парижская коммуна», обувная фабрика, г.Москва 48
517. Прилукская шорная фабрика № 2, г.Прилуки, УССР 333
518. «Пролетарская победа» № 1, обувная фабрика, г.Ленинград 332
519. Самаркандский кожевенный завод, г.Самарканд, Узбекская ССР 75
520. Семипалатинский кожевенный завод, г.Семипалатинск, Казахская ССР 75
521. Станиславская обувная фабрика, г.Станислав, УССР 75
522. Тбилисская обувная фабрика, г.Тбилиси, Грузинская ССР 333
523. Харьковский кожевенный завод, г.Харьков, УССР 75
Пищевкусовая промышленность
524. Балхашский холодильник, г.Балхаш, Казахская ССР 75
525. Грязинский спиртовой завод, г.Грязи, Воронежская обл. 75
526. Елань-Коленовский сахарный завод, р.п. Елань-Коленовский, Воронежская обл. 75, 400
527. Жердевский сахарный завод, с.Жердевка, Тамбовская обл. 75
528. Ивановский мясокомбинат, г.Иваново, Ивановская обл. 47
529. Коломенский рыбный комбинат, г.Коломна, Московская обл. 47
530. Ленинградский хлебозавод № 16, г.Ленинград 47
531. Мариинский спиртовой завод, г.Мариинск, Новосибирская обл. 47, 75
532. Московский мясокомбинат, г.Москва 234
533. Московский рыбный комбинат, г.Москва 75
534. Муйнакский мясоконсервный комбинат, р.п. Муйнак, Кара-Калпакская АССР 67, 75
535. Муйнакский холодильник, р.п. Муйнак, Кара-Калпакская АССР 75
536. Орский хлебозавод, г.Орск, Чкаловская обл. 48
537. Слободский спиртовой завод, г. Слободской, Кировская обл. 47
538. Сталинабадский мясокомбинат, г.Сталинабад, Таджикская ССР 75
539. Улан-Удэнский мясокомбинат, г.Улан-Удэ, Бурят-Монгольская АССР 75
540. Хабаровский мясокомбинат, г.Хабаровск, Хабаровский край 47
541. Хачмасский консервный завод, г.Хачмас, Азербайджанская ССР 67
542. Читинский холодильник, г.Чита, Читинская обл. 47
543. Шпольский сахарный завод, г.Шпола, УССР 75
Источник: "История индустриализации СССР 1938-1941 гг."
Всего же за предвоенные годы было построено около 9 тыс. только крупных объектов промышленности, что позволило СССР победить практически всю Европу в 1941-45 гг.
отсюда
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Мы, рождённые и выросшие в СССР это знаем и помним. Но на фоне современной лжи и клеветы на советский строй, на социализм, на наших предков и наши победы, – кто его знает, что будут говорить в будущем. Может быть скажут что все эти заводы построили американцы диким русским? А русские не ценят и не радуются американцам, потому что дикие?