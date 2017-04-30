Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 апреля 2017

Авиаудары неожиданно настигают боевиков: Разведка ВКС РФ наводит на цели ВВС Сирии — кадры с дрона (ВИДЕО)

Российская и сирийская военная авиация ежедневно ведут работу по уничтожению важных объектов, военной техники и скоплений террористов. Российские беспилотники ведут разведку в интересах ВКС РФ и ВВС САР, подготавливая воздушные налеты и фиксируя их результаты. На новых кадрах с БПЛА показаны авиаудары по нескольким объектам «Аль-Каиды» в провинции Хама, где Сирийская армия уверенно истребляет террористов, вытесняя их из провинции. В ролике можно увидеть уничтожение замаскированного пункта связи террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат-ан-Нусра»*, сирийская ветвь «Аль-Каиды»*) в 7 километрах от города Хан-Шейхун вблизи границы провинций Хама и Идлиб. Также БПЛА ВКС РФ снял момент атаки на базу террористов. С начала контрнаступления САА в северной части провинции Хама сирийские и российские военные самолеты усилили свои авианалеты на вражеские объекты и места скопления боевиков и их техники. Под прицелом авиации оказались коммуникации банд, бомбардировки призваны не допустить прибытия подкреплений и боеприпасов на передовые рубежи. Ожидается, что после небольшой паузы Сирийская армия возобновит свои наступательные операции на севере Хамы в ближайшее время, нацеливаясь на города Морек и Аль-Латамна (Латамина). Читайте также: Мощнейший авиаудар ВКС РФ уничтожил базу, заполненную террористами — кадры с БПЛА (ВИДЕО) * Запрещенная в РФ террористическая организация.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Спасибо русским друзьям!» — Сирия посвящает акцию «Ленточка Победы» 9 Мая и совместной борьбе с армией России (ФОТО, ВИДЕО)

Как сообщала «Русская Весна», в столице Сирии продолжается начатая в Москве международная акция «Георгиевская ленточка», посвящённая великой Победе над фашизмом. Напомним, что в связи с местными особенностями, все же Сирия — это скорее мусульманская страна, организаторами было выбрано название «ленточка Победы». Организаторами мероприятия выступили Союз сирийских студентов и отдел «Дамаск» российского Центра по примирению враждующих сторон в САР. В Сирии, помимо приближения Дня Победы, акция также демонстрирует поддержку совместной борьбы Вооруженных сил России и САР с международным терроризмом. Подробнее в новом репортаже «Русской Весны». Напомним, что акция стартовала на столичной площади перед медицинским факультетом университета, где в 2012 году оппозиционеры пытались организовать антиправительственные студенческие выступления. Сегодняшние студенты, вдоволь насмотревшись на последствия «мирных демонстраций», поддерживают Башара Асада. Начальник отдела «Дамаск» российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Геннадий Рыжов прокомментировал начало этого масштабного мероприятия: «В Сирии стартовала акция “Георгиевская ленточка”. Эта акция давно перешагнула границы РФ и символизирует борьбу тех людей и память о тех людях, которые отстояли целостность и независимость своего государства, свое развитие. Очень приятно проводить эту акцию в стенах университета города Дамаск. И мне, представителю Центра по примирению враждующих сторон на территории САР, доктору наук, профессору, это делать особенно приятно. Сегодня мы эти ленточки распространяем среди студентов по всему университету и эта акция стартует от этого университета по всей территории Сирии». После генерала высказался председатель союза сирийских студентов, его речь на арабском: «Спасибо нашим русским друзьям, спасибо Владимиру Путину за помощь, мы все помним, как вы нам помогли и что для нас сделали». На фото генерал-майор Г. Рыжов вручает ленточку Мохаммаду Уджейлю — члену административного бюро студенческого союза Сирии. Читайте также: Кровавый кошмар «Аль-Каиды»: ВКС РФ и «Тигры» уничтожили свыше 1000 боевиков в Хаме (ВИДЕО, ФОТО 18+)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Война в Сирийском Курдистане

Несмотря на то, что американцы продемонстрировали свой флаг на сирийско-турецкой границе в Рожаве, столкновения между курдами и турками продолжились, причем по обе стороны границы. В Турции, армия проводит очередные операции в горных районах против Рабочей Партии Курдистана, сообщая о убитых членах РПК и захваченном оружии. Курды в свою очередь сообщают, что попытки наземной активности турецкой армии в Африне обернулись потерями у турок в виде несколько уничтоженных и поврежденных единиц бронетехники (если судить по видео, то у турок как минимум минус 2 М-60) и от 17 до 24 убитых и раненых. Турция вчера так же нанесла удар по базам РПК на территории Ирака и сообщила, что ликвидировано 14 человек. Продолжались обстрелы и перестрелки на линии фронта к западу и юго-западу от Азаза и Маре, причем в обстрелах помимо турок, принимали участие и в боевики Сирийской Свободной Армии подконтрольные турецкой армии.Вместе с тем, попыток продвинуться к Таль-Рифату турки пока не предпринимают, ограничиваясь обстрелами из артиллерии и танков. В приграничных с Рожавой и Африном районах, Турция продолжает концентрировать войска, а так же продолжается строительство стены на границе с курдскими территориями.В целом, Эрдоган вновь активно уселся на своего курдского конька, который позволяет ему проявлять военную активность в Сирии и Ираке, пользуясь тем, что обвиняя курдов в терроризме, он развязывает себе руки для военных операций. США на данном этапе публично осуждают такое поведение Эрдогана, но убедить его прекратить эту деятельность не могут, так как попытки убедить Анкару, что PYD и YPG это не террористы, а союзники США в борьбе с ИГ, не находят у турок понимания. Поэтому конфликт продолжается, даже несмотря на демонстрацию американского флага сначала к северу от Манбиджа, а затем на сирийской границе. У американцев не так много сил, даже чтобы промаркировать границу своими флагами, а ведь эти войска нужны не здесь, а под Раккой, где продолжается операция к северу от города и осада Табки. Поэтому, США пытаются дипломатическим путем разрешить этот конфликт, установив некий статус-кво, который позволил бы им не отвлекаться на турецкие выходки, а заниматься реализацией генеральной стратегии.Курды, в свою очередь, развернули масштабную информационную кампанию с призывом к Трампу ввести бесполетную зону в Рожаве и Африне, чтобы помешать Эрдогану бомбить сирийский Курдистан. Акции протеста прошли в Кобани, Камышли, Хасаке, Африне, а так же в европейских городах с курдскими диаспорами. Госдеп в данном случае придерживается осторожной линии, стремясь не втянуться в открытый конфликт с турками на стороне курдов, что напоминает российскую позицию в отношении ударов Израиля по Хэсбалле на территории Сирии. Системы ПВО курды вряд ли получат, так как это может вызвать нарастание конфликта США и Турции, что поставит под угрозу американское присутствие на территории Турции, которая может начать создавать проблемы для американской логистики в сирийском Курдистане. Вместе с тем, врядли Вашингтон будет заинтересован в том, чтобы Турция отобрала у курдов Таль-Рифат, Таль-Абьяд или вторглась по серьезному в Африн.Насчет последнего, у Москвы могут быть так же возражения, так как по линии Асада с афринскими курдами осуществляется определенное сотрудничество, играющее обеспечивающую роль для операций к северу и западу от Алеппо.В мае, Эрдоган будет встречаться с Путиным и Трампом, где наверняка будет обсуждаться тема сирийского Курдистана. Нынешняя активность Турции позволяет ей продемонстрировать свою военно-политическую субъектность и набить себе цену перед встречей с главными акторами сирийской войны. Предстоящие переговоры должны прояснить ситуацию в Северной Сирии и определить – будет ли курдско-турецкая война в Северной Сирии поставлена на паузу или же мы увидим дальнейшую эскалацию, которая внесет свои коррективы в общий ход Сирийской войны.Норвежский волонтер YPG призывает ввести бесполетную зону.Кобани.Проход колонны машин 75-го полка рейнджеров через Рмелан.Студенты университета в Африне требуют бесполетную зону для Рожавы.Ополчение в Африне.Камышли.Здесь и на заглавной фотографии похороны курдов погибших в результате ударов турецкой авиации.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Боевики ИГИЛ убили одного из главарей «Талибана» в Пакистане

Боевики террористической группировки ИГИЛ убили одного из высокопоставленных руководителей радикального движения «Талибан» в городе Пешавар на северо-западе Пакистана, передает агентство Рейтер со ссылкой на афганских талибов. Как сообщил агентству источник из «Талибана»* в субботу, Маулви Дауд (Maulvi Daud) был убит в столкновении между группировками на окраине города. Кроме того, были убиты еще два человека. Представитель «Талибана» Забихулла Муджахид (Zabihullah Mujahid) подтвердил смерть Дауда, отмечает агентство. Читайте также: Мощнейший авиаудар ВКС РФ уничтожил базу, заполненную террористами — кадры с БПЛА (ВИДЕО) * ИГИЛ, «Талибан» – запрещенные в РФ террористические организации.

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ВВС Израиля нанесли удар по военным базам правительственных войск сирийской армии

Израиль нанес удар по правительственным войскам в Сирии. Инцидент произошел неподалеку от населенного пункта Кунейтра на юго-западе Сирии.

Ранее стало известно, что средства ПВО Израиля перехватили воздушную цель, выпущенную со стороны Сирии, над Голанскими высотами. Об этом заявила пресс-служба обороны Израиля.

Как писали местные СМИ, израильская армия перехватила беспилотник.

Источник

К оглавлению | Источник: news-front.info

Американский военный погиб, подорвавшись на мине возле Мосула

Американский военнослужащий погиб в субботу в районе иракского города Мосул, сообщил Пентагон. По данным ведомства, «военнослужащий скончался от ран, полученных в результате подрыва взрывного устройства». Имя погибшего пока не называется. «Дальнейшая информация будет публиковаться по мере поступления», — говорится в сообщении. Читайте также: Мощнейший авиаудар ВКС РФ уничтожил базу, заполненную террористами — кадры с БПЛА (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su