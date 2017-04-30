Сиреневая целительница

С наступлением весны мир расцветает. Подснежники и тюльпаны, крокусы и нарциссы украшают палисадники частных домов и городские клумбы. Расцветает и сирень. Куст с нежными соцветиями дарит людям не только свой удивительный аромат и весеннее настроение: сирень — настоящая находка для ценителей народной медицины.

“Что в имени тебе моем?”

Считается, что латинское имя всех кустарников, относящихся к этому виду — Syringa — сирень получила благодаря красавице-наяде. Спасаясь от молодого Пана, Сиринга обратилась в невысокий куст с красивыми лиловыми соцветиями. В греческом языке есть слово syrinx, в переводе обозначающее трубку или дудочку. Легенды говорят, что флейта была изобретена Паном, который создал ее из кустарника-наяды. Кора сирени достаточно прочная — если удалить мягкую сердцевину, то получится прекрасная свирель.

Есть и другая легенда. Некогда начался сильнейший потоп — кто-то из небожителей разгневался на человеческий род, и решил избавиться от людей самым простым способом: смыть их с лица земли. Тогда молодой, красивый пастух решил остановить катастрофу самопожертвованием. Люди стремились укрыться на высоких горах, но вода подступала все ближе — и юноша, воззвав к милосердию небесного обитателя, бросился в пучину с одной из вершин. Божество услышало мольбу, и трагедия была предотвращена: бушующий поток остановился. Более того, смилостивился бог и над самим пастухом, а в память о его подвиге усыпал землю зелеными кустами, сплошь усеянными белыми и лиловыми кистями.

Кажется, что невозможно найти в сирени что-то негативное. Но в Англии с давних времен считают, что тот, кто рискнет украсить себя сиренью, навлекает на себя венец безбрачия и никогда не познает счастья семейной жизни. Даже сватам невеста отказывала при помощи сирени — ей стоило послать жениху несколько соцветий, и все становилось понятно без слов.

Но в большинстве стран к сирени более дружелюбное отношение. Чистый и искренний цветок, она становилась верной помощницей в гаданиях: если удалось отыскать цветок с пятью лепестками, то его следовало засушить в книге, а то и съесть, чтобы привлечь к себе счастье.

Можно пойти на хитрость: встретить искомый цветок проще в кисти белой сирени, в лиловой пять лепестков найти сложно. Чаще у нее встречаются три лепестка, и по поверьям они дают обратный эффект.

В России сирень любили и почитали. Помещики стремились украсить этим кустом парки и аллеи своих усадеб, а в ответ на уход и ласку сирень разрасталась и пышно расцветала каждый май. Благодаря повсеместному распространению южное растение быстро акклиматизировалось, и теперь не требует никакого ухода — разве что обрезка, да и та по желанию. Отношение русского человека к сирени можно увидеть на полотнах живописцев — она стала центральной частью бессчетного количества натюрмортов и пейзажей. Богатый букет выигрышно смотрится даже в самой простенькой вазе, и, видимо, это одна из причин, по которой пучки сирени часто увековечивали на холсте.

К тому же, если букет собирать аккуратно, то на жизнеспособность куста это никак не повлияет — прореживание даже пойдет сирени на пользу, и на будущий год она снова порадует пышным цветением. Выгодно лиловые соцветия смотрятся в сочетании с другими жителями клумб, поэтому цветоводческие хозяйства культивируют сирень, получая пышные кисти даже в зимний период. Используется сирень и в парфюмерной отрасли, а ее древесину часто берут для поделок: она тяжелая и крепкая, несмотря на малую толщину. Правда, из-за последней сирень можно использовать только для создания небольших изделий.

Символика

На языке цветов сирень имеет несколько значений, в зависимости от цвета кистей: белая символизирует невинность, розовая и фиолетовая — первую, чистую любовь, а лиловая задает вопрос о том, живы ли еще чувства, или уже угасли.

Считается, что масло из цветков сирени помогает в обрядах, направленных на защиту родного дома от злых сил. Любая нечисть бежит от его аромата, а если изготовить на его основе благовония и периодически окуривать ими комнату, то это будет способствовать душевному равновесию. Многие специалисты из области эзотерики относят сирень к так называемым деревьям-вампирам. Подобные растения вытягивают из человека всю дурную энергию, а если не прекратить “сеанс” общения с древесным “дракулой”, то можно лишиться и положительной энергии. Отсюда и название — вампиры: эти деревья не будут разбираться, дурное в вас, или нет, а вытянут все сразу. Сирень, хоть и считается кустарником, способна действовать точно так же, поэтому если вам испортили настроение — стоит немного пообщаться с благоухающей красавицей, это пойдет на пользу.

Белые цветы на страже здоровья

Строго говоря, в народной медицине используются не только соцветия. В дело идут и листья, и кора, и почки. Соцветия собирают до того, как они раскроются, то есть — в виде бутонов. Их аккуратно срезают вместе с ветками, и развешивают небольшими пучками, как и любое сырье — вдали от прямых солнечных лучей. Это может быть чердак с хорошей вентиляцией, или просто навес.

Листья собирают в начале лета. Их можно сушить не только естественным путем, но и в духовом шкафу, при 40-60 °С, расстелив тонким слоем. Время сбора почек — ранняя весна, когда они начинают набухать, и при сушке есть нюанс — она должна проходить в затемненном месте. Кора срезается с молодых побегов (часто вместе с листьями), сушится и хранится в деревянной таре не более двух лет. Потом сырье нужно обновлять.

Чаще всего в медицинских целях используют белую сирень, но практически наравне с ней по эффективности идет лиловая.

Плохо заживающие язвы, гноящиеся раны

Для избавления от этой проблемы нужны свежие листья или молодая кора. Пораженный участок хорошо промывают и распаривают. Молодые листья тщательно моют, измельчают, обкладывают ими ранку и перевязывают. В первые сутки повязку необходимо менять до 3-4 раз, впоследствии будет достаточно одного.

Потогонное и жаропонижающее

Готовят настой из столовой ложки соцветий и стакана кипятка. Настаивают в течение часа, и принимают 3-4 раза в сутки. Можно приготовить в большем соотношении: 2 ст. л. соцветий, почек или листьев заливают 0,5 л кипятка и оставляют на час в теплом месте. Можно добавить цветы липы. Принимать в том же соотношении, в подогретом виде.

Сахарный диабет

Если удалось заготовить почки в период их набухания, то можно принимать их настой при сахарном диабете. Три столовых ложки сырья заливают 0,5 л кипятка и настаивают 6 часов: это суточная доза на одного человека.

Усталость глаз

Точно так же, как готовят компресс из спитых чайных пакетиков, применяют и сирень. Цветки заваривают (как чай), и смачивают в этой заварке марлевый тампон. Когда он остынет до терпимой температуры, его накладывают на веки, и дают глазам отдохнуть в течение нескольких минут.

Заваренные цветки сирени — прекрасное средство от бессонницы и неврозов. Достаточно принимать по одному стакану утром и вечером, и подобные заболевания вскоре отступят.

Противопоказания

Сирень, как и любое лекарственное средство, имеет свои противопоказания. Категорически нельзя принимать препараты на ее основе больным с хронической почечной недостаточностью, гломерулонефритом, людям с тяжелыми желудочными заболеваниями и женщинам, страдающим аменореей.





Очень скоро парки заполнит аромат цветущей сирени. Не забывайте, что она не только радует обоняние и внутреннего эстета: вовремя собранное сырье может пригодиться при внезапном недомогании. И постарайтесь срезать веточки аккуратно, — если не зверствовать над кустом и не превращать его в живой памятник бескультурью, то и на будущий год он порадует вас ароматом, цветом и полезными свойствами.

Источник: slavyanskaya-kultura.ru