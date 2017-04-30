Самый странный советский самолет

Cтроительство первого самолета-гиганта АНТ-20 было приурочено к 40-летней годовщине литературной деятельности Максима Горького.В те годы уже давно вынашивалась мысль о создании чего-то настолько пропагандистского, что даже самый несчастный крестьянин, разоренный вступлением в колхоз, увидит собственными глазами, чего ради он, его семья и деревня терпели столько лишений.

Идея



Долго думать не пришлось и хоть какой-то юбилей «самого советского писателя» пришелся весьма кстати. Большой самолет, который наглядно сможет продемонстрировать «прогресс, идущий семимильными шагами», — вот чего не хватало пропаганде для информационного охвата даже самых удаленных районов Советского Союза.

Проект

Сразу после этого начался сбор средств по всему СССР, и через довольно короткий промежуток времени удалось найти около 6 миллионов рублей на строительство гиганта под именем «Максим Горький». Организован был и особый комитет по строительству самолета, поручивший использовать наработки Туполева по созданию сверхтяжелого бомбардировщика ТБ-3 в чертежах новой воздушной крепости.

По новому проекту не только увеличивались размеры летательного аппарата, но и должна была уменьшиться длина разгона до 300-400 метров, чтобы АНТ-20 мог взлетать с любого более-менее пригодного для взлета и посадки клочка земли в самом захолустном районе. Справились и с этим, во многом благодаря измененной архитектуре крыла и восьми двигателям по 900 лошадиных сил каждый с деревянными винтами диаметром 4 метра.

Телефон и телеграф



Как на свет появился самый большой для своего времени самолет с сухопутным шасси, на борту которого имелась библиотека, типография, фотолаборатория, киноустановка, электростанция, радиопередатчики и громкоговоритель. Не найти было в то время более функционального воздушного штаба, в котором могли решаться самые разнообразные задачи.

Агитация посредством гигантских проекций с самолета на облака или через мощнейший громкоговоритель — задумки были неплохие, но не сложилось.

Кроме того, на борту могло быть размещено большое количество пассажиров и полезного груза, что было прекрасно продемонстрировано в 1934 году, когда АНТ-20 поднял в воздух сначала 10, а затем и 15 тонн на высоту 5 000 метров, установив подряд два мировых рекорда.

Год в зените славы



Уже свой второй полет 19 июня 1934 года «Максим Горький» совершил над Красной площадью — настолько кому-то не терпелось продемонстрировать успех. Хотя такая спешка была обусловлена тем, что как раз в это время там проходила встреча спасенных год назад челюскинцев. Вчерашние пилоты-герои и спасенные ими моряки, с восторгом смотрящие на очередную победу советских инженеров, — ради такого инфоповода можно был и за ночь собрать с нуля самолет!

За год своего существования «Максим Горький» успел сделать 12 рейсов, покатав в частности на своем борту французского писателя и профессионального летчика Антуана де Сент-Экзюпери.

Кстати, удивительно, что Антуан де Сент-Экзюпери, вообще сел еще раз в кабину пилота и даже встретил там свою смерть (правда, десятью годами позже и уже у себя на родине) после того, как он оказался на борту самолета, которому вскоре суждено было разбиться, но обо всем по порядку.

Плохая агитация

18 мая 1935 года самолет должен был совершить свой последний вылет перед передачей «Максима Горького» в агитационную эскадрилью его же имени и в этот день решено было прокатить на борту членов семей строителей АНТ-20. Как обычно, в качестве сопровождения гиганту было выделено два обычных самолета — двухместный и истребитель, на фоне которых тот выглядел еще более внушительным.

За штурвалом истребителя сидел летчик-испытатель Николай Павлович Благин, который сразу после взлета начал выполнять опасные и не предусмотренные полетным сценарием фигуры высшего пилотажа в непосредственной близости от самолета с пассажирами. Сделав несколько разминочных виражей, Благин попытался выполнять мертвую петлю над АНТ-20, но не смог набрать достаточно мощности и рухнул прямо на крыло воздушной крепости, повредив работу нескольких двигателей. Даже в этой ситуации у пилотов «Максима Горького» был хороший шанс посадить самолет, но отвалившаяся от истребителя часть повредила работу органов управления, после чего АНТ-20 взорвался и рухнул на дачный поселок. В тот день погибло 49 человек.

Диверсия по неосторожности

Версии трагедии рассматривались самые разные, начиная от заранее спланированной диверсии до отказа техники, но самой правдоподобной и, по всей видимости, официальной считается та, по которой пилот Благин выполнял непредусмотренные фигуры пилотажа по просьбе работников кинофабрики военно-учебных фильмов, которым нужно было собрать эффектный материал для нового агит-фильма о «Максиме Горьком».

В пользу этого говорит и то, что после проведенного расследования этих работников осудили, а виновного в трагедии Благина похоронили с почестями, а его семью не только не репрессировали, но даже наградили квартирой.

Источник: nnm.me