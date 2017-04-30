Почему в США до сих пор используют общественные прачечные?
11:00. 30 апреля 2017 Просмотров - 2 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Многие американцы начинают приобретать собственные стиральные машины, но практика использования общественных прачечных широко распространена в США до сих пор. В чем причина?
Во-первых, американцам близка идея экономии: экономии воды, электроэнергии и пространства в домах.
Во-вторых, владельцы недвижимости запрещают устанавливать стиральную машину людям, которые снимают у них жилье. Поэтому основные клиенты общественных прачечных — те, кто не может стирать в съемном жилье. Однако и вполне состоятельные американцы пользуются услугами прачечных, приходя сюда несколько раз в год постирать крупные вещи: одеяла, подушки, покрывала и др.
В-третьих, современные общественные прачечные создают комфорт для клиентов. Помимо стиральных машин там предусмотрены сушильные машины, аппараты для глажки и прочие приспособления.
В последнее время в прачечных можно встретить телевизоры и даже бесплатный Wi-Fi. Как правило, подавляющее большинство американских общественных прачечных работает круглосуточно, располагаясь в подвалах многоквартирных домов либо в непосредственной близости от супермаркетов, то есть пользоваться ими могут даже очень занятые люди.
В-четвертых, как отмечают социологи, прачечная — это еще и место, позволяющее американцам на какое-то время отключиться от насущных проблем.
Во-первых, американцам близка идея экономии: экономии воды, электроэнергии и пространства в домах.
Во-вторых, владельцы недвижимости запрещают устанавливать стиральную машину людям, которые снимают у них жилье. Поэтому основные клиенты общественных прачечных — те, кто не может стирать в съемном жилье. Однако и вполне состоятельные американцы пользуются услугами прачечных, приходя сюда несколько раз в год постирать крупные вещи: одеяла, подушки, покрывала и др.
В-третьих, современные общественные прачечные создают комфорт для клиентов. Помимо стиральных машин там предусмотрены сушильные машины, аппараты для глажки и прочие приспособления.
В последнее время в прачечных можно встретить телевизоры и даже бесплатный Wi-Fi. Как правило, подавляющее большинство американских общественных прачечных работает круглосуточно, располагаясь в подвалах многоквартирных домов либо в непосредственной близости от супермаркетов, то есть пользоваться ими могут даже очень занятые люди.
В-четвертых, как отмечают социологи, прачечная — это еще и место, позволяющее американцам на какое-то время отключиться от насущных проблем.
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Источник: matveychev-oleg.livejournal.com