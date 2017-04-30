Почему в США до сих пор используют общественные прачечные?

...Иначе как объяснить ребенку, почему президентом стал Трамп, а ... достоянием мировой общественности? Или почему, например, разведслужбы США в качестве ...на самом высоком уровне используют фейковый доклад, попавший к...говорите, что вы до сих пор не в курсе того,...