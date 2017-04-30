Главная » Видео, Война миров, Мировоззрение, Политика, Экономика

Откуда пополняется чёрная касса российской оппозиции

12:09. 30 апреля 2017 Просмотров - 21 Нет комментариев Опубликовал:

Вся схема финансирования российского либерализма - от зарубежных фондов до денег в конвертах. Как связана подпольная нефтепереработка и российский либерализм? Мария Монахова, особа, приближенная к Ходорковскому, об истинных функциях которой знают лишь в узких оппозиционных кругах. Она выносит с банка пачки наличных, но как они там оказались и кому предназначались? Откуда у безработных оппозиционеров деньги на красивую жизнь? Кто из них пользуется фальшивыми документами? Связан c оффшорными махинациями? И наконец - кто получает деньги напрямую из США?

Метки: Алексей Навальный, Михаил Ходорковский, объединённая оппозиция, оффшоры, финансы
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Правда нашего земледелия
...Так, потребляя органику, почва постоянно пополняется новыми элементами – азотом воздуха,... властей. Абсурд, нонсенс?! Откуда такие устойчивые научные заблуждения? ...и манчжурского, маньчжурский, серый, чёрный, айлантолистный, ланкастерский, древовидная лещина ...
Древняя цивилизация славяно-ариев – возврат из забвения
... и «стадо» начало быстро пополняться новыми «овцами», уже готовыми к... что это за уровни, откуда они взялись, для чего ...завершения, могла позволить племенам чёрной расы быстрее преодолеть эволюционное ...понять, кто мы такие, откуда мы взялись, кто наши друзья...
РОСТОВСКИЙ ВЫЖИВАЛЬЩИК. ВОЙНА СТУЧИТСЯ В ДВЕРИ...
...пули, не знает того, откуда и каким оружием ведётся огонь... керосина. Что тоже прилично пополнило мои запасы. Существенное дополнение ... из пекла на вопрос, откуда он, ответит мирным названием ... нашем квартале выдавали муку, чёрного цвета и с червями, ...
Глава 10. ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНОГО МИРА И ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНОТИПОВ МОЗГА . Продолжение третьего тома монографии «Зеркало Моей Души», незавершённого Николаем Левашовым
... котором я каждый раз дозированно пополняю. Известно, что эритроцит имеет ... ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ в ПРОСТРАНСТВЕ. Итак, откуда появляются жулики и толкователи от.... Для создания общественного настроя организовывали «чёрные сотни», штурмовиков, общества «Память» ...
Бэкграунд, выпуск-242 за 28 января 2012
... стремиться.       Субтитр: Вадим Львович Чёрный, бывший директор коммунального предприятия «СМЭП...— и этот список будет только пополняться», — с этими словами командующий бомбардировочной... было еще вполне достаточно. Откуда же такой стремительный отход и...
Русские (мёртвые) души.
..., занимают дома, вырезают целые семьи... Откуда же такое «равнодушие» к бандитизму... национальность. Потомство от таких браков пополнит ряды инородцев. При этом, как... межнациональные браки между белыми и чёрными, я думаю о лицемерии, поскольку...

Нет комментариев»

  • 3187 2845
    Stelm 30 апреля 2017 в 12:21 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Госдеп успешно финансирует Ходорковских,Навальных,Касьяновых,Мальцевых и прочих.
    И задание у них простое,-свержение нынешней власти,хаос и война внутри страны. Украина-просто цветочки по сравнению с тем,что они приготовили нашей стране. Для них Россия существовать не имеет права,ни страна,ни народ. Только обломитесь,много вас было в нашей истории,не вы первые,и не последние.Только финал один.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>