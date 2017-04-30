Откуда пополняется чёрная касса российской оппозиции

Вся схема финансирования российского либерализма - от зарубежных фондов до денег в конвертах. Как связана подпольная нефтепереработка и российский либерализм? Мария Монахова, особа, приближенная к Ходорковскому, об истинных функциях которой знают лишь в узких оппозиционных кругах. Она выносит с банка пачки наличных, но как они там оказались и кому предназначались? Откуда у безработных оппозиционеров деньги на красивую жизнь? Кто из них пользуется фальшивыми документами? Связан c оффшорными махинациями? И наконец - кто получает деньги напрямую из США?