Откуда пополняется чёрная касса российской оппозиции
12:09. 30 апреля 2017 Просмотров - 21 Нет комментариев Опубликовал: Neils
Вся схема финансирования российского либерализма - от зарубежных фондов до денег в конвертах. Как связана подпольная нефтепереработка и российский либерализм? Мария Монахова, особа, приближенная к Ходорковскому, об истинных функциях которой знают лишь в узких оппозиционных кругах. Она выносит с банка пачки наличных, но как они там оказались и кому предназначались? Откуда у безработных оппозиционеров деньги на красивую жизнь? Кто из них пользуется фальшивыми документами? Связан c оффшорными махинациями? И наконец - кто получает деньги напрямую из США?
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Госдеп успешно финансирует Ходорковских,Навальных,Касьяновых,Мальцевых и прочих.
И задание у них простое,-свержение нынешней власти,хаос и война внутри страны. Украина-просто цветочки по сравнению с тем,что они приготовили нашей стране. Для них Россия существовать не имеет права,ни страна,ни народ. Только обломитесь,много вас было в нашей истории,не вы первые,и не последние.Только финал один.