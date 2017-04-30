Олеся Бузину я знал лично. Читал его книги, читал его статьи. Мы встречались с ним на программах российского телевидения, виделись во время моих поездок в Киев.



Спорили. Он был действительным патриотом Украины, имел свою точку зрения и не боялся её отстаивать. Эта точка зрения не всегда совпадала с моей, но в отстаивании своих убеждений, Олесь, несмотря на свой брутальный вид, всегда проявлял корректность и вежливость.

За несколько дней до его злодейского убийства мы с ним увиделись в Питере. Он принял мое предложение оказать ему помощь в издании книг в России. Олесь прилетел в Санкт-Петербург, в издательстве мы и встретились. Обсудили план его новой книги – по истории Украины.

Я спросил Олеся, как обстоят дела у него в Киеве. Он ещё раз рассказал, почему уволился с своего последнего места работы, не желая быть цензором и цербером. Но подчеркнул, что уезжать с Украины не собирается и это его принципиальная позиция. Быть на Родине, говорить, то, что думает.

А потом его убили. Стех пор прошло уже более двух лет.

Его друзья и коллеги сняли фильм. Он так и называется «Олесь Бузина: Жизнь вне времени». Этот проект не является коммерческим и создан исключительно на энтузиазме. Даже съемки проводились с помощью смартфонов.

Украинская власть запретила этот фильм к показу на Украине.

Значит, он должен быть показан иным способом. До тех пор, пока Украина вновь не станет свободной.

(В фильме использованы материалы из открытых источников. В видеоряде присутствуют натуралистичные кадры жестокости и насилия (18+).

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Источник: nstarikov.ru