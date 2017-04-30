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О советской политике в Монголии

21:54. 30 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:


О советской политике в Монголии начала 30-х годов, а так же перегибах и извращениях ее сопровождавших.
Разбор полетов от Сталина, Мануильского и Куусинена. Советую обратить внимание на указания связанные с сменой экономической политики в Монголии.

Приложение № 5‑ОП
к п. 77/20 (о. п.) пр. ПБ № 102.

О Монголии.
(Постановление И.К.К.И. и ЦК ВКП(б) от 29.V.1932 г.)

Монгольская народная революция освободила монгольский народ от колониального рабства и гнета империализма. На данном этапе своего развития, монгольская республика, в силу ее социально-экономических и национально-бытовых особенностей может существовать лишь как народно-революционная, антиимпериалистическая буржуазно-демократическая республика нового типа, закладывающая основы для постепенного перехода на путь некапиталистического развития.

Основной задачей монгольской народно-революционной власти являлось и является укрепление республики как самостоятельного независимого антиимпериалистического национального государства, максимальное развитие производительных сил республики, выкорчевывание остатков феодализма, постепенное ограничение эксплуататорских капиталистических элементов буржуазии и защита Монголии от угрозы интервенции.

Разрешение этих основных задач требует максимального развития и стимулирования, частно-хозяйственной инициативы трудящихся, постепенного и чрезвычайно осторожного внедрения простейших форм кооперирования и коллективизации трудящихся аратов, опоры народно-революционного правительства на трудящиеся аратские массы, решительной борьбы против феодалов и реакционной верхушечной части ламства и отрыва от этих контр-революционных элементов Монголии трудящихся, а также зажиточных слоев аратства и нисших групп духовенства, создания крепкой национальной армии.

Разрешение этих задач не может не вызывать бешеного сопротивления мероприятиям народно-революционного правительства со стороны феодалов, духовной аристократии, капиталистов и прочих контр-революционных элементов, пытающихся опереться в первую очередь на зажиточные слои аратства и получающих поддержку извне от японских и китайских империалистов.

Отсюда вытекает, что основной задачей ЦК МНРП и правительства являлось и является обеспечение такой политической, линии в отношении трудящихся аратов, зажиточных слоев аратства и высших слоев ламства, которая привела бы к изоляции феодалов и высших слоев ламства от масс и к расслоению в среде самого ламства.

Только такая политика может вырвать политическую базу у феодалов и духовной аристократии и обеспечить непрерывное укрепление и развитие монгольской народной республики.

В условиях дружбы с СССР, монгольская народная республика, при правильной политике, имела и имеет все предпосылки, необходимые для быстрого подъема производительных сил и решительного выкорчевывания всех и всяческих остатков феодализма и постепенного ограничения капиталистических элементов.

Между тем, руководство ЦК МНРП и народно-революционное правительство допустили ряд грубейших ошибок и извращений, игнорировали экономические и национально-бытовые особенности Монголии, оторвалась от своей классовой опоры — трудящихся аратских масс — и оттолкнули значительную часть зажиточного аратства в сторону феодалов и контр-революционной верхушки ламства.

В результате этого, происходящее сейчас восстание, организованное и возглавляемое феодалами и высшими слоями духовенства, при поддержке японских и китайских империалистов, получило широкое распространение, охватив ряд районов Монголии.

Основными ошибками и извращениями, допущенными ЦК МНРП и народно-революционным правительством являются:

1. Подмена президиумом ЦК МНРП народно-революционного правительства, превращение правительства в фикцию, сведение на нет правительства и малого хурулдана, что означало не только умаление авторитета, но и полную дискредитацию правительства и малого хурулдана в глазах беспартийных масс.

2. Вместо непрерывного пополнения и укрепления рядов народно-революционной партии испытанными бойцами за сохранение и укрепление народно-революционной власти, ЦК МНРП в погоне за количеством, допустил засорение рядов партии чуждыми, классово-враждебными, контр-революционными элементами.

3. Борьба против контр-революционных высших слоев духовенства была подменена издевательствами над религиозными предрассудками отсталых масс. Вместо борьбы за расслоение в рядах самого ламства, путем привлечения на сторону народно-революционного правительства низших его слоев, руководящие монгольские товарищи вели политику борьбы со всем духовенством в целом и объединили все элементы духовенства против правительства.

4. Руководство МНРП и народно-революционное правительство допустили ряд грубейших нарушений конституции МНРП и не вели борьбу с массовыми случаями нарушения революционной законности как центральными, так и местными органами власти.

5. ЦК МНРП и народно-революционное правительство стали на путь грубо-ошибочной политики сплошной коллективизации в то время как в условиях монгольской республики допустима коллективизация лишь в виде простейших форм производственного кооперирования (совместное сенокошение, организация совместных выпасов, постройка совместных закрытых от холодов зимних стойбищ и т. п.).

6. Фактическая ликвидация частной торговли и установление монополии Монценкопа, что совершенно не вытекает из особенностей монгольской народно-революционной, демократической республики.

7. Неправильная политика борьбы против зажиточных слоев аратства, наравне с безусловно необходимой борьбой против контр-революционных феодалов и высших слоев ламства.

Все эти извращения подтверждают, что руководство монгольской партии и правительство игнорировали экономические и национально-бытовые особенности монгольской народной республики, являющейся республикой народно-революционной, демократической. Игнорируя особенности монгольской республики руководящие товарищи МНР копировали политику и методы хозяйственно-политической работы советской власти в СССР, упуская из внимания то, что СССР, в отличии от МНР, является государством социалистическим, с развитой промышленностью и пролетариатом, где частная собственность на средства производства ликвидирована.

Советские инструктора и советники призванные помогать монгольским товарищам в соответствии с конституцией МНР, оказались в хвосте событий и нередко даже содействовали извращениям и ошибкам, допущенным монгольским руководством.

В целях ликвидации создавшейся в Монголии обстановки необходимо безотлагательно, самым настойчивым образом провести следующие мероприятия:

1. Подавить восстание в кратчайший срок, беспощадно уничтожив руководителей и организаторов восстания из феодалов и высшего духовенства, а также виднейших и активнейших участников восстания — перебежчиков из народно-революционной партии и ревсомола.

2. Одновременно с этим развернуть широкую разъяснительную работу среди аратских трудящихся масс о целях контр-революционного восстания, организаторах восстания, о помощи контр-революционерам извне, тем самым изолируя руководителей и организаторов восстания от масс и организуя трудящиеся массы арат вокруг народно-революционного правительства для разрешения очередных задач.

3. ЦК МНРП и правительство монгольской народной республики должны осознать допущенные ими ошибки и извращения и на основе развертывания самокритики разъяснить трудящимся массам сущность и последствия этих ошибок и искривлений.

4. Специальными декретами и разъяснительной работой довести до сведения народных масс Монголии о конфискации имущества руководителей и организаторов восстаний, с раздачей конфискованного имущества трудящимся аратам, не участвовавшим в восстании, а также нисшим слоям духовенства, порывающим с контр-революционерами.

5. Строжайшим образом наказать перебежчиков из членов народно-революционной партии и ревсомола, а также принять меры к решительной очистке партии от всех элементов, проявивших колебания в момент восстания.

6. Решительно осудить превращение национального правительства в фикцию. В кратчайшей срок добиться укрепления авторитета национального правительства, как высшего органа власти в республике. Поднять авторитет малого хурулдана и обеспечить его работу в соответствии с правами и обязанностями, вытекающими из конституции. Особо обратить внимание на обеспечение в составе малого хурулдана до 50% членов из беспартийных трудящихся аратов. Одновременно с этим усилить выдвижение в правительство и административно-хозяйственные органы республики беспартийных арат и лучших людей из национально-революционной интеллигенции, испытанных в борьбе, с контр-революцией.

7. Народно-революционная партия и ее ЦК должны сплачивать широкие трудящиеся массы аратов вокруг национального народно-революционного правительства на борьбу за подъем производительных сил и особенно скотоводства республики, за подъем культуры масс и ликвидацию пережитков феодализма, за обеспечение независимости республики и ее обороноспособности против опасности интервенции, ни на минуту не забывая о народно-революционном, демократическом характере монгольской народной республики, решительно борясь со всякий попытками игнорировать эти особенности МНР.
ЦК МНРП должен обеспечить широкое развертывание самокритики, что особенно важно в данный момент и повседневную живую связь народно-революционной партии с широкими массами трудящихся аратов и в первую очередь бедняцко-середняцкими массами аратства.

8. Повести беспощадную борьбу со всякими нарушениями законов, перегибами и извращениями политики партии и правительства, приняв суровые меры наказания в отношении работников, допускающих самочинные и противозаконные действия.
ЦК МНРП и народно-революционному правительству организовать строжайший контроль за деятельностью как центральных, так и местных органов власти и партийных организаций.

9. Проводя политику решительного подавления в отношении верхушки ламства, принимавшей активное участие в организации восстания, проводить курс на расслоение ламства, отрывая от контр-революционной верхушки нисшие его слои и материально поощряя (наделение скотом) разрыв представителей нисшего монгольского духовенства с контр-революционерами.

10. Немедленно приступить к замене ошибочной в условиях Монголии политики сплошной коллективизации, кооперированием аратских трудящихся масс в первичные формы производственного кооперирования (совместное сенокошение организация совместных выпасов, постройка совместных утопленных защищенных от холодов стойбищ и т. п.), оказывая всемерную государственную материалами, машинами и кредитом этим простейшим формам производственной кооперации.

11. Решительно исправить ошибку, допущенную в отношении развертывания частной торговли. Развернуть частный товарооборот, частную торговлю, оказывая вместе с тем всемерное содействие дальнейшему развитию крестьянской кооперации, организованной на добровольных началах аратскими массами. Неуклонно сохраняя монополию внешней торговли, допустить по отдельным товарам торговлю с третьими странами через специальные государственные торговые организации республики, под непосредственным контролем правительства, не превращая однако рынок в объект биржевой игры за пределами Монголии.

12. ЦК МНРП и народно-революционное правительство должны практически содействовать и стимулировать проявление частно­собственнической инициативы и самодеятельности трудящихся проводя своевременно решительную борьбу со всякими попытками стеснения собственной деятельности зажиточных слоев аратства, обеспечивая, наряду с этим соответствующим законодательством, защиту бедняцко-середняцких масс аратства от феодальной кабалы и капиталистической зависимости, обеспечивая при помощи методов, допустимых в специфических условиях Монголии (налоги, кредитование, госпомощь бедняцким слоям и т. п.).

13. В соответствии с вышеуказанными принципами экономической политики, реорганизовать систему банковского кредита, обратив банк Монголии из чисто расчетной организации, в кредитно-расчетное учреждение, организующее помощь кредитом как государственным и кооперативным организациям республики, так и индивидуальным частным хозяйствам. Борясь с тенденциями, гарантирования в отношении кредита зажиточных крепких хозяйств частной торговли, необходимо вместе с тем проявить особую заботу в отношении кредитования бедняцко-середняцких аратских хозяйств.
Кредитная политика правительства и банка должна быть направлена к всемерному укреплению монгольской валюты (туфрик), который должен служить единственным средством расчета по покупкам и продажам как внутри Монголии, так и в торговых отношениях с Советским Союзом.

14. Пересмотреть бюджетно-налоговую политику правительства под углом зрения обеспечения льгот бедняцко-середняцким слоям аратского населения, соблюдения принципов прогрессивно-подоходного обложения, стимулирования развития хозяйственной деятельности арат и частного товарооборота и ограничения накопления для развития феодальных элементов.

За И.К.К.И. — Мануильский, Куусинен.
Секретарь ЦК ВКП(б) — И. Сталин.

http://istmat.info/node/55600 – цинк

В конечном итоге, порядок в Монголии был наведен, а от внешнего врага ее защитили на Халхин-Голе, и она долгие годы существовала в виде своеобразной советской республики, не входящей в СССР.

PS. На заглавной фотографии военные советники РККА в Монголии.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 30-е, коллективизация, монголия, средняя азия, ссср, сталин
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