Новости Украины и Новороссии 30 апреля 2017

Порошенко начал забирать паспорта Украины у неугодных депутатов

Президент Украины Петр Порошенко в субботу подписал указ о прекращении гражданства украинского депутата Андрея Артеменко, который ранее передал бывшему советнику Дональда Трампа Майклу Флинну «план» нормализации отношений между Украиной и Россией.

Об этом в Facebook написал лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

По его словам, Артеменко лишили гражданства «в связи с добровольным приобретением им в 2005 году гражданства Канады».

«Теперь мы будем требовать, чтобы парламент на первом пленарном заседании 16 мая досрочные прекратил депутатские полномочия Артеменко», — сказал Ляшко.

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Одессе грозят «охотой на сепаратистов» и роспуском горсовета. Арина Цуканова

В Одессе становится неспокойно. Тревога буквально чувствуется в воздухе. Очень много событий происходит накануне двух ключевых для Одессы дат – трагической (2 мая) и победной (9 мая).

Фюрер мелкого пошиба Евгений Карась, главарь нацистской группы С-14 (молодёжное крыло «Свободы»), предложил 2 мая ввести в город спецназ МВД, закрыть доступ на Куликово поле и парк Шевченко, прилегающие к Дому профсоюзов, а также организовать «сафари на сепаратистов». Говоря о событиях 2014 года, Карась заявил, что «патриоты тогда в Одессе действовали очень активно, решительно. Где-то даже доходило и до криминальных действий, но это была защита самого государства».

Карась прекрасно знает, о чём он говорит, – сразу после переворота в Киеве С-14 обосновалась в главном офисе украинских коммунистов на Подоле, причём изначально они планировали «сжечь это гнездо к чёртовой матери» совершенно безнаказанно, поскольку, по их же свидетельствам, «на улицах не было ни одного милиционера, и граждане могли спокойно рассчитаться с властью за все обиды». Карась был также военным комендантом здания Киевской городской государственной администрации, над входом в которое красовался портрет Бандеры.

За «зачистку» Одессы выступил и фюрер покрупнее – Андрей Билецкий, на основе батальона «Азов» сколотивший нацистскую политическую партию («Национальный корпус»). После стычек одесситов с националистами 10 апреля, в День освобождения Одессы от фашистов, Билецкий принялся угрожать одесситам (и не только им) расправами: «Я абсолютно уверен, что Одесса подбодрила всех, и мы увидим второй шабаш в Одессе 2 мая, увидим на востоке и даже в Киеве 9 мая. Это может быть где угодно – от Северодонецка, Краматорска, Мариуполя до Харькова, Николаева, Херсона и так далее. Власть должна четко пресекать такие действия. Если этого не станут делать силовые структуры, то это будет переходить в область гражданского противостояния. Однозначно перейдёт, потому что на Украине достаточно сил и молодёжи, которые не хотят повторения 2014 года». «Силы и молодёжь», о которых разглагольствует нацист, – это в том числе его сторонники, марширующие под флагами с «волчьим крюком».

О готовящихся провокациях в Одессе предупредил украинский депутат Вадим Рабинович, утверждающий, что на их подготовку выделено около миллиона долларов. «По имеющимся у меня данным – и это очень серьезные данные, — большие деньги выделены на то, чтобы дестабилизировать ситуацию в Одессе 2 мая и 9 мая. Туда поедут специальные эмиссары, будут оплачивать эти провокации, чтобы создать иллюзию конфликта – и воспользоваться этой ситуацией. Речь идет об огромных суммах, примерно до 27 миллионов гривен выделяется для раздачи разного рода провокаторам», – сказал Рабинович.

Первые «птички», которых ласточками назвать язык не поворачивается, уже дали о себе знать. 28 апреля вандалы залили краской мемориальную доску маршалу Советского Союза Георгию Жукову на здании военкомата.

В тот же день радикалы из местного «Совета общественной безопасности» в камуфляже свалили памятный знак на пересечении одноименного проспекта и улицы 25-й Чапаевской дивизии. Произошло это не случайно – так местные радикалы отреагировали на нежелание горсовета переименовывать проспект Жукова в проспект «небесной сотни».

Подбросил дров в костёр глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович. «События, произошедшие несколько недель назад, когда отмечалось так называемое освобождение Одессы, стали первым шагом к тому, чтобы раскручивать тему «рекоммунизации» и готовиться ко 2 мая и 9 мая», – поумничал он в эфире президентского 5-го канала. Нет ничего необычного в том, что для главного «создателя» истории Украины с помощью фальсификации и подлога освобождение Одессы от фашизма – «так называемое». Коснулся «историк» и недавнего скандала в Одесском горсовете: 26 апреля местные депутаты утвердили новый список «декоммунизированных» улиц и проспектов, который, по сути, частично отменяет решение бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили, принятое в мае 2016 года; в нынешнем варианте «декоммунизации» в Одессе сохранены проспект Маршала Жукова, улицы Терешковой, Гайдара, Гончарова, Белинского, Обнорского, Бадаева, улица и переулок Бабушкина и переулок Богданова.

Мишка-подкидыш, как называли одесситы бывшего губернатора, распорядился заменить название проспекта Маршала Жукова на проспект «небесной сотни», а улицу Терешковой именовать улицей героев Крут. На месте улиц, названных именами литераторов и антифашистов, на карте Одессы должны были появиться улицы, названные именами сотников, генералов-хорунжих армии УНР и десятников «Правого сектора». При этом улицу имени необычайно мужественного человека писателя, лауреата Государственной премии СССР Николая Бирюкова в 2016-м решено было назвать в честь убитого 2 мая 2014 года правосека Игоря Иванова. Это значило плюнуть в душу одесситам, чьи родные, друзья и товарищи были сожжены в Доме профсоюзов.

«Я убежден, что и те депутаты, которые голосовали в горсовете, это люди, по отношению к которым однозначно стоит провести следствие по поводу их связей с сепаратистскими организациями России», — заистерил Вятрович, идеолог украинской «декоммунизации», благодаря которому в Одессе появилась улица пособника Гитлера, соратника Бандеры, командующего УПА во время Волынской резни нациста Романа Шухевича. Вместо улицы Ярослава Галана – известнейшего писателя-антифашиста из Галичины, рассказывавшего о кровавых преступлениях украинских националистов и донимавшего сатирическими памфлетами униатов, служивших Третьему рейху; погиб Галан под топором студента-бандеровца во Львове, в своём рабочем кабинете – стараниями Вятровича и Саакашвили одесситам было велено чтить память прислужника Гитлера, утонувшего в крови поляков, евреев и недостаточно украинских украинцев.

После отмены горсоветом Одессы такой «декоммунизации» с нынешними нацистами и олицетворяющей их властью случился чистой воды нервический припадок. «По поводу одесского «реванша». Возвращение старых коммунистических названий является незаконным. Более того – это пропаганда коммунистического тоталитарного режима. Если Труханов (мэр Одессы. – Ред.) подпишет это решение, то должен быть привлечён к уголовной ответственности», – трубит без устали пан Вятрович. Горсовет Одессы посягнул на его личные достижения в деле «декоммунизации всея Украины», поэтому декоммунизатор рвёт и мечет.

Тут же на трубный клич Вятровича откликнулись все, кому по должности положено поддерживать на Украине «новый порядок». Губернатор Одесской области призвал депутатов «исправить ситуацию» и назвал их решение «провокацией». «В Одессе должен быть мир и порядок!» – считает пан Степанов, видимо, полагая, что без Жукова и Терешковой, но с «небесной сотней» и героями Крут в городе-герое мира и порядка будет больше.

Так же считают и в СБУ: «Действия депутатов горсовета Одессы накануне очередной годовщины событий 2 мая можно расценивать как провокацию для дестабилизации ситуации в городе». То есть дестабилизируют Одессу не вандалы, которые набросились на мемориальную доску и памятный знак Жукову, а законно избранная городская власть, имеющая законное право принимать решения, которые не нравятся любителю нацистов Вятровичу.

Подключилась к шельмованию одесской власти и прокуратура. Прокуроры увидели в принятом одесскими депутатами решении о переименовании улиц Одессы признаки уголовного правонарушения, а именно пропаганду коммунистического режима. При этом в новоявленной улице Романа Шухевича люди, именующие себя правоохранителями, в упор не видят пропаганды нацизма! Мэру Одессы Геннадию Труханову грозят 10-летним тюремным сроком, если он подпишет решение депутатов.

Впрочем, министр МВД уже отчитался – не подпишет. «Мэр принял решение ветировать одиозное решение Совета», – написал Аваков у себя в Facebook, сообщая о том, что с Трухановым «хорошо, аргументированно поговорили», причём в разговоре участвовал и глава президентской администрации. Уже понятно, о чём была беседа: несмотря на то, что мэров на Украине выбирают местные жители, горсовет может быть распущен решением Верховной рады. Этого требуют одесские националисты. Они уже и в суд успели подать, а суд с завидной скоростью успел признать решение горсовета Одессы о новом варианте переименования одесских улиц противоправным и отменить его. По закону у депутатов есть 10 дней на обжалование.

Пока что горсовет Одессы держит оборону и, несмотря на давление со всех сторон, заявляет, что в бытность Саакашвили решение о переименовании улиц и проспектов города было принято с нарушениями, без общественных слушаний, из-за чего «декоммунизированными» оказались улицы, не попадающие под закон о декоммунизации.

Однако и Вятрович, спину которого прикрывают СБУ, МВД, ГПУ, президентская администрация и депутаты парламента, отступать не собирается. Антон Геращенко, советник министра внутренних дел и депутат Верховной рады пригрозил одесской власти роспуском. «Решение Одесского горсовета является незаконным, неконституционным, оно будет обжаловано в суде и когда будет решение суда, я поздравлю всех депутатов Одесского горсовета с тем, что Верховная рада может вас распустить», – заявил сей пан. То есть, если апелляционная судебная инстанция не согласится с аргументами горсовета, Одесса в мае может остаться без местной власти.

А пока в преддверии 2 мая проводятся показательные выступления силовиков с бронетехникой.

Темп, взятый силовыми структурами Украины в деле укрощения строптивого городского совета Одессы, впечатляет. На этом фоне расследование событий 2 мая 2014 года выглядит демонстрацией унылого фильма с замедленной съёмкой: спустя три года после жуткого убийства одесситов следователи пришли к выводам, что «большинство свидетелей просто не помнит, что и как происходило», а виноватыми назначены руководители государственной службы чрезвычайных ситуаций, чьи действия, по мнению следствия, и привели к появлению массовых жертв.

Тревожно в Одессе. Во что выльется эта тревога – покажут ближайшие дни.

Арина Цуканова, ФСК

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Украинский сайт «Миротворец» завел «дело» на Билана

Российский певец Дима Билан внесен в базу скандального украинского сайта «Миротворец» из-за посещения ими Крыма.

Как указано на сайте, Билан попал в базу данных за концертную деятельность в Крыму. Данные о нем приводятся на сайте с формулировкой за «незаконное пересечение государственной границы Украины». На сайте также выложены фотографии и видео с выступления исполнителя в Крыму.

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Я стал мишенью российской пропаганды, — Скрипка

Лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка заявил, что скандал вокруг его высказываний о «гетто» для неукраиноязычных придумали и срежиссировали люди, которые в очередной раз «хотели расколоть наше общество». При этом он сказал, что начатая им дискуссия позволила ему лично «и миллионам украинцев почувствовать себя частью украинского мира». «К большому сожалению, я стал мишенью мощного пропагандистского оружия соседнего государства, которое также успешно использовало нашу пятую колонну», — попытался в очередной раз оправдаться певец-русофоб. Читайте также: Порошенко дважды похвастался одним и тем же ракетным комплексом, — военный эксперт (ВИДЕО)

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МОЛНИЯ: Украинский боксер Владимир Кличко разгромно проиграл британцу Энтони Джошуа (+ВИДЕО)

Украинский боксер Владимир Кличко проиграл бой за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации IBF, а также вакантный титул суперчемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) британскому спортсмену Энтони Джошуа. Англичанин буквально разгромил украинца в 11-м раунде. На протяжении десяти раундов соперники боксировали примерно с одинаковым успехом, но в одиннадцатом Кличко пропустил мощнейший апперкот. А потом Джошуа уже просто добивал украинца, еще раз отправив его в нокдаун. В результате рефери был вынужден остановить бой. Читайте также: Попытки Украины проинспектировать Крым являются провокационными и тщетными, — МИД

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Защитите меня от Марка Фейгина + English Subtitles

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В Харькове полиция будет задерживать за георгиевские ленточки

Харьковская полиция во время майских праздников будет задерживать всех, кто возьмет с собой георгиевские ленточки. Об этом заявили в управлении Нацполиции в Харьковской области. Также запрещается использовать любую советскую символику. «Использование во время проведения массовых мероприятий любых символов коммунистической эпохи, флага с символикой Советского Союза и прочее — все это является нарушением действующего законодательства», — заявил заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Виталий Гузь. Читайте также: Мы ответим, — Россия предупредила Норвегию о последствиях размещения элементов ПРО НАТО

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Железную дорогу в обход Украины сдадут досрочно

По последним сообщениям, работа по прокладке двухпутной электрифицированной железной дороги по территории России в обход Украины планируется завершить до 1 августа, что опережает запланированные сроки.

Дорога будет пролегать между станциями Журавка — Миллерово и будет иметь протяженность в 170,2 километра. Уже сегодня произведена укладка рельсо-шпальной решетки более чем на 60% от плана.

Перед субподрядчиками, которыми являются вице-президент ОАО «РЖД» Олег Тони, представители АО «РЖДстрой» и АО «Росжелдорпроект», стоит неукоснительная задача по соблюдению сроков строительства, что контролируется специальной комиссией.

Новая железная дорога будет способна увеличить безопасность России путем ужесточения контроля для въезжающих в страну лиц, а также, по словам правительства РФ, положит конец беспредельному произволу и вымогательству украинских пограничников и таможенников в отношении российских граждан в поездах южного направления, следующих через территорию Украины.

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