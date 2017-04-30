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Надоел

13:30. 30 апреля 2017 Просмотров - 73 Нет комментариев Опубликовал:


Немножко европейской истерии на тему зловещих русских хакеров и происков Кремля. Прямо таки болезненная фиксация.

























Тема выборов, которые подделывает Россия в США и Европе уже порядком надоела, но как видим, идут месяцы, а они все не унимаются.
Ну а так вполне логично, что организации зарегистрированной в Лондоне надо срочно провести акцию "Надоел". Ведь на родной британщине такое творится…

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Британия, Европа, карикатуры, Путин, Трамп, юмор
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