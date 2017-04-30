Немножко европейской истерии на тему зловещих русских хакеров и происков Кремля. Прямо таки болезненная фиксация.Тема выборов, которые подделывает Россия в США и Европе уже порядком надоела, но как видим, идут месяцы, а они все не унимаются.Ну а так вполне логично, что организации зарегистрированной в Лондоне надо срочно провести акцию "Надоел". Ведь на родной британщине такое творится…

Источник: colonelcassad.livejournal.com