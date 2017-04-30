Национальная идея – любовь к Родине? Но кто-то любит ее как дойную корову…

Дебаты о национальной идее периодически вспыхивают в русских патриотических кругах. Часто приходится слышать: «Национальная идея – это патриотизм». Казалось бы, коротко и просто. Но ни о чём. Во-первых, патриотизм – это любовь к Родине, т.е. не идея, а чувство, свойственное людям любой нации. Национальная же идея у каждой нации своя. Во-вторых, патриотами вполне могут быть и «оффшорные аристократы», любящие Россию как свою дойную корову. В-третьих – и это главное – национальная идея есть то, что не только сплачивает нацию (народ и правительство), но и мобилизует её на решение очередной исторической задачи.

Исторические задачи в России были разными: от отражения нападений печенегов и сохранения национальной идентичности при ордынском иге – до защиты от германских варваров ХХ века и восстановления разрушенной фашистами страны. Но за всеми этими задачами неизменной оставалась одна национальная идея – создание-сохранение-возрождение могучего независимого государства. Суть национальной идеи наглядно показало возвращение Крыма, вызвавшее общенародный духовный подъём – к сожалению, единственный за последние 30 лет.

Сегодня, в разгромленной реформаторами России, находящейся к тому же под мощным агрессивным давлением Запада, эта идея обрела особую остроту.

Возникает однако вопрос: какое сильное государство нам нужно возрождать? То, какое было при Екатерине II или при Александре III, известно только по историческим источникам. Зато то, какое было создано при Сталине и просуществовало до 1985 года, знают все. Отсюда следует очевидное: чтобы возрождать Россию, нужно опираться на наш ближайший исторический опыт. И здесь без имени Сталина не обойтись.

Главный маршал авиации А.Голованов сказал о нём на встрече ветеранов в1971 г.: «Мне посчастливилось работать с великим, величайшим человеком, для которого выше интересов государства, выше интересов нашего народа ничего не было, который всю свою жизнь прожил не для себя и стремился сделать наше государство самым передовым и могучим в мире. И это говорю я, которого тоже не миновал 1937 год!»

Почему же имя Сталина подвергается сейчас непрерывному шельмованию? Почему десталинизация стала инструментом правительственной политики? Не потому ли, что жизнь и деятельность Сталина – прямой укор нынешней власти? Ведь чтобы мобилизовать нацию на решение исторической задачи, нужно прежде всего мобилизовать себя, т.е. отрешиться от личных интересов, мобилизовать все звенья власти, мобилизовать все средства массовой информации, мобилизовать всю творческую интеллигенцию. Именно тотальная мобилизация народных сил, начиная с высшего руководства и кончая рядовым солдатом и рабочим, обеспечила победу в 1945-м. А также послевоенное восстановление экономики, создание атомной бомбы и межконтинентальной баллистической ракеты – всего того, что вынудило тогдашних «партнёров» разговаривать с Россией «на вы».

Пока в стране жирует «знать» с лондонской пропиской, пока уводят «за кадр» сердюковых, пока усиливается и без того вопиющее социальное расслоение, пока ряд министров и глава Центробанка продолжают свою разрушительную деятельность, – призывы оплаченных политологов и журналистов «туже затянуть пояса» вызывают у народа, в лучшем случае, усмешку, в худшем – озлобление.

В такой обстановке народ сплачиваться не будет, и День России народных чувств не затронет – так и оставшись казённым праздником. Печальнее всего в этой ситуации то, что всё более погружаясь в нищету и устав от фальшивой бодро-патриотической риторики, народ может забыть трагедию 1991 года и вновь начать верить сладким речам либералов – прямых врагов России.

Валерий Габрусенко

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/34/18346/-