Либералы сожрут всё

Как может жулик приватизации успокоится и уехать на свой любимый Запад, пока у нас остаются хотя бы минимальные средства к существованию, имеющие продажную ценность. Для либералов – это упущенная прибыль, которую надо вернуть...

Как бы мало в этой жизни не имел человек – похищение этого имущества всё равно может обогатить другого человека. Допустим, у вас есть комната 5 квадратных метров – размером с лифт. Там не то, что жить, там спать-то толком не ляжешь… И тому, кто там живёт, кто не имеет ничего больше такого закутка – не позавидуешь. Казалось бы, что с такого нищего взять? Именно на это упирали либералы, когда один из них произнёс насчёт даже ими самими признаваемой несправедливой приватизации вошедшую в учебники фразу:

"У вас ничего не украли. У вас ничего не было" (ряд источников приписывают её Ходорковскому, другие – Чубайсу, а есть и такие, что приписывают Авену. Эта размытость авторства – лучше всего показывает универсальность афоризма для либеральной среды).

На самом деле – это системное, метафизическое ВРАНЬЁ. Подчёркиваю – ВРАНЬЁ, используемое под видом острословия с корыстными целями.

Пока человек жив – самим фактом своего выживания он доказывает, что у него есть что украсть. У человека, имеющего ватник, можно украсть ватник. У человека, кушающего котлету – можно украсть котлету. «Ничего нет» только у мертвецов – включая свежих жертв экономического геноцида, которым стало нечем выживать.

Итак, у вас есть только комната в 5 кв.м. Незавидная участь – но это не значит, что и она не может быть украдена и сбыта с выгодой каким-нибудь миллиардером. Как говорил Раскольников в чёрном анекдоте моего школьного детства – «по двадцать копеек с убитой бабушки… Пять старушек – почитай, что рубль»…

Конечно, будучи украдены и проданы, ваши 5 квадратных метров и тем более ваш ватник, ваша котлетка – не слишком обогатят миллиардера. Однако и поговорку «копеечка рубль бережёт» - тоже никто не отменял.

Факт в том, что ваши личные средства к выживанию, даже самые мизерные и нищенские – могут быть украдены, монетизированы и проданы.

И до тех пор, пока у человека остаются хотя бы минимальные средства к существованию, они продолжают чего-то, да стоить в денежном выражении. Следовательно, они являются упущенной прибылью миллиардера. Деньгами, которые миллиардер не положил в свой карман. Только с мёртвого богатый ничего уже не сможет содрать…

Ярко иллюстрирует это схема вымирания Украины с 1991 года.

Основной смысл процессов в странах, захваченных уголовниками и криминальной мафией – заключается в расхищении средств существования людей. Расхищение идёт с разной скоростью в разных местах.

Из разных семейных бюджетов воруют тоже по-разному: из одного кошелька сразу всё, из другого – половину, а из третьего – вообще, может быть, ПОКА ничего не возьмут…

***

С чем это сравнить? Ну, чтобы всем было понятно – стоит перед вами стол, а на столе ваш хлеб насущный, то, что вы собираетесь кушать и то, без чего вам не выжить. Входит страшный уголовник с ножом за поясом, и забирает у вас салат из капусты. И вы говорите себе: не буду с ним ссорится, драться, уж больно он страшный на вид, проживу я и без салата…

Но вот он снова заходит, с тем же ножом, и забирает свекольный салат. Потом – второе, потом суп… И когда он, забрав с вашего стола всё, забирает последний ломоть хлеба – вы понимаете, что драться с ним придётся. Да, он страшный. Да, у него нож. Да, в драке вы можете погибнуть… Ну, а что же делать?! Ведь и без хлеба вы тоже погибнете, причём с гарантией, ибо не выживал никто на свете без пищи… В драке, может быть, и удастся выжить. Но без пищи – точно нет…

Вот этот, описанный мною трюк, с нами проделывают с 1991 года либералы. Зашли, забрали – сперва салат, потом котлету, потом гарнир, потом суп, потом хлеб – а мы всё стояли и думали миром поладить: может, хоть что-то они нам на пропитание оставят?

Но как может волк, повадившийся лазить в овчарню, бросить это дело – пока не перетаскает всех овец до последней? Как может жулик приватизации успокоится и уехать на свой любимый Запад – пока где-то у нас осталось хоть что-нибудь, имеющее продажную ценность?! Получается, что расстаться с жульём приватизации (либералами) мы не можем, пока не случится одно из двух:

1. Либо мы им окажем вооружённое сопротивление, как Донецк и Луганск.

2. Либо они нас выжрут до донышка, до сухой оболочки – потому что вампир не отступит сам, пока в жертве остаётся хотя бы капелька крови…

Экономическая политика Украины – конечно, не только Украины, всех пост-советских государств, но Украины особенно – заключается в углубляющемся экономическом геноциде собственного населения. Все эти «реформы МВФ» и «углубление демократии» - лишь вырывание с кровью и мясом у «ненужных» мировой мафии народов средств к существованию.

Какие-то народы мировая мафия стремится убить сознательно (например, православные народы – русских, румын, болгар, греков, сербов). Другие она и не стремится убивать – просто она их кормить не хочет. Она рассчитала, что даже на самое скромное выживание этих «лишних людей» уходят ресурсы, которые, как она полагает – «незачем расточать». Поэтому и были придуманы реформы МВФ, которые, если довести их до конца – становятся экономической формой программы «всех убить, всё отнять».

А зачем всех убивать? Понятно, что русских – из ненависти, из русофобии. А румын или поляков зачем? Если у них не всё отнять – то это будет упущенная прибыль. А если отнять всё – то они помрут. И не то, что мировая мафия этого сильно хочет – просто у неё это получается в качестве побочного эффекта.

Если Кучма украл из кастрюли борща в среднестатистической семье Украины мозговую кость – то он не украл сам борщ. А когда пришёл Порошенко и армия «советников-либералов» - то воруется уже и постный борщ, и кастрюля, в которой он варился, и кухня, в которой стояла кастрюля, и жильё, в котором находилась кухня, и гроб, в котором покорный грабителям обыватель собирался хорониться после лишения средств к существованию…

Если мы поняли суть процесса, то что же удивляться, если Институт социологии НАН Украины приводит такие данные: с 2014 года каждый пятый украинец (19%) не имеет уже денег на покупку необходимой одежды, у каждого четвертого (26,6%) нет возможности покупать необходимые продукты питания. Еще 42,4% пожаловались, что у них нет денег на досуг, 47,9% - на отсутствие медпомощи, 55,3% живут без отпусков.

В 2016 году положение, естественно, усугубилось, да и не могло быть иначе – Когда средства к существованию отнимают, монетизируют и выводят в зарубежные банки: около 20% украинцев голодают (результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии - КМИС). У больше чем у половины уже нечем срам прикрыть: кое-как питаясь, они не могут покупать одежду. Новое поветрие подают как сенсацию: украинские родители в массовом порядке сдают детей в интернаты - в семьях стало нечем кормить детей. Но на самом деле процесс идёт давно: в 2011 году в Харьковской области сдали детей в 6 раз больше, чем в 2010. Потом величина снова и снова увеличивалась, и достигла с 2017 году повального поветрия...

Это непрерывный процесс истощения кормовой базы местного населения ориентированными на западные банки компрадорами. У кого-то всякая база существования уже истощилась, он уже умер (население Украины с 1991 года сократилось более чем на треть, учитывая вымерших и по свету гастарбайтерами разбежавшихся). А кто-то ещё нет, его только завтра смерть ждёт... А кто-то даже, как клоп, чужой кровушки напился, лучше жить стал...

Конечно, на самом деле положение ещё хуже, но мы умышленно используем украинские источники информации, чтобы не вызывать ненужных споров. Приведённые факты Украина сама о себе озвучивает!

По этой причине война на Донбассе была неизбежной и остаётся неизбежной – притом, что большая часть людей весьма миролюбива, и ради отсутствия войны готовы пойти на большие жертвы.

Можно во имя примирения согласиться отказаться от ЧЕГО-ТО, в нашем примере – салатиков или котлетки. Но нельзя же отказаться ради мира ОТ ВСЕГО – включая и пустой гарнир и хлеб!

Между тем и воры не намерены отступать со своими «приватизациями» и «бюджетами жёсткой экономии»: когда предметы роскоши у населения уже расхищены – не остаётся ничего другого, кроме как расхищать у населения предметы первой необходимости.

То есть вначале у человека отбирают квартиру, оставляя одну комнату ( Рассказывал один близкий знакомый, имевший квартиру в Киеве. Квартиру он продал ещё в 2005 году, и недорого по российским меркам. Покупателями выступили… три семьи! Они продали отдельные квартиры и съехались в коммуналку, потому что платить коммунальные платежи за отдельные квартиры уже тогда им семейные бюджеты не позволяли. Что с ними стало теперь – страшно вообразить!), а потом и комнату тоже отбирают. Ведь и комната, и даже чуланчик, чёрт возьми, чего-нибудь да стоят, продаются – следовательно, могут быть монетизированы и вывезены, как часть вывозимого капитала…

Борьба с либерализмом – и не только на Украине, но, конечно, и в России, и в Армении – это борьба с постоянно расширяющимися хищениями средств к существованию.

Если такой борьбы не вести – то с той или иной скоростью, сразу или постепенно но будет расхищено ВСЁ. Со столов средней семьи исчезнут не только икра и сахар, но и самый заурядный чёрный хлеб…

Надеяться на то, что воров остановит совесть – наивно. Их ведь много, воров-то. Одного совесть даже и остановит, не отнимет ломтя у сироты – так другой этим воспользуется, и уже себе отнимет…

Жители Донецка и Луганска очень долго и очень многое терпели со словами «лишь бы не было войны». Они перетерпели чёрное лихолетье первого майдана и ющенковщины. Но второй раз её возвращения терпеть не стали: поняли, что уже не переживут в чисто экономическом, биологическом смысле! В определённый момент естественное для всякого человека отвращение к войне перевешивается трезвым осознанием: мне терять уже нечего, меня волокут на бойню, меня убивают.

И горе тем странам, в которых власть не поймёт, что воров с их «программами МВФ» нужно останавливать административными методами. Иначе «свободный рынок» поставит простых и миролюбивых людей перед страшным выбором: смерть от невыносимых условий жизни – или гражданская война…

Вазген Авагян

http://icfsp.ru/strategicheskie-novosti/liberaly-sozhrut-vsyo/