Главная » Невероятное в мире, Самое горячее, Самое самое, События Настоящего

Классическая система развития: Огонь

22:37. 30 апреля 2017 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал:


Дмитрий Раевский:
В России в ходу монеты, на них изображен Георгий Победоносец, поражающий змия копьём. Это и есть символ духовной брани.
У многих какие-то свои представления о духовной войне. В то время как духовная брань — это именно брань и ничто другое. Не песнопения и не медитация, а брань.
Если вы не считаете себя готовым для духовной брани, значит рано еще. Но рано или поздно каждая душа в нее вступает. И тут кто готовился, тот и победит. Кто не готовился, тот не победит.

Василий:
Готовиться однозначно надо. Поэтому и школа.

Дмитрий Раевский:
Да, фактически мы всех готовим к этой брани. Но кто-то сразу вступает, а кто-то силы копит). Ну а кто-то сбегает. Каждый сам решает, как ему поступать.

Евгения:
Эта брань чтобы победить внешнего человека? Что будет с внешним человеком после поражения?

Дмитрий Раевский:
Новая жизнь. Жизнь души в личности. И ступени трансформации. Запуск процесса.

Евгения:
Какими методами, способами, инструментами ведется эта война?

Дмитрий Раевский:
Я сторонник классического пути. Он довольно прост, известен, описан и пройден множество раз.

Он состоит из трёх параллельных процессов:
1.Тренировка мышления.
2.Развитие сердечного мышления
3.Победа над личностью.

Кроме того, базовый процесс — это постижение Огня, который будет трансформировать личность и Сердце и Разум. Он будет это делать сам.
И тут есть ступени, и на каждой свой метод.

Этот путь описан во многих Учениях, но как-то люди вместо прохождения этих ступеней лишь поклоняются им. В итоге жизнь проходит, а нога на путь так и не ступила.
А между тем каждый рождается, чтобы вступить на этот путь.
Конечно же, нужно готовить себя для этого, что бы путь не был тяжким, а радостным. Для этого эта школа и есть.

Евгения:
Откуда берется этот огонь?

Дмитрий Раевский:
Огонь передается человеку тем, кто его уже имеет. Или иногда Огонь сходит на человека во время медитации, молитвы, практики. У людей с Огнем симбиотические отношения. Они друг другу помогают.
Но огонь разумен и трансформирует человека под себя. Делает своим домом.
Огонь — это посланец Бога.

Евгения:
Как ощущается огонь? Как понять, что он в тебе?

Дмитрий Раевский:
Сперва он подходит и изучает человека на предмет сотрудничества.
Поэтому человека колбасит, он чувствует потоки энергии мощные. Бросает из жара в холод. Разум то ясен и с озарениями, то смутен.
Затем Огонь решает войти или Учитель его даёт.

Огонь входит и начинается пахтание человека. Разделяется темное и светлое, человеческое и божественное.
Это сопровождается температурой, ломкой. Болями в спине и солнечном сплетении. Может быть рвота и бессонница. Недели три.
Затем Огонь свивает себе гнездо и начинает работу по трансформации тела и сознания. Он готовит человека для нового этапа.
В это время начинает мощно развиваться мышление. Человек становится способен видеть Истину. При этом разделяется тонкое и астральное тело. Аура из овальной становится шарообразной и разделяется на три контура.

Продолжение следует...
_______________________________________________________________


P.S. Каждый год я езжу в Тибет и прохожу обучение. Чему я там обучаюсь, и как это меняет мою жизнь к лучшему, вы можете узнать на бесплатных 4-х недельных онлайн курсах. Подробнее тут. Записаться можно здесь.

Часть 1. Откуда берётся Истина
Часть 2. Так что же такое Истина
Часть 3. Классическая система развития
 
Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/316332.html
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Классическая система развития
... определению Христа, Бог есть Огонь всепоядающий, то дух Святый ..., что такое, когда Огонь входит в человека и ...ли христианство владеет этой системой трансформации Огнём, овладении ... Задолго до христианства эта система уже существовала. Крещение называлось...
Агонии мировой финансовой системы не было, нет и не будет.
... Формирование видов субститута в процессе развития Системы Управления (Комплекс – Австралия) №...к «золотому миллиарду». Это классический субститут, как заменитель некой...Предел теплоотдачи (далее – “святой огонь”). Предел теплоотдачи для золота – бесполезность...
ГИПЕРБОРЕЙСКИЙ ЛИКБЕЗ
..., знаки… Давайте схематически проследим развитие человечества от Единого Целого до..., вопреки запрету, подарил людям огонь, открыл тайну движения звезд и...совершенно иная по сравнению с классической система мифологических ориентиров. Персей отправился ...
Пятая революция в науке
...земля, вода, воздух и огонь. Но вскоре новой натурфилософской идеологией...нужно? * * * На этом заканчивается развитие классической концепции, идущей по пути «дробления...развиваются по цепочке: однородная система -> однородная система из элементов со сдвинутыми...
Пятая Глобальная Научная Революция [Возрождение Руси]
...земля, вода, воздух и огонь. Но вскоре новой натурфилософской идеологией...нужно? * * * На этом заканчивается развитие классической концепции, идущей по пути «дробления...развиваются по цепочке: однородная система –> однородная система из элементов со сдвинутыми...
Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума
... наши предки, возможно, приручили огонь намного раньше, чем полмиллиона лет...Сейчас существует компьютерная система, которая способна, прослушав исполнение классической или любой иной...время как обезьяны с менее развитой системой общения остались без внимания ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>