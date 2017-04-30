Классическая система развития: Огонь
22:37. 30 апреля 2017 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал: Iman
Дмитрий Раевский:
В России в ходу монеты, на них изображен Георгий Победоносец, поражающий змия копьём. Это и есть символ духовной брани.
У многих какие-то свои представления о духовной войне. В то время как духовная брань — это именно брань и ничто другое. Не песнопения и не медитация, а брань.
Если вы не считаете себя готовым для духовной брани, значит рано еще. Но рано или поздно каждая душа в нее вступает. И тут кто готовился, тот и победит. Кто не готовился, тот не победит.
Василий:
Готовиться однозначно надо. Поэтому и школа.
Дмитрий Раевский:
Да, фактически мы всех готовим к этой брани. Но кто-то сразу вступает, а кто-то силы копит). Ну а кто-то сбегает. Каждый сам решает, как ему поступать.
Евгения:
Эта брань чтобы победить внешнего человека? Что будет с внешним человеком после поражения?
Дмитрий Раевский:
Новая жизнь. Жизнь души в личности. И ступени трансформации. Запуск процесса.
Евгения:
Какими методами, способами, инструментами ведется эта война?
Дмитрий Раевский:
Я сторонник классического пути. Он довольно прост, известен, описан и пройден множество раз.
Он состоит из трёх параллельных процессов:
1.Тренировка мышления.
2.Развитие сердечного мышления
3.Победа над личностью.
Кроме того, базовый процесс — это постижение Огня, который будет трансформировать личность и Сердце и Разум. Он будет это делать сам.
И тут есть ступени, и на каждой свой метод.
Этот путь описан во многих Учениях, но как-то люди вместо прохождения этих ступеней лишь поклоняются им. В итоге жизнь проходит, а нога на путь так и не ступила.
А между тем каждый рождается, чтобы вступить на этот путь.
Конечно же, нужно готовить себя для этого, что бы путь не был тяжким, а радостным. Для этого эта школа и есть.
Евгения:
Откуда берется этот огонь?
Дмитрий Раевский:
Огонь передается человеку тем, кто его уже имеет. Или иногда Огонь сходит на человека во время медитации, молитвы, практики. У людей с Огнем симбиотические отношения. Они друг другу помогают.
Но огонь разумен и трансформирует человека под себя. Делает своим домом.
Огонь — это посланец Бога.
Евгения:
Как ощущается огонь? Как понять, что он в тебе?
Дмитрий Раевский:
Сперва он подходит и изучает человека на предмет сотрудничества.
Поэтому человека колбасит, он чувствует потоки энергии мощные. Бросает из жара в холод. Разум то ясен и с озарениями, то смутен.
Затем Огонь решает войти или Учитель его даёт.
Огонь входит и начинается пахтание человека. Разделяется темное и светлое, человеческое и божественное.
Это сопровождается температурой, ломкой. Болями в спине и солнечном сплетении. Может быть рвота и бессонница. Недели три.
Затем Огонь свивает себе гнездо и начинает работу по трансформации тела и сознания. Он готовит человека для нового этапа.
В это время начинает мощно развиваться мышление. Человек становится способен видеть Истину. При этом разделяется тонкое и астральное тело. Аура из овальной становится шарообразной и разделяется на три контура.
Продолжение следует...
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Часть 1. Откуда берётся Истина
Часть 2. Так что же такое Истина
Часть 3. Классическая система развития