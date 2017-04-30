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Как не стать игрушкой манипулятора

14:22. 30 апреля 2017 Просмотров - 76 Нет комментариев Опубликовал:

Какой образ успешности нам навязывает реклама и кинематограф?

Учёный, профессор Виктор Шейнов, автор бестселлеров по психологии рассказывает о своих новых книгах. Как в детстве закладывается неуверенность в себе и что можно сделать, чтобы изменить сценарий своей жизни.

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Рекомендуем:

Психологический словарь, Варшава Б.Е., Выготский Л.С.

Введение в прикладную психологию внимания 2-е издание, Шевцов Александр Александрович

Жизнь как она есть, или Счастье без компромиссов, Аваков Михаил

Информационная агрессия. Холопов А.В. (DVD)

Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся, Чалдини Р.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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