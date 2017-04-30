Как не стать игрушкой манипулятора
Какой образ успешности нам навязывает реклама и кинематограф?
Учёный, профессор Виктор Шейнов, автор бестселлеров по психологии рассказывает о своих новых книгах. Как в детстве закладывается неуверенность в себе и что можно сделать, чтобы изменить сценарий своей жизни.
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Рекомендуем:
Психологический словарь, Варшава Б.Е., Выготский Л.С.
Введение в прикладную психологию внимания 2-е издание, Шевцов Александр Александрович
Жизнь как она есть, или Счастье без компромиссов, Аваков Михаил
Информационная агрессия. Холопов А.В. (DVD)
Психология влияния. Убеждай, воздействуй, защищайся, Чалдини Р.
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