Как из героя сделать врага. Украинские националисты переписываю историю

Благодаря Институту национального беспамятства и его директору Владимиру Вятровичу, День победы должен стать для украинцев обычным рабочим днем. Так 8 мая все укропатриоты должны ходить с поникшими лицами и отмечать день скорби.

Изменения произошли и в рядах ветеранов. Теперь в незалежной нужно чествовать пособников фашистов - героев ОУН УПА, которые согласно современной украинской идеологии приравнены к ветеранам ВОВ, поскольку боролись за «независимость Украины». Им даже сотрудничество с Гитлером ради такой «благородной цели» простили.

Но украинские последователи Геббельса пошли еще дальше. Так, Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны за то, что тот в 1952 году ликвидировал члена Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии.

Дело было возбуждено по статье «Умышленное убийство». Согласно материалам, в 1952 году офицер МГБ Борис Стекляр руководил операцией по поиску и уничтожению подпольного члена Волынского краевого провода ОУН Нила Хасевича, скрывающегося под псевдонимами Бей и Зот.

Борис Стекляр пришел в военкомат добровольцем 26 июня 1941 года, через неделю после окончания средней школы. Его назначили на должность мотоциклетного пулеметчика. Уже в начале войны во время тяжелых оборонительных боев был дважды контужен. В октябре 1941 года после выписки из госпиталя прошел обучение в учебной роте истребителей танков и в декабре направлен на Калининский фронт, где был отобран во взвод полковой разведки. Здесь воевал до декабря 1942 года, пока не получил ранение в ногу во время захвата «языка».

После госпиталя, с января 1942 по март 1943 года, Стекляр командовал отделением разведки 491-го противотанкового артиллерийского полка, который в то время вел бои под Сталинградом. За ряд успешно выполненных боевых задач получил звание сержанта и был награжден медалью «За отвагу». С марта 1943 по март 1944 года учился в первом Ленинградском артиллерийском училище, окончил его с отличием и получил воинское звание младшего лейтенанта. По окончании училища Стекляр был назначен командиром взвода разведки 211-го артиллерийского полка 61-й армии 1-го Белорусского фронта. В его составе принимал участие в освобождении Белоруссии летом 1944-го. За два месяца боев по переданным им данным уничтожены четыре дзота с пулеметами, два блиндажа, подавлен огонь минометной батареи, нескольких пулеметных гнезд, убито до сотни гитлеровцев. Борис Стекляр принимал участие в освобождении Прибалтики и Польши. В мае 1945 года был назначен командиром роты Смерша в Берлине. Почти сразу он получил предложение работать в КГБ. После окончания школы контрразведки отказался от работы в Москве и попросил направить его в Западную Украину. В 1976 году начальник отдела Ровенского областного управления КГБ полковник Борис Стекляр вышел в отставку.

Впрочем, ни большое количество орденов, ни заслуги перед Отечеством не остановили украинских националистов, прославляющих воинов ОУН УПА.

"Дело уникальное и не имеет аналогов в Украине. Поступок Стекляра, офицера КГБ, не имеет срока давности. Преступление через десятки лет остается преступлением. Убийство Хасевича, борца за независимость, должно расследоваться, и каждый причастен получит приговор", - рассказывает Денни Полищук, представитель Центра правозащиты, инициировавший это расследование.

В августе 2016 году Стекляр обратился с заявлением в Ровненский окружной административный суд с просьбой не предоставлять его личное дело из архива Службы безопасности Украины (СБУ), но суд отклонил его исковое требование.

Теперь националисты раздувают это дело накануне Дня победы, и пытаются переписать свою историю. Пытаясь очернить и посадить ветерана, защищающего страну от немецко-фашистских захватчиков, за «преступление» шестидесятипятилетней давности. Теперь у страны, вывернувшей свою историю наизнанку, новые герои и новые исторические ценности, прославляющие нацистское-фашистскую идеологию.

Ирина Симоненко

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