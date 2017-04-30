Главная » Актуально, Новости Украины и Новороссии

Как из героя сделать врага. Украинские националисты переписываю историю

15:52. 30 апреля 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:

8

Благодаря Институту национального беспамятства и его директору Владимиру Вятровичу, День победы должен стать для украинцев обычным рабочим днем. Так 8 мая все укропатриоты должны ходить с поникшими лицами и отмечать день скорби.
 
Изменения произошли и в рядах ветеранов. Теперь в незалежной нужно чествовать пособников фашистов - героев ОУН УПА, которые согласно современной украинской идеологии приравнены к ветеранам ВОВ, поскольку боролись за «независимость Украины». Им даже сотрудничество с Гитлером ради такой «благородной цели» простили.
 
Но украинские последователи Геббельса пошли еще дальше. Так, Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело против 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны за то, что тот в 1952 году ликвидировал члена Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии.
 
Дело было возбуждено по статье «Умышленное убийство». Согласно материалам, в 1952 году офицер МГБ Борис Стекляр руководил операцией по поиску и уничтожению подпольного члена Волынского краевого провода ОУН Нила Хасевича, скрывающегося под псевдонимами Бей и Зот.
 
Борис Стекляр пришел в военкомат добровольцем 26 июня 1941 года, через неделю после окончания средней школы. Его назначили на должность мотоциклетного пулеметчика. Уже в начале войны во время тяжелых оборонительных боев был дважды контужен. В октябре 1941 года после выписки из госпиталя прошел обучение в учебной роте истребителей танков и в декабре направлен на Калининский фронт, где был отобран во взвод полковой разведки. Здесь воевал до декабря 1942 года, пока не получил ранение в ногу во время захвата «языка».
 
После госпиталя, с января 1942 по март 1943 года, Стекляр командовал отделением разведки 491-го противотанкового артиллерийского полка, который в то время вел бои под Сталинградом. За ряд успешно выполненных боевых задач получил звание сержанта и был награжден медалью «За отвагу». С марта 1943 по март 1944 года учился в первом Ленинградском артиллерийском училище, окончил его с отличием и получил воинское звание младшего лейтенанта. По окончании училища Стекляр был назначен командиром взвода разведки 211-го артиллерийского полка 61-й армии 1-го Белорусского фронта. В его составе принимал участие в освобождении Белоруссии летом 1944-го. За два месяца боев по переданным им данным уничтожены четыре дзота с пулеметами, два блиндажа, подавлен огонь минометной батареи, нескольких пулеметных гнезд, убито до сотни гитлеровцев. Борис Стекляр принимал участие в освобождении Прибалтики и Польши. В мае 1945 года был назначен командиром роты Смерша в Берлине. Почти сразу он получил предложение работать в КГБ. После окончания школы контрразведки отказался от работы в Москве и попросил направить его в Западную Украину. В 1976 году начальник отдела Ровенского областного управления КГБ полковник Борис Стекляр вышел в отставку.
 
Впрочем, ни большое количество орденов, ни заслуги перед Отечеством не остановили украинских националистов, прославляющих воинов ОУН УПА.
 
"Дело уникальное и не имеет аналогов в Украине. Поступок Стекляра, офицера КГБ, не имеет срока давности. Преступление через десятки лет остается преступлением. Убийство Хасевича, борца за независимость, должно расследоваться, и каждый причастен получит приговор", - рассказывает Денни Полищук, представитель Центра правозащиты, инициировавший это расследование.
 
В августе 2016 году Стекляр обратился с заявлением в Ровненский окружной административный суд с просьбой не предоставлять его личное дело из архива Службы безопасности Украины (СБУ), но суд отклонил его исковое требование.
 
Теперь националисты раздувают это дело накануне Дня победы, и пытаются переписать свою историю. Пытаясь очернить и посадить ветерана, защищающего страну от немецко-фашистских захватчиков, за «преступление» шестидесятипятилетней давности. Теперь у страны, вывернувшей свою историю наизнанку, новые герои и новые исторические ценности, прославляющие нацистское-фашистскую идеологию.
 
Ирина Симоненко
 

 

https://cont.ws/@undrowning/599011
Метки: Нацизм, Украина
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Украинская химера или 23 ступени в пропасть. Часть 3. В. А. Ющенко и В. Ф. Янукович (трагическая насмешка истории — два Виктора — два «победителя»)
... отставку двух непримиримых врагов – главы Правительства... Голодомора», и новые герои украинской истории – С.А.... Как и большинство европейских радикальных структур, украинские националисты, ...законопроект, дело было сделано, и процесс цивилизационного...
Новости Украины и Новороссии 12 мая 2015
... очень радостно, что мы сделали этот шаг, — рассказал... УПА и Бандеру как национальных героев. Принятие одних экстремистских...октябре 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов" (ОУН), ...люди смотрели на нас как на врагов. Мы работали, были...
Как нам выиграть понятийную войну за Украину
...как вы относитесь к России и кто ваши герои...которых на Украине большинство, сделали "украинцев", пусть и ...используется врагами русского единства как неопровержимое доказательство его… украинскости, ведь... "радикалов" и "националистов" нужно называть нацисты и...
Свидомизм по-украински – это диагноз!
...нашими врагами безбашенного украинского национализма. Свидомизм, как стержень украинской ...левые коммунисты, левые украинские националисты и левые бизнесмены... этого не сделаю, так как не хочу...и навязывать населению «украинских героев»: Мазепу, Грушевского,......
Хроники «Львовской резни». Как убивали во славу Украины
... — это твои враги. Уничтожай их! ...украинских националистов и украинского батальона «Нахтигаль». Уничтожение «враждебной» интеллигенции фигурировало как... время Оберлендер сделал успешную карьеру...украинских националистов вспоминать не принято. Ведь те «герои......
Майдан как зеркало массового рыночного одичания
... позволяют уяснить, как мало сделано мировой системой просвещения..., происходящих в украинском обществе. Всё ...и на внешнего «врага».К тому факту...под вопли тупоголовых «героев» майдана: «Слава ...азербайджанские и армянские националисты, будущие азербайджанские и...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>