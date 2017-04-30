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Александр Росляков. В ходе акции «Надоел» Путин потерпел очередную победу. Так и было задумано?

14:46. 30 апреля 2017 Просмотров - 135 Один комментарий Опубликовал:

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Акция «Надоел» по отношению к Путину, прошедшая только что, поставила большой знак вопроса – над самими акционерами.

Они вышли на улицы во многих городах страны – в Москве, Петербурге, Калининграде, Казани, Туле, Томске, Кемерове… Но судя по числу участников этой бузы, Путин надоел всем не очень.

На Алтае в этой акции отметились 100 человек, в Питере, Башкортостане и в Новосибирской области – по 300, в Кемеровской области – 100, в Томске – 500 человек.

В Москве подтвердить, что Путин надоел, должна была демонстративная подача заявлений на этот счет в администрацию президента. Подтвердили это от 250 (полиция) до 500 («Новая газета») человек. Все они спокойно прошли по своему протестному маршруту и отдали их письма президенту. Дескать ты нам страшно надоел – и уйди куда подальше Христа ради!

Но что такое даже самая праведная воля пятиста человек? Это меньше, чем 0,003 процента от взрослого населения страны. И если бы у нас за Путина было всего 0,03 процента – уже был бы десятикратный в его пользу перевес …

Полиция в Москве даже задерживать никого из этих «муравьиных львов» не стала – за что ей честь и хвала. Все полицейские безобразия пришлись на Питер, где задержали до 50 человек из 300 участников несанкционированной акции. Ну, тут, как говорится, дуракам закон не писан: не будь этого дурного рвения правоохранителей – тем «муравьиным львам» не об чем было бы и говорить по итогам их провалившейся с треском акции.

 

По сути этот сокрушительный провал «Открытой России» Ходорковского, инициатора акции – сокрушительная победа властей, даже при всей их невоздержанной реакции.

Но почему люди не пришли на акцию, к которой много дней звали соцсети в Интернете, которая подавалась как некая последняя черная метка Путину, после которой он уже не усидит на своем посту?

Наши граждане с подозрением относятся к Ходорковскому и его «Открытой России»? Или, может быть, оказались то того запуганы властями после антидимоновской демонстрации Навального, что впредь решили уже носа не показывать на улице?

Или сама тематика и главный лозунг запущенной из-за границы акции не легли на душу рассерженного населения, уже вчерне готового к выходу на наш майдан – против сущего беспредела нашей власти?..

Кстати наш, «доморощенный» Навальный, собравший на его протест на порядки больше участников, теперь смотрится против «импортного» Ходорковского как слон против моськи. А Кремль может смело говорить, что народ против коррупции и Медведева – но не против Путина. И никому Путин не надоел – что в лучшем виде подтвердила эта уличная акция с крошечным числом ее участников.

 

Ну, а поскольку в преддверии президентских выборов все общество пронизано всякой конспирологией – и, знать, неспроста – дерзну высказать такое смелое предположение. Что Ходорковский – вовсе не вероломный жук, жестоко обманувший Путина, который скостил ему срок и дал уехать с чемоданом долларов за рубеж в обмен на честное слово не заниматься впредь политикой.

Ходорковский свое слово держит – и даже более того. Этого лихоимца с очень светлыми мозгами и с мутной совестью, сумевшего в свое время создать чуть не вторую, сырьевую власть в стране – трудно заподозрить в политической близорукости. Чтобы такой прагматик стал вкладывать оставленные ему Путиным «на бедность» миллиарды в заведомо пустое дело – ну, как-то не вяжется со всей его расчетливой натурой.

Да, он однажды погорел на честолюбивой попытке стать фактическим правителем нашей страны через скупку депутатов Госдумы и других властных лиц. Но вместе с тем приобрел и драгоценный опыт – «сын ошибок трудных». И просчитать, что его «Открытая Россия», соединившая в себе самых отпетых маргиналов, не возымеет никакого успеха в нынешней России – наверняка для него не составило большого труда.

Однако он все сделал, чтобы собрать в своей псевдопартии самых ершистых протестантов – и трахнуть их мордой об стол этой провальной акцией под несостоятельным девизом «Надоел».

И Путин в результате потерпел очередную сокрушительную победу.

 

Так, может, вся комбинация с этим «Надоел» и была разыграна Ходорковским не против – а в пользу Путина? В порядке некоего джентльменского соглашения, которому остался верен зонный олигарх, обязанный Путину и своей свободой, и сохранением своих лихих активов, доля малая которых ушла этот политический блеф и обман?
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/6/18354/-

Метки: власть, политика, Путин, Россия
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Один комментарий»

  • 14664 9461
    Ликвидатор 30 апреля 2017 в 14:49 Ссылка Пометить
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    а бред зачем сюда тащить?
    Секрет прост – народу надоели ходорковские. А измышлизмы автора – на эхо мацы озвучивайте.

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