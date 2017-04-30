200 иностранных слов, которым есть замена в русском языке!
10:49. 30 апреля 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Абсолютный — совершенный
Абстрактный — отвлеченный
Аграрный — земледельческий
Адекватный — соответствующий
Активный — деятельный
Актуальный — злободневный
Аморальный — безнравственный
Анализ — разбор
Антураж — окружение
Аргумент — довод
Бизнес — дело
Бойфренд — приятель
Брифинг — летучка
Вариант — разновидность
Габариты — размеры
Герметичный — непроницаемый
Гипотетический — предположительный
Голкипер — вратарь
Гуманность — человечность
Дайвер — ныряльщик
Дайджест — обзор
Дебаты — прения
Девальвация — обесценивание
Демонстрация — показ
Деструктивный — разрушительный
Детальный — подробный
Диалог — беседа
Директор — управляющий
Дискомфорт — неудобство
Дискуссия — обсуждение, спор
Дифференциация — разделение
Доминировать — господствовать, преобладать
Дуэль — поединок
Игнорировать — пренебрегать
Идентичный — тождественный
Имидж — образ
Импорт — ввоз
Индивидуальный — единоличный
Индифферентный — безразличный
Индустрия — промышленность
Инертный — равнодушный
Интервенция — вторжение
Интернациональный — международный
Инфицированный — зараженный
Информация — сведения
Камуфляж — прикрытие
Коммерсант — торговец
Компенсация — возмещение
Комфорт — удобство
Комфортабельный — удобный, благоустроенный
Конкретный — определенный
Конкурент — соперник
Конкурс — состязание
Констатировать — устанавливать
Конструировать — устраивать, строить
Конструктивный — созидательный
Континент — материк
Контракт — договор
Конфронтация — противостояние
Концентрация — сосредоточение
Коррективы — поправки
Корреспонденция — переписка; сообщение
Кредитор — заимодатель
Криминальный — преступный
Легитимный — законный
Лепта — вклад
Ликвидация — уничтожение
Лингвист — языковед
Лифтинг — подтяжка кожи
Максимальный — наибольший, предельный
Маска — личина
Менталитет — склад ума
Метод — прием
Минимальный — наименьший
Мобильность — подвижность
Модель — образец
Модернизация — обновление
Момент — миг
Моментальный — мгновенный
Монолог — речь
Монумент — памятник
Монументальный — величественный
Натуральный — естественный
Негативный — отрицательный
Нивелировать — уравнивать
Объективный — беспристрастный
Оригинал — подлинник
Отель — гостиница
Параметр — величина
Паркинг — стоянка
Пассивный — бездеятельный
Персональный — личный
Плюрализм — множественность
Позитивный — положительный
Полемика — спор
Потенциальный — возможный
Превалировать — преобладать
Претензия — притязание
Прециозный — изысканный
Приватный — частный
Примитив — посредственность
Прогноз — предсказание
Прогресс — продвижение
Пропаганда — распространение
Публикация (действие) — обнародование, издание
Радикальный — коренной
Реакция — отклик
Реализовать — претворить в жизнь
Ревизия — проверка
Революция — переворот
Регресс — упадок
Резолюция — решение
Резонанс — отзвук
Результат — следствие, последствие
Реконструкция — перестройка
Рельеф — очертание
Ренессанс — возрождение
Респектабельный — почтенный
Реставрация — восстановление
Реформа — преобразование
Секретный — тайный
Сервис — обслуживание
Симпозиум — заседание
Симптом — признак
Синтез — сбор, обобщение
Синхронно — одновременно
Ситуация — положение, обстановка
Социальный — общественный
Социология — обществоведение
Спонсор — благотворитель (меценат)
Стабильность — устойчивость
Стагнация — застой
Стресс — напряжение, потрясение
Структура — устройство
Субъективный — личный, предвзятый
Сфера — область
Тема — предмет
Толерантность — терпимость
Томаты — помидоры
Трансформация — превращение
Фактический — действительный
Форум — собрание
Фундаментальный — основополагающий
Хобби — увлечение
Шеф — глава
Шопинг — покупки
Шоу — зрелище
Эксклюзивный — исключительный
Эксперимент — опыт
Экспозиция — выкладка
Экспорт — вывоз
Эмбрион — зародыш
Эра — летосчисление
Юриспруденция — правоведение
Абстрактный — отвлеченный
Аграрный — земледельческий
Адекватный — соответствующий
Активный — деятельный
Актуальный — злободневный
Аморальный — безнравственный
Анализ — разбор
Антураж — окружение
Аргумент — довод
Бизнес — дело
Бойфренд — приятель
Брифинг — летучка
Вариант — разновидность
Габариты — размеры
Герметичный — непроницаемый
Гипотетический — предположительный
Голкипер — вратарь
Гуманность — человечность
Дайвер — ныряльщик
Дайджест — обзор
Дебаты — прения
Девальвация — обесценивание
Демонстрация — показ
Деструктивный — разрушительный
Детальный — подробный
Диалог — беседа
Директор — управляющий
Дискомфорт — неудобство
Дискуссия — обсуждение, спор
Дифференциация — разделение
Доминировать — господствовать, преобладать
Дуэль — поединок
Игнорировать — пренебрегать
Идентичный — тождественный
Имидж — образ
Импорт — ввоз
Индивидуальный — единоличный
Индифферентный — безразличный
Индустрия — промышленность
Инертный — равнодушный
Интервенция — вторжение
Интернациональный — международный
Инфицированный — зараженный
Информация — сведения
Камуфляж — прикрытие
Коммерсант — торговец
Компенсация — возмещение
Комфорт — удобство
Комфортабельный — удобный, благоустроенный
Конкретный — определенный
Конкурент — соперник
Конкурс — состязание
Констатировать — устанавливать
Конструировать — устраивать, строить
Конструктивный — созидательный
Континент — материк
Контракт — договор
Конфронтация — противостояние
Концентрация — сосредоточение
Коррективы — поправки
Корреспонденция — переписка; сообщение
Кредитор — заимодатель
Криминальный — преступный
Легитимный — законный
Лепта — вклад
Ликвидация — уничтожение
Лингвист — языковед
Лифтинг — подтяжка кожи
Максимальный — наибольший, предельный
Маска — личина
Менталитет — склад ума
Метод — прием
Минимальный — наименьший
Мобильность — подвижность
Модель — образец
Модернизация — обновление
Момент — миг
Моментальный — мгновенный
Монолог — речь
Монумент — памятник
Монументальный — величественный
Натуральный — естественный
Негативный — отрицательный
Нивелировать — уравнивать
Объективный — беспристрастный
Оригинал — подлинник
Отель — гостиница
Параметр — величина
Паркинг — стоянка
Пассивный — бездеятельный
Персональный — личный
Плюрализм — множественность
Позитивный — положительный
Полемика — спор
Потенциальный — возможный
Превалировать — преобладать
Претензия — притязание
Прециозный — изысканный
Приватный — частный
Примитив — посредственность
Прогноз — предсказание
Прогресс — продвижение
Пропаганда — распространение
Публикация (действие) — обнародование, издание
Радикальный — коренной
Реакция — отклик
Реализовать — претворить в жизнь
Ревизия — проверка
Революция — переворот
Регресс — упадок
Резолюция — решение
Резонанс — отзвук
Результат — следствие, последствие
Реконструкция — перестройка
Рельеф — очертание
Ренессанс — возрождение
Респектабельный — почтенный
Реставрация — восстановление
Реформа — преобразование
Секретный — тайный
Сервис — обслуживание
Симпозиум — заседание
Симптом — признак
Синтез — сбор, обобщение
Синхронно — одновременно
Ситуация — положение, обстановка
Социальный — общественный
Социология — обществоведение
Спонсор — благотворитель (меценат)
Стабильность — устойчивость
Стагнация — застой
Стресс — напряжение, потрясение
Структура — устройство
Субъективный — личный, предвзятый
Сфера — область
Тема — предмет
Толерантность — терпимость
Томаты — помидоры
Трансформация — превращение
Фактический — действительный
Форум — собрание
Фундаментальный — основополагающий
Хобби — увлечение
Шеф — глава
Шопинг — покупки
Шоу — зрелище
Эксклюзивный — исключительный
Эксперимент — опыт
Экспозиция — выкладка
Экспорт — вывоз
Эмбрион — зародыш
Эра — летосчисление
Юриспруденция — правоведение
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com