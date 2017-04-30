200 иностранных слов, которым есть замена в русском языке!

...-тихому: либо замять, либо в ...что мы есть, пока есть Великий Русский народ. ...… Только Русский народ, частью которого мы являемся... пространство называлось одним словом – Русь. (Валерий...иностранных дел Сергей Лавров в Мюнхене: на Западе сплошной фейк, которому...