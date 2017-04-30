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200 иностранных слов, которым есть замена в русском языке!

10:49. 30 апреля 2017 Просмотров - 5 Нет комментариев Опубликовал:
Абсолютный — совершенный
Абстрактный — отвлеченный
Аграрный — земледельческий
Адекватный — соответствующий
Активный — деятельный
Актуальный — злободневный
Аморальный — безнравственный
Анализ — разбор
Антураж — окружение
Аргумент — довод

Бизнес — дело
Бойфренд — приятель
Брифинг — летучка

Вариант — разновидность

Габариты — размеры
Герметичный — непроницаемый
Гипотетический — предположительный
Голкипер — вратарь
Гуманность — человечность

Дайвер — ныряльщик
Дайджест — обзор
Дебаты — прения
Девальвация — обесценивание
Демонстрация — показ
Деструктивный — разрушительный
Детальный — подробный
Диалог — беседа
Директор — управляющий
Дискомфорт — неудобство
Дискуссия — обсуждение, спор
Дифференциация — разделение
Доминировать — господствовать, преобладать
Дуэль — поединок

Игнорировать — пренебрегать
Идентичный — тождественный
Имидж — образ
Импорт — ввоз
Индивидуальный — единоличный
Индифферентный — безразличный
Индустрия — промышленность
Инертный — равнодушный
Интервенция — вторжение
Интернациональный — международный
Инфицированный — зараженный
Информация — сведения

Камуфляж — прикрытие
Коммерсант — торговец
Компенсация — возмещение
Комфорт — удобство
Комфортабельный — удобный, благоустроенный
Конкретный — определенный
Конкурент — соперник
Конкурс — состязание
Констатировать — устанавливать
Конструировать — устраивать, строить
Конструктивный — созидательный
Континент — материк
Контракт — договор
Конфронтация — противостояние
Концентрация — сосредоточение
Коррективы — поправки
Корреспонденция — переписка; сообщение
Кредитор — заимодатель
Криминальный — преступный

Легитимный — законный
Лепта — вклад
Ликвидация — уничтожение
Лингвист — языковед
Лифтинг — подтяжка кожи

Максимальный — наибольший, предельный
Маска — личина
Менталитет — склад ума
Метод — прием
Минимальный — наименьший
Мобильность — подвижность
Модель — образец
Модернизация — обновление
Момент — миг
Моментальный — мгновенный
Монолог — речь
Монумент — памятник
Монументальный — величественный

Натуральный — естественный
Негативный — отрицательный
Нивелировать — уравнивать

Объективный — беспристрастный
Оригинал — подлинник
Отель — гостиница

Параметр — величина
Паркинг — стоянка
Пассивный — бездеятельный
Персональный — личный
Плюрализм — множественность
Позитивный — положительный
Полемика — спор
Потенциальный — возможный
Превалировать — преобладать
Претензия — притязание
Прециозный — изысканный
Приватный — частный
Примитив — посредственность
Прогноз — предсказание
Прогресс — продвижение
Пропаганда — распространение
Публикация (действие) — обнародование, издание

Радикальный — коренной
Реакция — отклик
Реализовать — претворить в жизнь
Ревизия — проверка
Революция — переворот
Регресс — упадок
Резолюция — решение
Резонанс — отзвук
Результат — следствие, последствие
Реконструкция — перестройка
Рельеф — очертание
Ренессанс — возрождение
Респектабельный — почтенный
Реставрация — восстановление
Реформа — преобразование

Секретный — тайный
Сервис — обслуживание
Симпозиум — заседание
Симптом — признак
Синтез — сбор, обобщение
Синхронно — одновременно
Ситуация — положение, обстановка
Социальный — общественный
Социология — обществоведение
Спонсор — благотворитель (меценат)
Стабильность — устойчивость
Стагнация — застой
Стресс — напряжение, потрясение
Структура — устройство
Субъективный — личный, предвзятый
Сфера — область

Тема — предмет
Толерантность — терпимость
Томаты — помидоры
Трансформация — превращение

Фактический — действительный
Форум — собрание
Фундаментальный — основополагающий

Хобби — увлечение

Шеф — глава
Шопинг — покупки
Шоу — зрелище

Эксклюзивный — исключительный
Эксперимент — опыт
Экспозиция — выкладка
Экспорт — вывоз
Эмбрион — зародыш
Эра — летосчисление

Юриспруденция — правоведение

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: иностранный язык, обычаи, полезное, Россия, русский язык, традиции
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