12 картин российских художников, которые не увидишь в учебниках
Небольшой экскурс в историю русской живописи познакомит с дюжиной картин, которые никогда не попадут на страницы школьных учебников.
Алексей Корзухин — «Пьяный отец семейства» (1861 год)
За свою картину «Пьяный отец семейства » Корзухин получил малую золотую медаль от Императорской Академии художеств! Полотно реалистично передало знакомую многим картину. Пьяный глава семейства уже перевернул стул и готов вымесить всю свою злобу на ни в чём неповинных жене и ребенке…
Иван Горохов — «Запил» (рубеж XIX–XX веков)
Еще одна картина на тему пьянства. Хмельной крестьянин радостно несет бутылку водки, в то время как остальные домочадцы приготовились к худшему.
Владимир Маковский — «Не пущу!» (1892 год)
А здесь отчаявшаяся супруга пытается всеми силами удержать мужа от очередного похода в винную лавку. Судя по выражению мужика, жена его не остановит.
Владимир Маковский — «Тихонько от жены» (1872 год)
Если же тщедушный муж боялся супруги, выпивать ему приходилось втихаря…
Василий Максимов — «По примеру старших» (1864 год)
Дети тоже старались не отставать от взрослых и брали пример с отцов.
Иван Богданов — «Новичок» (1893 год)
Пьяный в стельку сапожник «учит жизни» заплаканного подмастерья…
Михаил Ватутин — «Воспитатель» (1892 год)
И снова обувной мастер с неизменной бутылкой водки воспитывает детей. Видимо, недаром в народе появилась поговорка: пьян как сапожник.
Павел Ковалевский — «Порка» (1880 год)
В те времена воспитание детей вообще сильно отличалось от теперешнего. Кнут явно преобладал над пряником.
Сергей Коровин — «Перед наказанием» (1884 год)
Впрочем, розгами пороли не только детей, но и взрослых. Картина запечатлела сцену в волостном правлении. Осужденный крестьянин, стоя среди стаскивает с себя рваный зипун, а в углу экзекутор связывает последний пучок тонких прутьев.
Фирс Журавлев — «Купеческие поминки» (1876 год)
Застолье в разгаре, и часть гостей уже успела позабыть, по какому поводу они здесь собрались.
Николай Неврев — «Протодиакон, провозглашающий на купеческих именинах долголетие » (1866 год)
Как видишь, поминки от именин почти ничем не отличались…
Василий Перов — «Сельский крестный ход на Пасху» (1861 год)
А вот как в деревнях отмечали светлый праздник Пасхи. Большинство крестьян уже перепилось, мужичок в центре держит икону верх ногами, а некоторые и вовсе не могут стоять на ногах.
Возможно, составители школьной программы действительно правы. Мол, кто интересуется живописью, тот сам найдет неудобные картины, а ученикам знакомиться со всеми «прелестями» жизни наших предков еще рановато…
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Источник: www.kramola.info
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Да все в ***** плюс сада мазо