10 причин уехать в Северную Корею прямо сейчас

Ирина Пасынкова

Очень хочется куда-то поехать, на всегда, а маршрут еще не придуман? Можно начинать паковать чемодан, ведь есть весьма любопытный вариант. Как насчет Северной Кореи?

1. Климатические условия

На климат в Северной Корее жаловаться не приходится: мягкую зиму сменяет теплое лето, а среднегодовая температура колеблется от +10 до +16°C.

2. Экономическая стабильность

Пока все другие страны страдают от финансового кризиса, благодаря плановой экономике в Северной Корее все спокойно. Правда, никакого изобилия продукции в магазинах или здоровой конкуренции по-прежнему нет, но зато и финансовое расстройство страны не коснулось, а значит этот тип экономики все-таки работает, что бы многие ни говорили.

3. Сила северокорейской армии

В КНДР до сих пор на всеобщем обозрении стоит военный трофей — захваченное в 1968 году судно ВМФ США, символизирующее победу над противным западным империализмом. Корабль находится у причала в Пхеньяне, а о той величайшей победе в этой стране помнят и гордятся по сей день.

4. Бонусы от государства

В этой стране ценят трудолюбие и профессионализм, поэтому каждый усердно работающий квалифицированный сотрудник может надеяться на получение 700-граммовой порции риса каждый день и ежегодных нескольких килограммов мяса и 20 яиц. Пусть бонусы не столь велики, как хотелось бы, но ведь главное — внимание.

5. Легализованная конопля

За производство или употребление синтетических наркотиков в Северной Корее грозит тюремный срок или даже высшая мера наказания. Однако употребление марихуаны законом не запрещается, поэтому с этим растением здесь никто не борется. Зачастую военные используют коноплю вместо табака.

6. Северокорейский интернет

В этом государстве используется собственный интернет, со своими социальными сетями, сайтами для знакомств и, конечно же, только идеологически верной информацией. Словом, интернет-зависимостью граждане этой страны не страдают.

7. Великолепное шоу, занесенное в Книгу рекордов

Самое грандиозное в мире представление проводится именно в КНДР. В этом необыкновенном шоу, приуроченном к Празднику 1 мая, принимают участие свыше 100 тысяч гимнастов, музыкантов и танцоров. Такое зрелище действительно достойно восхищения.

8. Невероятная связь с природой

В этом государстве совершенно не утратили контакт с дикой природой. По заявлению северокорейского государственного агентства, когда умер Ким Чен Ир, медведица и ее детеныши вышли из леса в знак великого уважения к вождю и ревели навзрыд, стоя у дороги.

9. Здесь жили единороги

В Северной Корее в 2012 году удалось сделать сказку былью, ведь именно здесь, в городе Пхеньяне неподалеку от Йонменского храма, было обнаружено место, где жили единороги. Опознать его очень просто — там есть каменная табличка с надписью «Логово единорога».

10. Лучшие в мире вожди

Из-под пера верховного вождя КНДР Ким Чен Ира вышло полторы тысячи выдающихся произведений и шесть потрясающих опер, он был не только необычайно талантливым руководителем, но и многообещающим спортсменом. Вероятно, сын этого великого человека ничуть не менее одаренный, чем и заслужил безграничную любовь своего народа.

Источник: nnm.me