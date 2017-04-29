«Ст`ебари» или Почему сатирой и юмором в России в основном занимаются люди «нетитульной» национальности

В современных условиях средства массовой информации (СМИ) - особенно это касается телевидения и радиовещания - получили почти не ограниченные возможности влиять на общественное сознание, формируя его основные ценности в зависимости от того, какие цели преследуют силы, контролирующие информационный поток.

Митрополит Иоанн (Снычев).





ТВОРЕНИЕМ ДОБРА И ПРАВДЫ

8. Информационная политика

ЭТА ОБЛАСТЬ державного строительства является сегодня едва ли не важнейшей среди всех. В современных условиях средства массовой информации (СМИ) - особенно это касается телевидения и радиовещания - получили почти не ограниченные возможности влиять на общественное сознание, формируя его основные ценности в зависимости от того, какие цели преследуют силы, контролирующие информационный поток.

Сегодня государственные СМИ (которые не зря, кстати, называют четвертой властью) превратились в настоящую "империю лжи".

Ими развязан в России оголтелый антирусский информационный террор, осуществляемый умело, последовательно и целенаправленно.

Его главной целью, как это легко заметить, является разрушение национальной самобытности русского самосознания, русской духовности, наших традиционных религиозно-нравственных ценностей и национально осмысленной государственности.

Оторванный от своих исторических корней, лишенный идеалов и национальных целей, русский народ, по замыслу организаторов этого подлого "промывания мозгов", должен исчезнуть как самостоятельный этнический и духовный организм, превратившись в рабочую массу для осуществления авантюрных планов построения всемирного наднационального сверхгосударства (однажды подобная попытка уже имела место - тогда требовалось разжечь пожар "мировой революции").

Во избежание этой мрачной перспективы необходимо:

а) установить контроль над средствами массовой информации, исключающий их использование в антигосударственных, антиобщественных, антинациональных целях;





б) обеспечить преимущественную опору СМИ на исторически устоявшиеся, общепризнанные нормы религии, этики и нравственности. Ввести "нравственную цензуру" , исключающую появление сюжетов и материалов, оскорбляющих общественную мораль;





в) обеспечить благотворную, созидательную направленность информационного потока, не допускающую разжигания в обществе социальных противоречий, нагнетания межнациональной напряженности, политиканства, манипулирования общественным мнением;





г) провести настоящую (а не показную) деполитизацию государственных СМИ, возбраняющую их использование партийными и политическими группировками в своих корыстных узко-групповых целях;





д) предоставить Церкви необходимые возможности для ведения широкой просветительской, образовательной и катехизической деятельности...

СЕГОДНЯ ВЫЖИВАНИЕ РОССИИ и русского народа зависит от того, как скоро смогут православные, национально-патриотические силы сформулировать и представить обществу четкую, ясную, осмысленную идеологию русского возрождения - поддержанную конкретной, практической, положительной программой, включающую в себя все важнейшие области человеческого бытия от религии до экономики, опирающуюся на многовековой исторический опыт народа.

Что мешает этому?

Во-первых, разобщенность здоровых сил общества, отсутствие у его большей части потребного духовного опыта, позволяющего ясно видеть цели и правильно отличать друзей от врагов. Такой опыт придет по мере воцерковления нашей жизни, но медлить нельзя: каждый должен отдавать себе отчет, что от его личных усилий зависит общее дело.

Во-вторых, яростное сопротивление русоненавистников. Враги России знают, что настоящей властью в современном мире обладает не тот, у кого в руках "красная кнопка", и не тот, кто отдает приказы заводам и танкам, осуществляя непосредственное руководство экономикой или армией, - но тот, кто имеет возможность формировать самосознание масс и государственное мировоззрение.

Поэтому их главные силы брошены на то, чтобы удержать контроль над общественным мнением, целенаправленно разрушить мешающие им идеологические приоритеты и создать на их месте иные, удобные для себя.

Такая "концептуальная власть" над обществом, находясь в руках злонамеренных людей, смертельно опасна для любого государства и народа - особенно для народа русского, доверчивого и доброжелательного. И чтобы не случилось этого, надо беспощадно бороться с силами тьмы, разрушения и ненависти. Сегодня, не переломив в этом отношении ситуацию в России, бессмысленно рассчитывать не только на ее возрождение, но и просто на выживание.

Итак, запомним сами и убедим окружающих, что:

- Путь возрождения Святой Руси есть путь веры и здравого смысла.

- Условие его успешного прохождения - диктатура совести.

- Его главная цель - спасение души творением добра и правды.

- Его начало - восстановление соборности и державности русской жизни.

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Стёб, стебаться - сленг. зло смеяться, словесно издеваться, веселиться, шутить, зубоскалить, хохмить, ёрничать.





эвф. по созвучию к известным бранным словам





Сленг - лингв. совокупность слов и выражений, употребляемых представителями определённых групп, профессий и т. п. и составляющих слой разговорной лексики, не соответствующей нормам литературного языка.





Стёб («насмешка», «прикол») — шутка над собеседником с элементами иронии, сарказма. Обычно стёб происходит в присутствии осмеиваемого субъекта.





Глагол — стебаться, то есть насмехаться, прикалываться.





эвф. по созвучию к известным бранным словам ◆ Не учи отца стебаться

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Применяется в ненатуральных разговорах, подразумевающих некоторую театральность, напыщенность, игривость.

В русском языке понятие «стёб» возникло и развилось в 70—80-е годы XX века.

А. Агеев (советский и российский филолог-литературовед, литературный критик, публицист) пишет: «…ёрничество и стёб были тогда противопоставлены официальному политико-патетическому жаргону, а заодно и всему „великому русскому языку“» (...)..

Пространство воли захватывается «избранными» не только с целью воровства половой энергии, но и изымания других видов энергий.

В соответствии со своими психофизиологическими технологиями они систематически и целенаправленно «фабрикуют» видных представителей своей популяции (создают выдающиеся имитации талантов и гениев), генерирующих индустрию развлечений, а при посредничестве технических систем (телевещание, интернет) они представляют собой механизм вампирического скачивания человеческих энергий.

Миллионы телезрителей отдают им, юмористам, эстрадникам всю энергию своей души: это - инженерный процесс передачи психической энергии.

Следует отметить, что к процессу изымания человеческих энергий никто, кроме «избранных» не подпускается.

«Избранные» предпочитают жить в этносах белой расы, поскольку эти этносы наиболее перспективные в плане дальнейшей эволюции, наиболее интеллектуально одаренные и владеют большими потенциалами активной жизненности и воли.

Авраам Сакральский

ЮМОР КАК ОРУЖИЕ

Юмор представляет собой опасное оружие, потому что снимает порог критичности, является инструментом для притупления бдительности. Комичная, смешная подача проблемы не дает относиться к ней серьезно.

На ТВ обычно высмеиваются те сферы жизни, в которых существуют определенные серьезные проблемы: образование, армия, политика, выборы, взаимоотношения и быт жены с мужем, взаимоотношения с тещей, и др.

Интенсивно запускаются в массы анекдоты, комедийные фильмы, демотиваторы, смешные картинки, картинки с надписями (со смешными подписями к таким картинкам). В чем здесь таится опасность?

Дело в том, что зло высмеянное перестает быть злом, восприниматься как зло.

Таким образом, злое, злостное, грубое явление в жизни общества не исчезает, не решается, а становится для людей обыденным, нормальным, привычным, в порядке вещей и т.д.

Такое положение вещей прививает людям смирение к существующим проблемам.

Любое действие или бездействие лишь следствие, соответственно, заинтересованности в действии или бездействии.

И если проблемы не решаются, то это кому-то нужно.

Надеюсь, понятно, почему столь велико у нас количество комиков, юмористов и им регулярно пишутся тексты, информационных вбросов в виде смешных картинок, анекдотов, демотиваторов и т.д.?

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Так уж сложилось, что сатирой и юмором в нашей стране в основном занимаются люди «нетитульной» национальности.

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СОЮЗ ЮМОРИСТОВ В ЛИЦАХ

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Все российские юмористические телешоу

1. 10 минут в прямом эфире с...

2. 100янов-шоу

3. Comedy Club

4. Comedy Club в Юрмале

5. Comedy Woman

6. Comedy Баттл

7. Comedy Баттл. Турнир

8. Funтастика

9. Stand Up

10. Yesterday LIVE

11. Анекдот-шоу

12. Аншлаг

13. Аншлаг и Компания

14. Атака клоунов

15. Без башни

16. Безумно красивые

17. Битва титанов

18. Большая кухня

19. Большая маленькая звезда

20. Большая разница

21. Большой вопрос

22. Большой город

23. Бульдог-шоу

24. Бункер News

25. Вечерний квартал

26. Вечерний Минск

27. Вечерний Ургант

28. ВидеоБитва

29. Вот такое утро

30. Время Г

31. Все по-нашему

32. Где логика?

33. Городок

34. Готов на всё

35. Девчата

36. Дежурный по стране

37. Деньги. Sex. Радикулит

38. Звезданутые

39. Звезды без пафоса

40. Здравствуйте, я ваша Пятница!

41. Импровизация

42. Кабаре без границ

43. Караоке киллер

44. КВН. Высшая лига

45. КВН. Премьер-лига





46. Киндер-парад

47. Киношоу

48. Клуб юмора

49. Комедианты

50. Комната смеха

51. Кривое зеркало

52. Кто сверху?

53. Куклы

54. Кышкин дом

55. Ленинградский Stand Up клуб

56. Лига наций

57. Лиризмы Бориса Барского

58. Любовь опасна для здоровья

59. МаксимМаксим

60. Матриархат

61. Международная пилорама

62. Моя Рассея

63. Мульт личности

64. МясорУПка

65. Назло рекордам

66. Не спать!

67. Неоплачиваемый отпуск

68. Несносные девчонки

69. Новенькие

70. О.С.П.-студия

71. Оба-на!

72. Однажды в России

73. Организация определенных наций

74. Открытый микрофон

75. Пародайс

76. Пародии! Пародии! Пародии!!!

77. Патриот за границей

78. Педан-Притула шоу

79. Перецточкару

80. Петросян-шоу

81. Повтори!

82. Приют комедиантов

83. Прожекторперисхилтон

84. Радио Пятница

85. Разрушители пословиц

86. Рассмеши комика

87. Реутов ТВ

88. С.У.П.

89. Салтыков-Щедрин шоу

90. Сам себе режиссер

91. Самое смешное видео по-русски

92. Сегодня. Вечер. Шоу

93. Слава богу, ты пришёл!

94. Случайные связи

95. Смех без правил

96. Смех в большом городе

97. Смех с доставкой на дом

98. Смехоностальгия

99. Смехопанорама

100. Смеяться разрешается

101. Советы от Светы

102. Спасибо, Леонардо!

103. Точка Ю

104. Убойная лига

105. Убойной ночи

106. Улица веселая

107. Улыбка длиною в жизнь

108. Уральские пельмени

109. Успеть до полуночи

110. Факультет юмора

111. ХБ

112. Хорошие шутки

113. Центральный микрофон

114. Чета Пиночетов

115. Чувство юмора

116. Это мой ребенок?!

117. Это смешно

118. Южное Бутово

119. Юмор! Юмор! Юмор!

120. Юморина

121. Ютьюбинск

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"Show business is an extension of the jewish religion" - John Lennon

"Шоубизнес - это филиал еврейской религии". - Джон Леннон

Интересно, что изменилось с той поры?

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Регина Дубовицкая: "Меня с детства считают еврейкой"

- Почему в юмористическом жанре так много евреев?

- Во-первых, помогает обостренное чувство юмора, которое помогает людям этой национальности, смотреть на жизнь, как-то по особенному. Во-вторых, они являются продолжателями традиций Бабеля, Ильфа, Шолом-Алейхема, в творчестве которых юмор занимал, не самое последнее место.

- Часто ли в жизни вам приходилась ощущать себя еврейкой?

- Знаете, меня с детства считают еврейкой, не знаю почему. Во мне течет еврейская кровь, но наравне с польской и армянской.

- Что, по-вашему, является показательным в еврейском менталитете?

- Главное - это чувство сплоченности. Там, где другие пытаются справиться по одиночке - евреи всегда решают проблемы вместе.

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Владимир Винокур:

«Иногда меня спрашивают, ощущаю ли я себя евреем? Здрасьте! А кем еще могу себя ощущать?!

(...)Если вы заметили, у нас в жанре юмора и сатиры “национальное меньшинство” – это Михаил Евдокимов. Остальные – Гена Хазанов, Михаил Грушевский, Клара Новикова, Фима Шифрин, Евгений Петросян (у него мама еврейка), Фима Александров (Зицерман).

Владимир Винокур:

«Вы берете интервью у популярного народного артиста, который всю жизнь снимается на телевидении, работает на всех площадках и так далее. Кроме меня, бедного еврея, так же работают Геннадий Хазанов, Иосиф Кобзон, Евгений Петросян, у которого мама еврейка. А вы знаете, что считается не по папе – армянин, а по маме – еврей. А Владимир Спиваков, а Юра Башмет?! Лучшие музыканты, артисты, врачи. С кем же бороться, не пойму? Я думаю, все это – от комплекса неполноценности. Многие люди нашей с вами национальности свои беды объясняют антисемитизмом.

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Фрагменты из интервью.

- Кстати, об общей теме. Буквально все, всякий раз, смотря 'Аншлаг', от души веселятся, обнаруживая там подавляющее большинство "лиц еврейской национальности"...

Михаил Грушевский:

- Наверное, потому, что евреям свойственно смеяться над собой. Многие великие народы не очень любят над собой подшучивать, они щеки надувают и пафоса в них много. А евреи сами рассказывают анекдоты про Рабиновича, который и прижимист, и хитроват, а то и рогат. Подобная самоирония - это, думаю, защитная реакция, которая выработалась за многие годы гонений. И поэтому раз евреи смеются над собой, значит, они могут смеяться и над русскими, и над армянами, и вообще - над жизнью. Игра ума свойственна еврею. Что поделать, у нас своя специфика, которая заложена в юмористическом отношении к жизни.

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Игорь Тальков

Я сужу не по национальному признаку, а по наличию у них совести, либо – отсутствию ее.

Порядочный еврей другом мне стать может, тогда как негодяй русский – никогда.

Мне приходилось встречать евреев, живущих по христианским принципам, и русских “иуд”.

Не важно, к какой национальности принадлежит человек, важно, кому он служит – Белым или черным, силам Добра или силам зла, Богу или дьяволу, стремится к разрушению или к созиданию, множит свои грехи, или тянется к истине…

Из книги ”Монолог”, 1992

В сентябре 2007 года высказывание по поводу передачи Comedy Club дал известный писатель-сатирик Михаил Задорнов: «Они не могут выступать каждую неделю: нет таких талантов, которые могут каждую неделю писать остроумно и искромётно. И они перешли даже не на пошлость, на физиологию. Это такая дрянь! Причём, самое обидное, что они талантливые. И они угробили свой талант». источник

Михаил Задорнов — русофоб номер один

К сожалению, заслуги Михаила Задорнова на ниве унижения русского народа до сих пор остаются серьёзно недооцененными. А ведь именно Задорнову мы обязаны тем фактом, что любая негативная новость о России — неважно, правдивая или ложная — встречается его фирменным «только в этой [убогой] стране возможно такое». Именно Задорнову мы обязаны тем, что за русскими в сознании огромного числа самих россиян прочно закрепилась репутация безрукого и вороватого народа…источник

Михаил Жванецкий: «Моя мечта – разровнять то место, где была Россия, и построить что-то новое»

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ШОКИРУЮЩАЯ РОЛЬ ЮМОРА

Нескончаемые выступления юмористов на всех телевизионных каналах и в концертных залах кто-то воспринимает без связи с мероприятиями по разрушению государственности.

Однако, издавна отработана методика снятия защитного иммунитета общества от любого зла с помощью комиков и юмористов.

После того, как зло публично осмеяно, оно перестает выглядеть опасным и воспринимается безобидно-смешным.

В результате зло можно творить в отношении окружающих без опасений получить ответное, эффективное противодействие злу.

Так, всемирно раскрученный комик Ч. С. Чаплин усыпил сознание миллионов, нескончаемо пародируя Гитлера. Именно за это, писавшие сценарий злодеяний Гитлера и организовавшие его финансирование установили памятник Ч. С. Чаплину на берегу Женевского озера, а в апреле 2016 года открыли музей Чарли Чаплина в Швейцарии.

Придёт время и, вполне вероятно, подобные памятники будут поставлены Райкину, Альтову, Жванецкому и другим «гениям» юмора времен “холодной войны”: они также неплохо поработали «на победу», о которой до сих пор с упоением говорят заправилы Запада.

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70% россиян смотрят телевизор ежедневно.

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