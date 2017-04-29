Главная » События Настоящего

Скоро главный праздник – День Победы. Но кто в нем победил?

04:47. 29 апреля 2017 Просмотров - 84 Нет комментариев Опубликовал:

4

5

6

Мы в том году смеялись над выходкой г-жи Поклонской, а на деле она побеждает.

Ниже представлены два символа, размещённые на двух официальных (!) сайтах акции "Бессмертный полк". На первом в центре красной звезды вместо серпа и молота изображён мужчина в шлеме и с крестом-мечом, который поражает рептилоида. Для наглядности предлагаю представить тот же самый выверт, просто поменять полярность. Коммунист Сталин даёт в 1937 году задание режиссёру Эйзенштейну снять патриотический фильм "Александр Невский". Дружина Невского бегает по льду озера в кожанках и стреляет немчуру из маузеров.

На втором вместо серпа и молота на звезде изображён грустный журавль. Главная интонация - грусть-печаль, скорбь. Это уже практически День памяти, отмечаемый странами-пораженцами (Германией и присными) 8 мая.

От "Бессмертного полка" не отстают и другие организации. Церковь подсуетилась: например, в нашем городе на вечер 8 мая назначен заупокойный крестный ход. По сути, тот же день скорби. На кассе супермаркета Billa предлагается принять участие в некоей акции: купить две красных гвоздички и повесить себе на лацкан пиджака. По форме практически неотличимо от тех же европейских "скорбящих" двух красных маков. Ну, только с местной спецификой: у нас гвоздички более в ходу. Про стыдливо задрапированный Мавзолей и говорить надоело...

Таким образом, десоветизация и декоммунизация мчится по стране на полных парах. Враги окружили и действуют исключительно настойчиво. Ещё совсем немного, и главный и последний праздник великой страны окончательно превратится в попурри на тему Сказок венского леса. Торопитесь застать Праздник таким, каким он должен быть. До окончательного поражения Советского Союза осталось совсем немного. Дальше у нас будет маленькая уютная Латвия...
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110169/18332/-

Метки: бессмертный полк, день победы, Россия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Бэкграунд, выпуск-256 за 12 мая 2012
... (Корр.) Как праздник День Победы сочетается с рекламой коммерческого...форме, то неважно кто оплачивает это мероприятие...данного творчества адресуются скорее тем креативным группам...определенном историческом этапе главным содержанием капиталистического развития...
Новости Украины и Новороссии 07 мая 2016
... репетиция парада Победы началась на главной улице Донецка ...! Грядет великий праздникДень Победы. В этот день мы традиционно собираемся...одесситам, что если кто-то посмеет проявлять сочувствие...Источник: rusvesna.su Как скоро опустеет Западная Украина? В...
Сводки от ополчения Новороссии 05 мая 2016
... эти работы начнутся сразу после праздников (День Победы и годовщина референдума — ред... дня в центральной части главной улицы столицы - улицы ...-то несет: кто кастрюльку, кто банку, кто тарелку… Мы ...это произошло как можно скорее. Беседовала Ирина Попова ...
Украина. Работа над ошибками. Часть XI. «Сон разума рождает чудовищ» (18+)
...v=KpnKpbtiHmE И сейчас – ГЛАВНОЕГлавные ВЫВОДЫ: 1. Я ... живут любители «русского мира». Кто желает «русского мира» — ...мирный город в священный праздникДень Победы 9 мая 2014 ...долей вероятности совсем скоро «поднимется» Харьков и скорее всего – Запорожье...
8 марта восхваляется только одна женщина — библейская иудейка Есфирь
...именно этот день безбожники-большевики сделали одним из своих главных праздников после победы «русской...и вторым человеком после царя, скорее всего, разоблачил заговор Мардохея и...и всё его потомство… Того, кто злоумышляет против Теосского государства… казнить...
Всех славян с наступающим праздником ПАСХЕТ!
... этот Праздник напоминает нам о победе Даждьбога ... торжественно отметит свой главный праздник – воскрешение распятого бога...домах ваших, ибо кто будет есть квасное,...пчела. В этот день принято было печь...Время Тьмы заканчивается - скоро наступит Рассвет Сварога! ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>