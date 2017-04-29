Скоро главный праздник – День Победы. Но кто в нем победил?

Мы в том году смеялись над выходкой г-жи Поклонской, а на деле она побеждает.

Ниже представлены два символа, размещённые на двух официальных (!) сайтах акции "Бессмертный полк". На первом в центре красной звезды вместо серпа и молота изображён мужчина в шлеме и с крестом-мечом, который поражает рептилоида. Для наглядности предлагаю представить тот же самый выверт, просто поменять полярность. Коммунист Сталин даёт в 1937 году задание режиссёру Эйзенштейну снять патриотический фильм "Александр Невский". Дружина Невского бегает по льду озера в кожанках и стреляет немчуру из маузеров.

На втором вместо серпа и молота на звезде изображён грустный журавль. Главная интонация - грусть-печаль, скорбь. Это уже практически День памяти, отмечаемый странами-пораженцами (Германией и присными) 8 мая.

От "Бессмертного полка" не отстают и другие организации. Церковь подсуетилась: например, в нашем городе на вечер 8 мая назначен заупокойный крестный ход. По сути, тот же день скорби. На кассе супермаркета Billa предлагается принять участие в некоей акции: купить две красных гвоздички и повесить себе на лацкан пиджака. По форме практически неотличимо от тех же европейских "скорбящих" двух красных маков. Ну, только с местной спецификой: у нас гвоздички более в ходу. Про стыдливо задрапированный Мавзолей и говорить надоело...

Таким образом, десоветизация и декоммунизация мчится по стране на полных парах. Враги окружили и действуют исключительно настойчиво. Ещё совсем немного, и главный и последний праздник великой страны окончательно превратится в попурри на тему Сказок венского леса. Торопитесь застать Праздник таким, каким он должен быть. До окончательного поражения Советского Союза осталось совсем немного. Дальше у нас будет маленькая уютная Латвия...

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110169/18332/-