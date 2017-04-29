Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 апреля 2017

Выдвигаемая в определенных кругах теория о дружбе между ИГИЛ и Израилем, благодаря усилиям последних, с каждым днем приобретает все более четкие очертания.

Суть теории заключается в той странности, что единственная иудейская страна в регионе никаким образом не подвергается нападениям со стороны исламистских террористов в лице ИГИЛ*. Вдобавок к этому, несмотря на то, что Израиль являясь одним из основных союзников США и Европы в регионе, не ведет никаких боевых действий против исламистов, и практически единственная страна, которая не страдает от их действий.

Вместо борьбы с исламистским терроризмом в лице «Исламского государства», Израиль всеми способами способствует жизнедеятельности этой организации. Так, не проходит ни одной недели без сообщений с Ближнего Востока о том, что Израиль в очередной раз, в нарушении всех международных законов, атаковал позиции сирийских войск или ливанских добровольцев на территории Сирийской Арабской Республики. Последние, кстати, в отличие от ЦАХАЛ, самоотверженно ведут беспощадную и кровопролитную войну с террористами ИГИЛ.

Как сообщалось, Израиль потратил 17 миллионов долларов на лечение сирийских боевиков (ФОТО).

Примеров военной «помощи» террористам со стороны Израиля множество. Так 17 марта 2017 г. израильские ВВС атаковали в Сирии автоколонну, перевозившую партию современного оружия для ливанских добровольцев на территории Сирии. Этот факт подтвердил министр транспорта и разведки еврейского государства Исраэль Кац, добавив следующее:

«Мы не позволим (президенту САР) Башару Асаду пересечь “красные линии” и угрожать безопасности Израиля — ни из Ливана, ни с Голанских высот».

Однако министр деликатно умолчал о какой угрозе он говорит, в отношении стран, которые уже несколько лет ведут беспощадную борьбу с международным терроризмом, тратя на это все свои экономические и людские ресурсы. Также умолчал он, что действия ЦАХАЛ сыграли исключительно на руку террористам. Видимо министр видит угрозу Израилю именно в уничтожении ИГИЛ, что прекратит хаос в Сирии, и даст стране вновь набрать силу.

7 апреля 2017 г. ВВС Израиля нанесли несколько ударов по военным объектам ливанской военнизированной организации «Хезболла» и Сирийской арабской армии в провинциях Дамаск и Дераа (Даръа). Согласно данным SkyNewsArabia, под ударами оказались позиции правительственных сил САР в районе населенного пункта Флита в западной части горной цепи Каламун у границы с Ливаном, а также в окрестностях города Дераа.

Свой удар Израиль вновь обосновал борьбой с ливанскими добровольцами, которых он считает террористической организацией, хотя данный статус организации не присвоен в ООН. В отличие от ИГИЛ, которое всем миром признано террористической организацией, и с которыми «Хезболла» и сирийская армия ведут борьбу.

Также нельзя не вспомнить о том, что Израиль с радостью предоставил США свое воздушное пространство 8 апреля 2017 г. во время преступного ракетного удара американцев по военному аэродрому Шайрат в Сирии. Выгода для Израиля от удара штатов по сирийской военной базе была очевидна.

По расчётам американо-израильского командования, после удара должна была последовать атака ИГИЛ на позиции правительственных войск САР, что собственно и произошло. Захват аэродрома исламистами был бы для них ключом как от города Хомс, так и от всей одноименной провинции. Реализация данного замысла стала бы катастрофой для всей антитеррористической кампании, проводимой Дамаском и его союзниками.

Однако вопреки грязным планам недругов Сирии, правительственные войска отбили все атаки боевиков и, назло всем злопыхателям, уже на следующий день восстановили работу аэродрома.

Тем не менее факт остается фактом: США и Израиль своими действиями сыграли на руку международному терроризму в лице ИГИЛ, с которыми американцы якобы борются.

Спустя почти две недели с разницей в сутки, ЦАХАЛ подверг атаке позиции сирийских войск, сначала 21 апреля 2017 г. в районе Хан-Арнаба провинции Кунейтра, а потом 23 апреля 2017 г. в районе Голанских высот. В результате атаки израильских ВВС сирийская армия понесла потери в живой силе и технике. Также сирийцы потеряли партию оружия, боеприпасов и медикаментов, столь необходимы в борьбе с террористами на данном направлении.

Примечательным является тот факт, что Иерусалим даже не стал придумывать очередную выдумку про борьбу с «Хезболлой». И вот спустя неделю, 27 апреля 2017 г. Израиль вновь нанес удар по территории Сирии. На этот раз авиационной атаке подвергся аэродром Меза, вплотную примыкающий к жилым районам Дамаска, создав угрозу мирным жителям сирийской столицы. В этот раз Иерусалим не стал в открытую брать на себя ответственность за этот удар.

Однако министр израильской разведки Исраэль Кац в эфире радиостанции «Галей Цахал» заявил следующее:

«Я могу подтвердить, что событие в Сирии полностью отвечает израильской политике, направленной на предотвращение иранской контрабанды передового оружия через Сирию “Хезболле”».

Другими словами, Кац перефразировал заявление премьер-министра еврейского государства Беньямина Нетаньяху от 18 марта 2017 г. о том, что: «как только появляется информация о попытках передать современное оружие “Хезболле, Иерусалим оперативно пытается предотвратить это».

Единственное, о чем специально умолчали израильские политики, так это то, что все оружие, которое получают сирийские союзники, направлено на борьбу с ИГИЛ и на нераспространение этой черной заразы по миру.

Подводя итог можно сделать вывод о том, что Израиль не только не заинтересован в борьбе с ИГИЛ, а всеми силами пытается помешать искоренению терроризма в Сирии. Ведь пока соседние страны охвачены хаосом и войной с американо-израильским детищем ИГИЛ, еврейское государство может спокойно процветать и наживаться на горе и трагедии соседей.

Читайте также: Истинные цели США, Турции и Израиля в Сирии: Чему противостоит Россия?

Сирийский военно-политический эксперт Хасан Исса

*Запрещенная в России террористическая организация