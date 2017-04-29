Сирия, ИГИЛ, последние новости 29 апреля 2017
- 07:30 Мощнейший авиаудар ВКС РФ уничтожил базу, заполненную террористами — кадры с БПЛА (ВИДЕО).
- 06:30 Турецкий гамбит: Зачем Эрдоган бросает пушечное мясо на штурм в Сирии (ФОТО, КАРТА).
- 04:30 Как армии Израиля и США защищают террористов в Сирии.
Мощнейший авиаудар ВКС РФ уничтожил базу, заполненную террористами — кадры с БПЛА (ВИДЕО)
Авиация ВКС России продолжает ежедневно наносить точечные удары по позициям бандформирований в Сирии.
Так 24 апреля военный самолет разбомбил еще один тренировочный лагерь террористов «Аль-Каиды».
По координатам, разведанным беспилотником, боевая авиация нанесла бомбовый удар.
Мишенью стал комплекс строений боевиков, используемый в качестве базы и тренировочного лагеря.
Разведывательный дрон наблюдал за мишенью, фиксируя деятельность бандитов, а затем зафиксировал момент, когда на территории вражеского объекта прогремели мощные взрывы.
База исламистской коалиции «Хайят Тахрир аль-Шам» (возглавляемой «Джебхат ан-Нусрой»*, сирийским крылом «Аль-Каиды»*), была заполнена большим количеством террористов.
Читайте также: Террористы не смогли спрятаться от бомбового удара ВКС РФ в сирийской Хаме (ВИДЕО)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
#RuAF destroyed terrorist's camp in #Hama #Syria #Russia|n air force vs Hayat tahrir al sham #JN #HTS #حماه #حلب #للطيران_الروسي pic.twitter.com/ffOiv83Tx0— RusSyrianWariors (@Ruswariors) 28 апреля 2017 г.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Турецкий гамбит: Зачем Эрдоган бросает пушечное мясо на штурм в Сирии (ФОТО, КАРТА)
26 марта 2017 года турецкая авиация нанесла удары по курдским анклавам на территории Сирии и Ирака.
Это уже не первый случай военного вмешательства Турции на территории суверенного государства, которым является Сирийская Арабская Республика, несмотря на все «старания» террористических организаций и сил так называемой «коалиции».
Подоплека вышеописанных событий может быть разной и, скорее всего, складывалась из нескольких факторов. Провинция Хасеке на северо-востоке Сирии богата нефтью, которую курды поставляют своим собратьям в Синджар (район в Ираке, по которому ВВС Турции также нанесли удар). К тому же, именно Хасеке является основным узлом материального обеспечения сил курдов, участвующих в штурме столице ИГИЛ Ракки.
А господин Эрдоган, как известно, несколько раз был пойман на сотрудничестве с данной террористической группировкой как раз в сфере нефтебизнеса.
То есть, новоявленный турецкий султан данным ударом убивает несколько зайцев. И нельзя списывать со счетов личностные особенности Эрдогана — получив практически единоличную власть над страной, неплохо было бы поиграть мускулами перед своими соседями. И курды для этой цели подходят больше всего. Причем, международное право уже давно не авторитет для грезящего об Османской империи президента.
Курдские ополченцы на развалинах после авиаударов ВВС Турции.
Сухопутная операция турок наткнулась на ожесточенное сопротивление
Наплевав на суверенитет Сирии и запреты международного координационного центра на удары по курдским территориям, на следующий день «турецкий султан» отдал приказ к началу сухопутной операции против сирийских курдов. Если в районе Африна это делается руками подконтрольных Турции террористических группировок, то в районе Камышлы (северо-восток Сирии, как раз рядом с местом нанесения авиаудара) операция проводится силами сухопутного турецкого контингента.
В наземном сражении курды уже не являются «мальчиками для битья». Средств для поражения турецкой бронетехники у них в избытке, и турки успели получить «по рукам», потеряв несколько танков. В настоящее время ожесточенные бои между курдами и про-турецкими силами на севере страны продолжаются.
Этой ночью новая колонна турецкой военной техники пересекла сирийскую границу
Судя по всему, Эрдоган плохо усвоил уроки «Щита Евфрата». Напомним, в этой операции турки и подконтрольные им боевики штурмом взяли город Эль-Баб (Аль-Баб), занятый на тот момент силами ИГИЛ. Вернее, не взяли штурмом, а закидали трупами тех самых боевиков.
Пушечное мясо Эрдогана
Но что такое жизни пушечного мяса перед султанскими амбициями? Прямо сейчас армия Эрдогана пытается забрать себе еще несколько кусков сирийской земли, в качестве повода используя «курдскую угрозу». «Сирийские Демократические Силы» уже заявили о том, что им пришлось оттянуть войска от Ракки для отражения турецкой агрессии. Похоже, президент Турции снова убивает двух зайцев одним выстрелом — попытка захватить новые территории хоть еще и не увенчалась успехом, но уже ослабила давление курдов на «нефтяных партнеров» из ИГИЛ*.
Все занятые про-турецкими боевиками территории Сирии впоследствии будут аннексированы наследниками Османов. «Треугольник» Азаз — Эль-Баб — Джераблус уже и так под их контролем, пускай и усеянный трупами турецких наемников. Но курды — достаточно «крепкий орешек», чтобы новоявленный «султан» обломал об него свои османские амбиции.
Читайте также: Мощный удар в спину: Эрдоган останавливает наступление коалиции США на столицу ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО)
* Запрещенная в РФ террористическая организация.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Как армии Израиля и США защищают террористов в Сирии
Выдвигаемая в определенных кругах теория о дружбе между ИГИЛ и Израилем, благодаря усилиям последних, с каждым днем приобретает все более четкие очертания.
Суть теории заключается в той странности, что единственная иудейская страна в регионе никаким образом не подвергается нападениям со стороны исламистских террористов в лице ИГИЛ*. Вдобавок к этому, несмотря на то, что Израиль являясь одним из основных союзников США и Европы в регионе, не ведет никаких боевых действий против исламистов, и практически единственная страна, которая не страдает от их действий.
Вместо борьбы с исламистским терроризмом в лице «Исламского государства», Израиль всеми способами способствует жизнедеятельности этой организации. Так, не проходит ни одной недели без сообщений с Ближнего Востока о том, что Израиль в очередной раз, в нарушении всех международных законов, атаковал позиции сирийских войск или ливанских добровольцев на территории Сирийской Арабской Республики. Последние, кстати, в отличие от ЦАХАЛ, самоотверженно ведут беспощадную и кровопролитную войну с террористами ИГИЛ.
Как сообщалось, Израиль потратил 17 миллионов долларов на лечение сирийских боевиков (ФОТО).
Примеров военной «помощи» террористам со стороны Израиля множество. Так 17 марта 2017 г. израильские ВВС атаковали в Сирии автоколонну, перевозившую партию современного оружия для ливанских добровольцев на территории Сирии. Этот факт подтвердил министр транспорта и разведки еврейского государства Исраэль Кац, добавив следующее:
«Мы не позволим (президенту САР) Башару Асаду пересечь “красные линии” и угрожать безопасности Израиля — ни из Ливана, ни с Голанских высот».
Однако министр деликатно умолчал о какой угрозе он говорит, в отношении стран, которые уже несколько лет ведут беспощадную борьбу с международным терроризмом, тратя на это все свои экономические и людские ресурсы. Также умолчал он, что действия ЦАХАЛ сыграли исключительно на руку террористам. Видимо министр видит угрозу Израилю именно в уничтожении ИГИЛ, что прекратит хаос в Сирии, и даст стране вновь набрать силу.
7 апреля 2017 г. ВВС Израиля нанесли несколько ударов по военным объектам ливанской военнизированной организации «Хезболла» и Сирийской арабской армии в провинциях Дамаск и Дераа (Даръа). Согласно данным SkyNewsArabia, под ударами оказались позиции правительственных сил САР в районе населенного пункта Флита в западной части горной цепи Каламун у границы с Ливаном, а также в окрестностях города Дераа.
Свой удар Израиль вновь обосновал борьбой с ливанскими добровольцами, которых он считает террористической организацией, хотя данный статус организации не присвоен в ООН. В отличие от ИГИЛ, которое всем миром признано террористической организацией, и с которыми «Хезболла» и сирийская армия ведут борьбу.
Также нельзя не вспомнить о том, что Израиль с радостью предоставил США свое воздушное пространство 8 апреля 2017 г. во время преступного ракетного удара американцев по военному аэродрому Шайрат в Сирии. Выгода для Израиля от удара штатов по сирийской военной базе была очевидна.
По расчётам американо-израильского командования, после удара должна была последовать атака ИГИЛ на позиции правительственных войск САР, что собственно и произошло. Захват аэродрома исламистами был бы для них ключом как от города Хомс, так и от всей одноименной провинции. Реализация данного замысла стала бы катастрофой для всей антитеррористической кампании, проводимой Дамаском и его союзниками.
Однако вопреки грязным планам недругов Сирии, правительственные войска отбили все атаки боевиков и, назло всем злопыхателям, уже на следующий день восстановили работу аэродрома.
Тем не менее факт остается фактом: США и Израиль своими действиями сыграли на руку международному терроризму в лице ИГИЛ, с которыми американцы якобы борются.
Спустя почти две недели с разницей в сутки, ЦАХАЛ подверг атаке позиции сирийских войск, сначала 21 апреля 2017 г. в районе Хан-Арнаба провинции Кунейтра, а потом 23 апреля 2017 г. в районе Голанских высот. В результате атаки израильских ВВС сирийская армия понесла потери в живой силе и технике. Также сирийцы потеряли партию оружия, боеприпасов и медикаментов, столь необходимы в борьбе с террористами на данном направлении.
Примечательным является тот факт, что Иерусалим даже не стал придумывать очередную выдумку про борьбу с «Хезболлой». И вот спустя неделю, 27 апреля 2017 г. Израиль вновь нанес удар по территории Сирии. На этот раз авиационной атаке подвергся аэродром Меза, вплотную примыкающий к жилым районам Дамаска, создав угрозу мирным жителям сирийской столицы. В этот раз Иерусалим не стал в открытую брать на себя ответственность за этот удар.
Однако министр израильской разведки Исраэль Кац в эфире радиостанции «Галей Цахал» заявил следующее:
«Я могу подтвердить, что событие в Сирии полностью отвечает израильской политике, направленной на предотвращение иранской контрабанды передового оружия через Сирию “Хезболле”».
Другими словами, Кац перефразировал заявление премьер-министра еврейского государства Беньямина Нетаньяху от 18 марта 2017 г. о том, что: «как только появляется информация о попытках передать современное оружие “Хезболле, Иерусалим оперативно пытается предотвратить это».
Единственное, о чем специально умолчали израильские политики, так это то, что все оружие, которое получают сирийские союзники, направлено на борьбу с ИГИЛ и на нераспространение этой черной заразы по миру.
Подводя итог можно сделать вывод о том, что Израиль не только не заинтересован в борьбе с ИГИЛ, а всеми силами пытается помешать искоренению терроризма в Сирии. Ведь пока соседние страны охвачены хаосом и войной с американо-израильским детищем ИГИЛ, еврейское государство может спокойно процветать и наживаться на горе и трагедии соседей.
Читайте также: Истинные цели США, Турции и Израиля в Сирии: Чему противостоит Россия?
Сирийский военно-политический эксперт Хасан Исса
*Запрещенная в России террористическая организация
К оглавлению | Источник: rusvesna.su