Русский космизм. Алгоритм кризисов

Теория А. Чижевского выражалась в следующем: циклы солнечной активности проявляют себя в биосфере, изменяя все жизненные процессы, начиная от урожайности, и кончая заболеваемостью и психической настроенностью человечества. В результате, это отражается на конкретных исторических событиях — политико-экономических кризисах, войнах, восстаниях, революциях и т. п. (А. Чижевский «Физические факторы исторического процесса»).

1. ШАГ . Освоить мировоззрение, алгоритмы прогноза русского космизма в изложении С. Дорошко, Г. Самариной – «В исследованиях, прогнозах мировых кризисов в первую очередь необходимо учитывать экзогенные факторы, на которые человечество влиять не может – это Космос и Солнце – солнечные циклы».

Далее ознакомиться с прогнозом солнечной активности С. Дорошко за период 1700-2070гг. и подтвердить или опровергнуть А. Чижевского. И далее провести исследование по мировым кризисам за период 1800-2014 гг. по материалам С. Дорошко, Г. Самариной и подтвердить или опровергнуть их тезис: «В своих экономических расчетах, в частности, при прогнозировании мировых финансовых и экономических кризисов, «революций», госпереворотов нами учитываются как солнечные максимумы (финансовые кризисы, «революции»/госперевороты), так и солнечные минимумы (финансово-экономические кризисы) (см. 1800-2026гг и далее)».

5.3.2 Фундаментальный вывод для эффективного управления экономикой в рамках русского космизма

Фундаментальный вывод первого шага алгоритма в рамках русского космизма.

5.3.3 Русский циклизм. 2 шаг алгоритма прогноза кризисов

1) При солнечном максимуме мировая «элита» будет организовывать финансовые кризисы, государственные перевороты/«революции».2) При солнечном минимуме мировая «элита» будет организовывать финансовый и далее экономический кризис.3) По исследованиям авторов вероятность данных сценариев составляет 91,4%.

2 ШАГ. Освоить мировоззрение, алгоритмы прогноза русского циклизма в изложении С.Дорошко, Г. Самариной

«Все в мире повторяется не только солнечные циклы, но и кризисы, которые, к сожалению, наши либеральные коллеги и их нобелевские лауреаты по экономике сначала запускают, затем пропускают, а впоследствии активно «борются» с ними. За последние 60 лет было запущено/пропущено 18 мировых кризисов, а за 100 лет (1900-2014 гг.) — 30 кризисов».

Следует также ознакомиться с исследованиями разведслужбы Генерального штаба Русской Армии генерала А.Д. Нечволодова (1906 г.). В материалах генерала А.Д. Нечволодова утверждается, что в XIX веке все мировые кризисы, «революции», государственные перевороты, войны были рукотворны, т.е. отлично спланированы, организованы «малой кучкой людей».

В данном исследовании А.Д. Нечволодов вскрыл все латентные цели и задачи, так называемых революций («Великой» французкой и т.д.), скрытые механизмы финансирования революционеров (Маркса, Энгельса, Лассаля, декабристов, Герцена, народовольцев, социал-демократов, анархистов, сионистов, фашистов и др. ) .



Показал пофамильно (банковско-героиновую мафию), кто, как и для чего организовывает революции/перевороты/террор/геноцид, локальные, мировые войны и мировые кризисы. А.Д. Нечволодов убедительно продемонстрировал, как в XIX веке создавались лишь внешне «независимые» и «враждующие» либерально-капиталистические и марксистские лженаучные экономические теории по глобальному оболваниванию мировой общественности.

Далее необходимо проверить эти данные в рамках теории А.Чижевского, генерала А.Д. Нечволодова и исследований С. Дорошко, Г. Самариной на основе интернет баз данных 27 стран ЕС и 13 стран: Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Индия, Индонезия, Япония, Мексика, Россия, Южная Корея, Тайвань, Турция и США, производящих 81-85% мирового ВВП в рамках стандартов: СНС ООН, ISIC ООН, ОКВЭД.

В рамках циклов Чижевского, исследований С. Дорошко, Г. Самариной и т.д. следует подтвердить или опровергнуть цикличность, фазовые, частотные, бифуркационные характеристики, мировых финансовых, экономических кризисов, технологических социально-экономических укладов.

5.3.4 Русская экономическая школа Дмитриева, русская финансовая система Нечволодова. 3 шаг алгоритма прогноза кризисов

3 шаг. Освоить мировоззрение, алгоритмы прогноза Русской трудовой экономической школы, межотраслевые балансы Дмитриева-Леонтьева, финансово-денежную систему Нечволодова-Шарапова (конец 19-го века).

5.3.5 Алгоритм прогноза кризисов по 3 шагу исследования

Рассмотрим укрупненный алгоритм прогноза кризисов по 3 шагу.

На первом этапе ознакомиться с методологией межотраслевых балансов и научиться на основе исследований, алгоритмов прогноза кризисов С. Дорошко, Г. Самариной организовывать кризисы. Для этого необходимо:

1) Осознать тезис С. Дорошко, Г. Самариной: «Перед тем как научиться прогнозировать мировые кризисы, необходимо освоить технологию их организации в рамках закона трудовой теории стоимости, межотраслевых балансов Дмитриева-Леонтьева и финансово-денежной системы Нечволодова-Шарапова».2) Понять тезис олигарха Г. Форда «Бойтесь повышать цены и обирать публику, бойтесь понижать оплату труда это лучший способ разорить не только свою фирму, но и любое государство».3) Прочувствовать синергетические, мультипликативные эффекты развития/подавления экономики при понижении/повышении цен или повышения/снижения оплаты труда в рамках МОБ.

На втором этапе на основе исследований, алгоритмов прогноза кризисов С. Дорошко, Г. Самариной научиться выявлять финансовые, экономические разрывы цен и оплаты труда или «пузыри» на основных финансовых, экономических, товарных, трудовых рынках.

На третьем этапе на основе исследований, алгоритмов прогноза кризисов С. Дорошко, Г. Самариной в рамках закона трудовой теории стоимости, межотраслевых балансов Дмитриева-Леонтьева и финансово-денежной системы Нечволодова-Шарапова привязать выявленные финансовые, экономические разрывы цен и оплаты труда или «пузыри» к конкретным показателям рынков/отраслей в межотраслевых балансах стран-конкурентов.

Таких как: 27 стран ЕС и 13 стран: Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Индия, Индонезия, Япония, Мексика, Россия, Южная Корея, Тайвань, Турция и США, производящих 81-85% мирового ВВП в рамках стандартов: СНС ООН, ISIC ООН, ОКВЭД.

Выявить мультипликативные, синергетические, прямые и латентные эффекты подавления отраслей, рынков, и всей экономики со стороны рынков/отраслей, на которых образовались или целенаправленно были организованы финансовые, экономические разрывы цен и оплаты труда или «пузыри».

5.3.6 Построение нейронных моделей, сценариев прогноза и развития мировых кризисов в экономике исследуемой страны

На четвертом этапе построить нейронные модели, сценарии прогноза и развития мировых кризисов в экономике исследуемой страны.





Расчет сжатия конечного спроса (см. GDP) на всех рынках/отраслях без исключения по трем сценариям развития кризиса. Расчеты по всем последующим этапам моделирования прогноза кризисов необходимо проводить по лучшему, среднему, худшему сценарию изменений в развитии предприятий, отраслей, рынков и экономики в целом.







Расчет сжатия валового выпуска/объема продаж (см. TCO) на всех рынках/отраслях без исключения по трем сценариям развития кризиса.







Расчет сжатия численности персонала/роста безработицы (см. PEP) на всех рынках/отраслях без исключения по трем сценариям развития кризиса.







Осуществить детальный расчет изменения сжания/расширения численности персонала/роста безработицы (см. PEP) по всем 23-м профессиональным группам (см. P11-P53) от рабочего до топ-менеджера на всех рынках/отраслях без исключения по трем сценариям развития кризиса (см. ячейка АТ7).









Для этого необходимо, например, в сокращенном варианте (без детализации) осуществить прогноз динамики экономики в кризисный период только по основным интегральным векторно-матричным факторам:





Рисунок 45 – Видео по методологическому базису системы управления, экономике как сложной целостной системы деловой игры 3-го уровня, методика дистанционного обучения – http://www.youtube.com/watch?v=rkzMy5Ra5 TM . Моделирование кризиса, планирование в СССР – http://www.youtube.com/watch?v=A5Lcl4dJJ Tw





Расчет сжатия заработной платы (см. Wage) на всех рынках/отраслях без исключения по трем сценариям развития кризиса.







Расчет сжатия компенсации (см. Comp) на всех рынках/отраслях без исключения по трем сценариям развития кризиса.







Расчет изменения показателя «Личные потребительские расходы/Personal consumption expenditures» (см. PCE) на всех рынках/отраслях без исключения по трем сценариям развития кризиса.







Расчет изменения показателя «Валовые частные инвестиции в основной капитал/Gross private Fixed investment» (см. GPFI) на всех рынках/отраслях без исключения по трем сценариям развития кризиса.







Расчет снижения показателя «Валовые частные инвестиции в основной капитал/Gross private Fixed investment» (см. GPFI) на всех рынках/отраслях без исключения по трем сценариям развития кризиса.







Расчет изменения показателя «Изменение в деловых материальных запасах/Change in business inventories» (см. CBI) на всех рынках/отраслях без исключения по трем сценариям развития кризиса.







Расчет изменения показателей «Экспорт/Импорта» (см. Export, Import) на всех рынках/отраслях без исключения по трем сценариям развития кризиса.







Рассчитать показатель «Дефицит/Профицит экспортно-импортного баланса» по трем сценариям развития кризиса.







Рассчитать падение национальной валюты по трем сценариям развития кризиса.







Расчет изменения показателя «Правительство потребительские расходы и валовые инвестиции/Government consumption expenditures and gross investment» (см. Government) на всех рынках/отраслях без исключения по трем сценариям развития кризиса.







Расчет изменения денежной массы агрегатов М1, М2 (см. М1, М2) в экономике страны, например, по экономическим моделям США, Китая, России (см. АЕ1) по трем сценариям развития кризиса.







Расчет изменения «заливки» денежной массы агрегатов М1, М2 (см. М1, М2) на всех рынках/отраслях без исключения, например, по экономическим моделям США, Китая, России (см. АЕ1) по трем сценариям развития кризиса.







Расчет в денежном выражении величины валовых услуг финансового сектора экономики – по ЦБ, банкам, страховым, фондовым компаниям в общем валовом выпуске всей экономики.







Расчет в процентном выражении величины валовых услуг финансового сектора экономики – по ЦБ, банкам, страховым, фондовым компаниям в общем валовом выпуске всей экономики.







Расчет изменения в % валового выпуска/объема продаж (см. TCO%) на всех рынках/отраслях без исключения по трем сценариям развития кризиса.







Расчет изменения в % численности персонала/роста безработицы (см. PEP%) на всех рынках/отраслях без исключения по трем сценариям развития кризиса.







Расчет изменения в % компенсации (см. Comp%) на всех рынках/отраслях без исключения по трем сценариям развития кризиса.







И т.д.







Разработать модели рисков, построить коридоры управления, построить нейронные модели с учетом межотраслевых прямых и латентных связей для оценки эффективности прогноза кризиса исследуемой стран в рамках международной программы раскрытия информации в т.ч. на межгосударственном уровне, по трем сценариям развития кризиса.







Итог. Осуществить количественную оценку рисков, коридоров управления, оценить эффективность прогноза кризиса с учетом межотраслевых прямых и латентных связей, разработанных нейронных моделей исследуемых стран в рамках международной программы раскрытия информации в т.ч. на межгосударственном уровне, по трем сценариям развития кризиса.









5.3.7 Разработка антикризисных нейронных моделей, сценариев. Выработка антикризисных мероприятий для экономики исследуемой страны

На пятом этапе построить антикризисные нейронные модели, сценарии и разработать антикризисные мероприятия для экономики исследуемой страны, например, по основным интегральным векторно-матричным факторам, описанным в четвертом этапе. Учитывая объемность пятого этапа разработки антикризисных мероприятий, предлагаем ознакомиться с видеоматериалом – http://www.youtube.com/watch?v=A5Lcl4dJJ Tw .

Есть другой вариант алгоритма прогноза кризисов.

Он очень простой – ничего не делать и признать тезис либеральных «экономистов», их «нобелевских» лауреатов, что «кризисы невозможно организовывать, прогнозировать и управлять ими». Именно это регулярно делали, делают все правительства мира за исключением руководства СССР. Этот список «профессионалов» следует расширить: «элитные» экономические ВУЗы, мировые «рейтинговые» агентства, экспертные сообщества, банки, фондовые биржи, транснациональные компании и в целом большинство организаций всех стран мира.

Главная цель межотраслевого моделирования третьего этапа деловой игры для менеджера при принятии управленческих решений – понять как любое позитивное или негативное изменение цен или оплаты труда только на одном рынке/отрасли приводит к мультипликативному, синергетическому изменению – росту/подавлению объемов продаж на всех рынках/отраслях экономики любой страны.





Рисунок 46 – Мультипликаторы МОБ США за период 1997-2014 гг.

Например, рост цен или падение оплаты труда на 10% приводит к мультипликативному, синергетическому изменению – росту/подавлению объемов продаж и в дальнейшем к очередному кризису:





В машиностроении «Manufacturing» среднее изменение на 23-25% в объемах продаж на всех рынках.









В сельском хозяйстве «Agriculture, forestry, fishing, and hunting» среднее изменение на 21-23% в объемах продаж на всех рынках.









В строительстве «Construction» среднее изменение на 19-21% в объемах продаж на всех рынках.









В торговле «Wholesale, Retail trade» среднее изменение лишь на 14-16% в объемах продаж на всех рынках.









В финансовой системе «Finance, insurance, real estate, rental, and leasing» среднее изменение лишь на 15-17% в объемах продаж на всех рынках.









Для лучшего понимания важности данного утверждения авторов предлагается ознакомиться в монографии «Дорошко С.Е., Самарина Г.П., Чадаев О.Д. Мировой кризис 2013-2014 г. в цифрах. (Серия: Ноосферная экономика).СПб.: Изд-во «ЭЛМОР», 2012. 141 с.» с главой «Алгоритм расчета полных затрат межотраслевого баланса МОБ США. МОБ эффективный латентный инструмент цветных революций & контрреволюций».

При прогнозе мировых кризисов менеджер должен уметь определять динамику мировых цен по основным продуктам по базовым рынкам и секторам экономики в рамках СНС ООН, ISIC ООН, ОКВЭД на основе межотраслевого моделирования ведущих стран мира, определяющих динамику мировой экономики.

Должен быть способным исследоваться предприятия, отрасли стран-конкурентов: 27 стран ЕС и 13 стран: Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Индия, Индонезия, Япония, Мексика, Россия, Южная Корея, Тайвань, Турция и США, производящих 81-85% мирового ВВП в рамках стандартов: СНС ООН, ISIC ООН, ОКВЭД по отношению к организациям, отраслям России.

На основе межотраслевого моделирования менеджер должен уметь определять динамику изменения ВВП, рассчитывать валовой выпуск, безработицу, оплату труда, величины компенсации, внутреннее потребление, валовые инвестиции, запасы, экспорт, импорт, государственные бюджеты всех уровней, дефицит/профицит бюджетов, курс национальной валюты, денежные агрегаты и т.д. по всем секторам/рынкам экономики.

Уметь осуществлять/проводить количественную оценку рисков, разрабатывать коридоры управления по конкурентам, оценивать эффективность исследуемой организации и всех ее конкурентов с учетом межотраслевых связей, особенностей регионов, стран в рамках международной программы раскрытия информации, в т.ч. на межгосударственном уровне.

Модель деловой игры третьего уровня управления менеджера проводит анализ, нейронное моделирование на уровне: рабочего места (7 уровень микроэкономики), подразделений (6 уровень микроэкономики), организации (5 уровень микроэкономики), всех отраслей/рынков (4 уровень мезаэкономики), всех регионов (3 уровень мезаэкономики), исследуемого государства (2 уровень макроэкономики), межгосударственное сравнение (1 уровень макроэкономики).

Исследование проводится в рамках системы национальных счетов СНС ООН, ОКВЭД, межотраслевых балансов (МОБ) основных стран членов ООН, производящих 80-85% мирового ВВП. Должны исследоваться предприятия, отрасли стран-конкурентов: 27 стран ЕС и 13 стран: Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Индия, Индонезия, Япония, Мексика, Россия, Южная Корея, Тайвань, Турция и США, производящих 81-85% мирового ВВП по отношению к предприятиям России.





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Из книги С.Е. ДОРОШКО, Х.М. МУХАББАТОВА, Г.П. САМАРИНОЙ



„КОСМО-НООСФЕРНОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ «КРИЗИС ИЛИ РАЗВИТИЕ». НЕЙРОННЫЕ МОДЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОМПЛЕКСА”.