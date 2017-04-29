Признаки консервации колониального экономического либерализма. Метафизика истории.

Недавно резануло ухо выступление ВВП про поддержку плавающего курса рубля и его будущего удешевления. Резкие заявления экономиста Глазьева, сделанные ранее по данному вопросу, контрастом высветили многие проблемы, выявив, что советы советника Глазьева - просто мыльное шоу для ВВП.

Наш экономический корабль идет все тем же либеральным курсом на мель. А какие будут достижения на мели? Если обратить внимание на оптимистические прогнозы развития на ближайшие годы - это мизерные проценты роста в лучшем смысле.

Самое главное - система спекулятивного чиновнечье-олигархического капитализма в лице её главных представителей уже и не скрывает, что хочет законсервировать ею созданную, для себя любимой, указанную систему отношений. Даже развитие - в жертву принесут, а уж люди внизу системы - это вообще ресурс, сами выживут. И речь идет уже не о годах, а о десятилетиях прозябания, что предыдущий период существования РФ с его "свободами" покажется раем.

Всякие законы "Ядровых" и прочие законы об облегчении налогового бремени олигархата партия ЕР уже отштамповала от имени народа. И если, например, "наверху" попросят подготовить закон о ГУЛАГЕ, то народ тут же узнает, что народ и партия - едины, что всю жизнь народ только и мечтал об доступных трудовых лагерях, где социальная справедливость гарантирована государством в лице его начальников и администрации лагеря.

А гарантированные раз в неделю баня - за счет лагеря - и необходимый лагерный соц.пакет избавит от многих мирских забот. Похоронный комплект, хоть и скромный, но вполне приличный, бесплатный, как и место на погосте. В общем такие блага, что и в жизни не сыщешь. А экономия в разы больше, чем в настоящей в жизни. Все решают за тебя - живи - не хочу и подчиняйся расписанию в лагере. Это к тому, что термин "воля народа" все чаше в лице его избранников, становится синонимом его "неволи". И это вовсе не считается искажением.

Как бы то ни было, даже если полударом продавать ресурсы в огромном количестве будут - колониалитету России этого вполне хватит.

Как может выглядеть такая консервация, если убрать предварительный этап?

Такая консервация экономической колониальной системы скорее предполагает резкое силовое решение проблем, прямой диктат народу тех условий, которые служат консервации системы. Они могут быть разные. Мягкие и жесткие.

Для человека прописывается его роль в такой системе, регламентируются его обязанности, вводятся поощрения и наказания в рамках системы. Так бонусы, карточки, штрафы, "добровольные" обязанности, кодекс и.т.п. гражданина во время кризиса или еще чего-либо. Короче говоря, нужен над человеком электронно-административный и финансовый надзор и контроль. Перерастет ли маленький домашний "ГУЛАГ" в большой - вопрос времени.

Разрастающиеся в большом количестве "добровольно-принудительные" общественные работы за счет общественников - необходимый элемент данной системы.

Помимо таких работ - будут возникать и другие работы за похлёбку, куда будут отправлять социальных "штрафников", т.е. людей без работы, денег, не могущих заплатить налоги, не заплативших вовремя кредит и.т.п.

На каждого гражданина будет заведено "дело" гражданина, что он "сделал" для Родины. "Штрафников" чипируют и будут контролировать их, посылая наряды специального "социального надзора" полиции, чтобы вылавливать их в случае нарушения предписанного им режима работы "на благо Родины".

Остальные будут рады, что избежали участи штрафников, будут просматривать по СМИ рекомендованные к просмотру и изучению новости и иные рекомендованные материалы, проявляя лояльность к власти, указанным и регламентированным в кодексе гражданина образом.

Какой бы ни был сценарий "консервации" системы, она всегда начинается с жестких предписаний гражданину, наращивания различных "обязанностей" гражданина, жесткого контроля над ним, жесткого регламентации его поведения, ликвидации как общественных, так и личных свобод, построения государственной тотальной системы контроля.

Как только таковые признаки консервации будут появляться под различными предлогами в стране - значит процесс уже запущен.

Но, как я уже писал ранее, такая консервация в лучшем случае продлит жизнь "законсервированной" образом политико-экономической системы на 20-30 лет.

Процессы социального разделения общества по имущественному признаку, которые в России идут быстро и бурно, непредсказуемы. Посему соблазн олигархическо-чиновничьего "замораживания" этого процесса путем консервации политико-экономической системы ведет к деградации элиты, обнищанию и закрепощению собственного народа, его свободы, талантов, потребностей.

Такая иллюзия "стабильности" - стабильности нищеты для народа, где народу гарантируется некий прожиточный минимум - не более, есть узаконенный обман народа, есть новое колониальное рабовладение.

Достигается это подавление воли и таланта народа путём жесткого диктата условий:

1)путём тотального "огораживания общества" (железный или иной "занавес")

2)путём "огораживания" основных "сословий"

3)путём введения гласных и негласных "сословных правил"

Либеральный экономико-политический "Консерватизм" в данном случае есть по сути скрытая и ползучая буржуазная "революция" против собственного народа. Посему нарушая этико-моральные нормы, такой консерватизм обречен на деградацию. Его представители стремятся к колонизации окружающего мира, внешней экспансии капитала, использованию внешней силы для достижения своих целей. Самым наглядным примером внешней экспансии является обшоризация капиталов.

Немного метафизики исторической.

"Дух" этого гниющего либерализма, зачатый в России как "Америка №2", не успокоится до тех пор, пока не воспроизведет в своём копировании вдвое больше всех тех уродств- пороков, которые есть у оригинала. Ведь либералы строили какпитализм по образцу "амекики", используя для этого "мятеж" против СССР.

Этот мятежный дух так же рвется и мечется, как и в феврале 1917 года.

Символ этого "духа" - "мятеж". По старому - "смута".

По всему миру уже прокатились заказные "революции", "мятежи", докатившись и до нас. Либеральные силы, зная, что было в октябре 1917 года, стараются взять "реванш", ведь для них октябрь 1917 года досада, а покорение мятежного народа - залог будущей исторической победы, которую они ранее проиграли.

Так и революция 1917 года, проигравшая в 1991 году, как историческая прививка против либерального мятежа, стоит на страже, чтобы не допустить либеральных мятежников, отвечая им на их мятеж. Эта метафизическая временная схватка, которая целое столетие не допускает победить друг друга, еще не закончена. Продлиться она еще, как минимум, пару десятилетий.

Для России, думаю, важно пройти между двумя этими революциями-мятяжами, чтобы выйти из сложного исторического искушения. Между двумя бурями нужно как бы пройти по границе между ними. Но, что это за третий путь третьего поколения?

Ведь если на один "огненный вал" история пускает другой "огненный вал", чтобы они взаимно гасили друг друга, будучи непримиримыми, значит, она уже заложила тот самый "третий" путь, который когда-нибудь наступит, когда огни гражданской вражды погаснут, а на выжженной траве появится младая зелень, не знавшая ни того мятежа, ни пожарищь, что были до этого.

И лишь с высоты птичьего полета истории можно будет тогда разглядеть две встречные дороги прошедшего пала "огня", которые будут обозначать колею для молодого поколения. А новые молодые странники истории уже свободно пойдут по этой дороге России, но уже с другим багажом исторического опыта, изучая в учебниках почему нельзя повторять ошибок прошлого.

И зачем истории такая огненная колея, куда она приведёт - останется вопросом для историков будущих поколений, которые еще не родились. Посему, что хочет история - нам остаётся только догадываться. Метафизика истории - она такая, всегда где-то витает над историей, а где - не поймёшь. Не нашего видать времени это дело - разгадывать нынешний замысел истории.

➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/110126/18336/-