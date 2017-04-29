О шансах Ле Пен
07:43. 29 апреля 2017 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересная статья в Блумберг про перспективы выборов во Франции.
Может ли Марин Ле Пен победить на выборах во Франции, если ее противники не будут голосовать 7 мая во время проведения второго тура? Многие потенциальные избиратели Хиллари Клинтон, уверенные в ее победе, не пришли на избирательные участки в прошлом году, что дало возможность Дональду Трампу одержать победу на президентских выборах, и, по аналогии, подобный вариант представляется в определенной степени возможным во Франции. Однако существуют веские основания полагать, что выборы во Франции отличаются от выборов с Соединенных Штатов, а потенциальный путь Ле Пен к победе намного уже, чем он был у Трампа.
Первая из этих причин состоит в том, что французские компании, проводящие опросы общественного мнения, лучше выполнили свою работу и более точно предсказали результаты выборов, чем их коллеги в Соединенных Штатах. Многие проведенные опросы общественного мнения, особенно на Среднем Западе, где, к удивлению многих, Трамп одержал победу, переоценили количество сторонников Демократической партии, готовых проголосовать на выборах. Во Франции компании, занимающиеся опросами, с высокой точностью предсказали результаты первого тура голосования, однако они недооценили ожидавшуюся активность избирателей. Только 19 апреля такие авторитетные организации, как Ifop и Cevipof, предсказали 72-процентную явку на выборах, но даже эти данные были значительно выше тех прогнозов, которые были сделаны ими в конце марта, что и вызвало спекуляции по поводу того, что Ле Пен может получить большее количество голосов, чем на то указывали опросы общественного мнения. Однако в день выборов 78,69% французов проголосовали на избирательных участках. Тем не менее, это не очень высокий показатель явки по стандартам предыдущих девяти прямых президентских выборах Пятой Республики. Участие избирателей было ниже всего в трех из них. Но, все же, это достойный уважения результат, и он соответствует предыдущим показателям, то есть не было ничего неожиданного, никакого «черного лебедя».
Выборы в два тура отличаются по динамике от выборов в один тур. Тот избиратель, который уже был вовлечен в процесс голосования, склонен завершить то, что было им начато. Тактическое голосование не является мучительным выбором между несовершенными альтернативными кандидатами по причине отсутствия лучшего варианта — это норма, в соответствии с которой люди голосуют в первом туре, сообразуясь со своей совестью. Поэтому во втором и решающем туре их активность обычно возрастает. Было лишь два исключения из этого правила — самые первые прямые выборы в 1965 году, в ходе которых Шарль де Голль одержал убедительную победу над Франсуа Миттераном, а также выборы 1969 года, когда Жорж Помпиду нанес сокрушительное поражение Алену Поэру — 58% против 42%. В том году сторонники левых партий бойкотировали второй тур; и прежде всего коммунисты заявили о том, что не было никакого различия между двумя умеренными кандидатами. Кроме того, преимущество Помпиду в первом туре было подавляющим — он получил почти в два раза больше голосов, чем Поэр.
В каком-то смысле нынешние выборы немного напоминают голосование 1969 года. Разочарованные сторонники Жана-Люка Меланшона (Jean-Luc Melenchon) и Бенуа Амона (Benoit Hamon) из числа левых в одинаковой мере не испытывают особых симпатий ни к националистке Ле Пен, ни к бывшему банкиру Макрону. Согласно опросам, Маркон имеет преимущество 60 — 40 во втором туре, и поэтому некоторые люди не будут мотивированы относительно участия в выборах только для того, чтобы предотвратить националистическую и популистскую угрозу. Вполне в духе упомянутого сходства компании по изучению общественного мнения предсказывают меньшее количество избирателей во втором туре — вновь около 72%. Однако не исключено, что, как и в первом туре, они просто ошибаются, проявляя определенную осторожность.
Кроме того, явка ниже 70%, как это было в 1969 году, не обеспечит Ле Пен победу, о чем свидетельствуют анализ предпочтений избирателей. Этот анализ относительно первого тура был весьма точным — после Трампа и Брексита. Французские компании по проведению опросов общественного мнения сделали все для того, чтобы принять во внимание мнение труднодоступных избирателей, то есть молодежи, пожилых людей и сельских жителей. Нет оснований полагать, что эти модели вдруг разрушатся в течение следующих десяти дней.
Согласно опросу, результаты которого были опубликованы компанией Opinion Way 25 апреля, большинство сторонников Фийона, половина сторонников Меланшона и три четверти сторонников Амона, как ожидается, будут голосовать за Макрона. Хотя некоторые разочарованные избиратели и говорят теперь о том, что они не намерены участвовать в выборах, 29% из числа тех людей, которые не голосовали в первом туре, теперь хотят проголосовать за Макрона, а за Ле пен — 9%.
Для победы Ле Пен, отставшей от Макрона в первом туре менее чем на 3%, необходимо получить большинство голосов сторонников самых сильных проигравших кандидатов, или заручиться поддержкой значительного большинства голосов «осиротевших» избирателей некоторых кандидатов. Пока нет никаких указаний на то, что это может произойти. С учетом негибкости платформы Ле Пен и ее имиджа, она мало что может сделать для того, чтобы получить дополнительные голоса избирателей. Французы знают, кто она такая и за что она выступает. И даже атака террористов, которая теоретически может приблизить избирателей к ее антииммигрантским взглядам, ничего, судя по всему, не изменит — всего за несколько дней до первого тура произошел теракт на улице Елисейские поля, в результате которого погиб один полицейский, однако это не способствовало росту популярности ее кампании. Конечно, Макрон в любой момент может выстрелить себе в ногу, и он уже совершил ошибку, устроив торжественный обед в ресторане La Rotonde — это не то место, пообедать в котором могли бы себе позволить большинство французских избирателей. Но пока он, похоже, не теряет своих позиций — и так было даже в тот момент, когда Ле Пен устроила для него ловушку на закрытии фабрики Whirlpool в Амьене, однако он смог получить некоторую поддержку недовольных рабочих. Но даже если он и спотыкается — он избегал этого во время грязной и напряженной кампании перед первым туром, — это, в конечном счете, может оказаться в его пользу. В последнее время отрыв Макрона несколько уменьшился, хотя он, по-прежнему, остается достаточно убедительным; если эта тенденция продолжится в течение следующих нескольких недель, то еще больше противников Ле Пен почувствуют мотивацию для того, чтобы пойти на выборы и поддержать альтернативного кандидата.
Другими словами, дорога Ле Пен к президентству столь узка, что ее победа относится к категории «черного лебедя», то есть чего-то весьма неожиданного. Автор этого выражения Нассим Талеб (Nassim Taleb) утверждает: если средства массовой информации начинают обсуждать некоторые невероятные события, их вероятность часто преувеличивается. Возможно, это относится и к алармистским историям о том, что низкая явка может привести Ле Пен к победе.
http://inosmi.ru/politic/20170429/239247
PS. Самое интересное, что до 2016 года шансы Ле Пен при таком раскладе по голосам выглядели исчезающе ничтожными. Но после Брексита и победы Трампа, выяснилось, что социологические исследования могут вводить в заблуждение не только избирателей, но и политиков, которые такие исследования заказывают, что особенно ярко проявилось у Клинтон, которая была практически до самого конца уверена, что выиграет. Поэтому сбрасывать со счетов Ле Пен конечно рано, хотя как представляется, врядли можно считать ситуацию идентичной, несмотря на то, что формально мы видим все тоже столкновение политического "инфант террибль" с ставленником "глубинного государства". Трамп все же шел от одной из двух системных политических партий, а во Франции Ле Пен всегда встречала против себя коалиции всех основных политических сил, которые при необходимости объединялись против нее, если ее угроза прихода к власти становилась реальной. Сила кампании Трампа заключилась в том, что он критиковал систему находясь внутри нее, Ле Пен же скорее один из критиков со стороны, поэтому какого-то раскола внутри французского истеблишмента по ее поводу нет, в отличие от США, где часть республиканцев поддержали Трампа. Шансы Ле Пен зависят от того, сможет ли она получить поддержку части партийного истеблишмента республиканцев + протесное голосование антиглобалистски настроенных левых, даже несмотря на то, что в левых кругах Ле Пен популярностью не пользуется.
Лично для меня, несмотря на разность во взглядах, более предпочтительной видится победа Ле Пен, так как этот сценарий скорее всего приведет к серьезному ослаблению ЕС и НАТО и нанесет серьезный удар по евроатлантическому "партнерству", что в долгосрочной перспективе может оказать позитивный эффект на войны на Украине и в Сирии. Победа же Макрона (более вероятная), на мой взгляд будет вести к продолжению несколько видоизмененного курса Олланда в фарватере поздневашингтонского мироустройства.
Источник: colonelcassad.livejournal.com