Минобр Франции: Оценки в школах отменить, абитуриентов принимать по жребию

Любопытное новшество ввело в обиход демократическое министерство образования Франции касательно абитуриентов. Но о нём ниже, а сначала – краткое описание французской системы зачисления будущих студентов.



Понятное дело, что в толерантной стране совершенно недопустимо травмировать 18-20-летних детей таким злостным методом, как вступительные экзамены в ВУЗ. Ну и что, что у вас, например, одни пятёрки, а рядом с вами неуч или просто УО из вашего же класса (умственно отсталый) – у всех одинаковое право быть зачисленным в ВУЗ! Поэтому – никаких конкурсов аттестатов! И если даже вы не смогли получить заветную бумажку, то всё равно – двери ВУЗов вам открыты.



Кстати, оказывается, то ли в этом году, то ли годом ранее, но и в начальной со средней школах начинают отказываться от выставления оценок по предметам. Ведь нельзя же травмировать тех, кто не успевает! Мало ли, какие у человека проблемы… с головой, например,..



В общем, до вчерашнего дня в ВУЗы Франции обязаны были зачислять всех желающих. Независимо ни от наличия аттестата, ни от оценок в них. И стало катастрофически не хватать мест в университетах.





Понятное дело, что вся молодёжь буквально ринулась получать высшее образование: там ведь и стипендию платят, и льготы по оплате квартиры и ЖКХ, и на транспорт скидка…



Про качество обучения умолчим – это совсем другая тема. Сегодня мы рассматриваем лишь процедуру зачисления в студенты.



Итак, вчера, пока по всей стране разворачивается удвоенная „неделя ненависти” против Марин Лё Пен, минобр Франции издал



Из текста следует, что в порядке зачисления введены следующие новшества. Во-первых, выработаны некоторые критерии при зачислении абитуриентов. Надо иметь соответствующую прописку и, чтобы увеличить шансы зачисления, желательно иметь аттестат, жить в паре, быть беременной.



А во-вторых, при прочих равных министерство обязало ВУЗы проводить жеребьёвку абитуриентов! Вот это – великолепный пример истинной демократии, настоящего равенства шансов и возможностей. И, главное, процедура жеребьёвки несравненно дешевле, нежели проведение вступительных экзаменов. И даже более финансово выгодна, нежели тяжёлое копание в средних баллах школьных аттестатов. Тем более, что Минобр ФР не уверен, что чиновники сумеют правильно сравнить числа со знаками после запятой.



В общем, кампания „Долой оценки и экзамены” в системе образования Франции набирает обороты, равенство детишек соблюдается скрупулёзно, а знания… Ну, простите, кому при капитализме нужны образованные массы??! Шутить изволите?!! Понятное дело, что вся молодёжь буквально ринулась получать высшее образование: там ведь и стипендию платят, и льготы по оплате квартиры и ЖКХ, и на транспорт скидка…Про качество обучения умолчим – это совсем другая тема. Сегодня мы рассматриваем лишьзачисления в студенты.Итак, вчера, пока по всей стране разворачивается удвоенная „неделя ненависти” против Марин Лё Пен, минобр Франции издал циркуляр „n°17 du 27 avril 2017”.Из текста следует, что в порядке зачисления введены следующие новшества. Во-первых, выработаны некоторые критерии при зачислении абитуриентов. Надо иметь соответствующую прописку и, чтобы увеличить шансы зачисления, желательно иметь аттестат, жить в паре, быть беременной.А во-вторых, при прочих равных министерство обязало ВУЗы! Вот это – великолепный пример истинной демократии, настоящего равенства шансов и возможностей. И, главное, процедура жеребьёвки несравненно дешевле, нежели проведение вступительных экзаменов. И даже более финансово выгодна, нежели тяжёлое копание в средних баллах школьных аттестатов. Тем более, что Минобр ФР не уверен, что чиновники сумеют правильно сравнить числа со знаками после запятой.В общем, кампания „Долой оценки и экзамены” в системе образования Франции набирает обороты, равенство детишек соблюдается скрупулёзно, а знания… Ну, простите,Шутить изволите?!!

Si à l'issue du classement établi par application des critères mentionnés ci-dessus, il est nécessaire, compte-tenu de la capacité d'accueil dans la formation de l'établissement considéré, d'arrêter un choix entre des candidats ayant un même ordre de priorité, il est recouru à un tirage au sort entre ceux-ci.

Может и нам пора начать проводить жеребьёвку? Например, при назначении министров правительства? Всяко будет больше шансов повысить его вменяемость…

Источник: ss69100.livejournal.com