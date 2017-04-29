Ликвидация или Кровавая осень 1956-го

Он родился 20 ноября 1926 года в селе Дубовое Еланского района Сталинградской области и охотно рассказывает о своих предках – донских казаках. Рос Михаил Семенович в семье колхозника. Война оглушила его ещё школьником. Повестка на фронт пришла 23 февраля 1943 года, ему едва исполнилось 17 лет, но к этому времени он уже окончил семь классов, в те годы это была основная школа, и курсы трактористов. Как известно, от трактора до танка дорога прямая.

– Неужто прямо на фронт в 17 лет? – спрашиваю.

– Да куда же таких сопляков? Сформировали роты, отправили на курсы в Новочеркасск и только потом – на второй Белорусский фронт в пятую танковую армию 29-й корпус 25-ю бригаду, – отвечает ветеран. – Войну начал десантником на танке, шло освобождение Белоруссии, вторым и третьим Белорусскими фронтами командовали К. Рокоссовский и Черняховский, позднее погибший ещё молодым. Перед нашими фронтами стояла задача через Польшу отрезать восточную Пруссию от Германии, сделать «котел» и отбить все попытки деблокировать его. Наша бригада вся сидела на танках, а в бою шла за танком, чтобы меньше было потерь. В бою погиб заряжающий и меня посадили в танк на его место. В экипаже так предусмотрено: каждый мог заменить товарища. И водителем танка приходилось быть – пригодились навыки тракториста. Восьмого января 1944 года Сталин дал приказ начать наступление по всем фронтам, задача отрезать Пруссию была выполнена. Цитадель Германского милитаризма давалась нелегко, и нас предупреждали не штурмовать её в лоб. Вот тогда и зашевелились союзники, опасаясь, что мы и без них освободим Польшу и Германию.

Ткаченко к тому времени уже исполнилось 18 лет. Его часть вошла в состав созданного Прибалтийского фронта под командованием Рокоссовского, выполнившего задание Ставки не допустить фашистов на помощь Берлину.

– Где встретили 9 мая?

– В Штейтине, – отвечает полковник в отставке, – имею дорогие мне медали за взятие Кенигсберга и героический штурм и взятие Берлина. Непосредственно в штурме Берлина наша бригада участия не принимала, но существенно облегчила его штурм Г.К. Жукову.

Война закончилась, но тучи не рассеивались. Премьер-министр Великобритании Уильям ЧЕРЧИЛЛЬ приказал собирать оружие, готовиться к новым боям – теперь уже с Советами. Краткосрочные курсы времен войны устарели, нужны были молодые кадровые офицеры, новая техника, обобщение опыта, учет просчетов.

– Собрали тогда нас, молодых обстрелянных, и направили в танковое училище в Саратов, – вспоминает Ткаченко. – Теперь я стал уже кадровым офицером с опытом Великой Отечественной войны и получил направление в Одесский военный округ, командующим которым был попавший в опалу у Сталина Г.К. Жуков, командиром танкового взвода разведки. Там я и прослужил вплоть до тревожной осени 1956 года.

Здесь я должен напомнить читателям о драматических событиях осени 1956-го, которым в 2016 году исполняется 60 лет, и позволю себе поразмышлять, с чего все началось.

А началось с доклада Н.С. Хрущева на закрытом заседании исторического XX съезда КПСС, где была пробита первая брешь в броне культа личности «Отца народов» Иосифа СТАЛИНА. Доклад не был опубликован, но израильская разведка Моссад сумела его добыть, а пресса разнесла по всему миру. Западные политики заявляли, что Советской системе осталось существовать не более 30 лет.

Появились первые всполохи антикоммунистических восстаний. Первой была Венгрия. Так что же побудило этот маленький четырехмиллионный народ из угоро-финской группы восстать против Страны Советов, спасшей от фашизма не только мадьяров, но и всю Европу? Да и весь ли народ восстал?

В ретроспективе у венгров немало найдется моментов антипатии к России. Еще в XVIII веке Австрия спасла этот народ от турецкой оккупации, и он вошел в состав Австрийской империи. В 1849 году этот же народ восстал против Австрийского господства, создал свою национальную армию Гонвед, но Николай I послал сорокатысячную армию, и Венгерская революция была разгромлена. Австрийская империя, однако, вскоре стала Австро-Венгерской и в Первой мировой войне была вместе с Германией против России. Перед Второй мировой в Венгрии пришли к власти фашисты во главе с Хорте. Венгрия снова в союзе с Германией против СССР и после 1945 года выплачивала контрибуцию странам, пострадавшим от агрессора.

И хотя Советская система в Венгрии была насквозь атеистической, поэтому венгерское католическое духовенство тоже сеяло недовольство, особенно в сельских округах. В целом Венгрия жила лучше, чем полуголодные граждане СССР, только свиное поголовье было численно больше, чем население страны. В Вашингтоне, Лондоне, Бонне и Париже знали о зреющем недовольстве, подогревали его, готовили оружие, строя планы развала Варшавского договора.

Началось все в Будапеште с мирной демонстрации студентов, которые вышли с красными транспарантами о дружбе с СССР. Но это была уловка. Когда к мирной демонстрации присоединились радикалы, начались нападения на венгерскую милицию, КГБ, учреждения Венгерской социалистической рабочей партии. Венгерская народная армия, побросав оружие, стала разбегаться по домам. Начались жуткие издевательства над чекистами, партийными работниками и их семьями. Их подвергали страшным пыткам, расчленяли, вешали, партийцев прибивали гвоздями к полу с изображением Ленина в руках. Словом, фашисты позавидовали бы тому зверству, что творилось в ту кровавую осень в Венгрии.

Попал в лапы мятежников и друг Ткаченко, получивший чуть раньше назначение в Румынию. Первым на подавление мятежа был брошен и румынский контингент советских войск, попав в эпицентр событий. Тот старший лейтенант был схвачен венгерскими экстремистами. Его облили кислотой и сожгли в каком-то подвале. Этот случай, как и многие другие, не предавали огласке. Возглавивший на волне мятежа правительство Имре НАДЬ заявил о выходе Венгрии из Варшавского договора и выводе Советских войск.

Вот в такой обстановке командир танкового разведвзвода лейтенант Михаил Ткаченко получил приказ выступить во главе танковой колонны к границам Румынии и начать движение в Венгрию. Советское правительство действовало решительно и спасло страны Варшавского договора. Думали ли мы тогда, что одиннадцать лет спустя после победы над Германией и её союзниками, в том числе и Венгрией, снова придется штурмовать Будапешт и спасать венгерский народ от хортистов?

– Пригодился опыт семилетней службы в Одесском военном округе? – спрашиваю.

– Очень, – согласился ветеран. – Под моим командованием было три танка со стомиллиметровым орудием, две бронемашины, радиостанция, «Виллес» и шофер. Шли форсированным маршем, по дорогам валялось много оружия, которое побросала венгерская народная армия. Оружие подбирали, чтобы оно не досталось хортистам и уголовникам, выпущенным из тюрем. Венгерские части, где были командирами выпускники советских академий, сохраняли порядок. Их наши войска не трогали, а били тех, кто перешел Венгерскую границу из Германии, хортистов, уголовников.

Нашим военным запрещали стрелять, если не было прямого вооруженного нападения, патрулировали небольшие венгерские городки, если где какие митинги, давали очереди из танкового пулемета в воздух. Все стихало, и в людей стрелять не пришлось. Тревожное то время было для Советского Союза и всего мира. Президент Египта Гамаль Абдель НАСЕР национализировал Суэцкий канал, принадлежавший Англо-Французской компании. Англичане и французы ответили бомбардировкой Суэца, готовился десант. Советский Союз поддержал Египет, а маршал Рокоссовский был назначен командующим Закавказским военным округом.

Мир балансировал на грани большой войны. Но англичане струсили, премьер Иден подал в отставку, все быстро кончилось и в Венгрии – мир вздохнул спокойно. Спокойно вздохнул и командир танкового разведвзвода Ткаченко. Офицерам разрешили привезти семьи. Приехала к Михаилу Семеновичу супруга с дочкой, стали подумывать о втором ребенке.

Имре Надь, вспоминает Ткаченко, после подавления мятежа был судим и повешен. Голос ветерана становится жестче, глаза блестят, он поднимается во весь свой высокий рост. Да, вот такие офицеры в критические моменты нашей истории вели советских солдат, чтобы не повторилось то, за что ещё недавно отдали более 25 миллионов жизней.

– У Вас три ордена – Красной звезды, Славы, Отечественной войны I степени. Где их вручали Вам? – спрашиваю Михаила Семеновича, и он неожиданно смущается.

– Первый вручали в лесу, когда освобождали Белоруссию. Есть вот и за Венгрию – это у них как бы орден Славы, – ответил ветеран. – Семь лет пришлось служить в Венгрии. Там и вторая дочка родилась. Успокоилась за два года Венгрия, сменили меня с охраны секретного объекта, о котором даже спустя столько лет никому не скажу. Дружили мы семьями с венгерскими офицерами, ходили к ним в гости и все удивлялись, как много перца они кладут в свои блюда. Я уже тогда капитаном был, начальником штаба. Наконец приехал капитан из Туркмении сменить меня. А я в звании майора поехал с семьей в жаркий Ашхабад, где тоже прослужил семь лет.

Вообще, говорит ветеран, цифра семь в моей военной службе какая-то роковая: по семь лет я служил на Украине, в Венгрии, Туркмении и в Уральске. Причем, Уральск Ткаченко выбрал сам – уважили ветерана войны, заслуженного офицера. Дочки у него подрастали, а в тех местах, где он служил до этого, вузов не было. Его направили в Казахстан, а город – на выбор. Вот он и выбрал Уральск, где был пединститут, который обе его дочери и закончили.

– Работа заместителя горвоенкома была хлопотная – постоянные «походы» в горком, горисполком, но удалось-таки выбить более-менее приличное здание для горвоенкомата, вспоминает ветеран.

В отставку Михаил Семенович вышел в звании подполковника в 1975 году. И почти все 40 лет после этого занимал активную жизненную позицию. Да и сейчас полковник в отставке Ткаченко с хозяйством управляется сам. От услуг соцработника отказался. Внучка навещает, помогает в чистоте держать квартиру. Ходит на собрания к «афганцам», на День Победы он обязательно бывает на Мемориале Славы. Случаются и огорчения: недавно приходил молодой человек, сказал, что показания счетчика снимает, а после визита исчез подарок Президента РК – сотовый телефон с красной кнопкой. Но на жизнь ветеран не жалуется.

Его волнует, что на дорогой его сердцу Украине произошли события по такому же сценарию, что и в Венгрии почти 60 лет назад. Эхо Венгерского набата тревожит ветерана, он стремится рассказать то, что видел своими глазами, что сам пережил. Ибо переписать историю можно. Но она напомнит о себе новой бедой, корнями уходящей в забытое прошлое.

Повешенный вниз головой изуродованный труп сотрудника госбезопасности

Защитники горкома ВПТ