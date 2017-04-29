КНДР запустила баллистическую ракету

Северная Корея, несмотря на поток угроз в свой адрес, вновь пошла на принцип и произвела новый запуск баллистической ракеты средней дальности KN-1.По данным Пентагона, у ракеты после старта возникли какие-то неполадки и она вскоре упала на северо-корейской территории.Несмотря на то, что это уже 2-й неудачный пуск баллистической ракеты за последнее время, сам факт запуска наглядно демонстрирует, что КНДР не собирается отказываться от своей ракетно-ядерной программы, ставя США в двусмысленное положение, когда вроде бы сделать что-то надо (после озвученных угроз), а с другой стороны – пугая те же США непредсказуемыми последствиями попыток атаковать КНДР. Разумеется, США могут как и в первом случае, сделать вид, что неудачный запуск не считается, но тут вопрос принципа – США требуют сворачивания ракетно-ядерной программы КНДР, а Пхеньян целенаправленно и весьма показательно продолжает ее развивать прямо в ответ на угрозы и предупреждения из Вашингтона, прекрасно понимая, что если США не смогут заставить КНДР отказаться от ракетно-ядерной программы, то в ЮВА это будет очевидно воспринято как признак слабости США. Именно по этим же соображениям Китай не торопится следовать советам из Вашингтона по влиянию на КНДР, так как в Пекине прекрасно понимают, что после представления с Шайратом для председателя Си, потворство американским планам в отношении КНДР, будет восприниматься как слабость Китая, который пытается спустить неудобный конфликт на тормозах, попутно пытаясь избавиться от американских систем ПРО в Южной Корее. Не исключено, что вся эта кипучая активность КНДР призвана поддержать китайские претензии связанные с требованиями вывести системы ПРО с территории Южной Кореи. Американцы отказываются это делать, а Южной Корее вообще выставили счет в 1 млрд. долларов за размещение THAAD на ее территории, который южане оплачивать отказались.Поэтому, как представляется, дело не только и не столько в том, что Ким Чен Ын что-то испытывает, тут все явственнее проявляется заочное противостояние между США и Китаем, а разделенная Корея служит точкой столкновения накопившихся противоречий, которые с точки зрения американских гегемонистов подрывают поздневашингтонское мироустройство. Поэтому Китаю, как чуть ранее и России, предлагают смирить гордыню и уступить в принципиальном вопросе. Ну а пуски ракет Пхеньяном, косвенно указывают на то, что с взаимопониманием (реальным, а не декларативным) у Пекина и Вашингтона существенные проблемы.

Источник: colonelcassad.livejournal.com