Классическая система развития

Два этапа

В беседе с молодым брамином Будда объяснил как овладевать Истиной: "Когда, после зрелого обсуждения, ученик признал, что данный человек совершенно свободен от заблуждений, он верит этому человеку. Приближаясь к нему с доверием, он становится его учеником. Став его учеником, он открывает ухо. Открыв ухо, он слышит учение. Услышав учение, он удерживает его в уме. Он обсуждает смысл истин, им удержанных. Он размышляет над ними. Отсюда рождается его решимость. Что он решил, то он и предпринял. Он оценивает значение предпринятого. Оценив, он прилагает все усилия. Приложенными усилиями он приближается к истине. Проникая вглубь ее, он видит. Но все это лишь признание истины, но не овладение ею. Чтобы вполне овладеть ею, нужно применять и неустанно повторять этот психологический процесс".

Таким образом, овладение Истиной происходит через ученичество.

В древних школах философии Индии всех учеников разделяли на две больших категории:

1. Шравака (от корня "вак" - голос) это слушатели. Студенты, изучающие теорию.

2. Шрамана (от корня "ман" - делать) это те, кто уже способны применять полученные знания таким образом, как объяснил это Будда молодому брамину.

В 14 веке последний величайший реформатор буддизма Цзон Ка Па произвел реформу, разделив обучение на два этапа. Этап первый - сутры, изучение теоретической части. Талантливые студенты, освоившие сутры, переводились на второй этап (и даже в другой монастырь), где изучались тантры - овладение Истиной, через применение.

Христос говорил ученикам: "Со всеми я говорю притчами, а с вами тайнами". Тем самым обозначая два этапа ученичества, которые соответствуют сутрам и тантрам. Тем же, кто преуспел в познании тайны, Он говорил: "Знайте же вы - Боги".



Также и Платон принимал в свою школу практически всех. Но с определенного момента требовал от учеников клятву о неразглашении тайн, которые он будет им сообщать.

В этом смысле интересна история Библии. Марк утверждал, что он написал два Евангелия. Одно — это текст для проповеди на площадях, и он вошел в каноническую Библию. Второй текст - содержал в себе тайны, которые сообщал Христос своим ученикам, Гнозис (Истину). Этот второй текст хранился в Александрийской библиотеке и ученики первой школы христиан, которая была основана в Александрии, обучались по этому тексту, как по учебнику. Основатель этой школы христиан Климент Александрийский утверждал, что он не может себе даже представить возможность разглашения этих тайн.

Это сокровенное Евангелие от Марка и было учением Христа. А изучение этого текста делало человека христианином. Текст этот был утерян в одном из пожаров. Кроме него сгорело и много других рукописей. После этого христианство перестало быть школой мудрости и стало религией, требующей слепого поклонения.

Крещение

Иоанн крестил водой. Христос — Духом Святым. Но что такое этот Дух Святый и что такое крещение? И есть ли аналоги этому в других школах мудрости? Конечно же есть.

Давайте сперва разберёмся с тем, что такое Дух Святый.

Православная молитва: Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и все исполняяй, Сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися в ны и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Таким образом Дух Святый — это то, что входит в человека и очищает его от всякой скверны. Дух Святый - посланник Бога. А так как по определению Христа, Бог есть Огонь всепоядающий, то дух Святый — это частица Огня, которая входит в человека.

Об огненной природе святого духа много описывали святые всех времен. Они на своей собственной жизнь прочувствовали, что такое, когда Огонь входит в человека и начинает свою очистительные работу, подготавливая сознание для восприятия божественных истин. Христианство создало целую систему подготовки человека для восприятия Огня, описало этапы трансформации человека. Также есть описание жизни и духовных подвигов тех, кто стали огненными. Трансформировались и обрели новые чудесные способности. Об условиях этой трансформации хорошо описал один из первых христианских святых Исаак Сирин в книге "Пламень вещей". Он четко показывает, что преображение человека Огнем даёт ему способность читать между строк, воспринимать сказанное духовно и видеть Истину, когда её не видят другие.

Но только ли христианство владеет этой системой трансформации Огнём, овладении Истиной и приобретением новых возможностей воздействия на мир?

Оказывается не только. Задолго до христианства эта система уже существовала. Крещение называлось возжиганием Кундалини. Были священные тексты, содержащие Истину. И было второе рождение, о котором упоминал Христос в беседе с Никодимом, и которое было обязательным условием трансформации для браминов Индии. Эту же систему перенял Будда, слегка трансформировав её и назвав всё новыми терминами, но суть осталась та же - подготовка мышления и тела человека для восприятия священного Огня, трансформация Огнём, и постижение Истины с помощью этого Огня.

Источник

Это единообразие всех систем подталкивает на мысль, что система одна. И существует источник, который всех этих людей обучил этой единой системе.

Да такой источник существует, в разные времена в нем обучались все великие основатели религии и философии. Обучались одной единой системе.

Асургина послала сперва Озириса, а затем и Гора к египтянам, которые утеряли Истину. Коварные жрецы уничтожили Озириса. Но Гор восстановил справедливость. И Истина вновь воссияла на земле египетской.

Голос, который говорил Моисею, научил его как создать новый народ и дать ему новую религию.

Кришна, положивший начало Йоге, сам учился ей в сокровенном источнике.

Будда и Христос учились в этом же источнике той же системе.

Архангел Джабраил являлся пророку Мухаммеду, являясь представителем этого же источника.

Староверы Алтая ходили в Беловодье, обучаясь мудрости и Истине в этом же источнике.

Афина, которая создала первых посвященных Греции, создала систему, в который обучался и Платон. Афина была представителем того же источника.

У разных народов этот единый источник сокровенной мудрости назывался по-разному, но он один.

Боги Олимпа, Боги Горы Меру, Братство Грааля, Братство Пресвитера Иоанна, Беловодье, Шамбала. Всё это разные названия одной Священной Страны, где Истина хранится в чистоте, и передаётся тем, кто готов нести её миру.

Продолжение следует...

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Часть 1. Откуда берётся Истина

Часть 2. Так что же такое Истина