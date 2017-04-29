Здравствуйте, Антон! Я ваш читатель Николай. Хочу сказать, что я сильно уважаю ваше мнение. Вы один из любимых моих писателей, которым я доверяю. Второй мой любимый писатель — Волот Орэй, написавший книгу "Крысолюди". Я вам рекомендую прочесть её, не пожалеете!

Я прочел её, а после взялся и читаю сейчас вашу книгу "Распятое солнце". И вот что меня смутило. У вас сильно расходятся мнения на счёт Гитлера!

Вы говорите, что Гитлер был жидом, и что он был "на зарплате" у сионистов. В то же время Волот Орей в книге "Крысолюди" говорит обратное, что Гитлер не был жидом, и что историю о том, что ранее он носил фамилию Шикельгрубер, придумали сами иудеи...

Я хотел бы разобраться в этом. Вы оба обладаете космическим багажом знаний, и оба, на мой взгляд, самые честные люди планеты, я вам обоим доверяю! Но кому из вас мне поверить в этом вопросе?

Кем был Гитлер на самом деле?

Фотографии ораторских репетиций Адольфа Гитлера. Фотограф Генрих Гофман.

Здравствуйте, Николай!

Вообще то, если взять исторические факты и начать правильно относительно них рассуждать, эта тайна "кто есть Гитлер?", раскроется легко! Разумеется, дело не в фамилии нацистского фюрера, которую он носил изначально и носила его мать. Дело в его планах и в его поступках.

"По плодам их познаете их!" — знаете эту библейскую мудрость?

Так вот по "плодам" очень легко вычислить и понять, кто был Гитлер!

Хорошо известно, что Адольф Гитлер мечтал о создании "Третьего Рейха" и мировом господстве Германии. Известно и то, что кумиром Гитлера был правитель Священной Римской империи Фридрих Барбаросса, и свой "Третий Рейх" он планировал создать по образу и подобию "Священной Римской империи", которой управлял Барбаросса. Само порядковое число "Рейха" — "Третий" — указывало на это более чем откровенно. Второй по счёту "Рейх" просуществовал до 1806 года и назывался он "Священной Римской империей германской нации". В качестве Государственного герба для "Третьего Рейха" Гитлер использовал герб всё того же императора "Фридриха Барбароссы".

Памятник Ф.Барбаросса и "горжет знаменосца" нацистской Германии образца 1936 года.

И план нападения Германии на СССР он тоже назвал именем своего кумира. Это был "План Барбаросса".

Итак, сознание Адольфа Гитлера было запрограммировано на создание "Третьего Рейха" с Германией во главе как аналога "Священной Римской империи германской нации".

Также сознание фюрера германской нации было запрограммировано на покорение России, которая называлась тогда Советским Союзом, и управлялась "проклятыми евреями-большевиками", как кричала тогда нацистская пропаганда.

Спасти мир от "еврейского большевизма" стало главным делом национал-социалистической партии Германии ещё в 1936 году, об этом было открыто заявлено Йозефом Геббельсом в Нюрнберге на 8-м съезде национал-социалистов. Часть стенограммы речи министра просвещения и пропаганды нацистской Германии можно прочесть ниже:

"Не вызывает никаких сомнений то, что основателями большевизма являются евреи и что именно они его представляют. Старый руководящий класс России был столь тщательно уничтожен, что никакой другой руководящей группы кроме евреев там попросту не осталось. Таким образом, любой конфликт внутри большевизма — это в той или иной мере внутрисемейный конфликт между евреями. Недавние московские казни, то есть расстрелы евреев евреями, можно понять только c позиций жажды власти и желания уничтожить всех конкурентов. То мнение, будто евреи всегда находятся в идеальной гармонии друг с другом, — широко распространённое заблуждение. На самом деле они едины только тогда, когда составляют меньшинство, которое контролируется и которому угрожает крупное национальное большинство.

Сегодняшняя Россия — это уже не тот случай. После того как евреи захватывают власть (а в России власть у них неограниченная!), опять дают о себе знать старые еврейские соперничества, о которых было временно забыто из-за опасности, угрожавшей их народу.

Идея, лежащая в основе большевизма, то есть идея полного разрушения и уничтожения порядочности и культуры ради дьявольской цели уничтожения народов, могла родиться только в еврейском мозгу, точно так же как и большевистская практика, с её чудовищной жестокостью, возможна только в том случае, если ею руководят евреи. В соответствии со своим характером эти евреи не показывают в открытую своих лиц. Они работают подпольно, а в Западной Европе они даже пытаются отрицать, что имеют что-либо общее с большевизмом. Так они вели себя всегда, и так они будут вести себя и дальше.

Но мы всё же сумели их распознать, и, что более важно, мы — единственный народ в мире, который имеет храбрость говорить всему человечеству об этих кровавых преступниках. Мы не страшимся последствий и называем вещи своими именами..." (Источник: "Большевизм в теории и на практике". Йозеф Геббельс. Речь, произнесённая в Нюрнберге 10 сентября 1936 года на 8-м съезде национал-социалистической партии).

Однако, воплощение любой мечты, а тем более великой, помимо желания требует ещё и денег. Для осуществления планов Гитлера требовались колоссальные деньги, особенно учитывая тот факт, что после Первой Мировой войны Германия пережила страшный финансовый кризис, а половина её взрослого населения не имела тогда работы.

Обратите внимание на географическое расположение Швейцарии.

Встаёт большой вопрос: кто профинансировал Германию и милитаристские планы Гитлера?!

Если вдуматься в него, то приходит понимание, что Адольф Гитлер вовсе не был "сверхчеловеком", он был не более чем авантюристом с амбициями, вектор устремлений которых был очень выгоден финансовым королям, мечтавшим в свою очередь об уничтожении "сталинской России". Эти финансовые короли, обладающие реальным могуществом и реальной властью над западным миром, просто сделали ставку на Гитлера как делают ставку на скаковую лошадь, которая может выиграть состязание на ипподроме.

Нам сегодня рассказывают, что деньги Гитлеру давали немецкие, американские и английские банкиры, но возникает вопрос: когда фюрер развязал 1939 году войну в Европе и подчинил Германии с десяток европейских стран, включая Францию, почему он даже не посмотрел в сторону соседней Швейцарии, которая располагается аккурат между Германией и Францией? Смотрите по карте!

Гитлер на фоне Эйфелевой башни, Париж 1940 года.

А ведь там в Швейцарии, родине миллиардеров и финансистов, в банковских кладовых находились несметные залежи золотых слитков! Казалось бы, захвати швейцарские банки, выпотроши их, и ты уже — сверхчеловек! Ведь там почти половина всего золота, добытого из земли за всю историю человечества!!! Но Гитлер этого не сделал и даже не помышлял!

Обратите внимание на географическое расположение Швейцарии.

Почему?

Почему он позволил себе оккупировать без зазрения совести ту же Францию или ту же Польшу, а в сторону Швейцарии он даже косого взгляда не кинул?!

В ответе на этот вопрос и находится разгадка секрета, "кто такой Гитлер?", кто его привёл к власти над немецким народом, и зачем.

Он потому не смотрел в сторону Швейцарии, что там жили его "боссы", правители всех правителей. Кто они такие, наглядно объясняет вот эта картинка:

Согласно иудейской Торы, "золотого тельца" создал в качестве бога-поводыря иудей Аарон Левитянин, родной брат легендарного Моисея. Его прямые потомки и создали в самом центре Европы финансовую империю с названием Швейцария, которая впоследствии стала родиной самых могущественных правителей Священной Римской империи — Габсбургов, а также она стала в конце XIX века родиной СИОНИЗМА.

Швейцария и швейцарский флаг.

И ведь что любопытно, Гитлер развязал Вторую Мировую войну на территории Европы 1 сентября 1939 года под знаками швейцарского креста!!! Именно такие кресты наносились в сентябре 1939 года на все немецкие танки во время немецко-польской оккупации.

Потом, очевидно, чтобы не демаскировать своих "хозяев", Гитлер принял решение изменить форму крестов на военной технике "Вермахта".

Что ещё любопытно, во время Второй Мировой войны только одна страна в мире обладала уникальным правом рассчитываться за нацистскую Германию за все поставляемые ей третьими странами товары и за всё промышленное сырьё. Этим уникальным правом обладала, конечно же, родина сионизма — Швейцария! Она была бездонным "кошельком" Адольфа Гитлера и платила по всем договорам нацистской Германии швейцарскими франками.

Подробно эту тему я осветил в статье: "Правда о Швейцарии, сионизме, евреях и Гитлере".

Важным дополнением к этой статье являются ещё две мои работы:

1. "Ашкеназы и сефарды — генномодифицированный продукт Священной Римской империи".

2. "Как готовилось вторжение евреев в Россию, и что из этого вышло..."

29 апреля 2017 г. Мурманск. Антон Благин