Цена американской дружбы: Трамп предъявил Южной Корее счёт за размещение системы ПРО

Президент США Дональд Трамп ожидает, что Южная Корея заплатит за размещение американской системы THAAD, которая стоит, по словам политика, $1 млрд. Кроме того, хозяин Белого дома намерен пересмотреть соглашение с Сеулом о свободной торговле. В Южной Корее, где проходят масштабные протесты против американской ПРО, уже заявили, что платить Вашингтону не собираются. В целом, по оценке Трампа, масштабный конфликт на Корейском полуострове вполне вероятен. Как лидера Северной Кореи Ким Чен Ына характеризуют американские спецслужбы и каким образом Пхеньян продемонстрировал готовность ударить по Капитолию — в материале RT.

В интервью Reuters Дональд Трамп заявил, что развёртывание системы ПРО в Южной Корее может дорого обойтись Сеулу:

«Я проинформировал Южную Корею, что было бы приемлемо заплатить. Эта система стоит $1 млрд».

На слова американского лидера уже отреагировало Министерство обороны Южной Кореи, сообщает агентство «Рёнхап». Позиция Сеула остаётся неизменной — страна предоставляет площадку для развёртывания системы противоракетной обороны THAAD и другой инфраструктуры, необходимой для её обслуживания, а США берут на себя установку и наладку системы.

В среду, 26 апреля, первое оборудование для установки системы ПРО привезли в бывший гольф-клуб Сонджу в провинции Кёнсан-Намдо, где прошли массовые протесты против размещения американской THAAD. Местные жители опасаются, что после установки комплекса их регион станет мишенью для ракетного удара Северной Кореи.

Кроме того, президент США в очередной раз заявил о намерении пересмотреть соглашение о свободной торговле с Южной Кореей, поскольку действующие условия, по мнению Трампа, невыгодны Америке. В ходе своей предвыборной кампании политик утверждал, что из-за этого соглашения Соединённые Штаты потеряли около 100 тыс. рабочих мест.

Ким — человек разумный

Дональд Трамп также заявил, что эскалация напряжённости на Корейском полуострове может обернуться крупномасштабным конфликтом. «Существует шанс, что мы можем закончить большим, большим конфликтом с Северной Кореей. Определённо», — сказал президент в интервью Reuters. При этом он подчеркнул, что Вашингтон выступает за дипломатическое урегулирование, и отметил роль Пекина в разрешении кризиса.

На вопрос о северокорейском лидере Ким Чен Ыне Трамп ответил с осторожностью: «Я надеюсь, что он разумный». Кроме того, политик напомнил, что глава КНДР пришёл к власти в очень юном возрасте.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон тоже дал оценку Ким Чен Ыну, сославшись на исследования спецслужб.

«Всё указывает на то, что он не сумасшедший. Он может быть безжалостным, он может быть убийцей, он может быть кем-то во многих отношениях, что по нашим меркам является иррациональным, но он не сошёл с ума», — цитирует Тиллерсона The Hill.

Дипломат подчеркнул, что лидер КНДР, очевидно, способен мыслить рационально. По словам Тиллерсона, США готовы к переговорам с Пхеньяном. Как отметил глава Госдепа, Вашингтон постарается убедить Ким Чен Ына, что Америка не будет добиваться смены режима в стране.

«Мы не стремимся обеспечить коллапс режима. Мы не добиваемся ускоренного воссоединения полуострова. Мы стремимся к безъядерному Корейскому полуострову», — заявил Тиллерсон.

Согласно опросу Fox News, более половины американцев одобряют политику США по отношению к КНДР. В поддержку военного противодействия ядерной угрозе со стороны Пхеньяна высказались 53% респондентов, 39% — против.

Ответ Северной Кореи



Тем временем в Северной Корее власти опубликовали новое пропагандистское видео. Согласно сюжету, Пхеньян наносит ракетный удар по Капитолию в Вашингтоне, где заседает американский конгресс. Под прицелом в этом ролике также авианосец ВМС США и Белый дом.

Ранее Южная Корея выпустила схожее заявление о готовности ответить на любые провокации КНДР.

Представитель Комитета КНДР по мирному объединению Кореи подчеркнул, что Северная Корея «готова нанести беспощадные удары по Южной Корее в случае провокации с её стороны». По мнению Пхеньяна, политика Сеула ведёт к конфронтации.

Источник: nnm.me