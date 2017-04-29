100 дней президентства Д. Трампа

Д. Трамп, неожиданно обогнавший в президентской гонке Х. Клинтон, был котом в мешке не только для собственных избирателей, но и для большинства мировых лидеров, занявших свои посты еще при демократах.

100 дней — время, достаточное, чтобы избиратель мог понять, оправдывает ли ожидания «новенький». Если для внутреннего употребления у Трампа, помимо возвращения рабочих мест в страну, что для избирателя, в целом, хорошо, то для внешних партнеров США перспективы не столь радужные: вопрос, кого именно принести в жертву во имя перезагрузки финансовой системы ФРС пока еще окончательно не решен. Кандидатов несколько.

Во-первых, Китай и Япония, что подразумевает нападение на КНДР, «ответный удар» Кима по Японии, а конкретно — по Фукусиме с целью «окончательной остановки реактора», загрязнившего весь регион радиоактивными выбросами; создание потоков беженцев в Китай, а возможно и втягивание его в региональный военный конфликт; экономическое «потрошение» Южной Кореи путем присоединения к ней разбомбленной Северной (если ФРГ до сих пор «переваривает» ГДР, то и в Корее процесс «объединения» потребует много времени и денег.

Во-вторых, Украина, «потрошение» которой идет полным ходом, но для ускорения процесса и включения в него России сразу после Евровидения следует ожидать какой-либо чудовищной провокации в Донбассе. Полтора миллиарда долларов, вдруг выданных властям со счетов Януковича, имеют характер предоплаты за некую услугу на грани совершения «преступления против человечности». Осторожные граждане, думаю, уже сдают билеты на авиарейсы, пролегающие вблизи от территории победившего майдана, но, думаю, провокация будет еще чудовищнее. Недавний подрыв машины наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, затопление в Черном море российского разведывательного судна, наплыв иностранных корреспондентов в Киев с расчетом «отдохнуть» на Украине до конца мая однозначно свидетельствует в пользу этой версии. Есть еще некоторые косвенные признаки. Кстати, декораторам на Евровидении, похоже, выдали только желтую и синюю краску, а художникам по свету исключительно желтые и синие лампочки. Надеюсь, наши спецслужбы нанесут упреждающий информационный удар по всему этому желто-голубому сборищу.

И третий кандидат на войну с целью «перезагрузки ФРС», наименее вероятный, — Иран. Он пока еще недостаточно часто упоминается в качестве «империи зла», потому и занимает почетное третье место.

Не могу оставить без комментариев и «высокий политический стиль» Д. Трампа, На его фоне даже Б. Обамы, выглядит, как студента МГИМО на фоне гопника из подворотни. Сейчас поясню. Можно сколько угодно критиковать Обаму и Клинтонов, но они не начинали президентскую кампанию кого-либо из своих родственников, ранее не имевших никакого отношения к политике, в первые 100 дней своего президентства.

Д. Трамп начел неприкрытое продвижение своей дочери Иванки в качестве следующего кандидата на пост следующего президента США. Он втянул в кампанию по продвижению Иванки даже А. Меркель, которую немедленно «отблагодарил» отказом Б. Нетаньяху от встречи с ее конкурентом на предстоящих выборах – министром иностранных дел ФРГ Зигмаром Габриэлем.

http://www.dw.com/ru/премьер-израиля-отказался-от-встречи-с-министром-иностранных-дел-фрг/a-38581170

Вот так, баш на баш. Вы мою девочку двигаете, а я — вам помогу. Или это Д. Кушнер напрямую и с Меркель, и с Биби договорился, без участия тестя? Тем хуже для нас для всех…

Отдельных комментариев заслуживает история про ракетный обстрел авиабазы Шайрат в Сирии «по просьбе дочери». И после этого наши борцы с коррупцией что-то говорят о каких-то фондах Екатерины Тихоновой? К Вашингтону по части политического бесстыдства дотягивает пока разве что Украина, где, взяв пример с Саакашвили, местные чинуши двинули своих «девочек» на ответственные должности. Нет, очередной раз убеждаюсь, что нам до настоящей кондовой американской коррупции еще расти и расти. Стиль пока еще поприличние выглядит, но, боюсь, что это ненадолго.

Добавим к пиар-кампании по продвижению дочери еще и планы Трампа по строительству стены на границе с Мексикой, длиной более 3 тыс. километров, разумеется, за счет американских налогоплательщиков. В Дональда Трампа вселился дух Арсения Яценюка, не иначе. Но с огорчением добавлю, что по «осваиванию» бюджетных средств путем строительства ненужных объектов без учета мнения налогоплательщиков мы только что сделали большой шаг вперед. В. г. Москве в ускоренном режиме готовится массовый снос «хрущевок» с добровольно-принудительным переселением жильцов. В списки под шумок уже включают дома «сталинских» проектов, расположенные вблизи станций метро и крупных пересадочных узлов. Тут уже наши расхитители бюджета дышат в затылок американским. Как умели, переняли западные ценности…