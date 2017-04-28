Вы хотели Европы? Вы соединитесь с ней в гробу

Они что, упыри, которые по ночам ходят и сосут кровь людей? Зачем им нужно такое массовое обезлюживание, с которым до 2007 года весьма познакомилась и Россия?

Зачем скрывают и фальсифицируют статистику – понятно, но зачем они создают эту гробовую реальность, которую потом пытаются не отражать в статистике?

Совершенно очевидно, что организаторы геноцида пытаются скрыть его масштабы и выставить более-менее лакированную картинку, понятно и то, зачем они скрывают итоги своего правления. Вопрос в другом – ЗАЧЕМ они это делают?

Свежеопубликованные данные о том, что на Украине уже даже не 30, а едва ли 26 млн. жителей (в УССР было 52 млн.), совмещённые с данными о вымирании стран Прибалтики, Румынии и Молдавии и т.п. должны ведь найти теоретическое объяснение!

Можно ли уравнять кражу денег и убийство? Если речь идёт о городском человеке, который не может «подстраховаться огородом», то да. Конечно, если украсть НЕ ВСЕ деньги, то это будет НЕ СОВСЕМ убийство. Но как вы себе это представляете? Карманник вытащил у вас бумажник, а потом, добрая душа, часть купюр отслюнявил и вам обратно в карман запихал? А вам не кажется, что для него это рискованно, второй раз лезть к вам в карман? А вам не кажется, что это снижает норму прибыли в его опасной и тяжёлой деятельности? А вам не кажется, что человек, наловчившийся воровать, не склонен думать о выживании обобранных?!



Ответ прост: периферийный капитализм. По итогам своей деятельности они хотят «уехать в Лондон». Ехать в Лондон без денег – нелепо. Значит, нужно украсть перед отъездом как можно больше денег. А у кого их украсть? Очевидно, что у придурковатых соплеменников, которые терпят четверть века таких вот Порошенок и Тимошенок, кровавых клоунов периферийного грабительского капитализма…

Если у человека, получавшего 10 долларов, отобрать из получки 5, то получишь прибыль в 5 долларов, которую можно вывести в швейцарский или любой иной банк подальше от проданной Родины. Но если у человека, получавшего 10 долларов, отобрать всю получку, не тратить на него ни цента – тогда в далёкий банк можно вывести в два раза больше.

То есть существует прямой и очевидный коммерческий интерес компрадорской верхушки пост-советских обществ в геноциде населения пост-советских стран.

Чем меньше мы с вами, читатель, съедим – тем больше они монетизируют и выведут.

Чем хуже нам – тем лучше им.

Понимают ли они, что «зарабатывают» умерщвлением своего народа, или не понимают- но объективно они «зарабатывают» именно умерщвлением своего народа.

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Сумрачное и разорванное сознание европеизированного городского обывателя, особенно где-нибудь в Питере или «Moscow-city» этой простоты не вмещает в свою шизофреническую вычурную «сложность», не может понять этой очевидности, этой зависимости прибыли «олигархов» от уровня смертности в «разрабатываемых» ими странах.

В населении своей страны компрадорская верхушка видит балласт, конкурента в потреблении ресурсов. По принципу «хлеб, который съели эти гады, мазут, который они сожгли для себя – могли бы быть проданными за доллары!».

Когда идёт УТИЛИЗАЦИЯ народо-хозяйственного комплекса, то выживание населения мешает этой утилизации. Если вы продаёте на металлолом аппарат жизнеобеспечения, то сами подумайте – выживет ли тот, кто лежал под этим аппаратом и нуждался в нём?

Но обыватель, помахивая кроссовками в «знак протеста» – убеждён до глубины души, что он сильно нужен всем.

Мол, его жизнь – такое невероятное сокровище – что все вокруг только и думают, как бы его облагодетельствовать.

И власть, и оппозиция, и Европа и США – только и думают, как бы купить благосклонность этого «креакла»: он же гражданин, избиратель, тра-та-та!

Откуда эта – нелепейшая и бредовая – убеждённость, что вы сильно нужны кому-то постороннему и незнакомому?

Может быть, она вытекает из счастливого детства, в котором вы сильно были нужны маме с папой и дедушке Брежневу? Когда был такой Вячеслав, а в просторечии Слава КПСС? Но та реальность давно миновала, рассыпалась – во многом потому, что Слава КПСС не понимал тех вещей, которые я сегодня вам рассказываю…

Ну протрезвейте хоть чуть-чуть, станьте хоть немного взрослыми: кто, когда, а главное – с какой целью будет обдувать ваши личные болячки?! Вы думаете, что у людей других дел нет, как только с вами и вашими потребностями в кроссовках нянчится?!

Вот столица Евросоюза Брюссель. Это город в маленькой и тихой стране Бельгии. Когда эта Бельгия ворвалась в Конго, она там с ходу убила 10 млн. местных жителей… Ну, не просто так, конечно, не из любви к садизму, а с корыстными целями: бельгийцы в Конго думали, что вывезти к себе домой, чем поживится в этом «Богом проклятом» Конго, куда занесла их жажда наживы…



Это были какие-то другие бельгийцы, чем сейчас? Но современные бельгийцы активно участвуют во всех современных геноцидах НАТО, а самое главное: не хотите же вы сказать, что ТЕ бельгийцы деньги и обеспеченное (любой ценой) будущее своих детей любили, а ЭТИ разлюбили?!

Вы понимаете, что любая деньга – это вещь, которая достанется либо вам, либо не вам.

И вот, вообразите, властвует над вами оккупант. И мучим он вопросом:

- Кому же мне оставить эту деньгу? Вот этому незнакомому распи…яю, прос…шему свою страну и армию – или родным деткам на лечение, образование, домик в Брюгге?

Современные либералы убеждены, что оккупант выберет, конечно же, незнакомого распи…яя.

Там, понимаешь, дети родные, возможность обеспечить их будущее (а денег много не бывает!) – здесь же неприятный и незнакомый мужик, предавший свой народ… Так пусть же – скажет оккупант – мои дети недополучат комфорта, лишь бы этот незнакомый мужик был сыт!

Я не знаю, до какой степени должно деформироваться сознание обывателя, чтобы в это верить…

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Любая сумма, большая или маленькая, которую не получили вы – получена кем-то другим. А вы как думали? Вы думали, что она испарилась в воздухе, что ли? Или работодатель, срезавший вам зарплату, сокративший вас вовсе с производства, отнявший у вас льготы – сэкономленные на вас деньги в камине сжёг?

Ну совершенно ведь понятно на уровне дошкольных счётных палочек, что если вы получаете 100 рублей, то их не получает кто-то другой, а если вы не получаете 100 рублей, то кто-то другой их берёт себе! Речь, конечно, не о рублях, у Ельцина все были номинально миллионерами… Речь идёт о продуктовом наборе, о сумме реальных благ, которые общество отпускает лично вам на руки.

Конечно, если речь идёт о супе, то суп может быть в семье лишним. Вы накормили детей супом до отвала, а ещё много осталось, завтра будет невкусный – вы взяли, да и покормили остатками супа убогого… И ему хорошо, и вам плюс, и всем душевно…

Но деньги – не суп. Денег не бывает много. Супа, ягод, штанов, тыкв, картона, расчёсок, валенок – может быть излишек. Была такая умилительная советская карикатура – кубков купили больше, чем было участников соревнований…

Но деньги – не суп и не кубки. Их не бывает много. Любая сумма денег может быть прибавлена к любой другой, увеличив её на ту или иную (пусть и очень малую, но всё же).

Когда территорию грабит периферийный капитализм, возглавляемый потенциальными эмигрантами, разрабатывающими территорию «вахтовым методом» наездов – средства к существованию активно монетизируются и выводятся. Побочным, может быть, нежеланным для акторов, следствием такого вывода становится постоянно возрастающее вымирание местного (туземного) населения.

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Вы хотели Европы? Вы соединитесь с ней в гробу. Ведь её обогащение неразрывно связано с вашим вымиранием, концентрируя все ресурсы планеты на себя, она поневоле (может, и не думая об этом) – лишает вас средств к существованию.