Главная » Мировоззрение, Политика, Экономика

Вы хотели Европы? Вы соединитесь с ней в гробу

21:09. 28 апреля 2017 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Можно ли уравнять кражу денег и убийство? Если речь идёт о городском человеке, который не может «подстраховаться огородом», то да.

Конечно, если украсть НЕ ВСЕ деньги, то это будет НЕ СОВСЕМ убийство. Но как вы себе это представляете? Карманник вытащил у вас бумажник, а потом, добрая душа, часть купюр отслюнявил и вам обратно в карман запихал?

А вам не кажется, что для него это рискованно, второй раз лезть к вам в карман?

А вам не кажется, что это снижает норму прибыли в его опасной и тяжёлой деятельности?

А вам не кажется, что человек, наловчившийся воровать, не склонен думать о выживании обобранных?!

Свежеопубликованные данные о том, что на Украине уже даже не 30, а едва ли 26 млн. жителей (в УССР было 52 млн.), совмещённые с данными о вымирании стран Прибалтики, Румынии и Молдавии и т.п. должны ведь найти теоретическое объяснение!

Совершенно очевидно, что организаторы геноцида пытаются скрыть его масштабы и выставить более-менее лакированную картинку, понятно и то, зачем они скрывают итоги своего правления. Вопрос в другом – ЗАЧЕМ они это делают?

Зачем скрывают и фальсифицируют статистику – понятно, но зачем они создают эту гробовую реальность, которую потом пытаются не отражать в статистике?

Они что, упыри, которые по ночам ходят и сосут кровь людей? Зачем им нужно такое массовое обезлюживание, с которым до 2007 года весьма познакомилась и Россия?


Ответ прост: периферийный капитализм. По итогам своей деятельности они хотят «уехать в Лондон». Ехать в Лондон без денег – нелепо. Значит, нужно украсть перед отъездом как можно больше денег. А у кого их украсть? Очевидно, что у придурковатых соплеменников, которые терпят четверть века таких вот Порошенок и Тимошенок, кровавых клоунов периферийного грабительского капитализма…

Если у человека, получавшего 10 долларов, отобрать из получки 5, то получишь прибыль в 5 долларов, которую можно вывести в швейцарский или любой иной банк подальше от проданной Родины. Но если у человека, получавшего 10 долларов, отобрать всю получку, не тратить на него ни цента – тогда в далёкий банк можно вывести в два раза больше.

То есть существует прямой и очевидный коммерческий интерес компрадорской верхушки пост-советских обществ в геноциде населения пост-советских стран.

Чем меньше мы с вами, читатель, съедим – тем больше они монетизируют и выведут.

Чем хуже нам – тем лучше им.

Понимают ли они, что «зарабатывают» умерщвлением своего народа, или не понимают- но объективно они «зарабатывают» именно умерщвлением своего народа.

+++

Сумрачное и разорванное сознание европеизированного городского обывателя, особенно где-нибудь в Питере или «Moscow-city» этой простоты не вмещает в свою шизофреническую вычурную «сложность», не может понять этой очевидности, этой зависимости прибыли «олигархов» от уровня смертности в «разрабатываемых» ими странах.

В населении своей страны компрадорская верхушка видит балласт, конкурента в потреблении ресурсов. По принципу «хлеб, который съели эти гады, мазут, который они сожгли для себя – могли бы быть проданными за доллары!».

Когда идёт УТИЛИЗАЦИЯ народо-хозяйственного комплекса, то выживание населения мешает этой утилизации. Если вы продаёте на металлолом аппарат жизнеобеспечения, то сами подумайте – выживет ли тот, кто лежал под этим аппаратом и нуждался в нём?

Но обыватель, помахивая кроссовками в «знак протеста» – убеждён до глубины души, что он сильно нужен всем.

Мол, его жизнь – такое невероятное сокровище – что все вокруг только и думают, как бы его облагодетельствовать.
И власть, и оппозиция, и Европа и США – только и думают, как бы купить благосклонность этого «креакла»: он же гражданин, избиратель, тра-та-та!

Откуда эта – нелепейшая и бредовая – убеждённость, что вы сильно нужны кому-то постороннему и незнакомому?

Может быть, она вытекает из счастливого детства, в котором вы сильно были нужны маме с папой и дедушке Брежневу? Когда был такой Вячеслав, а в просторечии Слава КПСС? Но та реальность давно миновала, рассыпалась – во многом потому, что Слава КПСС не понимал тех вещей, которые я сегодня вам рассказываю…

Ну протрезвейте хоть чуть-чуть, станьте хоть немного взрослыми: кто, когда, а главное – с какой целью будет обдувать ваши личные болячки?! Вы думаете, что у людей других дел нет, как только с вами и вашими потребностями в кроссовках нянчится?!

Вот столица Евросоюза Брюссель. Это город в маленькой и тихой стране Бельгии. Когда эта Бельгия ворвалась в Конго, она там с ходу убила 10 млн. местных жителей… Ну, не просто так, конечно, не из любви к садизму, а с корыстными целями: бельгийцы в Конго думали, что вывезти к себе домой, чем поживится в этом «Богом проклятом» Конго, куда занесла их жажда наживы…

Это были какие-то другие бельгийцы, чем сейчас? Но современные бельгийцы активно участвуют во всех современных геноцидах НАТО, а самое главное: не хотите же вы сказать, что ТЕ бельгийцы деньги и обеспеченное (любой ценой) будущее своих детей любили, а ЭТИ разлюбили?!

Вы понимаете, что любая деньга – это вещь, которая достанется либо вам, либо не вам.

И вот, вообразите, властвует над вами оккупант. И мучим он вопросом:

- Кому же мне оставить эту деньгу? Вот этому незнакомому распи…яю, прос…шему свою страну и армию – или родным деткам на лечение, образование, домик в Брюгге?

Современные либералы убеждены, что оккупант выберет, конечно же, незнакомого распи…яя.

Там, понимаешь, дети родные, возможность обеспечить их будущее (а денег много не бывает!) – здесь же неприятный и незнакомый мужик, предавший свой народ… Так пусть же – скажет оккупант – мои дети недополучат комфорта, лишь бы этот незнакомый мужик был сыт!

Я не знаю, до какой степени должно деформироваться сознание обывателя, чтобы в это верить…

+++

Любая сумма, большая или маленькая, которую не получили вы – получена кем-то другим. А вы как думали? Вы думали, что она испарилась в воздухе, что ли? Или работодатель, срезавший вам зарплату, сокративший вас вовсе с производства, отнявший у вас льготы – сэкономленные на вас деньги в камине сжёг?

Ну совершенно ведь понятно на уровне дошкольных счётных палочек, что если вы получаете 100 рублей, то их не получает кто-то другой, а если вы не получаете 100 рублей, то кто-то другой их берёт себе! Речь, конечно, не о рублях, у Ельцина все были номинально миллионерами… Речь идёт о продуктовом наборе, о сумме реальных благ, которые общество отпускает лично вам на руки.

Конечно, если речь идёт о супе, то суп может быть в семье лишним. Вы накормили детей супом до отвала, а ещё много осталось, завтра будет невкусный – вы взяли, да и покормили остатками супа убогого… И ему хорошо, и вам плюс, и всем душевно…
Но деньги – не суп. Денег не бывает много. Супа, ягод, штанов, тыкв, картона, расчёсок, валенок – может быть излишек. Была такая умилительная советская карикатура – кубков купили больше, чем было участников соревнований…

Но деньги – не суп и не кубки. Их не бывает много. Любая сумма денег может быть прибавлена к любой другой, увеличив её на ту или иную (пусть и очень малую, но всё же).

Когда территорию грабит периферийный капитализм, возглавляемый потенциальными эмигрантами, разрабатывающими территорию «вахтовым методом» наездов – средства к существованию активно монетизируются и выводятся. Побочным, может быть, нежеланным для акторов, следствием такого вывода становится постоянно возрастающее вымирание местного (туземного) населения.

+++

Вы хотели Европы? Вы соединитесь с ней в гробу. Ведь её обогащение неразрывно связано с вашим вымиранием, концентрируя все ресурсы планеты на себя, она поневоле (может, и не думая об этом) – лишает вас средств к существованию.


А. Леонидов

***


Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: власть, геноцид, Европа, капитализм, леонидов, народ, прибыль, статистика, Украина, фальсификация
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Е.А. Шабельская. «Сатанисты ХХ века. Часть II. Пятнадцать лет спустя»
...привязывают к нижнему концу войлочного “гроба” тяжёлый слиток какого-нибудь ...химиков Европы, попавших в число поклонников сатаны вполне сознательно, — этому не хотели верить...свои факелы, разноцветные огни которых, соединяясь над их головами, образовали как...
Свеча над пропастью
..., две противоположных силы соединились в плоти Дмитрия. ...отверженные обществом проходили мимо гроба вместе, одними рядами,...не сидел с ней рядом, она не ласкала, не обнимала меня. Я хотел к ней...объявления последних в странах Европы «нормальными гражданами» с ...
О Путине и Украине, о жутком цинизме и предательстве, и об уничтожении русских
... «Эти иностранцы в гробу выглядят лучше, чем мы...Можно предположить, что Кремль не хотел лишний раз этими митингами ... большую войну развязывать не будет, Европа не готова лишиться мира,... задача — соединить  православие  и  коммунизм». Причем – это он не шутил…...
Осторожно — Европа! 18+
... домов, стоящих вверху, соединены с системой катакомб. Один...центре часовни в стеклянном гробу находится тело двухлетней Розалии...в Европе существует широко распространённая традиция хоронить людей не под ..., т.к. все хотели, чтобы их родственники покоились...
ПУШКИН ПРОТИВ ДЕМОКРАТИИ
...блистательной" демократии современной ему Европы. Не лучше было его мнение ...что на свете я не хотел бы переменить отечество, или... и, не довольствуясь современниками, издеваться над гробами праотцев».За...общества, в котором люди соединены не любовью к Родине и...
Яхве против Баала - хроника переворота (А. Скляров)
... саркофаги – но не на антропоморфные «гробы» фараонов и знатных...кладки, когда большие блоки соединяются по сложным поверхностям – ... в Средние века в Европе, когда обладание какой-нибудь...всем остальным евреям, которые не хотели рисковать своей жизнью. Считая,...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>