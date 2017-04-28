Все – на русский марш протеста 29 апреля! (2017)

Максим Калашников о необходимости выхода всех национал-патриотов (красных и белых) на марш протеста 29 апреля в Москве (13.30, метро «Октябрьское поле»). Организатор митинга РНФ, митинг согласован. Источник: http://roytv.ru

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Паразитическая Система - http://ru-an.info/news_sys.php

Политика большого террора - "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек"

Террор личности всегда оправдывается интересами народа. Сто лет назад была контра, вредители, кулаки, враги народа. Сегодня новая диктатура клеймит оппозиционеров, несогласных, агентов госдепа, экстремистов и пятую колонну.

Но тоталитарная суть подавления инакомыслия и ограничения свобод одна, хоть из-за развития общества, роста информ потоков и прозрачности, методы стали несколько гуманнее. Но суть диктатуры не изменилась, что и сто лет назад, давить любое инакомыслие, ущемляя фундаментальные права и свободы людей, прикрываясь интересами народа, сея атмосферу страха, пугая общество врагами, экстремистами, террористами.

Любая тирания всегда оправдывается необходимостью заботы об обществе, нам внушают абсурдную идею о том, что ограничение свобод каждой личности в отдельности происходит якобы в интересах всего общества. Само утверждение, на мой взгляд, что можно пожертвовать правами и свободами граждан, ради интересов общества состоящего из граждан абсурдно.

Интересам общества могут противоречить желания отдельных граждан, которые противоречат нормам общепринятого поведения, но в интересах общества не может быть ограничения фундаментальных прав и свобод всех граждан, потому как это ущемление всего общества.

Должно быть ясное понимание того, что авторитарная тирания ограничивает вовсе не тех, кто нарушает общепринятые нормы, создавая угрозу обществу, а именно фундаментальные права и свободы всех граждан, давя прежде всего тех, кто не согласен с потерей человеческих прав и свобод.

Сегодня в РФ антиэкстремистское законодательство и есть главное проявление экстремизма в отношении абсолютно всех граждан РФ.

Сегодня есть прямые статьи УК фактически упраздняющие действие Конституции и основных гражданских прав.

Мы можем открыто называть чудовищные статьи, которые сегодня напрямую отменяют конституционные свободы, являясь аналогом репрессивной советской 58 статьи. К ним вне сомнений относятся все части 282, 280 и раздел о нарушениях митингов и пикетирований 212 УК.

Сегодня антиэкстремисткое законодательство ущемляет свободу слова и выражения, право на тайну личной переписки, право избираться и быть избранным, право на мирный протест, то есть фундаментальные права человека, закреплённые в главном законе страны Конституции и в Международной декларации прав человека.

Наряду с уже принятыми 282 и 280 статьями, добавилась в российском законодательстве и ужасная 212.1, которая вводит наказание до 5 лет лишения свободы для людей, которые несколько раз несанкционированно вышли на улицу с плакатами. Пять лет за решеткой — это больше, чем за грабеж, причинение побоев и кражу. По некоторым санкциям 282 ст и вовсе предполагается наказание сопоставимое с убийством человека. Это при том, что в данной статье нет не одного потерпевшего!

Разве справедливо наказывать человека за плакат, картинку или репост в социальной сети строже, чем за кражу или насилие? Соответствует ли вообще институту права суровое уголовное преследование за мирный протест или выражение своего мнения?

Особенно, когда приговоры выносятся на основании картинок и текстов, по которым нет однозначных методик определения экстремизма, наглядный тому пример, дело Дмитрия Демушкина, которого арестовали и судят за размещённую им фотографию в соц сети с согласованного властями мероприятия, на котором изображён банер с надписью по которой расходятся даже выводы экспертов- "России рус..ю власть".

Уголовным преступлением считается нечто общественно опасное. То есть приносящее ощутимый вред. Какой вред наносят обществу и отдельным людям грабители и насильники — понятно. Но какую опасность представляет человек с плакатом? Например осуждённый по 212 ст Ильдар Дадин?

Очевидно, мирные протестующие не представляют общественной опасности. Даже если протест собрался спонтанно, участников не следует подвергать уголовному преследованию. Ведь свобода слова закреплена в Конституции, мирно и без оружия собираться это неотъемлемое право граждан. Конечно, если они начнут бить витрины и переворачивать автомобили, то общественная опасность появится и хулиганы будут задержаны. Но ведь в случае 212 ст и Дадине речь идет исключительно о мирном протесте!

«За плакат» могут сажать только в тоталитарных государствах, когда любая свободная мысль является неприемлемой. По этой причине можно было загреметь в лагерь при СССР за несогласие с «генеральной линией партии» и даже за анекдот.

Наш Основной закон Конституция гарантирует соблюдение основных прав человека: свободы слова, свободы собраний. А Уголовный кодекс как будто бы уже и нет.

Молчать и «больше двух не собираться»

такая судьба нас ждет, если продолжать молчать и надеятся на отдельных героев жертвующих свободой за всех нас. Источник: Русские новости