«Время-вперёд!» – это еженедельная программа о позитивных новостях из жизни страны.

Мы устали от шумных телевизионных ток-шоу, пустой говорильни и деструктивной пропаганды в адрес нашей страны.

Каждый день нам вдалбливают в голову установку на саморазрушение – «Россия деградирует, Россия является отсталой страной, у России никогда ничего не получится».

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Как Россия меняет себя и мир к лучшему (Время-вперёд! #239)

https://www.youtube.com/watch?v=BKQ63aPPzjo

СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКА:

Время строек

В России сегодня ведётся строительство не только мега-заводов и инфраструктурных проектов, но и новых городов и, даже, как бы странно это не звучало, новых морей.

На Дальнем Востоке завершается строительство одной из крупнейших в нашей стране гидроэлектростанций – Нижне-Бурейской. К реализации проекта приступили в 2010 году и вот сегодня уже прошли успешные испытания первых гидроагрегатов, а это значит, что до конца года возможен выход на проектную мощность.

Пропускная способность плотины составит свыше 13 000 кубометров воды в секунду. Вдумайтесь только в этот цифру. А выработку электричества обеспечат современные турбины и генераторы, выпущенные российской компанией «Силовые машины». ГЭС даст региону дешёвую возобновляемую электроэнергию и позволит избежать сжигания примерно семисот тысяч тонн условного топлива в год.

Помимо этого, в результате строительства ГЭС появится т.н. Нижне-Бурейское море, то есть водохранилище протяжённостью 90 км при глубине до 25 метров. Конечно, такое крупное водохранилище создало угрозу животному и растительному миру, оказавшемуся в зоне затопления.

Поэтому впервые в России была разработана и успешно проведена настоящая спецоперация. Задолго до заполнения водохранилища, специалисты начали прикорм диких животных и птиц в безопасной зоне. Постепенно звери облюбовали новые места и переместились туда, что подтвердилось в частности записями систем видеонаблюдения. А редкие растения, переносились работниками буквально на руках.

Когда же начался пуск воды, сотрудники приступили к операции «Мазай» и вручную эвакуировали оставшихся животных из подтопленных мест и островов.

Нижне-Бурейская гидроэлектростанция обеспечит электроэнергией множество стратегически важных объектов – это и Эльгинский угольный разрез и нефтепровод «Восточная Сибирь — Тихий океан» и, конечно же, знаменитый космодром «Восточный».

Время технологий

Российская компания «Крок» выпустила комплекс виртуальной реальности для визуализации данных систем автоматического проектирования, таких как Autodesk, PTC и «Аскон» и подобных. Такая визуализация позволяет, например, «посетить» строительную площадку, находясь совсем в другом месте. Можно также сформировать детальную и наглядную модель какого-либо промышленного изделия или строительного объекта по чертежам и расчетам. Это пригодится строительным компаниям, проектным организациям и конструкторским бюро различных предприятий. Например, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан уже использует этот проект для визуализации строительства дорожной развязки.

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В Томском государственном университете разработано новое специализированное покрытие для производства деталей спутников и самолетов. Это магниевые сплавы со специальным керамическим покрытием. Такие покрытия становятся своеобразной броней для металлического изделия – не отслаиваются, имеют высокую прочность при деформации и термостойкость. Но, главное, благодаря новой разработке можно снизить массу летательных аппаратов на 30%. Это в свою очередь сможет в корне изменить всю экономику отрасли. И не только авиакосмической. Применение новое покрытие найдет, например, и в строительной и в автомобильной и многих других сферах.

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Время производства

В Белгородской области открыт завод по производству сельскохозяйственного оборудования с инвестициями 800 млн. рублей. Выпускаться будет оборудование для птицеводства, свиноводства, станки для содержания стада и т.д. Всё это должно потеснить зарубежных конкурентов.

В Кургане запущена первая очередь завода по производству буровых установок. Завод обеспечен заказами на 2,5 года вперёд, планируется создание до 1000 новых рабочих мест. Концерн «Техмаш», входящий в госкорпорацию «Ростех», получил заказы на производство резиновых спецпокрытий для маскировки подводных лодок на пять лет вперед. Это новая отечественная разработка - своеобразная кожа подлодки, которая приближает её шумность «шумность» к фоновым значениям моря. А значит, делает незаметной для противника.

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В Волгограде открыт новый асфальтобетонный завод мощностью 110 тонн смеси в час.

В Ингушетии запущено производство алюминиевых и биметаллических радиаторов отопления.

В республике Коми построена первая очередь крупного энергоцентра.

В Свердловской области открыта новая швейная фабрика.

Российский производитель косметики компания «Фаберлик» ввела в эксплуатацию новые производственные линии.

На Ямале открыт первый в мире завод по выращиванию сиговых пород рыб. Он позволит восстановить популяцию деликатесной северной рыбы, на вылов которой сегодня установлен запрет.

Время безопасности

Российская компания «Вокорд» представила комплексную систему аудио и видео регистрации для торгово-развлекательных центров. Она позволяет в автоматическом режиме полностью контролировать все помещения и прилегающие территории, не зависимо от их площади. Система дистанционного биометрического распознавания лиц позволяет автоматически выявлять разыскиваемые лица среди посетителей. Причём её практически невозможно обмануть никакими «артефактами» на лице. Ранее алгоритмы распознавания лиц, разработанные в компании, заняли первое место в мире по результатам открытых соревнований Вашингтонского университета.

Время космоса

Благополучным приземлением в казахстанской степи транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-02» завершилась очередная космическая экспедиция. Космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и астронавт Роберт Кимброу провели на борту МКС свыше 170 суток, выполнили все программы и чувствуют себя хорошо.

В следующем году Индия запустит к Луне исследовательский автоматический зонд с российскими источниками излучения на основе уникального изотопа кюрий-244 на борту. Этот радионуклид позволяет источникам на его основе определять элементный состав любой породы. Сегодня только две страны в мире обладают технологией его производства – Россия и США. И, тем не менее, США тоже закупают у нас кюрий-244 для своих экспедиций. Например, для марсоходов Opportunity и Curiosity, для знаменитого европейского космического зонда «Розетта», который исследовал комету Чурюмова-Герасименко.

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Недавно вышедший в прокат фильм «Время первых» посмотрели, наверное, уже многие из вас. Но не все знают, что потрясающие визуальные эффекты картины просчитывались на российском суперкомпьютерах «Ломоносов» и «Ломоносов 2».

Это первый случай, когда научно-исследовательский вычислительный центр МГУ, где и установлены эти комплексы, работал над созданием компьютерной графики для кинокартины. В общем-то, других вариантов как просчитать такой огромный объём информации в такие сжатые сроки больше и не существовало.

Напомним, что суперкомпьютер – это сложный вычислительный комплекс, позволяющий решать всевозможные задачи в интересах науки. Например, услугами «Ломоносова» пользуются сотни институтов и других научных учреждений России. Он, например, помогает просчитывать последствия землетрясений, рассчитывает параметры перспективных космических кораблей и самолётов, перспективных лекарственных препаратов и так далее.

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Время здоровья

Специалисты национального исследовательского технологического университета «МИСиС», похоже, смогли решить одну из давних проблем человечества. Они создали особый материал для зубных пломб, который делает их вечными. Такая пломба никогда не выпадет и благодаря антисептическому эффекту под ней никогда не возникнут новые очаги кариеса. Новые пломбы уже успешно применяются на стоматологическом факультете в Кировской государственной медицинской академии, и одобрены Росздравнадзором. Осталось дождаться массового внедрения, если, конечно, стоматологи не будут этому препятствовать.

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В следующем году ожидается поступление в продажу нового российского лекарства от туберкулёза. Особенность его в том, что оно предназначено для лечения больных с так называемой множественной лекарственной устойчивостью. То есть выработавшейся невосприимчивостью к распространённым препаратам. Несмотря на то, что заболеваемость и смертность от этой заразы в России снижается, в мире свыше 10 млн. человек страдает этим смертельным заболеванием. Значит, наша разработка сможет спасти многие жизни.

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Время мастерства

Про Михаила Ивановича Швыганова из Нижнего Новгорода многие уже слышали. Председатель ТСЖ попал в поле внимания прессы благодаря удивительному преображению типовой девятиэтажки под его управлением. Пол в подъездах из керамогранита, стены выложены плиткой, подвесные потолки, светодиодное освещение, видеонаблюдение, собственная подметальная и снегоуборочная техника и многое другое. Но самое удивительное, что сделано это всё по муниципальным тарифам без дополнительных сборов с жильцов. Секрет прост – нужно считать каждую копейку, которую тебе доверили люди и не экономить на строительных материалах, которые будут служить десятилетиями, а не требовать замены каждые два года.

Михаил Иванович сам строитель и потому подрядные организации не способны обмануть его на закупках или на качестве и стоимости работ. После выхода первого репортажа об удивительном доме, председателя стали просить взять под контроль новые дома. А недавно на его опыт обратили внимание в высшем руководстве страны. Теперь Швыганов стал помощником депутата Госдумы и участвует в обсуждении законопроектов в сфере ЖКХ, а главной целью ставит наведения порядка в тарифах.

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Вот такой философский лозунг украшал когда-то город Лебедянь Липецкой области: «Что мы сами сделаем, то у нас и будет. Так мы и будем жить». Времена поменялись, но он не утратил актуальности.

Помните, каждое наше слово и поступок определяет наше будущее. Поэтому трудитесь, никогда не сдавайтесь и двигайтесь только вперёд! Пусть новая неделя будет для вас насыщенной и полезной.

Все ссылки вы найдёте на сайте время-вперед.рф

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Клип из титров: https://www.youtube.com/watch?...

Источник

16 апреля 2017 г.

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