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Видел Сталина, работал с Брежневым: чей голос звучит над Кремлем

11:40. 28 апреля 2017 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:

Корреспондент Александра Селезенева встретилась с “голосом парада” Евгением Хорошевцевым. Голос ученика Левитана мы вновь услышим 9 мая над Красной площадью. Он видел Иосифа Сталина, работал с Леонидом Брежневым. Уже 17 лет он озвучивает все официальные мероприятия с участием президента России. Сейчас легендарный диктор готовится к главному смотру страны.

http://tvzvezda.ru

Источник: www.youtube.com

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