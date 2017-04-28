Видел Сталина, работал с Брежневым: чей голос звучит над Кремлем
11:40. 28 апреля 2017 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Корреспондент Александра Селезенева встретилась с “голосом парада” Евгением Хорошевцевым. Голос ученика Левитана мы вновь услышим 9 мая над Красной площадью. Он видел Иосифа Сталина, работал с Леонидом Брежневым. Уже 17 лет он озвучивает все официальные мероприятия с участием президента России. Сейчас легендарный диктор готовится к главному смотру страны.
http://tvzvezda.ru
Источник: www.youtube.com