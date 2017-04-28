Учёный-иммунолог и микробиолог: от инфекций защищают не прививки, а естественный иммунитет

В Ярославле состоялся симпозиум врачей и научных сотрудников, на котором обсуждались сложные вопросы вакцинации. Форум был организован аппаратом Уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области.

Предлагаем вашему вниманию выступление доцента кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии ЯГМУ Андрея ЦВЕТКОВА.

С учетом имеющегося перечня докладов в программе конференции, в моем выступлении, по-видимому, должны прозвучать научные аспекты обсуждаемых вопросов как представителя научного и врачебного сообщества. Но я, так же как и все присутствующие здесь отношусь, в том числе и к сообществу родителей. И все обсуждаемые здесь вопросы для меня достаточно актуальны, поскольку я являюсь отцом восьмерых детей и дедом троих внуков.

Все противоречия, на мой взгляд, возникают по причине одностороннего отношения к инфекционной патологии. Когда произносится слово «микроб», то у подавляющего большинства людей в первую очередь возникает представление о нем, как о возбудителе инфекционных заболеваний. Но инфекционный процесс – это сложный многогранный процесс взаимодействия микроорганизма с макроорганизмом. Наука иммунология возникла именно потому, что, несмотря на прочие равные условия возникновения инфекционной болезни, все люди болели по-разному, а некоторые не болели совсем. Это позволило понять, что многое в инфекционной патологии зависит от резистентности или устойчивости организма человека. Стоит вспомнить и расшифровать значение самих терминов: инфекция, инфекционный процесс, инфекционная болезнь. Инфекция – переводится как «внедрение, проникновение», которое может не сопровождаться взаимодействием с организмом (транзиторные бактерии, транзиторная флора – временно присутствует, удаляется, алиминируется). Инфекционный процесс – это уже процесс взаимодействия микро- и макроорганизма в определенных условиях внешней среды, имеющий две крайних степени проявления: инфекционная болезнь и бессимптомное носительство. Учитывая вышесказанное, по мнению большинства инфекционистов, ведущая роль в возникновении патологии отводится состоянию резистентности организма человека, которая называется видовой иммунитет.

Кроме того, мы забываем о биологической роли микроорганизмов в природе и представителей нормальной микрофлоры в организме человека. Основоположник иммунологии И.И. Мечников говорил, что «роль микроорганизмов надо рассматривать в диалектическом единстве пользы и вреда приносимого ими». Число бактерий в организме человека составляет более ста триллионов клеток, что в десятки раз превышает количество клеток в организме человека. При каждом поцелую передается более 40 000 микробов, с каждым вдохом в наши легкие залетает около 15 000 микроорганизмов. Все представители микробного сообщества, входящие в состав заселяемых биотопов, существуют в виде сформировавшихся сложных многогранных взаимоотношений, которые называют «кворум сенсинг», (социальное или коллективное поведение бактерий). У них есть свой язык общения на основе сенсорного механизма путем выделения микромолекулярных веществ. Это явление было описано учеными уже более 30-и лет назад.

Можно долго говорить о биологической роли микрофлоры кишечника, биомасса которой составляет от 1,5 до 3-х килограмм, принимающая участие в пищеварении, витаминном и минеральном обмене, выполняющих защитную и детоксикационную функцию, о роли микрофлоры кожи, верхних дыхательных путей и полости рта. Но главное, что мы должны помнить, это то, что все микроорганизмы генетически детерминированы, то есть предопределены в организме человека. В геноме человека присутствует более 67 000 секвентов, участков генов гомологичных специфичеким участкам генома бактерий. Как доказала наука гнотобиология, стерильные организмы без микробов долго не живут и быстро погибают. Если говорить об окружающей среде, необходимо помнить что биомасса бактерий превышает биомассу всех имеющихся живых существ (растений и животных вместе взятых). Если исчезнут все микробы на планете, Земля превратится в безжизненную пустыню. Учитывая это, может быть стоит в год экологии встать на защиту обитателей микромира (микрокосмоса), с которыми мы так упорно, всеми возможными способами пытаемся бороться.

Основоположник науки микробиологии Луи Пастер писал, «микробы – бесконечно малые существа, играющие в природе бесконечно большую роль». Все сказанное о бактериях в свете современных достижений можно сказать и о вирусах, с учетом открытий в генетике и исследований в вирусологии. После расшифровки генома человека, выяснилось, что наши структурные и функциональные гены составляют всего около 10%, а остальные гены оказались сходны с геномом червей, растений, животных, бактерий и вирусов. Все эти гены, в связи с неясностью их присутствия в геноме человека были названы «генетическим мусором». До 20% генома большинства клеток являются неактивными и, по мнению ученых, являются геномом многообразных интегрированных про-вирусов и не только вирусов герпеса, имеющихся во всех клетках организма человека.

Эти научные открытия подтверждаются изучением генетиками модели симбиотического существования бактериофагов с бактериями. Эта модель оказалась очень удобной и информативной для исследования наследственности и изменчивости. Она послужила основой для формирования в 1950-60-е годы эволюционного направления в генетике. Кроме того, выяснилось, что каждая бактерия лизогенна (то есть является носителем интегрированных в её геном кучи бактериофагов).

Бактериофаги могут вызывать лизис бактерий, то есть гибель, в результате своей репродукции (или размножения). Но, если бы это было их биологической ролью, то учитывая скорость их размножения (несколько сотен или тысяч новых фагов за несколько часов), бактерий не осталось бы совсем. Кроме того перестали бы существовать и сами фаги, поскольку без клетки они не смогли бы размножаться и превратились бы из существа в вещество.

Именно таким веществом и является любой вирус, существующий вне клеточно, называемый вирионом. Вообще вирус называют внутриклеточным генетическим паразитом. В чем же заключается биологическая роль этих паразитов, если они не уничтожают клетку хозяина? Ответ на это вопрос опять могут подсказать сами бактерии и бактериофаги. Гибель бактерий в популяции под воздействием бактериофагов происходит в неблагоприятных условиях и затрагивает, по-видимому, слабое звено и не более 50% клеток. Это является своеобразным механизмом ускоренного эволюционного отбора.

Другим, не менее важным свойством вирусов бактерий является способность переносить генетическую информацию из одной клетки в другую (рекомбинативная изменчивость). Изучение этой способности позволило реализовать эти свойства в генной инженерии и биотехнологии. Инструментом, с помощью которого, генные инженеры переносят информацию из одной клетки в другую являются векторные фаги. В настоящее время генетики проводят исследования и эксперименты по использованию вирусов человека (например аденовирусов) в качестве аналогичных инструментов для внесения нужной информации в геном клеток человека.

Таким образом, учитывая все вышесказанное, отношение к вирусам может в корне измениться и это отражено в статьях профессора К.Г. Уманского: «Презумпция невиновности вирусов» или «Убийце – Нобелевскую премию» более 30 лет назад. Будучи заведующим лабораторией опасных вирусных инфекций, он полностью соглашался с высказыванием Г. Селье о том, что многие болезни на самом деле являются болезнями адаптации, то есть отклонениями общего адаптационного синдрома, чем результатом прямого повреждающего действия патогенных агентов.

Отсюда возникает вопрос: как лучше защититься от инфекции, если практически все инфекционные агенты предопределены в нашем организме?

По-видимому, стоит заботиться о сохранении на должном уровне факторов неспецифической резистентности видового иммунитета, то есть естественной устойчивости, которая поможет существовать в гармонии с микромиром.

Я понимаю, что вступаю в конфликт с имеющимися взглядами и убеждениями, которые поддерживаются сложившимися стереотипами оказания медицинской помощи, то есть борьбы с проявлениями патологии, реализуемые в симптоматической терапии, но, по словам Декарта, «чтобы усвоить истину, каждый должен хоть раз в жизни освободиться от усвоенных им представлений и совершенно заново построить систему своих взглядов».

Возможно, стоит задуматься над принципом профилактической медицины и углубленным изучением здоровья человека, а не его болезней, для реализации приказа Минздрава №113 от 2003 г. «Об утверждении концепции охраны здоровья для сохранения здоровья нации», где делается акцент на немедикаментозных принципах оздоровления и самооздоровлении.

Актуальность этой проблемы подтверждается тем, что по данным центра изучающего демографическую ситуацию в РФ, наблюдается тенденция к ухудшению здоровья наших детей. Каждый третий ребенок имеет серьёзное отклонение от нормы. Чаще всего это связано с патологией органов дыхания и сахарным диабетом. Все мы прекрасно понимаем, что здоровье человека закладывается и формируется в детстве, являясь прочным фундаментом на последующие десятки лет.

Что же мешает расти нашим детям здоровыми? Увеличивается частота детской онкопатологии, аутизма, дцп, рассеянного склероза, атопии и других серьёзных патологий. В патогенезе большенства этих заболеваний участвуют аутоиммунные механизмы. Откуда берется аутоиммунная патология у наших детей? Уже несколько лет назад принята программа «Доступная среда», которая помогает детям-инвалидам адаптироваться в обществе в процессе получения образования и трудовой деятельности. Эта программа появилась именно потому, что количество детей-инвалидов неуклонно растёт!

Конечно, ухудшение экологии и влияние других неблагоприятных факторов не способствуют улучшению здоровья детей, но не стоит забывать об определенных факторах, связанных с медицинским вмешательством, направленным на иммунопрофилактику некоторых инфекционных заболеваний.

По непонятным мне причинам, до сих пор эти мероприятия начинаются с первых дней жизни ребёнка в родильном доме(!), хотя это не входит в перечень услуг акушерского стационара, занимающегося родовспоможением.

Необходимо помнить особенности иммунитета у новорождённого ребенка. Он рождается со всеми защитными антителами, имеющимися в организме матери к основному спектру циркулирующих микроорганизмов. Этот пассивный естественный иммунитет поддерживается с помощью грудного вскармливания с молоком матери. Поэтому никакая дополнительная защита в этот период ребенку не требуется. Кроме того, создавать искусственный иммунитет первые шесть месяцев малоэффективно в связи с физиологической толерантностью, связанной с отсутствием цитокино-медиаторного регулирования.

Учитывая это, возникает вопрос о необходимости столь ранней профилактики таких заболеваний как гепатит В (первые 24 часа) и туберкулез (первая неделя после рождения).

Многочисленные исследования говорят о том, что к 3-м годам поствакцинального иммунитета к гепатиту В нет уже 80-85% детей, а к пяти годам его уже нет совсем. Учитывая эпидемиологию этого заболевания непонятна необходимость столь раннего применения этой вакцин.

Ведущие специалисты в области иммунологии всегда говорили о том, что необходим индивидуальный подход к иммунопрофилактике. Иммунитет у детей варьирует в очень широком диапазоне. Это необходимо учитывать перед началом вакцинации.

Вакцинация, по словам Пастера, это малая болезнь, которая может иметь и свои осложнения, особенно в организме ослабленного ребенка. Побочное действие вакцин может быть также связано с их сопутствующими компонентами (препараты ртути, гидроокись алюминия, формалин и т.д.) Осложнения могут быть также связаны с плохим качеством препарата и остаточной вирулентностью возбудителей.

Ситуация с профилактикой полиомиелита позволила обострить все накопившиеся за долгие годы проблемы. Именно в отношении этого заболевания существует официально признанный медицинский термин ВАПП (вакцино-ассоциированный полиомиелит). А в 90-е годы частота ВАПП при использовании ОПВ могла достигать 15 %. Конечно, необратимые случаи патологии, приводящие к инвалидизации, связанные с введением живого ослабленного вируса естественным путем (перорально) были единичными, во многих странах Европы отказались от использования вакцины ОПВ, а нашей стране переход к ИПВ планируют осуществить к 2019 году.

Существуют и другие официально признанные нозологии, возникающие вследствие применения некоторых вакцинных препаратов, например «вакциноформный пустуллез Капоши» после применеия вакцины АКДС.

Трудно отрицать связь онкологии и вакцинации, если опухоль возникла в месте инъекции.

В практике работы детских противотуберкулезных стационаров и судебных медиков достаточное количество БЦЖитов и поражений лимфатических узлов после применеия живой вакцины БЦЖ.

Механизм формирования аутоиммунной патологии, лежащей в основе многих серьезных патологий, может быть связан с чрезмерной искуственной антигенной стимуляцией с помощью вакцин у ребенка, иммунитет которого только формируется. Избыток циркулирующих антител и сенсибилизированных лимфоцитов в отсутствии мишени рано или поздно прореагируют с собственными антигенами. Особенно это касается вирусных антигенов, которые сходны или даже полностью комплементарны антигенам клеток, в которых они размножаются.

Работать на кафедре микробиологии я начал в 1982 году, 35 лет достаточный срок для того чтобы углубленно изучить вопросы инфекционной патологии. Диссертация была выполнена по специальности ревматология и иммунология. Кроме того в 1987, 30 лет назад я присутствовал на защите докторской диссертации заведующего кафедрой по теме «Побочное действие вакцин », что говорит об актуальности этой проблемы уже в те годы.

Беспокойство родительского сообщества по всей стране вызвала активизация Федеральной службы Роспотребнадзора в отношении соблюдения СанПина в части, связанной с профилактикой полиомиелита. Любой здравомыслящий родитель после изучения информационных писем о порядке разобщения в период вакцинации ОПВ непривитых детей уже ни под каким предлогом не будет делать эти вакцины, поскольку, изучив этот вопрос, понимают, что риск ВАПП в 3 раза больше у привитых детей. Возможно, комментарии по этому вопросу мы услышим в докладе одного из выступающих. Кроме того, подливает масла в огонь то, что расписка родителей о том, что они берут ответственность за последствия на себя и претензий иметь не будут, руководителями образовательных учреждений не принимаются. В этом плане поднимается вопрос о мере ответственности родителей за здоровье своих детей. Насколько этичен этот вопрос можно обсуждать с родителями и представителями аппарата полномочного по правам ребёнка. И все это на фоне открытой информации о том, что случаев полиомиелита в Ярославской области не отмечается с 1950 года, а Россия с 2002 года имеет сертификат страны, свободной от полиомиелита.

Мы в настоящее время живем в век информационных технологий. Любую информацию, в том числе и медицинскую, можно получить, не выходя из дома, было бы желание. Социальные сети позволяют родителям объединяться в целые сообщества по всей стране, не ограничивающие их рамками районов и регионов. По федеральным каналам показывают случаи серьезных поствакцинальных осложнений (Юлия Самойлова).

На примере официально признанной ВАПП при полиомиелите можно объяснить поствакцинальные осложнения при использовании других живых вирусных вакцин. Например, применяемых для профилактики гриппа, кори, краснухи, паротита, ветрянка. Особенно хотелось бы обратить внимание на эпидемический паротит, осложнением которого является сахарный диабет. Все вышеперечисленные вирусы обладают способностью поражать железистую ткань. Использование этих вакцин по календарю прививок приходится на одно и то же время в течении первого года жизни ребенка.

Учитывая то, что создаваемый специфический поствакцинальный иммунитет не является стопроцентной гарантией защиты от соответствующей инфекции, необходимо обращать большее внимание на поддержание естественной неспецифической резистентности видового иммунитета у ребенка.

Достаточно провести несложное статистическое исследование общей заболеваемости привитых и непривитых детей на основе изучения их амбулаторных карт, чтобы понять, насколько важно учитывать индивидуальный подход к формированию здоровья у каждого ребенка.

Никогда не предпринималось официальной попытки сравнения вакцинированной популяции с невакцинированной, чтобы узнать, какое действие оказывают вакцины на детей и общество. Независимые частные исследования (голландские и немецкие) обнаружили, что привитые дети болеют гораздо больше, чем их непривитые сверстники.

Конечно, проще всего ввести обязательную поголовную вакцинацию, но тогда не потребуется добровольное информированное согласие и все последствия за осложнения будут возложены на государство, а самое главное должен быть достигнут результат этого профилактического направления – улучшение здоровья детей и взрослых. Но на фоне обратной тенденции этого вряд ли удастся достигнуть.

Нельзя полностью отрицать принцип иммунотерапии и иммунопрофилактики. В некоторых случаях это единственный способ исключить или предотвратить патологию. Но подход к нему, как и к любому другому методу медицинского вмешательства должен быть обоснованным, взвешенным и с учётом индивидуальных особенностей каждого пациента, что и требует принцип персонализации медицинских услуг по рекомендациям министерства здравоохранения.