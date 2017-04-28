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ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ИСТИНА?

15:58. 28 апреля 2017 Просмотров - 103 Нет комментариев Опубликовал:



Чтобы объяснить что же такое Истина, я проведу аналогию.

Давайте возьмем листок бумаги и нарисуем двух черно-белых человечков в двухмерном пространстве. Они ограничены листом бумаги, двухмерным пространством и черно-белым существованием.

Теперь возьмем второй листок бумаги и нарисуем тех же человечков, таких же плоских, но уже цветных.

На третьем листе нарисуем их объемными и добавим им пространства. Теперь это пейзаж какой-то части огромного мира. В четвертом случае научим этих человечков искусствам, они могут рисовать, сочинять музыку и мечтать о звёздах.

А теперь давайте подслушаем, что черно-белые человечки из первого рисунка думают о всех остальных.

Про цветных они скажут: "Нууу, у них есть такая штука как цвет". Заметьте, не миллионы цветов, не миллиарды их сочетаний, и не гармония цвета и линий, а всего лишь цвет. Какая-то ненужная черно-белым ерунда. Ведь у черно-белых нет цвета, они лишь могут умствовать о нём.

Что подумают черно-белые об объеме? "У них есть третье измерение. Ещё одна не нужная нам фигня" — скажут они. И правда, зачем двухмерным третье измерение, им и так хорошо.

А что скажут черно-белые двухмерные о четвертом мире? О музыке, о беспредельности, о звёздах, о мечтах? Наверное посмеются про себя всем этим ненужным штукам и пойдут мерить границы своих возможностей, сантиметры своего листа, на котором они нарисованы. Ведь для них это практично.

А теперь посмотрим на четвертый мир. Где люди берут лист бумаги, простой карандаш и рисуют двух человечков, а снизу подпись авторов. И вот уже черно-белые человечки видят эту надпись и пытаются понять, кто их создал. Эти черно-белые могут оперировать только образами своего мира - черно-белого и плоского. И в их воображении рождается другой такой же черно-белый и плоский человечек. Ведь представить цвет, объем и творчество они не могут, это не из их области вообще.

Так вот Истина - это существование стандартной для космоса ситуации, которую мы, черно-белые, понять не можем, потому как не доросли.

В Йоге человека, прикоснувшегося к Истине и постигшего Великую Действительность хоть на секунду, называют "Живая Свобода".

Но что сделал он? Он вдруг смог перестать быть плоским и черно-белым, стал цветным и объемным и осознал возможности, которых у него не было, пока он был плоским и черно-белым.

Попав в действительность, он обрел способность взять в руки карандаши, нарисовать людей и вдохнуть в них жизнь. Т.е. стал творцом. Вышел из пространства ограничений и попал в пространство безграничных возможностей. И теперь может вдыхать жизнь и направлять события из того мира в этот, ведь карандаши в его руках.

Те, кто знали Истину, смогли изменить мир потому, что таково свойство Истины: она даёт силу совершенно иного свойства, чем знают люди. Древние сказки про джиннов, повинующихся чистому сердцу — это не вымысел. "Джью повелевает Фохатом" - говорил Будда. И запрещал своим Архатам являть чудеса сверхспособностей перед профанами, чтобы не порождать фанатизм.

"Истина сделает вас свободными" — говорил Христос, являя чудеса сверхспособностей и обучая этому своих учеников.

"Идеи правят миром" — говорил Платон, обучая своих учеников сотрудничеству с Идеями и силами, которые они дают. Известно, что кроме философии, Платон обучал ещё и сокровенным знаниям, также как Будда и Христос обучали сокровенным знаниям своих учеников.

И вот возникает вопрос, как плоскому чернобелому человечку попасть в мир объемный и цветной, где можно придумывать музыку и мечтать о звездах? Как статью свободными, стать творцом? Как освободится от узости двухмерного пространства и понять, что такое цвет и звук других измерений?

Как стать свободным?

Только Истина сделает вас свободными!

Так что же такое Истина? И как она сделает нас свободными?
Существует классический путь обретения Истины и достижения Свободы. И он один во все времена, хотя частности и термины могут и различаться.

Продолжение следует...


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Источник: http://dmitriyraevskiy.livejournal.com/315710.html
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