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Сравнительные жизнеописания: Сергей Кредов про Николая I и Владимира Путина

14:51. 28 апреля 2017 Просмотров - 83 Нет комментариев Опубликовал:

В рамках “Разведопроса” Сергей Кредов подготовил специальный мини-цикл из выпусков, посвященных сравнительному жизнеописанию известных исторических личностей. В первой части речь пойдёт про Николая I: Сергей Кредов будет проводить исторические параллели и сравнит его с Владимиром Путиным.

Хронометраж выпуска:
0:34 – Притча о историках
2:02 – Николай Первый и его личность в истории России
6:30 – Николай Первый и декабристы
18:46 – И. В. Киреевский и другие литераторы эпохи Николая Первого
38:11 – бюрократия как один из основных связующих столпов царизма, коррупция
45:00 – о роли общественного мнения в эпоху Николая Первого и СССР
49:21 – роль Окуджавы, Высоцкого на формировании личности советского человека

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

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Источник: www.youtube.com

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