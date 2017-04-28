Сравнительные жизнеописания: Сергей Кредов про Николая I и Владимира Путина

В рамках “Разведопроса” Сергей Кредов подготовил специальный мини-цикл из выпусков, посвященных сравнительному жизнеописанию известных исторических личностей. В первой части речь пойдёт про Николая I: Сергей Кредов будет проводить исторические параллели и сравнит его с Владимиром Путиным.



Хронометраж выпуска:

0:34 – Притча о историках

2:02 – Николай Первый и его личность в истории России

6:30 – Николай Первый и декабристы

18:46 – И. В. Киреевский и другие литераторы эпохи Николая Первого

38:11 – бюрократия как один из основных связующих столпов царизма, коррупция

45:00 – о роли общественного мнения в эпоху Николая Первого и СССР

49:21 – роль Окуджавы, Высоцкого на формировании личности советского человека



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru

Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper

Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin

Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/

Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD

Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: www.youtube.com