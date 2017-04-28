Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 апреля 2017

Курды и арабские племена северной Сирии требуют от США установить бесполетную зону для защиты от бомбардировок ВВС Турции, которым всю эту неделю подвергаются провинции Алеппо и Хасека.

Проамериканские курдские и арабские вооруженные формирования «Сирийских демократических сил» SDF угрожают прекратить наступление на столицу ИГИЛ* — город Ракку.

Главы племен обратились к западной коалиции с требованием срочно установить на севере Сирии бесполетную зону, чтобы остановить массированные авиаудары по своим городам и позициям ополченцев SDF, которые наносят турецкие военные самолеты.

Если это не будет сделано, то бойцы курдо-арабской коалиции обещают покинуть позиции, занимаемые ими в ходе наступления в провинции Ракка, чтобы защищать родные селения и города от нападений врага.

В среду о приостановке наступательной операции на Ракку заявило командование курдских Отрядов народной самообороны (YPG), являющихся главной ударной силой «Сирийских демократических сил», прорывающихся к «столице» ИГИЛ под руководством США.

«Вашингтон должен дать нам реальные гарантии, что Турция не будет нападать на наши позиции», — сказал официальный представитель YPG Редур Халил.

Как сообщала «Русская Весна», 25 апреля, турецкие боевые самолеты нанесли авиаудар по генеральному штабу YPG в северной Сирии и курдским военным объектам в иракском районе Синджар. По заявлению курдов, бомбардировками в провинции Хасека были убиты более 20 бойцов YPG.

В турецком командовании утверждают, что в результате авиаударов 25 апреля были убиты 70 «террористов» РПК: 40 членов партии в иракском Синджаре и еще 30 — на северо-востоке Сирии.

Курдские бойцы YPG, убитые авиаударами 25 апреля

Турецкие танки атакуют с земли

Затем тяжелые бои между турками, протурецкими боевиками и SDF завязались на севере Сирии недалеко от границы с Турцией.

Артиллерия Эрдогана и подконтрольные ему бандформирования открыли мощный огонь по поселкам, занятым курдскими отрядами YPG и союзными им арабскими ополченцами в районе Четеле и Дирбесие, в так называемом сирийском Курдистане. Затем турки и бандиты начали танковое наступление в кантоне Африн, но понесли потери от огня SDF и не смогли продвинуться.

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Кремль и Белый дом резко осудили действия Эрдогана

Кремль и Белый дом резко осудили действия Эрдогана, утверждающего, что его армия борется таким образом с террористами — «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

Напомним, что главную партию сирийских курдов «Демократический союз», военным крылом которой являются Отряды народной самообороны YPG, в Турции считают ветвью РПК.

В минобороны Турции объяснили цель своей операции тем, что «боевики сирийской и иракской ветвей РПК активно используют маршруты на севере Сирии и Ирака для переправки в Турцию террористов, оружия, боеприпасов и взрывчатки». Проникшие этим маршрутом члены РПК якобы причастны к нападениям на пограничные заставы, а также к терактам в турецком городе Диярбакыре, объясняет командование.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что Москва и Вашингтон за час были предупреждены о начале авиационных атак, при этом турецкий президент Реджеп Эрдоган в интервью Reuters заявил, что его страна будет уничтожать «террористов» до победного конца.

Уничтоженные объекты YPG на севере Сирии

«Если Соединенные Штаты и коалиция или пресс-секретарь Госдепартамента США могут только сказать: „Мы озабочены, нам грустно!“, то для нас это неприемлемо. Такую реакцию мы не принимаем. Это значит, что они согласны с тем, что делается против нас», — эмоционально озвучила общее мнение командир курдских женских вооруженных формирований (YPJ) Насрин Абдулла.

«Военная акция Турции против курдов показывает, что Турция может быть союзником, но не партнером. Пришло время для стратегического пересмотра американской политики США», — написал в своем официальном микроблоге «Твиттер» директор Совета по иностранным отношениям США Ричард Хаас.

На место бомбового удара ВВС Турции на горе Ксеречокс в сирийской провинции Хасека в тот же день выехал представитель Пентагона, которого встретили командиры YPG и тысячи мирных жителей. В этот же район прилетели два американских военных вертолета. На этом видимая реакция Соединенных Штатов пока и ограничилась.

Офицер коалиции США посетил место турецкого авиаудара в Сирии

По многочисленным заявлениям курдов в СМИ и социальных медиа известно, что от ударов авиации Эрдогана пострадали все основные сирийские и иракские курдские группировки, включая «Пешмергу».

Президента Иракского Курдистана Масуда Барзани обвинили в том, что он знал о готовящейся атаке на своих соплеменников, но, будучи союзником Турции, никого не предупредил.

Сообщается, что связь Korek telecoms, принадлежащая Барзани, пропала во время нападения.

Месть курдов

Курдские отряды YPG и РПК уже начали мстить Анкаре, атаковав военные подразделения и объекты. За несколько дней ополченцы уничтожили на границе несколько танков, 1 джип и не менее 5 военнослужащих.

Напомним, что за последние месяцы SDF во главе с курдами с боями активно продвигались к столице ИГИЛ, освободив множество населенных пунктов.

«Сирийский демократический совет», официально управляющий автономными курдскими и союзными им арабскими анклавами на севере Сирии, заявил, что своим нападением Турция пытается остановить наступление на Ракку и помочь террористам ИГИЛ.

Эрдоган же не раз выступал за то, чтобы Ракку брали не курды, а боевики «вооруженной оппозиции», входящие в силы турецкой спецоперации «Щит Евфрата».

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При подготовке использованы материалы: социальные медиа курдов, eadaily.com, агентства Hawar News и Курдистан-24

*запрещенная в РФ террористическая организация