Сирия, ИГИЛ, последние новости 28 апреля 2017
- 10:57 В курдском ополчении заявили о гибели 17 турецких солдат на севере Сирии.
- 10:40 Сирийские военные отбили у террористов крупное газовое месторождение в Хомсе.
- 08:33 Трамп еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН — Белый дом.
- 08:03 Башар Асад: «У американского президента нет политики».
- 05:34 Кровавый кошмар «Аль-Каиды»: ВКС РФ и «Тигры» уничтожили свыше 1000 боевиков в Хаме (ВИДЕО, ФОТО 18+).
- 04:29 Мощный удар в спину: Эрдоган останавливает наступление коалиции США на столицу ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО).
- 03:00 Химатака под чужим флагом: у сирийского зарина появился «турецкий след».
- Вчера 23:31 В Госдепе США решили изучить сообщения о сокращении военного присутствия России в Сирии.
- Вчера 22:30 Гордимся дружбой с русским народом! — В Дамаске началась акция «Ленточка Победы» — репортаж РВ (ФОТО, ВИДЕО).
В курдском ополчении заявили о гибели 17 турецких солдат на севере Сирии
Курды сообщили о гибели 17 турецких солдат на севере Сирии. На сирийско-турецкой границе продолжаются столкновения курдских формирований с турецкой армией.
Боестолкновения ведутся за кантон Африн в районе деревень Рако (Raco) и Шийе (Şiyê), передает курдское агентство Firat.
«Источник YPG заявил, что 17 турецких солдат были убиты и трое получили ранения. YPG также уничтожили бронетранспортер турецкой армии», — говорится в сообщении.
Ранее в курдском ополчении сообщали об уничтожении турецкого танка, бронетранспортера и машины с радаром в районе города Тель-Абьяд (курдское название Гире Спи).
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Сирийские военные отбили у террористов крупное газовое месторождение в Хомсе
Сирийская армия освободила от ИГ (запрещена в РФ) газовое месторождение в Хомсе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, военные практически полностью вернули контроль над полем Шаэр.
При этом бои в районе продолжаются, однако уже на окраинах.
«Сирийская армия практически полностью вернула контроль над полем Шаэр. Бои продолжаются на окраинах, но саперы уже приступили к обезвреживанию взрывных устройств», — рассказал собеседник агентства.
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Трамп еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН — Белый дом
Администрация США считает одной из заслуг президента Дональда Трампа за первые 100 дней у власти в области внешней политики «изоляцию России в ООН».
«Еще больше изолировал Сирию и Россию в ООН путем успешной дипломатии с председателем КНР Си Цзиньпином», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома о главных заслугах Трампа на посту президента.
В сообщении не уточняется, что именно имеется в виду под «изоляцией в ООН», но ранее в Белом доме в таких же выражениях комментировали голосование в СБ ООН 12 марта по проекту резолюции, который вынесли Великобритания, Франция и США.
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Башар Асад: «У американского президента нет политики»
Геополитические трудности, с которыми сталкиваются Сирия, Иран, Россия и другие страны — свидетельство стремления США к установлению своей гегемонии в мире.
Об этом заявил президент Сирии Башар Асад, пишет Интерфакс.
Он отметил, что угроза отсутствия гегемонии США в мире «угрожает интересам американских экономических и политических элит».
«Вот почему то, что происходит сейчас с Сирией, с КНДР, с Ираном, с Россией и, возможно, с Венесуэлой, нацелено на восстановление американской гегемонии в мире, поскольку они (США – ред.) считают, что эта гегемония сейчас под угрозой», — добавил Асад.
Также президент Сирии заявил, что оценивать внешнюю политику президента США Дональда Трампа бесполезно, поскольку американский президент никогда ее самостоятельно не определял.
«У американского президента нет политики. Есть политические курсы, которые обрисовывают американские институции, контролирующие американское руководство, например, разведывательные службы, Пентагон, крупные нефтяные компании и производители оружия, финансовые институции, в дополнение к некоторым другим лобби, которые влияют на решения США», — констатировал Асад.
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Кровавый кошмар «Аль-Каиды»: ВКС РФ и «Тигры» уничтожили свыше 1000 боевиков в Хаме (ВИДЕО, ФОТО 18+)
Кровавым кошмаром обернулась для джихадистов попытка контратаковать правительственные войска в провинции Хама.
Вечером 25 апреля отряды так называемой «умеренной оппозиции» вместе с террористами «Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»*/«Аль-Каида»*) и «Исламской партии Туркестана» попытались выбить правительственные войска из ранее освобожденных селений Массасна и Залайкията.
Ночью бандиты через социальные сети объявили было о повторном захвате ими этих населенных пунктов, но как оказалось позже, с этим заявлением они крайне сильно поспешили.
Ранним утром следующего дня из данного района стали поступать сообщения, что атака боевиков отбита и селения по-прежнему находятся под контролем правительственных войск. По данным минобороны САР, в ходе наступления бандиты потеряли более сотни человек убитыми и около 220 ранеными.
Также боевики потеряли девять автомобилей, оснащенных крупнокалиберными пулеметами, один танк, четыре БМП. Метким огнем расчета сирийского ПТУР была уничтожена одна бронемашина, переоборудованная под «джихад-мобиль», начиненный взрывчаткой, в результате детонации которой погибло не менее 20 бандитов (см. видео). На этом кошмар боевиков не закончился.
Уничтожение смертника туркмена на джихад-мобиле
Вечером 26 апреля Сирийская арабская армия на севере провинции Хама перешла в новое наступление. При поддержке ВКС России и ВВС САР правительственные войска освободили от бандитов населенные пункты Зор-Махрука и Байда севернее города Халфая, вплотную подойдя к южным окраинам города Эль-Латамна.
Российская и сирийская авиация нанесла удары в глубине обороны боевиков — в окрестностях населенных пунктов Эль-Латамна, Кафер-Зейта и Мурек.
Су-25 наносит удар по боевикам в Хаме, 27.04.2017 г.
Как сообщил «Русской Весне» военный источник, только за одну ночь с 26 на 27 апреля 2017 г., по данным информаторов в рядах боевиков, во время боев за вышеуказанные населенные пункты, потери бандитов составили 517 человек убитыми и около 300 ранеными. Также джихадисты потеряли 29 единиц техники (в т. ч. три танка).
Убиты около 50 полевых командиров боевиков
За эти дни в ходе боев были ликвидированы следующие лидеры боевиков: Абу Айша аль-Ансари (Тунис), Абдулла Абдул Рахман Абу Раби (Саудовская Аравия) Абу Карар аль-Назрани (Саудовская Аравия, «Тахрир аш-Шам») Абу Аюб ал-Туркестани, Ривал Абу Катада Таха, Хуссейн аль-Матар, Абдул Джалили Билял, Мустафа Салех.
Также известно, что ликвидирован один из легендарных главарей группировки «Джейш аль-Изза» Джума аль-Халед (Джума Бесмертный), а также полевой командир Ахмад аль-Раммама Абу Ибрагим. За последние пару недель террористы лишились около 50 полевых командиров.
Часть группировок ежедневно признают свои потери, публикуя некрологи на своих сайтах. Приводим для иллюстрации часть главарей, уничтоженных за последние пару дней.
Убитые главари НВФ «Джейш Аль-Изза», «Корпуса Шама» и «Армии Аль-Насер»
Часть банд отказывается воевать
Примечательным является один немаловажный факт, который наравне с профессионализмом сирийских бойцов и мастерством российских и сирийских летчиков способствовал победе правительственных войск. По информации из социальных сетей, накануне наступления боевиков в окрестностях населенного пункта Байда провинции Хама, ряд группировок отказались подчиняться своему командованию и участвовать в боях.
Свой отказ они мотивировали отсутствием медикаментов, боеприпасов, а также бездарностью своих командиров, из-за которой они бессмысленно потеряли множество «моджахедов» и терпят одно поражение за другим.
Также важной составляющей победы правительственных войск на этом направлении стали разведданные, предоставленные информаторами из различных группировок боевиков. Особенно ценные данные были получены от источников в «Джейш Аль-Изза» и «Ахрар Аш-Шам».
Итогом успешных действий правительственных войск, помимо крупных потерь среди боевиков, стало освобождение территорий, оккупированных бандитами в начале года. Кроме того, джихадисты окончательно потеряли инициативу и уже не способны успешно вести боевые действия на севере провинции Хама, а колоссальные потери в их рядах, может быть, заставят задуматься еще живых боевиков о действующей по всей стране амнистии.
Либо перейти наконец к реальному диалогу с властями, отказавшись от участия в проплаченных из-за рубежа акциях террористов.
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Уничтоженная техника боевиков в Хаме
*Запрещенные в РФ террористические организации
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Мощный удар в спину: Эрдоган останавливает наступление коалиции США на столицу ИГИЛ (ФОТО, ВИДЕО)
Курды и арабские племена северной Сирии требуют от США установить бесполетную зону для защиты от бомбардировок ВВС Турции, которым всю эту неделю подвергаются провинции Алеппо и Хасека.
Проамериканские курдские и арабские вооруженные формирования «Сирийских демократических сил» SDF угрожают прекратить наступление на столицу ИГИЛ* — город Ракку.
Главы племен обратились к западной коалиции с требованием срочно установить на севере Сирии бесполетную зону, чтобы остановить массированные авиаудары по своим городам и позициям ополченцев SDF, которые наносят турецкие военные самолеты.
Если это не будет сделано, то бойцы курдо-арабской коалиции обещают покинуть позиции, занимаемые ими в ходе наступления в провинции Ракка, чтобы защищать родные селения и города от нападений врага.
В среду о приостановке наступательной операции на Ракку заявило командование курдских Отрядов народной самообороны (YPG), являющихся главной ударной силой «Сирийских демократических сил», прорывающихся к «столице» ИГИЛ под руководством США.
«Вашингтон должен дать нам реальные гарантии, что Турция не будет нападать на наши позиции», — сказал официальный представитель YPG Редур Халил.
Как сообщала «Русская Весна», 25 апреля, турецкие боевые самолеты нанесли авиаудар по генеральному штабу YPG в северной Сирии и курдским военным объектам в иракском районе Синджар. По заявлению курдов, бомбардировками в провинции Хасека были убиты более 20 бойцов YPG.
В турецком командовании утверждают, что в результате авиаударов 25 апреля были убиты 70 «террористов» РПК: 40 членов партии в иракском Синджаре и еще 30 — на северо-востоке Сирии.
Курдские бойцы YPG, убитые авиаударами 25 апреля
Турецкие танки атакуют с земли
Затем тяжелые бои между турками, протурецкими боевиками и SDF завязались на севере Сирии недалеко от границы с Турцией.
Артиллерия Эрдогана и подконтрольные ему бандформирования открыли мощный огонь по поселкам, занятым курдскими отрядами YPG и союзными им арабскими ополченцами в районе Четеле и Дирбесие, в так называемом сирийском Курдистане. Затем турки и бандиты начали танковое наступление в кантоне Африн, но понесли потери от огня SDF и не смогли продвинуться.
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Кремль и Белый дом резко осудили действия Эрдогана
Кремль и Белый дом резко осудили действия Эрдогана, утверждающего, что его армия борется таким образом с террористами — «Рабочей партией Курдистана» (РПК).
Напомним, что главную партию сирийских курдов «Демократический союз», военным крылом которой являются Отряды народной самообороны YPG, в Турции считают ветвью РПК.
В минобороны Турции объяснили цель своей операции тем, что «боевики сирийской и иракской ветвей РПК активно используют маршруты на севере Сирии и Ирака для переправки в Турцию террористов, оружия, боеприпасов и взрывчатки». Проникшие этим маршрутом члены РПК якобы причастны к нападениям на пограничные заставы, а также к терактам в турецком городе Диярбакыре, объясняет командование.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что Москва и Вашингтон за час были предупреждены о начале авиационных атак, при этом турецкий президент Реджеп Эрдоган в интервью Reuters заявил, что его страна будет уничтожать «террористов» до победного конца.
Уничтоженные объекты YPG на севере Сирии
«Если Соединенные Штаты и коалиция или пресс-секретарь Госдепартамента США могут только сказать: „Мы озабочены, нам грустно!“, то для нас это неприемлемо. Такую реакцию мы не принимаем. Это значит, что они согласны с тем, что делается против нас», — эмоционально озвучила общее мнение командир курдских женских вооруженных формирований (YPJ) Насрин Абдулла.
«Военная акция Турции против курдов показывает, что Турция может быть союзником, но не партнером. Пришло время для стратегического пересмотра американской политики США», — написал в своем официальном микроблоге «Твиттер» директор Совета по иностранным отношениям США Ричард Хаас.
На место бомбового удара ВВС Турции на горе Ксеречокс в сирийской провинции Хасека в тот же день выехал представитель Пентагона, которого встретили командиры YPG и тысячи мирных жителей. В этот же район прилетели два американских военных вертолета. На этом видимая реакция Соединенных Штатов пока и ограничилась.
Офицер коалиции США посетил место турецкого авиаудара в Сирии
По многочисленным заявлениям курдов в СМИ и социальных медиа известно, что от ударов авиации Эрдогана пострадали все основные сирийские и иракские курдские группировки, включая «Пешмергу».
Президента Иракского Курдистана Масуда Барзани обвинили в том, что он знал о готовящейся атаке на своих соплеменников, но, будучи союзником Турции, никого не предупредил.
Сообщается, что связь Korek telecoms, принадлежащая Барзани, пропала во время нападения.
Месть курдов
Курдские отряды YPG и РПК уже начали мстить Анкаре, атаковав военные подразделения и объекты. За несколько дней ополченцы уничтожили на границе несколько танков, 1 джип и не менее 5 военнослужащих.
Напомним, что за последние месяцы SDF во главе с курдами с боями активно продвигались к столице ИГИЛ, освободив множество населенных пунктов.
«Сирийский демократический совет», официально управляющий автономными курдскими и союзными им арабскими анклавами на севере Сирии, заявил, что своим нападением Турция пытается остановить наступление на Ракку и помочь террористам ИГИЛ.
Эрдоган же не раз выступал за то, чтобы Ракку брали не курды, а боевики «вооруженной оппозиции», входящие в силы турецкой спецоперации «Щит Евфрата».
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При подготовке использованы материалы: социальные медиа курдов, eadaily.com, агентства Hawar News и Курдистан-24
*запрещенная в РФ террористическая организация
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Химатака под чужим флагом: у сирийского зарина появился «турецкий след»
Вслед за Соединенными Штатами правительство Франции опубликовало доклад, посвященный химической атаке в сирийском Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года.
По утверждению Парижа, ответственность за нападение несет Дамаск.
В сирийских лабораториях до 2013 года изготовляли зарин по особой технологии — с применением стабилизатора гексамина.
Франция утверждает, что обнаружила гексаминовый зарин в Хан-Шейхуне, и делает вывод о применении его Сирией.
Возможность того, что смертоносный газ могла добыть и оппозиция, в Париже отвергли.
Кто выпустил зарин из бутылки?
Публикация французского доклада по сирийской химатаке (на 30% превышающего американский — шесть страниц против четырех) была анонсирована заранее, однако большой сенсации не принесла.
Сведения Парижа подразделяются на три группы: об отравляющем веществе, способе его производства и средствах доставки, однако что-то новое Франции удалось найти только по производству.
Полевые исследования в Хан-Шейхуне, контролирующемся группировкой «Джабхат Фатах аш-Шам»* (бывшая «Ан-Нусра»*), позволили установить, что зарин химических атак совпадает по технологии производства с хранившимся до 2013 года в Сирии.
Зарин такого же типа был использован во время химической атаки апреля 2013-го в Саракебе, в которой Франция обвиняет Сирию, а та своей вины не признает.
«Существуют два десятка способов изготовить зарин, — объясняет французский химик Оливье Лепик. — Сирийский — один из них.
Он предполагает получение побочных продуктов в виде кислот. Чтобы молекула зарина сохранялась в стабильной форме, сирийцы используют гексамин, нейтрализующий кислоты и препятствующий коррозии металлов. Это позволяет складировать газ в течение длительного времени».
Но, во-первых, даже некогда изготовленный правительством газ мог потом попасть к оппозиции — как попадало другое оружие. Во-вторых, доступ к этой технологии мог получить кто-то еще, помимо Асада.
Другие утверждения, перечисленные в докладе, заслуживают меньшего внимания, поскольку не учитывают уже давно накопившуюся критику.
Париж утверждает, что только Сирия располагала возможностями для проведения авиабомбардировки Хан-Шейхуна.
Факт соответствует действительности, однако не доказано, что химическую атаку на территории, контролируемой исламистами, проводили с воздуха.
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Версия Ирана
Несколькими днями ранее свою точку зрения на атаку в Хан-Шейхуне сообщил РИА Новости дипломат из Ирана, высказавшийся на условиях анонимности.
По словам чиновника, произошедшее в Сирии представляет собой «совместную провокацию властей Турции и группировки „Джабхат Фатах аш-Шам“».
Следуя логике этой версии, использование зарина определенного способа изготовления (учитывая, что сирийский «секрет» может быть известен) не доказывает вины Башара Асада.
Под сомнением оказывается и часть фактических доказательств, используемых против Сирии, поскольку те были получены от беженцев, оказавшихся на территории Турции.
Турецкие власти одними из первых заявили о вине сирийского лидера за бомбардировку Хан-Шейхуна и потребовали призвать Дамаск к ответу. Когда 7 апреля США нанесли удар по базе Эш-Шайрат, в Анкаре сочли, что «возмездие» недостаточно. По сирийским данным, американский рейд унес жизни девятерых человек, включая детей.
По логике политического противостояния на пространстве Сирии исламисты — естественные союзники властей Турции против курдов, шиитов и алавитов. Ранее Анкару подозревали в сотрудничестве с наиболее опасной экстремистской группировкой Ближнего Востока — ИГИЛ*.
Франция в сирийской войне
Роль Франции в сирийской войне остается неизменной: на протяжении всех шести лет конфликта Париж поддерживает Саудовскую Аравию и Катар.
В 2013 году президент Франсуа Олланд занял по отношению к Сирии более жесткую позицию, чем американский лидер Барак Обама.
Отказ США провести «миротворческую» операцию против Башара Асада испортил двусторонние отношения гораздо больше, чем разразившийся тогда же скандал с прослушкой Елисейского дворца американскими спецслужбами. В Париже затаили обиду на нерешительность Обамы.
Сирийская проблема продолжает омрачать и двусторонние отношения Кремля и Елисейского дворца.
Тогда как Москва поддерживает Сирию, Париж привержен дружбе с нефтяными монархиями Персидского залива, а это злейшие враги Асада.
В 2016 году Франсуа Олланд наградил орденом Почетного легиона наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Найефа, а в 2015 году медаль того же ордена получил глава Qatar Airlines Ахмад аль-Бакер. На этом фоне общего мнения по сирийской проблеме у Москвы и Парижа не складывается.
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* Запрещенные на территории РФ террористические организации.
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В Госдепе США решили изучить сообщения о сокращении военного присутствия России в Сирии
Представитель госдепартамента США Марк Тонер заявил, что Соединенные Штаты изучат сообщения о возможном сокращении военного присутствия РФ в Сирии.
«Честно, я не видел количество (на сколько было сокращены ВС РФ в Сирии — ред.). Это то, на что нам еще стоит посмотреть. Мы видели до этого, что президент (РФ Владимир) Путин говорил о сокращении, но в действительности этого не произошло. Так что сейчас сложно что-либо сказать», — сказал Тонер на брифинге.
По его словам, пока нет таких данных о том, что «произошло значительное сокращение».
Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, выступая в минувшую среду на VI Московской международной конференции по безопасности, заявил, что Россия вывела почти половину своей авиагруппировки, изначально базировавшейся на базе Хмеймим в Сирии.
По словам Рудского, сократить авиагруппировку позволила складывающаяся на сегодня ситуация, когда число террористических формирований в Сирии уменьшилось.
В марте 2016 года президент РФ Владимир Путин принял решение о выводе большей части российской группировки ВКС в связи с успешным выполнением задач.
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Гордимся дружбой с русским народом! — В Дамаске началась акция «Ленточка Победы» — репортаж РВ (ФОТО, ВИДЕО)
26 апреля в Дамасском университете продолжилась начатая в Москве международная акция «Георгиевская ленточка», посвящённая великой Победе над фашизмом (учитывая местные особенности, все же Сирия — это мусульманская страна, организаторами было выбрано название «ленточка Победы»).
Об этом в репортаже «Русской Весны».
В Сирии акция также демонстрирует поддержку совместной борьбы российской и сирийской армий с международным терроризмом.
В организации мероприятия приняли участие Союз сирийских студентов и отделение «Дамаск» российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Акция началась в 11 утра на площади перед медицинским факультетом университета. Интересный факт — на этой же площади в 2012 году оппозиционеры пытались организовать антиправительственные студенческие выступления. Преподаватели университета говорят об этом с грустными улыбками — сегодняшние студенты, вдоволь насмотревшись на последствия «мирных демонстраций», настроены исключительно патриотично.
Многие выпускники сейчас на фронте — получив офицерские звания, воюют в сирийской армии. Есть и павшие смертью храбрых (их называют «шахидами») — к ним особое отношение — в университете висят их портреты, студенты и преподаватели помогают родным погибших.
Несмотря на то, что заранее о мероприятии не объявляли, волонтёры раздали более полутора тысяч лент в течение 30 минут. При этом символов Победы хватило далеко не всем… Российскими журналистами и военнослужащими были также подготовлены листовки с объяснениями цветов и значения «ленты Победы», а также наглядной инструкцией с вариантами ее ношения.
В листовке особо отмечается, что ленточка, являясь символом Победы в Великой Отечественной войне, сегодня в Сирии также «демонстрирует вашу (сирийского народа) поддержку российской армии, которая плечом к плечу с героической сирийской армией борется с международным терроризмом».
В ходе акции нашему корреспонденту удалось взять несколько коротких интервью у студентов университета:
Студенты рассказали, что гордятся дружбой с русским народом.
Первый студент на видео говорит: «Сегодня мы раздаём эти ленточки, потому что гордимся дружбой с русским народом и армией России, и мы благодарны за помощь, которую они оказывают. В эти тяжёлые времена они являются нашими друзьями. И мы как студенты университета благодарим российский народ и правительство России за то, что они борются за справедливость. Это будет записано в истории, что Россия всегда стоит за справедливость».
Студентка добавляет:
«Мы сегодня участвуем в раздаче этих ленточек. Это в честь победы российской армии над немецкими фашистами. Этой раздачей мы также поддерживаем российскую армию, которая помогает нам в это тяжелое время».
Другой молодой человек рассказывает:
«Мы сегодня хотим принять участие в акции совместно с русским народом, который нам помогает».
Студенты-медики благодарят Россию, нашу армию и Владимира Путина:
«Мы, студенты медицинского факультета, благодарим наших друзей, российский народ, русскую армию и всех, кто поддерживает нас, особенно Президента России Путина».
По словам начальника отделения «Дамаск» российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майора Геннадия Рыжова, после Дамаска акция «ленточка Победы» продолжится в других сирийских городах — Алеппо и Латакии.
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