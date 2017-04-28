С паршивой овцы хоть шерсти клок: неплохое выступление зампреда КПРФ

21 апреля на пленарном заседании Государственной Думы ФС России от фракции КПРФ выступил заместитель Председателя партии Д.Г. Новиков. Публикуем текст его выступления.

Уважаемый Вячеслав Викторович!

Уважаемые коллеги!

С этой трибуны звучит много патриотических речей. Но все проверяется практикой. Патриотизм – тоже.

Множество событий напоминают нам о ценности суверенитета страны. «Томагавки», летящие на сирийскую землю, и угрозы США в адрес КНДР показали новое лицо господина Трампа. И это лицо стало вдруг очень похожим и на лицо Обамы, и на лицо Клинтон.

Произошло все это не вдруг. Торговля оружием слишком выгодный бизнес. И его заправилы способны «отрихтовать» любого президента Штатов. Вот и Дональд Трамп уже увеличил оборонный бюджет США на 54 миллиарда долларов. Огромная цифра! Россия же, напомню, вошла в период сокращения оборонных расходов…

Ближний Восток, Латинская Америка или Украина – везде видим последствия агрессивных действий Вашингтона и его союзников. В годы «перестройки» многие посмеивались над словами «американский империализм», говорили о штампах советской пропаганды. Но жизнь показала: причин для смеха не было. Гигантские корпорации жадно рыщут по миру. Именно в их интересах действуют НАТО и правительства многих стран. Глобальный капитал упорно рушит государственные границы. В ход идут не только санкции. Еще недавно это было немыслимо, но теперь даже в Донецке и Луганске рвутся снаряды!

Недавно думская делегация во главе с Владимиром Абдуалиевичем Васильевым побывала в Сирии. Эта страна уже 6 лет сопротивляется попыткам её расчленить и поставить на колени. Вот где остро чувствуешь значение суверенитета.

Судьба Сирии – урок другим. Да, Россия – за нераспространение ядерного оружия. Но как осуждать КНДР при той политике, что проводит Империя со столицей в Вашингтоне? Корейцы не случайно готовы жертвовать многим ради своей Народной Армии. Кстати, сегодня они празднуют 85 лет со дня её основания.

Запад агрессивен, но Россия пока избежала худших сценариев. Избежала благодаря великому советскому наследству, благодаря своему «ядерному зонтику», полученному в дар от Советского Союза.

Никогда наша страна не имела такого влияния в мире, как в период Советской власти. Можно иметь разные взгляды на историю, но отрицать этот факт – значит вообще идти поперек фактов.

Экономическую и военную мощь СССР усиливали идеи равенства, справедливости и дружбы народов. Они гарантировали нам миллионы друзей по всему миру. Эти люди и сегодня остаются друзьями российского народа. Не случайно в эти минуты в Москве открывается совещание тридцати зарубежных партий. Оно обсудит вопросы празднования столетия Октябрьской революции. Завтра вместе с КПРФ они пойдут на Красную площадь к ленинскому мавзолею.

Да, у истоков всех советских успехов стоял человек по имени Владимир Ленин. Завтра – 147 лет со дня его рождения. Это имя известно всему миру. И стыдно за тех, кто внес вчера проект своего гробокопательского закона. Сделать это накануне дня рождения великого человека – признак безнравственности и цинизма.

Авторы требуют перезахоронить тело Ленина. Сколько можно объяснять? Все разговоры о том, что он похоронен «не по-христиански» выглядят странно.

Во-первых, тело Ленина покоится в саркофаге ниже уровня земли.

Во-вторых, православная церковь допускает подобные захоронения – вспомните мощи в пещерах Псково-Печерского монастыря.

В-третьих, нет никаких свидетельств того, что родные Ленина требовали упокоить его тело в каком-то другом месте.

Можно приводить и другие примеры. Но, увы, доводы разума на борцов с прошлым не действуют. У них свои цели. Может быть, заработать сомнительную известность, а может и отвлечь внимание населения от острых социально-экономических проблем.

Договорились до того, что Ленин не является символом эпохи. Только вот уже три десятилетия на него льются потоки лжи, а его имя по-прежнему гордо звучит в числе величайших деятелей России – наряду с Александром Невским, Петром Первым, Иосифом Сталиным.

Любой удар по Ленину — это удар и по нашей истории, и по основам государственности. Почему? Да потому, что Российская Федерация — государство-продолжатель СССР. В основе её международно-правового статуса лежат документы, подписанные рукой Ленина. Наша страна пережила крах империи и гражданскую войну. Затем она родилась вновь и вновь получила международное признание. И вот сегодня вдруг появляются борцы с Лениным, которые бьют по легитимности России. Причем – в условиях противостояния с Западом. Или люди не ведают, что творят, или это их сознательный выбор. Так на чью мельницу льется эта вода?

Более чем сомнительная инициатива в год 100-летия Великого Октября показывает: в России есть силы, заинтересованные в разжигании взаимной вражды, в стравливании между собой жителей страны.

Тридцать лет нас пытаются лишить суверенитета, который достался от СССР. Давят извне и расшатывают изнутри. Тем, кто сидит в этом зале, не стоило бы им помогать.

Один из авторов договорился до того, что из-за тела Ленина в Мавзолее страна не может развиваться!..

Кое-кто действительно мешает стране развиваться. И мы знаем кто. Прежде всего – это политики, которые оправдывают проводимый в стране либеральный экономический курс. Курс, который плодит нищету, углубляет социальный раскол, уничтожает образование и науку. Вместо решения проблем жителям России подбрасывают отвратительные провокации.

Как обеспечить суверенитет в этих условиях? И что такое суверенитет? Наличие своей Конституции? Наличие своего парламента? Громкие заявления политиков?

Нет, суверенитет – это, прежде всего, мощная и независимая экономика, это социальная политика в интересах народа, это сильный и современный оборонный комплекс, развитые образование и культура. Это то, что было в советской стране благодаря Ленину.

Сегодня кризис в России только нарастает. Страна остро нуждается в мобилизации ресурсов, в отказе от сырьевой модели, в высокотехнологичном производстве. Но в феврале в промышленности зафиксирован заметный спад. Наихудшая ситуация в обрабатывающих отраслях. Производство газовых турбин сократилось вдвое, аккумуляторов – на 25, строительных блоков – на 16 процентов.

Наука на нищенском пайке. На 60% снижается финансирование институтов Российской академии наук. Обезглавили и саму Академию.

Задолженность по зарплате растет. Потребление товаров и услуг сокращается. Люди всё туже затягивают пояса, экономят на еде, переходят на более дешёвые продукты. 27 процентов граждан не могут оплачивать услуги ЖКХ. А пресловутый «Платон» продолжает грабить перевозчиков, да и всех остальных.

Число бедных превысило 20 млн. человек. Тут же выросло и число миллиардеров. Переток национальных богатств в карманы олигархов продолжается. А олигархия, чаще всего, плохой защитник национальных интересов. Неслучайно именитый русофоб Збигнев Бжезинский с удовольствием отмечал: когда российская элита держит в американских банках сотни миллиардов, нужно ещё разобраться, чья это элита.

В год столетия сразу двух русских революций стоит помнить о том, что происходит, когда власть не справляется с кризисом.

Хватит придавать сусальный блеск царской России. В начале XX века страна находилась в сильнейшей зависимости от Запада. Европейский капитал контролировал угольную и металлургическую промышленность, нефтедобычу, да и банковскую сферу. Страна играла роль сырьевого придатка. Ее доля в мировом индустриальном производстве не превышала 5 процентов. Активный вывоз зерна сопровождался регулярным массовым голодом, высокой смертностью среди детей.

Царское правительство активно набирало займы. Из финансовой зависимости проистекала политическая. В Первую мировую войну Россия вступила совершенно неподготовленной. Миллионы людей гнали на убой ради интересов банкиров Лондона и Парижа.

Война обострила проблемы и противоречия Российской империи. Февральская революция была неизбежна. По словам монархиста Василия Розанова, «Русь слиняла в два дня. Самое большее – в три».

Но Временное правительство ввергло страну в ещё больший хаос. Государство рассыпалась. От России отпадали не только Польша или Финляндия. Возникли десятки квазигосударственных образований. Открывшийся 8 октября 1917 года I Сибирский областной съезд постановил, что Сибирь должна обладать всей полнотой законодательной, исполнительной и судебной власти, иметь собственную областную думу и кабинет министров.

Либерально-буржуазный проект «февралистов» погружал страну в пучину «русского бунта». Только идеология и воля большевиков спасли Россию. Как писал о Ленине Николай Бердяев, «он остановил хаотический распад России». А вот ещё одна цитата: «…на страже русских национальных интересов стоял не кто иной, как интернационалист Ленин, который в своих постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы протестовать против раздела бывшей Российской империи». Эти слова произнёс великий князь Александр Михайлович.

Да, политика Ленина восстановила единство, целостность и независимость страны. Она стала политикой победы. Была создана вторая по мощи экономика мира. Создано образованное и культурно развитое общество. На многие десятилетия коммунисты защитили суверенитет страны. Великая Победа над фашизмом, полет Гагарина в космос, создание ядерного паритета стали возможны благодаря Великой Октябрьской революции, благодаря ленинскому гению, благодаря ленинско-сталинской модернизации.

Вот у кого нужно учиться. На путях либерально-рыночной экономики, встроенной в мировую капиталистическую систему, России не сохранить свой суверенитет. Эту истину нужно понять всем.

Антисоветизм, антикоммунизм, русофобия – враги государственного суверенитета. Законопроект о перезахоронении тела Ленина – плевок на мнение миллионов людей. Атакующие Ленина, атакуют и Россию, ослабляет её перед лицом внешних и внутренних угроз.

Очернение роли Ленина ведёт к пересмотру всей советской истории, включая Великую Победу 1945 года. А это – путь декоммунизации и десоветизации. Это путь Украины и Прибалтики. Сначала их насильно лишили исторической памяти, а затем танки НАТО оказались в Нарве.

Да, коллеги, с этой трибуны звучит много патриотических речей. Надеюсь, никто не готов отречься от своих слов о великой истории нашей страны. А если так, то пора прекратить антиленинский шабаш. Пора тщательно сберегать памятники советской эпохи. Пора вернуть день 7 ноября в число государственных праздников! КПРФ готовит соответствующую законодательную инициативу. Приглашаем ее активно поддержать!

Новиков Дмитрий Георгиевич,

заместитель Председателя ЦК КПРФ,

Пресс-служба фракции КПРФ

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Источник: ss69100.livejournal.com