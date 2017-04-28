Провокация по-киевски: подрыв машины ОБСЕ – спланированная операция… ВСУ

После теракта на Донбассе прозвучало много громких заявлений и обвинений в адрес народных республик и России. Подрыв автомобиля СММ ОБСЕ привел к гибели американского медика и ранениям еще двух сотрудников миссии – граждан Чехии и Германии. Киев сразу же определил виновных, посочувствовал Западу и призвал Штаты ввести вооруженную миссию на Донбасс. Скорость реакции украинского руководства поражает…

И возникает вопрос: когда и кем был задуман столь удобный для режима Порошенко сценарий? Не успели еще тело американца передать ОБСЕ, а в Киеве уже активизировали обработку сознания западного обывателя и, собственно, руководства. Глава украинского Минфина с грустью заявил, что Украина больше нуждается в военной поддержке и сохранении антироссийских санкций, чем в финансовой помощи. Посыл легко читается.

Изолируйте Россию, дайте больше вооружения, введите вооруженных наблюдателей под эгидой ООН и перекройте для ЛДНР все пути отступления. Вот так, одним махом, можно блокировать неподконтрольные Киеву территории и вынудить дончан сдаться на волю победителя. С этой целью ВСУ и диверсионные украинские группы продолжают накалять обстановку в регионе, создавая образ злобного и жестокого сепаратиста.

Руководству народных республик подобные эксцессы не нужны. Наблюдатели ОБСЕ худо-бедно, но все же обеспечивают подобие порядка и мира в регионе. Украинским воякам сложней разгуляться, даже в условиях тотального контроля Запада за сотрудниками миссии. Александр Захарченко по этому поводу заявил: «Мы всегда говорили о том, что безопасность сотрудников миссии — один из наших приоритетов. Однако мы не в силах предотвратить все агрессивные действия с украинской стороны».

Убийство иностранных граждан на территории Донбасса – просто возможность втянуть во внутриукраинский конфликт третьи силы, чтобы повысить планку до международного уровня. Доказательства вины Киева в данном преступлении буквально лежат на поверхности.

1. Саперы народных республик до сих пор занимаются разминированием территорий, на которых ВСУ и ДРГ устанавливали мины, «растяжки» и фугасы. Кроме того, ВСУшники даже не вели учет установленных мин и не имеют на руках полных карт минных полей.

2. ВСУ препятствуют расследованию на месте подрыва машины ОБСЕ, продолжая обстреливать место подрыва, желая уничтожить улики.

3. Подрыв машины ОБСЕ произошел «очень удобно»: глава европейской демократии Федерика Могерини собиралась с визитом в Москву. Правда, столкнуть лбами Евросоюз и Россию не удалось. Лавров и Могерини сошлись во мнении, что трагический инцидент нужно тщательно расследовать и не допустить политических провокаций.

4. Единственная радость – разговор Порошенко с Тиллерсоном, который, наконец-то, снизошел до украинского президента. Идеальный шанс, чтобы внушить ему мысль о взятии Донбасса под контроль войсками ООН. Сразу отметился и Марк Тонер, представитель Госдепа, заявивший, что Россия должна повлиять на сепаратистов и обеспечить «ощутимое, подтверждаемое и необратимое улучшение безопасности».

5. Добавьте сюда и полученную информацию об обнаружении саперами на месте теракта наблюдательного поста украинской ДРГ, а также 2 противотанковых мин ТМ-62 и ловушки с осколочной гранатой РГД-5. На следующий же день украинская диверсионная группа была обнаружена в окрестностях села Сокольники, что расположено примерно в трех километрах от места взрыва.

6. В пользу заранее спланированной провокации говорит и тот факт, что заранее оговоренный с ЛНР безопасный маршрут миссии ОБСЕ пролегал по асфальтированной трассе, но сотрудники почему-то приняли решение съехать на второстепенную грунтовую дорогу. Без согласования и предупреждения народного ополчения. И после сообщений о возросшей активности украинских ДРГ в этой зоне?

После провала блокады ЛДНР Порошенко утратил рычаги давления на непокорные территории. Теперь остался только жесткий «силовой» вариант и ставка на разовые диверсионные акции в регионе. Да, подрыв машины ОБСЕ не был первой акцией украинских диверсантов. И до этого инцидента международные наблюдатели неоднократно попадали под обстрел ВСУ.

И давно уже не секрет, что в СБУ создан спецотдел, занимающийся организацией диверсий и терактов на территории ЛДНР и России. Его куратор – глава департамента контрразведки СБУ полковник Сандурский, с позывным «Хутор». Вот и спланировали… операцию, насколько ума хватило, и подставились сами.