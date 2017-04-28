Проект «Балканы» в действии: чего добивается Запад?

Чего добивается Запад на Балканах? Как минимум – подмять под себя балканский регион, но как максимум – перекроить границы, чтобы претворить в жизнь великоалбанский проект. Голословные обвинения России в попытках дестабилизации положения в Юго-Восточной Азии не что иное, как шумовая информационная завеса. Отсюда и поддержка Косово, принятие Черногории в НАТО, наведение смуты в Сербии и Македонии.

Главное уже сделано – Югославии как государства, способного противостоять геополитическим амбициям Запада, больше не существует на политической карте мира. Первый этап цивилизационной авантюры США завершился успешно при пособничестве Европы.

Теперь осталось разобраться с тем, что осталось. Прямо как в той притче про старика и сыновей, пытающихся разломить веник: в единстве было не сломать, но по одному прутику – легко. И отправляет теперь НАТО в регион свои войска, расшатывает основы стабильности, нагнетает обстановку.

Сегодня «час пик» в Черногории: народ протестует в Цетине.

В Цетине сегодня пройдет заседание парламента по вступлению страны в НАТО. На акцию протеста перед парламентом собрались человек шестьсот. Они скандировали «Позор!», «Воры!», «Предательство!», выкрикивая имена депутатов, голосующих за вхождение в Альянс, сопровождая каждое имя свистом и проклятьями.

Само собой, в пользу НАТО высказалась Демократическая партия Мило Джукановича (большинство в парламенте). Оппозиция требует проведения референдума, но она в меньшинстве. Мнение черногорского народа правящую власть не интересует. Задачи Западом поставлены, приходится выполнять, пусть и в ущерб национальным интересам. Хотя, какие могут быть интересы у коррупционеров и нацпредателей?

Черногория необходима Альянсу только по одной причине: усиление контроля НАТО над балканским регионом благодаря географическому положению этой страны. Можно не сомневаться, что Черногория вступит в организацию. Всего-то и нужно, чтобы правящая коалиция одобрила протокол простым голосованием.

Македония: политический кризис

Полиция со щитами и спецоборудованием рассредоточилась перед парламентом в Скопье, блокируя все ходы и выходы. В здание ранее в знак протеста проникли общественные активисты движения «За единую Македонию», учинив в зале заседания беспорядки.

Причина недовольства: избрание спикером парламента члена албанского Демократического союза за интеграцию Талата Джафери, который представляет интересы этнических албанцев.

Албанцы составляют около четверти двухмиллионного населения страны и проживают на границе с Албанией и Косово. Они требуют признать албанский государственным языком, и выступают за автономию албанских районов республики. Европейские политики их в этом активно поддерживают, оказывая давление на македонские власти: угрожают санкциями, и ставят под вопрос дальнейшую евроинтеграцию Черногории.

И, наконец, Сербия.

Белград вызвал недовольство на Западе своими отношениями с Кремлем и нежеланием вступать в НАТО, желая сохранить военный нейтралитет. Военно-техническое сотрудничество с Россией также вызывает беспокойство у западных элит, заставляя задуматься о судьбе Косово. Белград так и не признал Косово независимым государством, как и сербы, проживающие в Приштине. Все же надежда восстановить целостность страны еще остается.

Но на кону дальнейшее переустройство Балкан, значит, Запад продолжит подогревать экспансионистские настроения среди албанцев. Албанский национализм остается, по сути, последней идеологией на Балканах. «Великая Албания» грезится многим, и зыбкий мир под угрозой. Территориальные претензии албанцев могут подтолкнуть регион к новой войне, что опять же сыграет на руку Западу. Главное – взять регион под контроль.