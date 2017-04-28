Ответственное государственное управление, а не «госуслуги»

Приближается 1-е мая — День международной солидарности трудящихся. Солидарности в противостоянии кому? Известно: «всем паразитам трудящихся масс». Впереди — 9 мая, а затем, почти через год — выборы президента. Значит, стоит вспомнить, за что воевали наши предки, а также подумать, за что стоит голосовать через год на выборах.

Итак, поздравляю с предстоящими праздниками — Днем международной солидарности трудящихся и Днем Победы!

А вместо индивидуальных пожеланий (каждому читателю) — пожелание коллективное — всем нам вместе. А именно — тезисы к выборам президента России в 2018-м году по восстановлению в стране ответственного государственного управления.

Одновременно эти мои тезисы — затравка ко второму раунду (предполагается в мае; первый же — прошел в рамках МЭФ 31 марта т.г., см. «К единству в действии») переговорного процесса по выработке единой платформы национально ориентированных сил к предстоящим президентским выборам.

Уважение к тем, кто жертвует собой

Кроме теоретиков и практиков госуправления, ведущих неторопливые научные и политические дискуссии, есть еще и те, кто в прямом смысле жертвует своими жизнями ради страны, ради восстановления ответственного государственного управления в интересах народа. Из уважения к ним, начну не с системно (по моему мнению) первых позиций, но с того, за попытки реализации чего наших граждан сегодня преследуют. Члены ИГПР «ЗОВ» * Барабаш, Мухин, Парфенов, Соколов находятся уже почти два года под арестом в ожидании приговора суда, по сути, за попытку организации референдума об ответственности власти перед народом. Не во всем разделяя их идею, но поддерживая общую направленность и намерения, на первое место вынес бы три вопроса:

— свобода и реализуемая процедура общенародного референдума, без права законодателя и каких-либо еще органов государственной власти ограничивать право граждан выносить на референдум любой вопрос, отнесенный Конституцией к ведению Российской Федерации;

— пресечение узаконенной безответственности (ненаказуемости) и бесконтрольности президентов; право общества оценивать деятельность всех без исключения высших должностных лиц государства и ответственность их по результатам этой оценки по закону;

— расширение компетенции суда присяжных, в том числе, на дела по экстремизму и терроризму (под что пытаются подвести этих подсудимых), на вопрос о выборе предварительного заключения как меры пресечения сверх календарного месяца (иначе можно так годами держать людей в заключении без приговора суда), а также на дела сравнительно небольшой степени тяжести — начиная с тех, за которые может быть назначено наказание год заключения. У меня нет сомнения в том, что честно сформированный суд присяжных четверку Барабаш, Мухин, Парфенов, Соколов уже давно бы оправдал.

Не с чистого листа

В целом нет необходимости к каждым новым выборам вновь «изобретать велосипед» — все главное в части необходимости и механизмов восстановления в России ответственного государственного управления уже было сказано ранее, в т. ч. на предвыборной пресс-конференции в «Росбалте» в 16 февраля 2012 года (участвовали С.Бабурин, Г. Зюганов, В. Овчинский, А. Ющенко и я — Ю. Болдырев), и необходимо лишь:

— подтвердить неизменную приверженность этим позициям;

— продемонстрировать широкое согласие национально ориентированных сил в отношении ключевых позиций;

— дополнить самым актуальным и акцентировать внимание на важности этих позиций для решения наиболее насущных вопросов жизни людей.

Ради чего все?

Цель и смысл всех предлагаемых действий и изменений — восстановление ответственного перед народом эффективного государственного управления, нацеленного на развитие страны и пресечение препятствующих ему паразитизма, произвола, бесконтрольности и безнаказанности власти и круга к ней приближенных. По существу, речь о законной и легальной, но революции — антипаразитической, антиолигархической и антибюрократической. И потому далее сначала — ответы на самые злободневные вопросы сегодняшней жизни России, и лишь затем — общие вопросы государственного устройства.

Солидарный ответ алчному олигархату

Итак, несколько актуальных тезисов — ответов на вызовы со стороны унии бесконтрольной власти и олигархата:

Вниманию жителей московских «морально устаревших» домов и далее всех-всех: запрет на конституционном уровне на любое изъятие личной собственности гражданина (жилье и т. п.) иначе, нежели на основании действительно общественных нужд, при жесткой фиксации недопустимости уже никогда (как минимум, в течение ста лет) какой-либо приватизации и любого коммерческого использования объектов (включая земельные участки под домами), изъятых у граждан под предлогом общественных нужд — ответ на практику выселения людей из Имеретинской долины перед Олимпийскими играми в Сочи, с последующей коммерциализацией изъятых участков, а также на нынешние попытки выселять жителей Москвы и далее всей России из их квартир под предлогом «реновации». Вниманию «дальнобойщиков»: запрет на конституционном уровне привлечения к сбору налогов и любых налогоподобных платежей частных коммерческих структур — исключительно силами органов государственной власти, с направлением всех собранных средств в бюджеты — ответ на удушение автоперевозчиков с помощью частной системы «Платон». Всем, кому надоело, что на каждом шагу «стригут и доят»: запрет на конституционном уровне на принуждение граждан и юридических лиц для реализации своих прав к вступлению во взаимоотношения с частными коммерческими структурами, обязательная доступная альтернатива в лице органов госвласти и государственных, не подлежащих приватизации некоммерческих предприятий и организаций. Это ответ на засилье в системе ОМС частных страховых компаний, через которые пропускаются государственные средства; частные управляющие компании в системе ЖКХ; частные страховые компании в системе ОСАГО, теперь еще и не обязанные выплачивать ущерб, но имеющие право на аффилированных СТО ремонтировать пострадавшую автомашину «в натуре»; частные землеустроительные организации и бюро технической инвентаризации, без которых не оформить уже имеющиеся права на землю и имущество; частные нотариусы, к оплате услуг которых государство принуждает, например, при оформлении согласия супруга на куплю-продажу недвижимости и оформлении долевой собственности; частные коммерческие банки, в которых предприятия обязаны держать оборотные средства, и которые в этих банках регулярно пропадают… Всем, кому надоел обман и кто понял бесполезность изучения этикеток фальсифицированных продуктов питания: законодательный возврат к ГОСТам на продукты питания (по аналогии с Белоруссией), жесткое уголовное наказание за фальсификацию продуктов питания и лекарств. Фермерам, пытавшимся идти с челобитной в Москву. Возврат к лозунгу столетней давности: право на землю — тем, кто не ней трудится. Пресечение формирования земельных латифундий и изъятия земли у крестьян и фермеров. Снятие необоснованных ограничений на содержание скота и т. п. Законодательное (если потребуется — конституционное) приоритетное поощрение, включая господдержку, кооперативных форм сельскохозяйственного производства над формами корпоративными — частным капиталом, использующим наемный труд, тем более, труд завозимых из-за рубежа безропотных и бесправных гастарбайтеров. Жесткое регулирование миграции — в интересах общества, а не частного капитала. Жителям Воронежской области, сгоняемым с земли ради развертывания добычи никеля: никакие коммерческие интересы частных компаний не могут выдаваться за «общественные» нужды. Разрешение на добычу полезных ископаемых в обжитых районах в случаях, когда это меняет условия жизни местного населения — только и исключительно с его согласия, выраженного всеми без исключения гражданами в письменной форме (то есть, каждого без исключения нужно коммерчески заинтересовать). Кроме случая, когда потребность в ресурсах носит не коммерческий характер, а стратегический (оборонной промышленности не хватает никеля или молибдена и т. п.) — тогда именно по схеме решения вопроса для общественных нужд, но на сотню лет вперед без права приватизации и коммерческого использования объектов. Вниманию пострадавших от автогонок «золотой молодежи». Введение и закрепление на конституционном уровне скандинавского принципа не равных штрафов, но штрафов равно чувствительных — в зависимости от стоимости автомобиля и суммарного дохода семьи. В случае смерти человека из-за ДТП в связи с грубым нарушением ПДД, рассмотрение убийства не как по неосторожности, но как умышленного (по аналогии с недавним прецедентом пожизненного заключения «гонщиков» в Германии). Если оказались в финансовом тупике — не торопитесь расставаться с жизнью: конституционный запрет на ростовщичество как втягивание в заведомо кабальные сделки. Амнистия гражданам, втянутым в кабальные сделки (с «микрофинансовыми организациями» и т. п.) и уголовное преследование лиц, втягивающих граждан в кабальные сделки, а также всяких «коллекторов».

Какая власть все это сделает?

Референдум. Не просто расширение права народа на референдум, но и трактовка действующей конституционной нормы (а затем и ее корректировка в новой Конституции): «Высшим непосредственным выражением власти народа являются референдумы», и лишь затем — свободные выборы. Всякая попытка ограничения перечня вопросов, которые можно выносить на референдум, препятствования организации и проведению общенационального референдума — приравнивать к попытке узурпации власти и измене Родине (народу). Президент. Чтобы государство не разлагалось по пословице «Рыба гниет с головы»: президент — не абстрактный и безответственный «гарант Конституции», но ответственное перед народом высшее должностное лицо государства — подконтрольное, подотчетное и наказуемое. Право меньшинства в 20% депутатов каждой из палат парламента инициировать и организовывать парламентское расследование, включая расследование действий президента, если есть основания предполагать какую-либо корыстную заинтересованность в пользу близких, друзей, аффилированных компаний. Обязанность президента давать показания комиссии по расследованию. Уголовная ответственность за дачу ложных показаний. Реализуемая процедура импичмента — должна быть не сложнее, чем процедура уступки части суверенитета России (территории, вступления в межгосударственные объединения и т. п.). Гарантированная сменяемость власти — пост президента занимать не более двух сроков по шесть (а лучше сократить до 4) лет за всю жизнь. Правительство. Отказ от лицемерной схемы «добрый царь, но злые бояре». Президент — глава исполнительной власти, без «мальчика для битья» в лице председателя правительства — как на деле лишь «зама по хозяйству». Формирование правительства (под непосредственным руководством президента) с публичным обсуждением каждой кандидатуры в Думе, с публичным объяснением президентом оснований для назначения министра вопреки мнению Думы — при полной личной ответственности президента за действия министра, назначенного им вопреки мнению Думы. И никаких «государственных услуг» — только функции, полномочия и ответственность. Суд. Для восстановления системы народовластия и народного представительства ключевая проблема — безнаказанность фальсификаций на выборах. Отсюда: судебная система — первый приоритет. Ключевое звено: суд присяжных — радикальное расширение компетенции, снятие ограничений; в том числе, распространение компетенции на споры о незаконных действиях и фальсификациях на выборах и референдумах. Пресечение произвола с протоколами судебных заседаний — полная аудио и видео фиксация и точное стенографирование (расшифровка) — обязательное приложение к протоколам этих основных первичных документов судебного слушания, право на замечания и дополнения сторон к протоколам. Пресечение манипулирования списками коллегий присяжных заседателей и радикальное расширение количества составов преступлений, по которым подсудимый вправе выбрать суд присяжных. Ограничение практики и даже теоретической возможности засекречивания судебных процессов — жесткое требование засекречивания исключительно того, что действительно представляет гостайну; но с оформлением как секретного приложения к несекретному судебному делу; введение уголовной ответственности за незаконное и, соответственно, необоснованное засекречивание материалов судебных дел, а также за незаконное ограничение допуска к ним (ДСП**). Дума. Расширение компетенции (прежде всего, полноценная контрольная функция) и свобода воли парламента как собрания народных представителей. Роспуск Думы — исключительно при невозможности сформировать коалицию большинства. При иных неразрешимых конфликтах с президентом, по инициативе президента — исключительно перевыборы одновременно и Думы, и президента. Независимый контроль за властью. Возврат к исходной конституционной процедуре (без участия президента) формирования руководства Счетной палаты и ее роли как высшего независимого контрольного органа, контролирующего не второстепенные (по сравнению с властью) предприятия и организации, но непосредственно высшую власть, работающего публично и представляющего всю информацию по результатам контроля Парламенту и напрямую обществу. Совет Федерации. Формирование СФ как полноценной верхней палаты парламента (без включения представителей исполнительной власти) из числа реальных региональных лидеров по двухмандатной системе — как формировался в 1993-м году первый выборный Совет Федерации. Суверенитет. Никакого приоритета в России международных договоров над национальным законодательством. Вместо этого:

— обязательность лишь ратифицированных международных договоров, но не выше Конституции и конституционных законов и исключительно на взаимной с партнером основе (не допускающей, например, односторонних «санкций» Запада против России, при сохранении иных наших обязательств);

— исключение «общепризнанных принципов и норм международного права» — только закрытый перечень признанных Россией путем ратификации соответствующих конвенций;

— категорический конституционный запрет на передачу без общенационального референдума каких-либо территорий, включая акваторию моря, иным государствам, а также запрет на какое-либо «совместное освоение» территорий с государствами, претендующими на эти территории — актуально для Южных Курил;

— конституционный запрет на вывод из под полной юрисдикции России каких-либо территорий страны, а также спорных вопросов по земле, природным ресурсам и недвижимому имуществу на территории России; пресечение ТОРов*** - как покушения (под предлогом интересов развития) на полноту юрисдикции и действия законов России.

Выборы. Ключевой вопрос — финансирование избирательных кампаний и управление СМИ — выведение партий и кандидатов (депутатов) из зависимости от банковско-финансовых структур и «административного ресурса». Гарантирование равных условий достаточного для ведения избирательной кампании доступа к массовым СМИ партиям и кандидатам, при уголовном преследовании за использование средств и ресурсов корпораций и скрытых источников финансирования. Обязательность публичных дебатов для кандидатов — участников выборов, при уголовном преследовании (судом присяжных) за дачу ложных показаний**** на дебатах. Федерализм. Возврат субъектам Федерации полных прав на самостоятельное формирование своей системы власти, полномочий и налоговых источников финансирования, без принуждения к массовому обращению к «центру» за помощью. Местное самоуправление. Формирование полноценной системы местного самоуправления, с собственными источниками финансирования полномочий, при тотальном пресечении всей мощью государства криминализации этой сферы. Законодательно закрепленное поощрение производственной и потребительской кооперации на местном уровне и традиций солидарной экономической деятельности (кооперация, артели и т. п.). Пресечение какой-либо приватизации общественного пространства. Пресечение конфликта интересов и клановости. Каждый случай назначения близкого родственника высокопоставленного политика и госчиновника на высокую и высоко оплачиваемую должность (вице-президент госкорпорации, банка и т. п.) — предмет публичного рассмотрения в парламентской комиссии по расследованию, с правом инициирования уголовного расследования и передачи дела на рассмотрение суда присяжных. Запрет политических репрессий. Отмена (корректировка) 282-й («русской») статьи УК РФ — законодательное закрепление невозможности и недопустимости осуждения по ней за критику власти и государственного устройства, а также за пропаганду национальных движений, в поддержку и защиту прав представителей различных национальностей, в том числе, прав русских и русского народа.

Суверенному государству — национально ориентированное экономическое регулирование

Экономические регуляторы — исключительно органы государственной власти. Никаких «учреждений с особым статусом», «саморегулируемых организаций» и т. п. Суверенная финансовая система под управлением ответственного Центрального банка как органа государственной власти, вписанного в систему исполнительной власти и нацеленного на реализацию государственной стратегии экономического развития. Признание ратификации присоединения России к ВТО без общенародного референдума и даже без официального перевода всех существенных документов на русский язык анти-конституционным. Фиксация на конституционном уровне обязательного полного национального контроля за природными ресурсами, включая минерально-сырьевую базу, национальный контроль за нефтегазовым сервисом (геологоразведка, обустройство месторождений и т. п.), лесными и водными ресурсами. Запрет на приватизацию лесных и водных ресурсов. Ограничение продажи за рубеж не переработанных природных ресурсов: на первом этапе — повышением экспортных пошлин, при одновременном снижении внутренних налогов. Затем — конституционное ограничение продажи за рубеж не переработанных природных ресурсов, стимулирование их максимальной переработки внутри страны и приоритетного использования ресурсов для внутреннего развития. Фиксация на конституционном уровне отказа от срока давности по противозаконным сделкам со стратегическими ресурсами и соответствующими компаниями. Расторжение притворных кредитно-залоговых аукционов и привлечение к ответственности их организаторов и участников. Конституционная запись об обязательном прямом государственном управлении естественными монополиями. Некоммерческий статус естественных монополий и соответствующих госкорпораций; оплата труда их руководителей как высокопоставленных госслужащих, без «золотых парашютов» и т. п. узаконенного воровства. Отмена срока давности по привлечению к ответственности за нарушения закона при организации и проведении приватизации госсобственности. Запрет на конституционном уровне допуска к госуправлению и управлению какой-либо госсобственностью для лиц, признанных виновными в нарушении закона при организации и проведении приватизации госсобственности. Государственное стратегическое планирование развития. Поощрение экономической деятельности исключительно соответствующей национальным интересам научно-технологического развития. Фиксация на конституционном уровне недопустимости использования ресурсов государства для развития экономик других государств на невзаимной основе, включая хранение резервов в валютах и долговых обязательствах иностранных государств. Никаких безответственных и кабальных (сверхдолгосрочных, да еще и с предварительным проеданием оплаты) сделок по поставкам наших природных ресурсов за рубеж, тем более, с какой-либо «коммерческой тайной» — на это должен быть жесткий конституционный запрет. Никто не вправе распоряжаться судьбой детей и внуков — оставленными нами им природными ресурсами они распорядятся сами. Установление на конституционном уровне минимума (в долях от ВВП и средств бюджетов разных уровней) необходимых государственных расходов на науку, образование, здравоохранение и культуру — как основу будущего развития.

Переходный период

Все выше изложенное — не рецепт счастья, но минимально необходимые условия для успешного национального развития.

Не все может быть реализовано сразу. Что-то потребует внесения изменений в Конституцию, а что-то — и принятия новой Конституции.

Значит, во-первых, подготовка и принятие Конституционного закона о Конституционном Собрании — органе, уполномоченном разработать новую Конституцию.

Во-вторых, подготовка и проведение тех минимально необходимых поправок в Конституцию, которые приведут ее и, прежде всего, систему государственного управления в соответствие с Основами конституционного строя — создадут описанные выше механизмы ответственности - подконтрольности, подотчетности и наказуемости власти.

В-третьих, на этапе до внесения изменений в Конституцию, использование имеющихся полномочий президента для корректировки экономической и социальной политики — в направлении:

— ре-индустриализации страны,

— стимулирования промышленно-технологического развития;

— пресечения нынешней «оптимизации» социальной сферы.

А также пресечение наиболее вульгарных и опасных проявлений склонности бесконтрольных и безнаказанных властей к злоупотреблению своим положением и деятельности в интересах близких и родственных бизнесов. Включая масштабную «уплотнительную» застройку в городах, и необоснованные по масштабам (в Москве) сборы на «капитальный ремонт», а теперь еще и насильственную по отношению к жителям «реновацию» жилого фонда; обирание «дальнобойщиков» системой «Платон», сомнительные сделки госкорпораций с панамскими и прочими офшорами в интересах «виолончелистов» и деятельность сомнительных «благотворительных» фондов в интересах высших должностных лиц; щедрое финансирование из бюджета «Роснано», «Сколково» и приближенных к нынешним властям псевдо научных учреждений, в ущерб базисным академическим научным учреждениям и т. п.

Угроза разрастания войны

Нынешний уже практически военный («гибридно-военный») период накладывает на ситуацию особый отпечаток. О военном строительстве расскажут специалисты. Мне же приходится констатировать, что экономика страны к этому совершенно не готова — нужно ее срочно разворачивать на самодостаточное промышленно-технологическое развитие. И важно подчеркнуть: если ситуация будет ужесточаться, значит, придется включать более выраженные мобилизационные элементы (в том числе, в экономике), а также механизмы более жесткой ответственности на всех этажах власти. Пресекать даже малейшие проявления коррупции (пока же она, как известно — пышным цветом). Готовиться к этому надо заранее.

Если не синьор-помидор, то кто?

И никакого вождизма — идей о «незаменимости» того или иного лидера. Каждый человек уникален, кому-то — близок и дорог. Но систему государственного управления строить — как выражено национальную и командную. И не только на переходный период, а навсегда — на весь сколько-нибудь обозримый на перспективу период жизни и борьбы за право жить и развиваться на своей земле наших детей, внуков и правнуков.

* ИГНП «ЗОВ» — Инициативная группа по проведению референдума «За ответственную власть».

** ДСП — гриф «Для служебного пользования».

*** ТОР — Территория опережающего развития (полное название Территория опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации, сокращённо ТОСЭР) — экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.

**** Так в авторском тексте. В соответствии с действующим законодательством РФ показания дают на допросах у дознавателя, следователя и в суде участники уголовного или гражданского судопроизводства, которые должны быть письменно под роспись предупреждены об ответственности за отказ от дачи показаний или за дачу заведомо ложных показаний.