Открытое письмо Президенту Д.А. Медведеву от бывшего министра геологии СССР (2011 год)

Бывший министр геологии СССР Е.А. Козловский отказался принять Почетную грамоту Президента РФ в знак протеста против политики, проводимой сегодня в стране.

Президенту Российской Федерации

Д.А. Медведеву

Господин Президент!

Меня поставили в известность, что Вы своим Распоряжением от 02 февраля 2011 года наградили меня Почётной грамотой Президента Российской Федерации за заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную работу.

К сожалению, я не могу принять указанную Почётную грамоту по следующим соображениям.

Во-первых, в этот же период Вашим указом был награждён высшим орденом России – орденом Андрея Первозванного предатель моей Родины – СССР, её разрушитель и изменник Горбачёв. Сам процесс его награждения мы, ветераны, рассматриваем как издевательство над нами, прошлой историей нашей страны – СССР. Ваш поступок вызвал недоумение и не может быть оправдан ни с какой стороны! Вместо объединения народа в этот трудный для России период, Вы внесли «яблоко» раздора, совершили не поддающийся осмыслению поступок в угоду западному миру, бойко «отпраздновавшему» 80-летие предателя дела, которому он якобы служил!

Во-вторых, в связи с моим 80-летием Учёный совет Российского Государственного геологоразведочного университета, профессором которого я являюсь, представил меня, в соответствии со статусом ордена, к награждению орденом «За заслуги перед Отечеством» второй степени, оценив моё личное участие в укреплении минерально-сырьевой базы СССР-России, многолетнюю результативную работу на Дальнем Востоке и на посту Министра геологии СССР (1975-1989). Так совпало, что крупные открытия многих видов полезных ископаемых приходятся на указанный период моей деятельности. Для меня мнение моих коллег является высшей моральной наградой!

И я искренне благодарен научному сообществу за столь высокую оценку моей деятельности! А наградили или нет – это второй вопрос!

У нашей власти чувствуется большая приверженность к «артистическому миру», и Вы часто изволите с их представителями встречаться. Но я не помню случая, чтобы Вы встретились с людьми Дела и по-деловому обсудили стратегические вопросы развития экономики страны, проблемы организационного и технического совершенствования.

Кстати, я пользуюсь случаем, чтобы напомнить Вам, что «сырьевая экономика» зародилась не в советское время, как Вы уверяете, а именно в годы так называемой перестройки. Вы подчеркнули: «Зависимость нашей экономики от сырья возникла не в то время, когда Путин был президентом, а уже 40 лет назад. Чтобы это изменить, требуется длительное время». Так вот, 40 лет назад (в 1970 г.) доля топливно-энергетических товаров в структуре экспорта СССР составляла 15,7%. Эти же товары в структуре российского экспорта в 2008 г. составляли 67,8% (!).

Но дело в том, что в те времена экспорт машин и оборудования составлял 21,5% (в 2008 г. – 4,9%), продовольствия и сельскохозяйственного сырья 8,9% (в 2008 г. – 2%). Прежде чем лечить больного, как известно, надо поставить правильный диагноз! Произошло это потому, что большая часть промышленно-производственного потенциала, унаследованного от СССР, практически развалена в результате бездарного управления экономикой России!

Я естественно против бытующего в высших слоях государства мнения о том, что наша вина в том, что у России «сырьевая экономика». Я считаю, что это великое преимущество, дар свыше! А вот умение использовать эту экономику легко заработанных (в первую очередь, нефтяных) денег для прорыва, технологического совершенствования государства – это задача руководства страны. На этом «оселке» проверяется его умение государственногоуправления и уровень профессионализма! Не в этом ли главный корень наших бед в течение двадцати лет?!

Что же касается перспектив минерально-сырьевого комплекса (МСК), то они сейчас крайне низки. Одной из главных причин тяжёлого положения состояния МСК является то, что произошло разрушение геологической службы страны – главного стержня стратегического исследования недр, научного уровня обеспечения поиска. Материальная база геологии подорвана, распались многие региональные геологические организации, многие организации непродуманно переориентированы и, как результат, снизился уровень кадровой подготовки.

Нельзя не остановиться на главных вопросах, вытекающих из вышеизложенного:

1. В России отсутствует стратегия и философия развития государства. А между тем, они должны определять политическую, моральную и практическую деятельность правительства и его подчиненных структур. Не следует забывать, что СССР погубил в значительной мере догматизм, отсутствие глубокой проработки перспектив развития общества и государства, отсутствие инструмента глобального мышления и истинного положения дел в мире и стране. Учитывая, что мы два десятилетия толчемся на месте, мы и сейчас не сделали выводов из прошлого! Современная Россия находится в социально-экономическом, политическом и идеологическом тупике.

Однако 97% населения страны, по данным социологов, считают, что никоим образом не могут повлиять на решения, принимаемые властью, и, естественно, не несут за них ответственности. Этот возврат к схеме социального антагонизма – «мы» и «они» – лишает модернизацию шансов на успех.

Таким образом, социальный аспект, воплощение мечты своих цивилизованных императивов в обновлении и развитии России сейчас не менее важны, чем технологические и экономические нововведения.

Одной из важнейших технологий в настоящее время является алгоритм проектирования будущего. Это методы анализа трендов, предвидения будущих изменений, анализа возможных сценариев развития событий, оценки и управления рисками. Это не случайно! Сегодня, чтобы принимать серьезные, дальновидные решения в важнейших сферах жизнедеятельности – социальной, экономической, образовательной, военной, технологической, и ряде других, надо заглядывать на 25-30 лет вперед!

2. Политическая линия государства должна открыть возможность стратегического экономического пути развития государства с четким представлением целей, приоритетов, региональных планов, безопасности страны и т.п. Это важнейший элемент объединения усилий народа, организаций, предприятий. Разразившийся мировой кризис серьезно ударил по российской экономике. Если в США и странах Европы он проявился в экономическом спаде, измеряемом лишь несколькими процентными пунктами, то в России ВВП за 2009 год сократился на 8%, промышленное производство – на 9%.

Значительно уменьшились объемы инвестиций в экономику, возникла дефицитность государственного бюджета, что, естественно, отразилось на перспективных планах геологоразведочных работ, о чем говорилось выше. Острота кризиса в России объясняется, в частности, тем, что в течение относительно благополучного периода российской экономики в 2000-2008 гг. практически не было сделано ничего, что бы подстраховаться от возможных надвигающихся неблагоприятных ситуаций.

Мы считаем, что эффективная политика России в сфере национальной минерально-сырьевой безопасности требует учёта последствий глобализации минерально-сырьевых ресурсов и определения роли нашей страны в будущем мировом минерально-сырьевом обеспечении.

По указанным выше причинам, я не могу принять Почётную грамоту Президента РФ, но буду искренне благодарен, если Вы, господин Президент, задумаетесь над тем, что я написал Вам в этом необходимом послании!

Прошу: вдумайтесь, поймите, осознайте!

С пожеланием успехов,

Е.А. Козловский, доктор технических наук, профессор,

Заслуженный деятель науки и техники РСФСР,

Заслуженный геолог РФ, Лауреат Ленинской и Государственных премий РФ.

Е. Козловский