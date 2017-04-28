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Ольга Туханина. В связи с инцидентом в эфире НТВ

12:25. 28 апреля 2017 Просмотров - 83 Один комментарий Опубликовал:

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Многие доказывали (и продолжают доказывать) - нужно, де, приглашать в эфиры центральных телеканалов всяких невменяемых радикалов из соседних стран, чтобы "народ учился". Это демократия и свобода слова. Это рейтинги, наконец.

Здесь сразу множество ловушек.

Во-первых, это либералы считают народ тупым. Что, с одного раза люди не понимают? С двух, с трех, с десяти? Надо в глотку запихивать? Чтобы из ушей полезло? Это не имеет никакого отношения к свободе слова. Вдобавок, выставляет любого противника полным кретином, а это опасно.

Во-вторых, многие участники в студии оказываются перед сложным выбором. Содержательно отвечать на оскорбления своей страны и своих предков нелепо, потому что в оскорблениях нет ничего содержательного. Остается два пути. Или слушать всё это невозмутимо и "цивилизованно" - и тогда ты вообще кто? Или вопить в ответ, как базарная баба (и тогда ты сам на себя посмотри). Или же бить - и тогда "а чем вы лучше украинцев", "вы не в состоянии вынести ослепительные аргументы своих оппонентов". Нет хороших выходов. Разве что перестать ходить на такие программы вообще. Полагаю, что многие так и будут вскоре поступать. Уровень продолжит закономерно падать. Нужны ли будут на всех центральных каналах политические "дома-2"?

Если же мы говорим о рейтингах и прибыли, то есть Малахов, есть такого плана развлечений масса. Но хоть на федеральных каналах, хоть раз в неделю можно давать нечто серьезное и без воплей в студии?

Я уже не говорю о том, что у нас по каналам из программы в программу кочуют натуральные реваншисты. На каналах страны, которая отмечает 9 мая как основной национальный праздник, которая потеряла чудовищное количество людей во время войны. Если, значит, кто-то яичницу на вечном огне пожарит - ему срок. А озвучивать всякую дрянь в эфирах, сопоставимую с подобными действиями - респект, уважуха и гонорар?

Ну, хотите свидомых - есть же Карасев. Озвучивает позицию украинских властей как умеет, но берега-то не теряет.

 

Какого пропагандистского эффекта (если это пропаганда) добиваются? Я в толк никак не возьму.
➡ Источник: http://publizist.ru/blogs/109433/18319/-

Метки: политика, Россия, ТВ
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Один комментарий»

  • 272 170
    сергей 28 апреля 2017 в 12:46 Ссылка Пометить
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    Ну автор,вы отожгли.Эти передачи ведут только к одному,разжигании ненависти между народами.А вы как девственница,ни пойму.

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