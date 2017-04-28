О времени и о себе. Сочинение девятиклассника...

Мы, более взрослые люди, часто спорим по поводу молодежи. Какое оно поколение, рожденное в 90-х?! Наши знания очень теоретичны, поэтому предлагаю к публикации реальное сочинение реального школьника-девятиклассника.

Сочинение

Сейчас ведётся много разговоров о безнравственности поколения. Моё поколение считается бесчувственным, жестоким, неуважающим никого.

СМИ поглотила современных подростков, компьютер заменяет им жизнь, те люди, которых они называют друзьями, таковыми не являются, ведь они просто такие же подростки, которые «зафрендились» в какой-нибудь социальной сети. Подростки проводят огромное время за компьютерами, не отходят от своих девайсов ни на минуту, если что-нибудь случилось, они считают своим священным долгом рассказать об этом всему миру.

А если вам не понравилось то, как с вами обошелся ваш «друг», всё очень просто: вы можете удалить его из друзей или просто отправить в чёрный список. К чему лишние хлопоты? Один клик – один друг. Всё очень просто. Живое общение заменено многостраничными чатами, где любой человек может написать всё, что угодно.

Следствием такой, с позволения сказать, «механизации» жизни является потеря большинства чувств, занятий. Сострадание и жалость – пустые слова для большинства сегодняшних подростков, ведь если у кого-нибудь случится беда, то первым делом современные подростки посмеются над этим, и это не будет оптимистический смех, напротив, это будет злой, подлый смех. Мысль о сострадании или о жалости этому большинству вообще не придёт, ибо эти чувства, к сожалению, пропали, атрофировались, исчезли… Пропало, к месту сказать, и чувство уважения к старшим.

Если сегодняшнего подростка попросить уступить место в автобусе или помочь пожилому человеку, он скорее всего этого не сделает, оправдываясь своими «высокими целями», «нехваткой времени или сил» и «чрезвычайной неважности» данной просьбы по сравнению с тем, что он хотел сделать до этого. Хотя, честно говоря, это произойдёт только в том, случае, если вы достучитесь до него через его уши, которые плотно закрыты наушниками, и в которых на полную громкость играет то, что сегодня называется словом «музыка».

В большинстве своём подростки перестали читать, ими забыты классики, они не читают ничего, кроме чатов или лент новостей в социальных сетях, слова в которых не несут никакой смысловой нагрузки, являются самой «разжёванной» информацией, которую когда-либо можно было увидеть.

То, что мы наблюдаем, является катастрофой, катастрофой в масштабе страны, мира. А самое худшее состоит в том, что в следующем поколении эти «качества» проявятся ещё больше. Представьте себе, что будет в недалёком будущем, если уже всё настолько плохо. Лично мне страшно это представлять. Техника идёт вперёд семимильными шагами, и также сильно увеличивается её влияние на человека, изобретаются всё более новые и приспособленные девайсы, человек становится их рабом, теряет смысл жизни без них.

Вот поместите городского подростка в деревню: он же потеряется, ведь он не знает, что делать, когда рядом нет интернет-точки или любимого айфона и айпада, он не сможет найти себе занятие, и это только сейчас, а что будет через несколько лет? С каждым годом человек всё меньше становится похожим на человека… Попытки вернуть человеку человечность («И это было бы смешно, когда бы не было так грустно…») не воспринимаются всерьёз, скорее воспринимаются как шутки, над ними смеются.

Единственное, что мы можем сделать для борьбы с этим пагубным влиянием времени, состоит в том, чтобы мы сохранили человечность в самих себе, в своих родных и близких…

Ведь, к счастью, они – та самая последняя крепость, оплот нравственности, который мы имеем, где каждый любит и защищает каждого, и поэтому мы не можем допустить того, чтобы это всё было разрушено, ибо тогда мы потеряем всех самых дорогих на свете людей, которые любят нас, а тогда мы потеряем и самих себя…

Послесловие.

В силу требований, отстаиваемых борцами с «клерикализацией», школьникам запрещено говорить о вещах духовного плана, поэтому в тексте сочинения осталась некоторая недосказанность. Бог с ними, с «борцами». Главное, чтобы в душе таких ребят, как автор сочинения, всегда оставалось место для Того, Кого пытаются вытолкать не только из школы, но и из жизни вообще.

Иван Орлов

http://3rm.info/publications/34766-o-vremeni-i-o-sebe-sochinenie-devyatiklassnika.html

Источник: http://www.perunica.ru/vospitanie/9215-o-vremeni-i-o-sebe-sochinenie-devyatiklassnika.html